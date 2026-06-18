Mozilla представила план развития Firefox

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|1.3, php_не_считаем_за_опыт (ok), 14:46, 18/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Режим Quick Answers, позволяющий не покидая браузер задать голосом вопрос и получить от AI ответ и подборку источников для более детального изучения темы.
то есть браузер будет прослушивать пользователя и окружающих через микрофон компа/телефона?
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|2.7, Аноним (-), 14:50, 18/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> позволяющий ... задать голосом вопрос и получить от AI ответ
> то есть браузер будет прослушивать пользователя и окружающих через микрофон компа/телефона?
здесь написано, что режим позволяет задать вопрос и получить ответ
а не то, что он будет прослушивать
вопрос - ответ, и ничего сверху не написано
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|3.9, слабый гусь (?), 15:00, 18/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для кого-то не написано, а кто-то читает между строк даже после дозы галоперидола.
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|1.4, kravich (ok), 14:47, 18/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Режим "Smart Window" с отдельным пространством взаимодействия с AI
Надеюсь, AI-киллсвитч в настройках отключит и это тоже
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|1.5, Nicho (ok), 14:47, 18/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Молодцы браузер так же медленный, и не доделанный, как и Vivaldi, ех было время Opera 12 Presto
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|1.12, Аноним (12), 15:04, 18/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> овый дизайн Nova примечателен значительным скруглением кнопок вкладок и поля адресной строки
Сразу видно, что дизайнеры в мозиле не зря очко просиживают...
Когда уже попрут этих круглых ото всюду, утомили. Скргление, как и всё в этой жизни, хорошо, но в меру...
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|1.13, Аноним (13), 15:05, 18/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Только как это сделает браузер популярней? Кстати, а когда добавят поддержку WebGPU на линуксе?
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|1.14, Аркагоблин (?), 15:08, 18/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гугл сначала всё скруглял, а потом снова оквадрачивал в своём новом Material You. Было уже такое. Мода циклична.
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