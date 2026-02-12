Linux Mint развивает новый хранитель экрана и намерен реже выпускать релизы

|
1.1, Аноним (1), 20:06, 12/02/2026
Нет никакого смысла постоянно дергать обновы, раздувать код, если нет никаких критических ошибок.
И старые версии хорошо работают.
2.26, A.Stahl (ok), 23:26, 12/02/2026
|
Это не так. Кроме ошибок бывает ещё отсутствие функциональности. И если программа большая, то это отсутствие исправлено никогда не будет. Всегда будет что писать и апдейтить.
Например: я использую МАТЕ. Это форк второгнома. Т.е. ДЕ пилится уже лет 15. На каждом углу какая-то недоделка. Тупо всё сделано либо кое-как либо вообще никак. Причём много моментов когда функциональность есть, нет банальной кнопки для её включения. Думаю пилиться МАТЕ будет ещё лет 15 пока не станет действительно приятным в использовании.
2.4, Аноним (4), 20:14, 12/02/2026
|
Зашёл в тред чтобы оставить эту ссылку - а до меня её уже оставили ;)
2.21, pashev.ru (?), 22:21, 12/02/2026
|
Автор того сайта - клинической толпойог: блокирует браузер Яндекс на андроиде. Нахечему вообще что-то блокировать на своей стороне?
1.3, Аноним (3), 20:08, 12/02/2026
|
а Кто-то пользуется скринсейверами? ну кроме пустого экрана или отключения дисплея
2.25, Аноним (2), 23:25, 12/02/2026
|
> а Кто-то пользуется скринсейверами? ну кроме пустого экрана или отключения дисплея
Все пользуются, потому что в ответственность скринсейвера также входит блокировка экрана (scren locker) и последующий запрос пароля для разблокировки. Тот же скринсейвер из сабжа описывается как "The Cinnamon screen locker and screensaver program".
1.5, Ivan (??), 20:25, 12/02/2026
|
Они только что сломали переключение раскладок в новом релизе. Можно пожалуйста тратить БОЛЬШЕ времени на тестирование, а не МЕНЬШЕ?
2.7, Аноним (2), 20:36, 12/02/2026
|
> Можно пожалуйста тратить БОЛЬШЕ времени на тестирование, а не МЕНЬШЕ?
Можно, конечно. Только вот тестирует у нас кто? Правильно: ты и другие юзеры. 🥲 Так что дерзай!
А разработчикам некогда такой фигней страдать. 😤 Им, вон, надо добавлять "анимационные эффекты при переходе к блокировке экрана" в новом скринсейвере. Отнесись с пониманием...
2.13, Аноним (13), 21:29, 12/02/2026
|
Щас бы в 2020х, хранитель экрана, ведь мониторы Элт, выцветают.
3.20, Аноним (20), 22:06, 12/02/2026
|
LCD выцветают. Выдали в 2024 году ноутбук, а у него экран цветёт.
2.14, Аноним (14), 21:36, 12/02/2026
|
Если вернуть традиционное Alt-Shift, внезапно оказывается что сначала надо зажать Shift и потом нажать Alt. Несколько дней не мог понять, почему переключение не всегда срабатывает.
Про впервые за много лет переделанное главное меню -- вообще молчу. Я действительно пытался понять его преимущества, но в итоге отказался от его боковой панели и подкрутил размеры значков-надписей под экран ноута.
Ещё я давно не пользовался десклетами рабочего стола и решил попробовать. Большой десклет с часами когда-то успел лишиться обводки и настроек цвета. В зависимости от светлой или тёмной темы -- это тупо чёрный или белый прямоугольник с цифрами, что может визуально сливаться с обоями рабочего стола из-за отсутствия обводки противоположного цвета.
Не знаю кто покусал разработчиков дистра и чем их заразил. Если так дальше пойдёт, придётся поглядывать альтернативы
1.8, Bob (??), 20:39, 12/02/2026
|
Для бубунто версии - раз в год.
RC на тесты - как удобнее.
Идеально - с Debian на Fedora / Arch спрыгнуть и уже там пилить.
1.9, Аноним (9), 20:43, 12/02/2026
|
хранитель экрана звучит как что-то из форт боярда, я даже не сразу понял что речь про скринсейвер.
русификация терминов - мерзость, тысячу виртуальных частных сетей вам в карму
2.11, Аноним (11), 21:17, 12/02/2026
|
> хранитель экрана звучит как что-то из форт боярда
заставка, по-русски
2.12, EmmGold (ok), 21:18, 12/02/2026
|
Так "Хранитель экрана" ещё в Вин98 было. Вполне устоявшийся термин.
2.15, Аркагоблин (?), 21:37, 12/02/2026
|
Русификация или прочая терминов это хорошо. Тотальная англизация - вот что плохо. Даже произносить неприятно, понапридумывают же велосипедов
3.22, Аноним (22), 23:15, 12/02/2026
|
> Тотальная англизация
какая нафиг англизация, термины даже на англ не логичны, тупой уличный сленг, логики никакой. К взаимствованию слов из других языков надо подходить логически, если в условной рф не растут бананы, то русского слова для банана придумывать не стоит, надо принять его таким как есть. Тем более пытаться перевести его. Хотя, кому я это говорю, половина словаря современного руззкого языка состоит из немецких слов. Истинный русский славянский язык давным-давно забыт и стерт из обихода, одно только жЫ и шЫ чего стоит, спросите у белорусов.
2.19, Аноним (19), 22:04, 12/02/2026
|
>русификация терминов - мерзость
Сам ты мерзость, ещё и тормоз, зачем ты вообще на русскоязычный сайт заходишь?
|