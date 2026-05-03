Linux Mint начал публиковать HWE-сборки с более новым ядром

|1.2, Аноним (2), 09:39, 03/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Дебиановцам бы эту новость кто скинул. Дистр хороший, только ни на чем кроме виртуалки не запускается.
|3.15, eugener (ok), 10:25, 03/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> чем ядро из бэкпортов не устраивает ?
Насколько я припоминаю, не поддерживается в LTS/ExtLTS.
|4.20, Аноним (7), 10:48, 03/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
не совсем понял , у деба есть : олд олд стейбл , олд стейбл , стейбл , тестинг и сид
я сейчас на олд стейбле сижу , т.е. деб 12 , и у меня прекрасно обновляются ядра из бэкпортов , на тек момент стоит ядро 6,12,74 ( подписанное ) , помимо основного ядра 6,1,170 , и оно тоже обновляется
|5.21, eugener (ok), 11:07, 03/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> не совсем понял , у деба есть : олд олд стейбл , олд стейбл , стейбл , тестинг и сид
Я про вот это - https://wiki.debian.org/LTS и https://wiki.debian.org/LTS/Extended
> я сейчас на олд стейбле сижу , т.е. деб 12 , и у меня прекрасно обновляются ядра из бэкпортов
А, ну 12-ый свежий совсем, он на LTS ещё не перешёл (см. ссылки выше). Насколько я припоминаю, как "олд стейбл" у него закончится - бэкпорты удалят. Но могу ошибаться.
|1.4, Аноним (4), 09:47, 03/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
После того, что в Каноникал сделали с последней убунтой минт стал самым нужным дистрибутивом.
|2.9, eugener (ok), 10:11, 03/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А что с ней сделали? Уже две недели работает, я доволен.
Железо 11-летней давности.
Были опасения насчёт wayland-only, но оказалось всё очень неплохо, практически все приложения уже нативно работают с Wayland, даже телеграм и спотифай.
Только java-приложения через XWayland, но никаких лагов или проблем не наблюдаю.
Калибровку дисплея ещё не пробовал.
Снап выпиливаю.
|3.11, Аноним (11), 10:17, 03/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
AI вкрячил, иксы выпил, системные требования по памяти до 6 гигов повысил. На коредвадубе с ддр2 теперь ужасно работает, либо не грузится вообще.
|1.10, yaml_from_hell (?), 10:13, 03/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
забавное, я тут на 6.18 считаю себя ретроградом, а тут "новинку" подвезли. Кто то знает почему дистрибы так упорно не хотят сидеть на lts ветках и придумывают себе головную боль с короткими?
|2.14, Dzen Python (ok), 10:22, 03/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Потому, что LTS - он не для десктопов, а для корпоратских серверных зборачек?
Потому, что бэкпорты в LTS - тот еще геморрой, а в майнлайн багу не пошлешь - моментально отправят к "менйтейнеру LTS", а у него корпоратские проблемы решаются в первую очередь - и это будет удача, если твой тикер не зависнет в STALLED или сразу в WONTFIX?
Потому, что дистрам нахрен не упёрлось бэкпортировать патчи на безопасность - работа эта бесконечная, невидимая и неблагодарная, а тупо проще получать сразу из основной ветки?
И еще сто тыщ "потому".
|3.16, Аноним (19), 10:32, 03/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>работа эта бесконечная, невидимая и неблагодарная, а тупо проще получать сразу из основной ветки?
Беги быстрее, чтобы не все клиенты догнали.
