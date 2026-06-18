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Mozilla представила план развития Firefox

18.06.2026 14:40 (MSK)

Компания Mozilla представила список возможностей, развиваемых для будущих выпусков Firefox. Среди намеченных для добавления в Firefox изменений:

  • Режим экономии энергопотребления (Power Saving Mode), выявляющий вкладки, в которых выполняются ресурсоёмкие операции, и автоматически ограничивающий для них ресурсы с целью продления автономной работы от аккумулятора. Интерфейс для отслеживания потребления ресурсов вкладками в версии для Android.
  • Режим "Smart Window" с отдельным пространством взаимодействия с AI, дополняющий имеющийся стандартный режим навигации в Web и режим приватного просмотра. Режим выходит рамки уже предлагаемого в Firefox чатбота, встраиваемого боковую панель, и позволяет персонализировано взаимодействовать с AI-ассистентом и получать помощь во время просмотра web-страниц.
  • Возможность настройки комбинаций клавиш и привязки к действиям в браузере своих вариантов горячих клавиш.
  • Расширение встроенных в браузер возможностей для редактировантия PDF-документов. Развиваются такие возможности, как разделение документа, объединение нескольких PDF-файлов и реорганизация содержимого.
  • Встраивание функциональности дополнения Multi-Account Containers с реализацией концепции контекстных контейнеров, которые можно использовать для гибкой изоляции произвольных сайтов. Контейнеры предоставляют возможность изоляции различных типов контента без создания отдельных профилей, что позволяет отделить между собой информацию отдельных групп страниц. Например, можно создать отдельные, изолированные друг от друга, области для персонального общения, работы, покупок и банковских операций или организовать одновременное использование разных учётных записей пользователя на одном сайте. В каждом контейнере используются отдельные хранилища для Cookies, Local Storage API, indexedDB, кэша и содержимого OriginAttributes. При использовании Mozilla VPN для каждого контейнера можно использовать разные VPN-серверы.
  • Добавление встроенного VPN в версии для мобильных устройств.
  • Режим Quick Answers, позволяющий не покидая браузер задать голосом вопрос и получить от AI ответ и подброку источников для более детального изучения темы.
  • Модернизация интерфейса Firefox. Новый дизайн Nova примечателен значительным скруглением кнопок вкладок и поля адресной строки, а также объединением в отдельно выделенные блоки верхней области с панелью вкладок и панелью навигации, боковой панели, области с содержимым web-страниц и элементов страницы, показываемой при открытии новой вкладки. Изменена цветовая палитра, в которой задействованы оттенки фиолетового цвета и более светлые тёплые тона. Реализован эффект свечения вокруг кнопки активной вкладки. Разные блоки выделены своими цветовыми оттенками с градиентом. Переработана отступы между всеми элементами интерфейса. В панели инструментов размещены отдельные кнопки для перехода в режим приватного просмотра и использования встроенного VPN. Упрощён доступ к группировке вкладок, вертикальным вкладкам и режиму просмотра бок о бок двух вкладок.

  • Средства для обмена коллекциями ссылок из закладок или сгруппированных вкладок.
  • Расширение возможностей адресной строки и поисковой панели для упрощения доступа к поиску.
  • Упрощение работы системы автодополнения ввода.
  • Открытие документов и произвольного содержимого в режиме картинка в картинке (Picture-in-Picture).
  • Добавление на страницу приватного просмотра кнопки для быстрой очистки Cookie.
  • Вывод предупреждений при открытии сайтов, для которых зафиксирован взлом, приведший к утечке информации и базы пользователей.
  • Расширение возможностей для предотвращения отслеживания пользователей с использованием косвенных методов идентификации.
  • Поддержка видео с HDR.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/en/fi...)
  2. OpenNews: Выпуск Firefox 152 с обновлённым конфигуратором и поддержкой JPEG XL
  3. OpenNews: Представлен обновлённый интерфейс Firefox
  4. OpenNews: В Firefox встроен движок блокирования рекламы adblock-rust, используемый в Brave
  5. OpenNews: В Firefox 149 появится встроенный VPN с 50 ГБ бесплатного трафика
  6. OpenNews: Назначен новый руководитель Mozilla Corporation, делающий ставку на AI в Firefox
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65714-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:44, 18/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ни слова про HDR, по крайне мере, в переводе. А жаль.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:49, 18/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Ни слова про HDR

    В бета-версии и версии для разработчиков:
    - https://www.firefox.com/en-US/firefox/153.0beta/releasenotes/
    - https://www.firefox.com/ru/download/all/desktop-developer/

     

  • 1.3, php_не_считаем_за_опыт (ok), 14:46, 18/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Режим Quick Answers, позволяющий не покидая браузер задать голосом вопрос и получить от AI ответ и подборку источников для более детального изучения темы.

    то есть браузер будет прослушивать пользователя и окружающих через микрофон компа/телефона?

     
     
  • 2.7, Аноним (-), 14:50, 18/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> позволяющий ... задать голосом вопрос и получить от AI ответ
    > то есть браузер будет прослушивать пользователя и окружающих через микрофон компа/телефона?

    здесь написано, что режим позволяет задать вопрос и получить ответ

    а не то, что он будет прослушивать

    вопрос - ответ, и ничего сверху не написано

     
     
  • 3.9, слабый гусь (?), 15:00, 18/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для кого-то не написано, а кто-то читает между строк даже после дозы галоперидола.
     

  • 1.4, kravich (ok), 14:47, 18/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Режим "Smart Window" с отдельным пространством взаимодействия с AI

    Надеюсь, AI-киллсвитч в настройках отключит и это тоже

     
  • 1.5, Nicho (ok), 14:47, 18/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Молодцы браузер так же медленный, и не доделанный, как и Vivaldi, ех было время Opera 12 Presto
     
  • 1.10, Аноним (10), 15:01, 18/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.11, Аноним (11), 15:02, 18/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.12, Аноним (12), 15:04, 18/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > овый дизайн Nova примечателен значительным скруглением кнопок вкладок и поля адресной строки

    Сразу видно, что дизайнеры в мозиле не зря очко просиживают...

    Когда уже попрут этих круглых ото всюду, утомили. Скргление, как и всё в этой жизни, хорошо, но в меру...

     
  • 1.13, Аноним (13), 15:05, 18/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только как это сделает браузер популярней? Кстати, а когда добавят поддержку WebGPU на линуксе?
     
  • 1.14, Аркагоблин (?), 15:08, 18/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гугл сначала всё скруглял, а потом снова оквадрачивал в своём новом Material You. Было уже такое. Мода циклична.
     

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