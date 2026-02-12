The OpenNET Project / Index page

Linux Mint развивает новый хранитель экрана и намерен реже выпускать релизы

12.02.2026 19:45 (MSK)

Разработчики дистрибутива Linux Mint опубликовали январский отчёт, в котором объявили о разработке нового хранителя экрана для среды рабочего стола Cinnamon, который намерены задействовать в следующем выпуске Linux Mint. Текущий хранитель экрана применяет GTK, поддерживает только X11 и использует данный протокол для организации вывода поверх оконного менеджера Cinnamon для скрытия имеющихся окон.

Новый хранитель экрана будет поддерживать одновременно Wayland и X11, а для перекрытия окон использовать отрисовку силами оконного менеджера Cinnamon. Подобный подход позволит реализовать поддержку Wayland, задействовать анимационные эффекты при переходе к блокировке экрана и унифицировать оформление за счёт использования единого тулкита.

Кроме того, рассматривается возможность перехода к более длительному циклу подготовки релизов Linux Mint, чем публикация новых версий раз в шесть месяцев. Отмечается, что частые релизы важны для получения обратной связи от пользователей и работы над ошибками после внесения изменений, но подготовка релиза отнимает много времени и ограничивает возможности по развитию. Время уходит больше на тестирование, исправление ошибок и подготовку релиза, чем на разработку.

  • 1.1, Аноним (1), 20:06, 12/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Нет никакого смысла постоянно дергать обновы, раздувать код, если нет никаких критических ошибок.
    И старые версии хорошо работают.
     
     
  • 2.26, A.Stahl (ok), 23:26, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не так. Кроме ошибок бывает ещё отсутствие функциональности. И если программа большая, то это отсутствие исправлено никогда не будет. Всегда будет что писать и апдейтить.

    Например: я использую МАТЕ. Это форк второгнома. Т.е. ДЕ пилится уже  лет 15. На каждом углу какая-то недоделка. Тупо всё сделано либо кое-как либо вообще никак. Причём много моментов когда функциональность есть, нет банальной кнопки для её включения. Думаю пилиться МАТЕ будет ещё лет 15 пока не станет действительно приятным в использовании.

     

  • 1.2, Аноним (2), 20:07, 12/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Разработчики дистрибутива Linux Mint [...] объявили о разработке нового хранителя экрана для среды рабочего стола Cinnamon

    Пхахаха! Абсолютно необучаемые ребята. Штош, ждем от них очередного наступания на те же грабли:

    https://www.jwz.org/blog/2021/01/i-told-you-so-2021-edition/

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:14, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зашёл в тред чтобы оставить эту ссылку - а до меня её уже оставили ;)
     
  • 2.21, pashev.ru (?), 22:21, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор того сайта - клинической толпойог: блокирует браузер Яндекс на андроиде. Нахечему вообще что-то блокировать на своей стороне?
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:08, 12/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    а Кто-то пользуется скринсейверами? ну кроме пустого экрана или отключения дисплея
     
     
  • 2.25, Аноним (2), 23:25, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а Кто-то пользуется скринсейверами? ну кроме пустого экрана или отключения дисплея

    Все пользуются, потому что в ответственность скринсейвера также входит блокировка экрана (scren locker) и последующий запрос пароля для разблокировки. Тот же скринсейвер из сабжа описывается как "The Cinnamon screen locker and screensaver program".

     

  • 1.5, Ivan (??), 20:25, 12/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Они только что сломали переключение раскладок в новом релизе. Можно пожалуйста тратить БОЛЬШЕ времени на тестирование, а не МЕНЬШЕ?
     
     
  • 2.7, Аноним (2), 20:36, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Можно пожалуйста тратить БОЛЬШЕ времени на тестирование, а не МЕНЬШЕ?

    Можно, конечно. Только вот тестирует у нас кто? Правильно: ты и другие юзеры. 🥲 Так что дерзай!

    А разработчикам некогда такой фигней страдать. 😤 Им, вон, надо добавлять "анимационные эффекты при переходе к блокировке экрана" в новом скринсейвере. Отнесись с пониманием...

     
  • 2.10, ГруднаяЖаба (?), 21:09, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не сломали а переделали!)
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:29, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Щас бы в 2020х, хранитель экрана, ведь мониторы Элт, выцветают.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 22:06, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LCD выцветают. Выдали в 2024 году ноутбук, а у него экран цветёт.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 23:18, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, осушитель воздуха стоит приобрести?
     
  • 2.14, Аноним (14), 21:36, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вернуть традиционное Alt-Shift, внезапно оказывается что сначала надо зажать Shift и потом нажать Alt. Несколько дней не мог понять, почему переключение не всегда срабатывает.

    Про впервые за много лет переделанное главное меню -- вообще молчу. Я действительно пытался понять его преимущества, но в итоге отказался от его боковой панели и подкрутил размеры значков-надписей под экран ноута.

    Ещё я давно не пользовался десклетами рабочего стола и решил попробовать. Большой десклет с часами когда-то успел лишиться обводки и настроек цвета. В зависимости от светлой или тёмной темы -- это тупо чёрный или белый прямоугольник с цифрами, что может визуально сливаться с обоями рабочего стола из-за отсутствия обводки противоположного цвета.

    Не знаю кто покусал разработчиков дистра и чем их заразил. Если так дальше пойдёт, придётся поглядывать альтернативы

     

  • 1.8, Bob (??), 20:39, 12/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Для бубунто версии - раз в год.
    RC на тесты - как удобнее.
    Идеально - с Debian на Fedora / Arch спрыгнуть и уже там пилить.
     
  • 1.9, Аноним (9), 20:43, 12/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    хранитель экрана звучит как что-то из форт боярда, я даже не сразу понял что речь про скринсейвер.
    русификация терминов - мерзость, тысячу виртуальных частных сетей вам в карму
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:17, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хранитель экрана звучит как что-то из форт боярда

    заставка, по-русски

     
  • 2.12, EmmGold (ok), 21:18, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так "Хранитель экрана" ещё в Вин98 было. Вполне устоявшийся термин.
     
  • 2.15, Аркагоблин (?), 21:37, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Русификация или прочая терминов это хорошо. Тотальная англизация - вот что плохо. Даже произносить неприятно, понапридумывают же велосипедов
     
     
  • 3.16, Аркагоблин (?), 21:38, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *прочая локализация
     
  • 3.17, 12yoexpert (ok), 21:55, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    всё на самом деле наоборот
     
  • 3.18, Аноним (18), 21:59, 12/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.22, Аноним (22), 23:15, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тотальная англизация

    какая нафиг англизация, термины даже на англ не логичны, тупой уличный сленг, логики никакой. К взаимствованию слов из других языков надо подходить логически, если в условной рф не растут бананы, то русского слова для банана придумывать не стоит, надо принять его таким как есть. Тем более пытаться перевести его. Хотя, кому я это говорю, половина словаря современного руззкого языка состоит из немецких слов. Истинный русский славянский язык давным-давно забыт и стерт из обихода, одно только жЫ и шЫ чего стоит, спросите у белорусов.

     
  • 2.19, Аноним (19), 22:04, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >русификация терминов - мерзость

    Сам ты мерзость, ещё и тормоз, зачем ты вообще на русскоязычный сайт заходишь?

     
     
  • 3.24, Аноним (23), 23:19, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сайт
     

