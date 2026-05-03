Linux Mint начал публиковать HWE-сборки с более новым ядром

03.05.2026 09:23 (MSK)

Разработчики дистрибутива Linux Mint начали публикацию обновлённых iso-образов, поставляемых с более новыми версиями ядра Linux. Для выпущенной в январе версии Linux Mint 22.3, изначально поставляемой с ядром 6.14, опубликовано HWE-обновление (Hardware Enablement) с версией ядра 6.17, перенесённой из Ubuntu 24.04.4 LTS. Предполагается, что публикация подобных промежуточных обновлений iso-образов решит возникающие у пользователей проблемы с поддержкой нового оборудования, на фоне продления цикла подготовки релизов и решении опубликовать следующий выпуск Linux Mint в конце декабря 2026 года, а не вначале сентября.

  • 1.2, Аноним (2), 09:39, 03/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Дебиановцам бы эту новость кто скинул. Дистр хороший, только ни на чем кроме виртуалки не запускается.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:41, 03/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Трудно быть без реального железа. Сочувствую.
     
     
  • 3.5, Аноним (2), 09:51, 03/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У меня же не музей тут.
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:02, 03/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    чем ядро из бэкпортов не устраивает ?
     
     
  • 3.15, eugener (ok), 10:25, 03/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > чем ядро из бэкпортов не устраивает ?

    Насколько я припоминаю, не поддерживается в LTS/ExtLTS.

     
     
  • 4.20, Аноним (7), 10:48, 03/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    не совсем понял , у деба есть : олд олд стейбл , олд стейбл , стейбл , тестинг и сид

    я сейчас на олд стейбле сижу , т.е. деб 12 , и у меня прекрасно обновляются ядра из бэкпортов , на тек момент стоит ядро 6,12,74 ( подписанное ) , помимо основного ядра 6,1,170 , и оно тоже обновляется

     
     
  • 5.21, eugener (ok), 11:07, 03/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > не совсем понял , у деба есть : олд олд стейбл , олд стейбл , стейбл , тестинг и сид

    Я про вот это - https://wiki.debian.org/LTS и https://wiki.debian.org/LTS/Extended

    > я сейчас на олд стейбле сижу , т.е. деб 12 , и у меня прекрасно обновляются ядра из бэкпортов

    А, ну 12-ый свежий совсем, он на LTS ещё не перешёл (см. ссылки выше). Насколько я припоминаю, как "олд стейбл" у него закончится - бэкпорты удалят. Но могу ошибаться.

     

  • 1.4, Аноним (4), 09:47, 03/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    После того, что в Каноникал сделали с последней убунтой минт стал самым нужным дистрибутивом.
     
     
  • 2.6, iPony128052 (?), 09:59, 03/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А можно уточнить что?
    А то я каждый год такое читаю.
     
     
  • 3.8, Аноним (4), 10:02, 03/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А в этом году получается еще не читали?
     
  • 3.22, Аноним (22), 11:08, 03/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.9, eugener (ok), 10:11, 03/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А что с ней сделали? Уже две недели работает, я доволен.
    Железо 11-летней давности.
    Были опасения насчёт wayland-only, но оказалось всё очень неплохо, практически все приложения уже нативно работают с Wayland, даже телеграм и спотифай.
    Только java-приложения через XWayland, но никаких лагов или проблем не наблюдаю.
    Калибровку дисплея ещё не пробовал.
    Снап выпиливаю.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:17, 03/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    AI вкрячил, иксы выпил, системные требования по памяти до 6 гигов повысил. На коредвадубе с ддр2 теперь ужасно работает, либо не грузится вообще.
     
     
  • 4.12, eugener (ok), 10:20, 03/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ужас какой.
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 10:34, 03/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Какой и не видывали.
     
  • 4.18, Аноним (18), 10:33, 03/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    керосинка рулит BunsenLabs Linux
     

  • 1.10, yaml_from_hell (?), 10:13, 03/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    забавное, я тут на 6.18 считаю себя ретроградом, а тут "новинку" подвезли. Кто то знает почему дистрибы так упорно не хотят сидеть на lts ветках и придумывают себе головную боль с короткими?
     
     
  • 2.14, Dzen Python (ok), 10:22, 03/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Потому, что LTS - он не для десктопов, а для корпоратских серверных зборачек?
    Потому, что бэкпорты в LTS - тот еще геморрой, а в майнлайн багу не пошлешь - моментально отправят к "менйтейнеру LTS", а у него корпоратские проблемы решаются в первую очередь - и это будет удача, если твой тикер не зависнет в STALLED или сразу в WONTFIX?
    Потому, что дистрам нахрен не упёрлось бэкпортировать патчи на безопасность - работа эта бесконечная, невидимая и неблагодарная, а тупо проще получать сразу из основной ветки?
    И еще сто тыщ "потому".
     
     
  • 3.16, Аноним (19), 10:32, 03/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >работа эта бесконечная, невидимая и неблагодарная, а тупо проще получать сразу из основной ветки?

    Беги быстрее, чтобы не все клиенты догнали.

     

  • 1.13, Аноним (13), 10:21, 03/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    В общем ясно. CatchyOS это новая убунта.
     
     
  • 2.17, Аноним (19), 10:33, 03/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не дай боже (хотя от жадности еще никто не уходил).
     

