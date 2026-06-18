Mozilla представила план развития Firefox

Компания Mozilla представила список возможностей, развиваемых для будущих выпусков Firefox. Среди намеченных для добавления в Firefox изменений: Режим экономии энергопотребления (Power Saving Mode), выявляющий вкладки, в которых выполняются ресурсоёмкие операции, и автоматически ограничивающий для них ресурсы с целью продления автономной работы от аккумулятора. Интерфейс для отслеживания потребления ресурсов вкладками в версии для Android.

Режим "Smart Window" с отдельным пространством взаимодействия с AI, дополняющий имеющийся стандартный режим навигации в Web и режим приватного просмотра. Режим выходит рамки уже предлагаемого в Firefox чатбота, встраиваемого боковую панель, и позволяет персонализировано взаимодействовать с AI-ассистентом и получать помощь во время просмотра web-страниц.

Возможность настройки комбинаций клавиш и привязки к действиям в браузере своих вариантов горячих клавиш.

Расширение встроенных в браузер возможностей для редактировантия PDF-документов. Развиваются такие возможности, как разделение документа, объединение нескольких PDF-файлов и реорганизация содержимого.

Встраивание функциональности дополнения Multi-Account Containers с реализацией концепции контекстных контейнеров, которые можно использовать для гибкой изоляции произвольных сайтов. Контейнеры предоставляют возможность изоляции различных типов контента без создания отдельных профилей, что позволяет отделить между собой информацию отдельных групп страниц. Например, можно создать отдельные, изолированные друг от друга, области для персонального общения, работы, покупок и банковских операций или организовать одновременное использование разных учётных записей пользователя на одном сайте. В каждом контейнере используются отдельные хранилища для Cookies, Local Storage API, indexedDB, кэша и содержимого OriginAttributes. При использовании Mozilla VPN для каждого контейнера можно использовать разные VPN-серверы.

Добавление встроенного VPN в версии для мобильных устройств.

Режим Quick Answers, позволяющий не покидая браузер задать голосом вопрос и получить от AI ответ и подброку источников для более детального изучения темы.

Модернизация интерфейса Firefox. Новый дизайн Nova примечателен значительным скруглением кнопок вкладок и поля адресной строки, а также объединением в отдельно выделенные блоки верхней области с панелью вкладок и панелью навигации, боковой панели, области с содержимым web-страниц и элементов страницы, показываемой при открытии новой вкладки. Изменена цветовая палитра, в которой задействованы оттенки фиолетового цвета и более светлые тёплые тона. Реализован эффект свечения вокруг кнопки активной вкладки. Разные блоки выделены своими цветовыми оттенками с градиентом. Переработана отступы между всеми элементами интерфейса. В панели инструментов размещены отдельные кнопки для перехода в режим приватного просмотра и использования встроенного VPN. Упрощён доступ к группировке вкладок, вертикальным вкладкам и режиму просмотра бок о бок двух вкладок.

Средства для обмена коллекциями ссылок из закладок или сгруппированных вкладок.

Расширение возможностей адресной строки и поисковой панели для упрощения доступа к поиску.

Упрощение работы системы автодополнения ввода.

Открытие документов и произвольного содержимого в режиме картинка в картинке (Picture-in-Picture).

Добавление на страницу приватного просмотра кнопки для быстрой очистки Cookie.

Вывод предупреждений при открытии сайтов, для которых зафиксирован взлом, приведший к утечке информации и базы пользователей.

Расширение возможностей для предотвращения отслеживания пользователей с использованием косвенных методов идентификации.

Поддержка видео с HDR.



