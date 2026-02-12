Linux Mint развивает новый хранитель экрана и намерен реже выпускать релизы

Разработчики дистрибутива Linux Mint опубликовали январский отчёт, в котором объявили о разработке нового хранителя экрана для среды рабочего стола Cinnamon, который намерены задействовать в следующем выпуске Linux Mint. Текущий хранитель экрана применяет GTK, поддерживает только X11 и использует данный протокол для организации вывода поверх оконного менеджера Cinnamon для скрытия имеющихся окон.

Новый хранитель экрана будет поддерживать одновременно Wayland и X11, а для перекрытия окон использовать отрисовку силами оконного менеджера Cinnamon. Подобный подход позволит реализовать поддержку Wayland, задействовать анимационные эффекты при переходе к блокировке экрана и унифицировать оформление за счёт использования единого тулкита.

Кроме того, рассматривается возможность перехода к более длительному циклу подготовки релизов Linux Mint, чем публикация новых версий раз в шесть месяцев. Отмечается, что частые релизы важны для получения обратной связи от пользователей и работы над ошибками после внесения изменений, но подготовка релиза отнимает много времени и ограничивает возможности по развитию. Время уходит больше на тестирование, исправление ошибок и подготовку релиза, чем на разработку.



