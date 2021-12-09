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Опубликован Microsoft-Performance-Tools для Linux и началось распространение WSL для Windows 11

09.12.2021 18:20

Компания Microsoft представила открытый пакет Microsoft-Performance-Tools для анализа производительности и диагностики связанных с производительностью проблем на платформах Linux и Android. Для работы предлагается набор утилит командной строки для анализа производительности всей системы и профилирования отдельных приложений. Код написан на языке C# с использованием платформы .NET Core и распространяется под лицензией MIT.

В качестве источника для отслеживания активности в системе и профилирования приложений могут использоваться подсистемы LTTng, perf и Perfetto. LTTng даёт возможность оценивать работу планировщика задач, отслеживать активность процессов, анализировать системные вызовы, ввод/вывод и события в ФС. Perf применяется для оценки нагрузки на CPU. Perfetto может применяться для анализа производительности Android и браузеров на базе движка Chromium, и позволяет учитывать работу планировщика задач, оценивать нагрузку на CPU и GPU, применять FTrace и выполнять трассировку типовых событий.

Инструментарий также может извлекать информацию из логов в форматах dmesg, Cloud-Init и WaLinuxAgent (Azure Linux Guest Agent). Для наглядного анализа трассировок с использованием графиков поддерживается интеграция с графическим интерфейсом Windows Performance Analyzer, доступным только для Windows.

Отдельно отмечается появление в Windows 11 Insider Preview Build 22518 возможности установки окружения WSL (Windows Subsystem for Linux) в виде приложения, распространяемого через каталог Microsoft Store. При этом с точки зрения используемых технологий начинка WSL осталась прежней, изменился лишь метод установки и обновления (WSL для Windows 11 не встроен в системный образ). Заявлено, что распространение через Microsoft Store даст возможность ускорить доставку обновлений и новых возможностей WSL, в том числе позволяя устанавливать новые версии WSL без привязки к версии Windows. Например, после готовности таких экспериментальных функций, как поддержка графических Linux-приложений, вычислений на стороне GPU и монтирования дисков, пользователь сразу сможет получить к ним доступ, без необходимости обновления Windows или использования тестовых сборок Windows Insider.

Напомним, что в современном окружении WSL, обеспечивающем запуск исполняемых файлов Linux, вместо эмулятора, выполнявшего трансляцию системных вызовов Linux в системные вызовы Windows, используется окружение с полноценным ядром Linux. Предлагаемое для WSL ядро основано на выпуске ядра Linux 5.10, который расширен специфичными для WSL патчами, включающими оптимизации для сокращения времени запуска ядра, уменьшения потребления памяти, возвращения Windows освобождённой Linux-процессами памяти, оставления в ядре минимально необходимого набора драйверов и подсистем.

Ядро выполняется в окружении Windows при помощи виртуальной машины, уже задействованной в Azure. Окружение WSL выполняется в отдельном дисковом образе (VHD) c файловой системой ext4 и виртуальным сетевым адаптером. Компоненты пространства пользователя устанавливаются отдельно и базируются на сборках различных дистрибутивов. Например, для установки в WSL в каталоге Microsoft Store предлагаются сборки Ubuntu, Debian GNU/Linux, Kali Linux, Fedora, Alpine, SUSE и openSUSE.

  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Первый стабильный выпуск браузера Microsoft Edge для Linux
  3. OpenNews: Компания Microsoft портировала Sysmon для Linux и открыла его код
  4. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в OMI-агенте, навязываемом в Linux-окружениях Microsoft Azure
  5. OpenNews: Компания Microsoft опубликовала обновление Linux-дистрибутива CBL-Mariner
  6. OpenNews: Microsoft начал тестирование поддержки запуска GUI-приложений Linux в Windows
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56315-microsoft
Ключевые слова: microsoft, perf, trace, profile
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Обсуждение (56) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:39, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Хоть кто-то делает что-то полезное.
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 18:48, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ты про эти картинки сверху ? И чего же там такого полезного ?
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 18:52, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Для мелкомягких - полезное чтобы линукс юзеры ставили винду, на них посмотреть. И вот так у них все, но сделайте уже от и до... нет, половина сделана - все остальное на винде только
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 19:00, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > Для мелкомягких - полезное чтобы линукс юзеры ставили винду

    И где же они найдут таких тупых юзерей?

     
     
  • 5.8, дохтурЛол (?), 19:03, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Среди пользователей линукс.
     
  • 4.20, Корец (?), 20:10, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Я бы поставил, но мой компьютер не совместим с win11.
     
     
  • 5.47, X86 (ok), 22:16, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Все, что совместимо с современной Убунтой, совместимо с Win11. Даже если нет TPM 2.0, это обходится
     
     
  • 6.48, GrayRats (ok), 22:44, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда встаёт вопрос: зачем же нам нужен этот TPM 2 ? не шифровать ли лицензионный код ? Или просто хотелка мягких
     
  • 4.32, кекЪ (?), 20:34, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот жеж негодяи и тут Линуксу в штаны хотят наделать, 1% отобрать, но мы не дадим, вот выпустим Gnome-100500 так и виндокопец настанетЪ!
     
     
  • 5.49, GrayRats (ok), 22:45, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же сервера..
     
     
  • 6.55, кекЪ (?), 23:31, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как же сервера..

    На месте.

     
  • 2.3, Аноним (3), 18:51, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для наглядного анализа трассировок с использованием графиков поддерживается интеграция с графическим интерфейсом Windows Performance Analyzer, доступным только для Windows.

    Вот когда wine в docker в WSL в Win11 в Azure - заработает, тогда это и станет полезным.
    PS никогда

     
     
  • 3.6, Аноним (1), 19:00, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Почему нет? WSL это разве не колинукс? Тот, старый, был транслятором, а теперь просто линункс запускают и из него по вейланду окна рисует. Если в конечно счёте это принесёт пользу линуксу и софту для него, то пусть запускают под чем хотят.
     
     
  • 4.12, pofigist (?), 19:07, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему нет? WSL это разве не колинукс?

    Есть 2 разных WSL и современный - не имеет никакого отношения к Unix subsystem, на которой основан колинукс.


     
     
  • 5.13, Аноним (1), 19:08, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    WSL разве не Убунту?
     
  • 4.37, Андрей (??), 21:29, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    wsl1 был эмуляцией линукса на уровне вендового ядра, там очень сильно тормозили файловые операции.

    wdl2 это тупо hyper-v виртуалка скрытая от пользователя с динамической аллокацией и освобождением занятой озу.

    у wsl2 есть куча проблем (хотя для разработчиков она предоставляет очень крутую интеграцию в vscode, vsstudio). например из-за устаноленного hyper-v в системе другой софт типа vmware работает очееь медленно. Проброшенные wayland приложения на стол венды за частую глючат и это только для извращенцев.

     
     
  • 5.50, GrayRats (ok), 22:47, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем же вам vmware если есть штатное hyper-v ?
    >тормоязят или тормозили ?
     
  • 3.17, AntonAlekseevich (ok), 19:47, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > wine в docker в WSL в Win11 в Azure

    ВотКакСделатьИзХлебаТроллейбусНоЗачем.jpg

     

  • 1.5, Аноним (7), 18:59, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Сегодня день каких-то обсурдностей.

    Агага, компания славящаяся "производительностью" своих приложений будет оценивать производительность Linux. Ахахахахаа. Ржака.

    Это как неосиляторы указателей рассказывают как надо рабоать с памятью.

     
     
  • 2.9, Аноним (1), 19:04, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Это значит, что у них есть богатый опыт профилирования и оптимизации. В том числе в плане разработки инструментов для этого. Это то, чего опенсорсу ох как не достаёт.
     
     
  • 3.18, Урри (ok), 20:03, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скрепя сердце соглашусь.

    Под линукс, например, до сих пор нету такой же быстрой и удобной тулзы как procexp.

     
     
  • 4.24, BillyVShkoleNeLubilly (?), 20:18, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > не знаю, знаю - значит нет

    ох уж опять этот непробиваемый аргумент "яскозал"...

     
  • 4.42, Аноним (42), 21:45, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > procexp

    Действительно ну очень знаменитая в узких кругах двух землекопов тулза. Выкинь

     
     
  • 5.52, Аноним (52), 23:25, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Третий землекоп reporting in. Тулза и правда хорошая. И известная.
     
  • 4.51, GrayRats (ok), 22:53, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > procexp

    По секрету скажу что и в линуксе тулзов побольше будет для мониторинга и управления приложениями

     
  • 3.41, Аноним (42), 21:44, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты издеваешься? У них минусовой опыт. По тормазам они даже джававские приложухи уже преплюнули. Столько лет профилируют и оптимизируеют свои продукты и всё никак. Худшей производительности не найти. Опыт у них. Не позорься.

    У опенсорса с производительностью в сотни раз лучше.

    Элементарная компиляция в linux вразы быстрее, операция с файлами в разы быстрее. Создание процессов так вообще в винду можно на помойку выкинуть.

     
     
  • 4.44, Аноним (44), 21:53, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    12309 не так давно "подебили" а гонору то.
     
     
  • 5.46, Аноним (1), 22:12, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не стоит забывать, что происходит, когда кончается своп (в венде такое же зависание можно реализовать, но куда сложнее). А ещё весело, когда кончается место. Венда теперь способна пережить это довольно спокойно насколько я знаю, и даже не рассыпется при этом. И даже при обновлении или включённом шифровании (пару лет назад ещё нтфс рассыпалась в такой ситуации).
     
  • 5.56, кекЪ (?), 23:40, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это когда, вы наверное из далёкого будущего?
     
  • 4.45, Аноним (1), 22:08, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поинтересуйся на досуге, что тормозит в венде, и где. Опенсорсные системы совершенно иначе устроены. Конечно, они более эффективны, однако они совершенно не обеспечивают тех же возможностей.
     
  • 2.33, Аноним (33), 20:43, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так с производительностью приложений компании? Вот только не надо «Windows тормозит, Linux летает».
     
     
  • 3.43, Аноним (42), 21:47, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Увы, это так. Это реальность. Даже компиляция одного и того же кода в разы отличается. Так что увы.

    Как закончишь обновлять свою венду - выкидывай.

    Ой, так это же бесконечный процесс.

     

  • 1.10, Аноним (10), 19:04, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Неудачники:

    - пытались в свой веб-движок, в итоге перешли на блинк,
    - пытались в свой вантуз на серверах, в итоге всё равно на линукс,
    - пытались в вантуз на мобилах, в итоге пишут прилаги для андроида.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 19:45, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Неудачники

    As of December 2021 Microsoft has a market cap of $2.512 Trillion. This makes Microsoft the world's second most valuable company by market cap.

     
     
  • 3.19, Урри (ok), 20:04, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Походу неудачники кто-то другие.
     
     
  • 4.21, Аноним (16), 20:10, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кто-то другие

    В 2020 году доходы Mozilla уменьшились почти в два раза и составили [b]496.86[/b] млн долларов, что примерно соответствует показателям 2018 года.
    По неофициальным данным, около [b]400[/b] млн долларов в год приносит сделка с компанией Google о передаче поискового трафика, которая заключена до 2023 года.

    Зато
    > свой веб-движок

     
     
  • 5.25, BillyVShkoleNeLubilly (?), 20:19, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    сам спросил, сам ответил - уррик-семёшка
     
  • 3.26, Аноним (-), 20:19, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Лишнее доказательство того, что решает не "рыночек" а коррупция и монополька.
     
     
  • 4.31, BillyVShkoleNeLubilly (?), 20:24, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что решает? мс в очередной раз прилюдно обделывается: монополька решает на рыночке клоунов - это да
     
  • 3.27, Лысожопый (?), 20:20, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это типа если у маньяка будет несколько миллионов долларов то он хороший человек с неординарным видением мира ?
     
     
  • 4.30, Лысожопый (?), 20:23, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *это типа если у маньяка будет несколько миллионов долларов то он хороший человек с неординарным взглядом на окружающих ?
     
     
  • 5.34, Аноним (33), 20:47, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь о неудачниках вроде шла, а не о плохих людях.
     
     
  • 6.36, Лысожопый (?), 21:17, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в чем неудачах ? прибылях ? ну так сравнивать тогда нужно Microsoft vs Applpe, а не IT гиганта с некоммерческой организацию которая выживает на пожертвования и рекламе/поиске в своём браузере
     
  • 5.53, Аноним (52), 23:28, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у маньяка будет несколько миллионов долларов то он по любому не неудачник.
     

  • 1.11, Аноним (11), 19:04, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    На своей платформе пусть производительность меряют.
     
  • 1.14, Аноним (14), 19:21, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > поддерживается интеграция с графическим интерфейсом Windows Performance Analyzer, доступным только для Windows.

    не шмогли

     
  • 1.15, Аноним (15), 19:28, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> и началось распространение WSL для Windows 11

    звучит как расспространение вируса

     
     
  • 2.28, BillyVShkoleNeLubilly (?), 20:22, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> и началось распространение WSL для Windows 11
    >>> звучит как расспространение вируса

    вируса Lues venera

     

  • 1.22, Аноним (22), 20:13, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прежде чем WSL для Win11 распространять хорошо бы всё то же, особенно образы докера, собрать под Win10 21H2 который LTSC, а не прокидывать всех с "ставьте Win11, даже если вам нафиг не упал"
     
     
  • 2.29, BillyVShkoleNeLubilly (?), 20:23, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > MS
    > прокидывать всех

    мышки плакали, кололись, но продолжали жрать кактус бгггг

     
  • 2.38, нах.. (?), 21:30, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поделом вам.
     

  • 1.35, Фан (?), 20:52, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    M$ троллит линуксоидов))) предлагая установить линукс как обычный exeшник... лол
     
  • 1.39, dmnord_not_logged (?), 21:35, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дали мне ноут в виндой. Не нарадуюсь мысли, что приходится пользоваться этим говном. Никак в голову не прийдет то, как эту винду и этот сранный, корявый wsl можно использовать...
     
     
  • 2.54, Аноним (52), 23:30, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. ты как та мартышка с очками из басни, да?
     

  • 1.40, Андрей (??), 21:36, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >графическим интерфейсом Windows Performance Analyzer, доступным только для Windows.

    все верно. мелкософт не интересует гуй на линуксе, ибо линукс сам закопал эту потенцтальную возможность своими stable api nonsense и qt что де факто содержит уязвимости из-за политики поддержки lts релизов.

     

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