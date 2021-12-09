Опубликован Microsoft-Performance-Tools для Linux и началось распространение WSL для Windows 11

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|2.2, Аноним (-), 18:48, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ты про эти картинки сверху ? И чего же там такого полезного ?
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|3.4, Аноним (4), 18:52, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Для мелкомягких - полезное чтобы линукс юзеры ставили винду, на них посмотреть. И вот так у них все, но сделайте уже от и до... нет, половина сделана - все остальное на винде только
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|4.7, Аноним (7), 19:00, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> Для мелкомягких - полезное чтобы линукс юзеры ставили винду
И где же они найдут таких тупых юзерей?
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|5.47, X86 (ok), 22:16, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Все, что совместимо с современной Убунтой, совместимо с Win11. Даже если нет TPM 2.0, это обходится
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|6.48, GrayRats (ok), 22:44, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тогда встаёт вопрос: зачем же нам нужен этот TPM 2 ? не шифровать ли лицензионный код ? Или просто хотелка мягких
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|4.32, кекЪ (?), 20:34, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот жеж негодяи и тут Линуксу в штаны хотят наделать, 1% отобрать, но мы не дадим, вот выпустим Gnome-100500 так и виндокопец настанетЪ!
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|2.3, Аноним (3), 18:51, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для наглядного анализа трассировок с использованием графиков поддерживается интеграция с графическим интерфейсом Windows Performance Analyzer, доступным только для Windows.
Вот когда wine в docker в WSL в Win11 в Azure - заработает, тогда это и станет полезным.
PS никогда
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|3.6, Аноним (1), 19:00, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Почему нет? WSL это разве не колинукс? Тот, старый, был транслятором, а теперь просто линункс запускают и из него по вейланду окна рисует. Если в конечно счёте это принесёт пользу линуксу и софту для него, то пусть запускают под чем хотят.
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|4.12, pofigist (?), 19:07, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почему нет? WSL это разве не колинукс?
Есть 2 разных WSL и современный - не имеет никакого отношения к Unix subsystem, на которой основан колинукс.
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|4.37, Андрей (??), 21:29, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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wsl1 был эмуляцией линукса на уровне вендового ядра, там очень сильно тормозили файловые операции.
wdl2 это тупо hyper-v виртуалка скрытая от пользователя с динамической аллокацией и освобождением занятой озу.
у wsl2 есть куча проблем (хотя для разработчиков она предоставляет очень крутую интеграцию в vscode, vsstudio). например из-за устаноленного hyper-v в системе другой софт типа vmware работает очееь медленно. Проброшенные wayland приложения на стол венды за частую глючат и это только для извращенцев.
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|5.50, GrayRats (ok), 22:47, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зачем же вам vmware если есть штатное hyper-v ?
>тормоязят или тормозили ?
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|1.5, Аноним (7), 18:59, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Сегодня день каких-то обсурдностей.
Агага, компания славящаяся "производительностью" своих приложений будет оценивать производительность Linux. Ахахахахаа. Ржака.
Это как неосиляторы указателей рассказывают как надо рабоать с памятью.
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|2.9, Аноним (1), 19:04, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Это значит, что у них есть богатый опыт профилирования и оптимизации. В том числе в плане разработки инструментов для этого. Это то, чего опенсорсу ох как не достаёт.
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|3.18, Урри (ok), 20:03, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скрепя сердце соглашусь.
Под линукс, например, до сих пор нету такой же быстрой и удобной тулзы как procexp.
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|4.42, Аноним (42), 21:45, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> procexp
Действительно ну очень знаменитая в узких кругах двух землекопов тулза. Выкинь
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|5.52, Аноним (52), 23:25, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Третий землекоп reporting in. Тулза и правда хорошая. И известная.
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|4.51, GrayRats (ok), 22:53, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> procexp
По секрету скажу что и в линуксе тулзов побольше будет для мониторинга и управления приложениями
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|3.41, Аноним (42), 21:44, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты издеваешься? У них минусовой опыт. По тормазам они даже джававские приложухи уже преплюнули. Столько лет профилируют и оптимизируеют свои продукты и всё никак. Худшей производительности не найти. Опыт у них. Не позорься.
У опенсорса с производительностью в сотни раз лучше.
Элементарная компиляция в linux вразы быстрее, операция с файлами в разы быстрее. Создание процессов так вообще в винду можно на помойку выкинуть.
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|5.46, Аноним (1), 22:12, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не стоит забывать, что происходит, когда кончается своп (в венде такое же зависание можно реализовать, но куда сложнее). А ещё весело, когда кончается место. Венда теперь способна пережить это довольно спокойно насколько я знаю, и даже не рассыпется при этом. И даже при обновлении или включённом шифровании (пару лет назад ещё нтфс рассыпалась в такой ситуации).
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|4.45, Аноним (1), 22:08, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поинтересуйся на досуге, что тормозит в венде, и где. Опенсорсные системы совершенно иначе устроены. Конечно, они более эффективны, однако они совершенно не обеспечивают тех же возможностей.
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|2.33, Аноним (33), 20:43, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что не так с производительностью приложений компании? Вот только не надо «Windows тормозит, Linux летает».
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|3.43, Аноним (42), 21:47, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Увы, это так. Это реальность. Даже компиляция одного и того же кода в разы отличается. Так что увы.
Как закончишь обновлять свою венду - выкидывай.
Ой, так это же бесконечный процесс.
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|1.10, Аноним (10), 19:04, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Неудачники:
- пытались в свой веб-движок, в итоге перешли на блинк,
- пытались в свой вантуз на серверах, в итоге всё равно на линукс,
- пытались в вантуз на мобилах, в итоге пишут прилаги для андроида.
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|2.16, Аноним (16), 19:45, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Неудачники
As of December 2021 Microsoft has a market cap of $2.512 Trillion. This makes Microsoft the world's second most valuable company by market cap.
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|4.21, Аноним (16), 20:10, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> кто-то другие
В 2020 году доходы Mozilla уменьшились почти в два раза и составили [b]496.86[/b] млн долларов, что примерно соответствует показателям 2018 года.
По неофициальным данным, около [b]400[/b] млн долларов в год приносит сделка с компанией Google о передаче поискового трафика, которая заключена до 2023 года.
Зато
> свой веб-движок
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|3.26, Аноним (-), 20:19, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Лишнее доказательство того, что решает не "рыночек" а коррупция и монополька.
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|3.27, Лысожопый (?), 20:20, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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это типа если у маньяка будет несколько миллионов долларов то он хороший человек с неординарным видением мира ?
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|4.30, Лысожопый (?), 20:23, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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*это типа если у маньяка будет несколько миллионов долларов то он хороший человек с неординарным взглядом на окружающих ?
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|6.36, Лысожопый (?), 21:17, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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в чем неудачах ? прибылях ? ну так сравнивать тогда нужно Microsoft vs Applpe, а не IT гиганта с некоммерческой организацию которая выживает на пожертвования и рекламе/поиске в своём браузере
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|5.53, Аноним (52), 23:28, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если у маньяка будет несколько миллионов долларов то он по любому не неудачник.
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|1.14, Аноним (14), 19:21, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> поддерживается интеграция с графическим интерфейсом Windows Performance Analyzer, доступным только для Windows.
не шмогли
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|1.15, Аноним (15), 19:28, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> и началось распространение WSL для Windows 11
звучит как расспространение вируса
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|1.22, Аноним (22), 20:13, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прежде чем WSL для Win11 распространять хорошо бы всё то же, особенно образы докера, собрать под Win10 21H2 который LTSC, а не прокидывать всех с "ставьте Win11, даже если вам нафиг не упал"
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|1.35, Фан (?), 20:52, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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M$ троллит линуксоидов))) предлагая установить линукс как обычный exeшник... лол
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|1.39, dmnord_not_logged (?), 21:35, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дали мне ноут в виндой. Не нарадуюсь мысли, что приходится пользоваться этим говном. Никак в голову не прийдет то, как эту винду и этот сранный, корявый wsl можно использовать...
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|1.40, Андрей (??), 21:36, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>графическим интерфейсом Windows Performance Analyzer, доступным только для Windows.
все верно. мелкософт не интересует гуй на линуксе, ибо линукс сам закопал эту потенцтальную возможность своими stable api nonsense и qt что де факто содержит уязвимости из-за политики поддержки lts релизов.
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