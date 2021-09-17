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Удалённо эксплуатируемая уязвимость в OMI-агенте, навязываемом в Linux-окружениях Microsoft Azure

17.09.2021 09:57

Клиенты облачной платформы Microsoft Azure, использующие Linux в виртуальных машинах, столкнулись с критической уязвимостью (CVE-2021-38647), позволяющей удалённо выполнить код с правами root. Уязвимость получила кодовое имя OMIGOD и примечательна тем, что проблема присутствует в приложении OMI Agent, которое без лишней огласки устанавливается в Linux-окружениях.

OMI Agent автоматически устанавливается и активируется при использовании таких сервисов, как Azure Automation, Azure Automatic Update, Azure Operations Management Suite, Azure Log Analytics, Azure Configuration Management, Azure Diagnostics и Azure Container Insights. Например, атаке подвержены Linux-окружения в Azure для которых включён мониторинг. Агент является частью открытого пакета OMI (Open Management Infrastructure Agent) с реализацией стека DMTF CIM/WBEM для управления IT-инфраструктурой.

OMI Agent устанавливается в системе под пользователем omsagent и создаёт настройки в /etc/sudoers для запуска серии скриптов с правами root. В процессе работы некоторых сервисов создаются слушающие сетевые сокеты на сетевых портах 5985, 5986 и 1270. Сканирование в сервисе Shodan показывает наличие в сети более 15 тысяч уязвимых Linux-окружений. В настоящее время в открытом доступе уже размещён рабочий прототип эксплоита, позволяющий выполнить свой код с правами root на подобных системах.

Проблема усугубляется тем, что в Azure явно не документировано применение OMI и OMI Agent устанавливается без предупреждения - достаточно согласится с условиями выбранного сервиса при настройке окружения и OMI Agent будет автоматически активирован, т.е. большинство пользователей даже не подозревают о его наличии.

Метод эксплуатации тривиален - достаточно отправить к агенту XML-запрос, удалив заголовок, отвечающий за аутентификацию. OMI использует аутентификацию при получении управляющих сообщений, проверяя, что клиент имеет право на отправку той или иной команды. Суть уязвимости в том, что при удалении в сообщении заголовка "Authentication", отвечающего за аутентификацию, сервер считает прохождение проверки успешной, принимает управляющее сообщение и допускает выполнение команд с правами root. Для выполнения произвольных команд в системе достаточно использовать в сообщении штатную команду ExecuteShellCommand_INPUT. Например, для запуска утилиты "id" достаточно отправить запрос: 


   curl -H "Content-Type: application/soap+xml;charset=UTF-8" -k --data-binary "@http_body.txt" https://10.0.0.5:5986/wsman

   <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing">
      ...
      <s:Body>
         <p:ExecuteShellCommand_INPUT xmlns:p="http://schemas.dmtf.org/wbem/wscim/1/cim-schema/2/SCX_OperatingSystem">
            <p:command>id</p:command>
            <p:timeout>0</p:timeout>
         </p:ExecuteShellCommand_INPUT>
      </s:Body>
   </s:Envelope>

Компания Microsoft уже выпустила обновление OMI 1.6.8.1 с устранением уязвимости, но оно ещё не доведено до пользователей Microsoft Azure (в новых окружениях пока устанавливается старая версия OMI). Автообновление агента не поддерживается, поэтому пользователям необходимо выполнить обновление пакета вручную, используя команды "dpkg -i" в Debian/Ubuntu или "rpm -Uvh" в Fedora/RHEL (проверить, установлен ли пакет можно командами "dpkg -l omi" и "rpm -qa omi"). В качестве обходного пути защиты рекомендуется блокировать доступ к сетевым портам 5985, 5986 и 1270.

Кроме CVE-2021-38647 в OMI 1.6.8.1 также устранены три уязвимости (CVE-2021-38648, CVE-2021-38645 и CVE-2021-38649), позволяющие непривилегированному локальному пользователю выполнить свой код с правами root.

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/gossithedo...)
  2. OpenNews: Компания Microsoft опубликовала обновление Linux-дистрибутива CBL-Mariner
  3. OpenNews: Pwnie Awards 2021: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности
  4. OpenNews: Атаковавшие SolarWinds смогли получить доступ к коду Microsoft (дополняется)
  5. OpenNews: Компания Microsoft представила многоплатформенный стек управления OMI с открытой реализацией стандартов DMTF CIM/WBEM
  6. OpenNews: Подготовленный в Microsoft deb-пакет с Open R принудительно заменяет /bin/sh на bash
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55813-omi
Ключевые слова: omi, azure
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Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, banan (??), 10:23, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Невообразимо детский косяк вкупе с принудиловом.
    Если и это ничему ажуроводов не научит (спойлер: должно научить не пользоваться azure и иже с ним) - то я даже не знаю.
     
     
  • 2.7, kissmyass (?), 10:33, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    дебилы должны страдать, пусть пользуются, за счет таких покемонов мы получили net core под линуху, и даже mono начала импортировать исходники оттуда
     
  • 2.39, Жироватт (ok), 12:38, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Microsoft, Microsoft newer changes.

    Только раньше у них были последние остатки вымирающего племени Крутых Кодунов - единственных оставшихся в живых представителей древней, невероятно развитой цивилизации - типа Руссиновича, но сейчас инклюзивность, трахопопсть и феминпавер убили и тех немногих, кто знал, за какую сторону брать дебаггер...

     
     
  • 3.45, Timoteo Cirkla (ok), 12:54, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но вы же понимаете, что в не том дело. Проблема в том, что во всех крупных бизнесах всё решают манагеры и продаваны-маркетолухи. Тут хоть кто работать будет, продукт всё равно каждый раз сырым будет.
     

  • 1.2, beduin747 (ok), 10:24, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Лишнее доказательство того, что MS близко к линуху подпускать нельзя.
     
     
  • 2.4, iPony129412 (?), 10:28, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если там критерием оценивать, кого нельзя к линуксам подпускать, то думаю, что будет пустое поле.
     
     
  • 3.5, Отпетый Виндузятник (?), 10:31, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    в точку, поня, но местным (с красными глазами) адептам сабжа такое лучше в лоб не говорить, ибо ребята обидчивые до крайности
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 10:40, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    один ты в белом пальто стоишь красивый?
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 10:48, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, их там двое.
     
  • 5.19, Аноним (19), 11:08, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты хотел быть третьим?
     

  • 1.3, InuYasha (??), 10:25, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > но оно ещё не доведено до пользователей Microsoft Azure

    да... у них же, вроде, принято обновления выкатывать по четвергам, что-ли

    > Автообновление агента не поддерживается

    обычно это как раз хорошо, имхо. А то без ведома багов насуют... как npm какой-нибудь.

     
     
  • 2.15, Fluttershy (?), 10:59, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так они уже этот OMI засунули, че терять-то
     

  • 1.6, lockywolf (ok), 10:33, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    У кого-нибудь готовый эксплоит есть? Хочу помайнить битка на целом огромном облачном провайдере, но возиться с деталями уязвимости лениво.
     
     
  • 2.11, Аноним (19), 10:39, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Новость почитай если ты там ничего не нашел тебе не надо.
     
     
  • 3.16, васян (?), 11:01, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я запустил то что в новости - оно сперва повисло на пять минут, а потом наплевало мне в консоль какие-то ашипка про команда не команда.

    А где же эксплойт?

     

  • 1.8, Аноним (8), 10:34, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > Суть уязвимости в том, что при удалении в сообщении заголовка "Authentication", отвечающего за аутентификацию, сервер считает прохождение проверки успешной, принимает управляющее сообщение и допускает выполнение команд с правами root.

    В Microsoft работают профессионалы своего дела. Просто их профессия не компьютерная безопасность.

     
     
  • 2.31, Аноним12345 (?), 12:16, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там работают индусы
     
     
  • 3.42, OpenEcho (?), 12:40, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, белая кость подтянулась...
    Ну, куда им до тебя с твоим более известным и популярным БольшеСовтом!
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:36, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ммм, вкусна
     
  • 1.10, Аноним (19), 10:38, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ажур итак создает для каждой новой виртуалки нетворк секурити групп в которой только несколько портов открыты типа ssh http/https все остальные порты надо руками открывать.
     
     
  • 2.14, пох. (?), 10:57, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по тому что Shodan их нашло - ЭТУ часть работы бангалорский коллектив msовских подрядчиков выполнил не на от...сь, и при установке OMI, эти самые порты открываются автоматически (логично, как ms должна получать туда доступ)

    Хотя, конечно, всегда остается вероятность, что эти пятнадцать тыщ - имени васянов, скопипастивших с серверфолта нужную и полезную инструкцию установки чего-то, написанного на безопастных язычках, начинающуюся с пункта "отключаем нахрен всю нетворк секьюрить - мы так и не научились разрешать в ней наш единственный порт".

     
     
  • 3.18, Аноним (19), 11:06, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они доступны внутри ажура внутри виртуальной сети. По крайней мере я доступ снаружи получить не могу. Если его явно не открыть.  

    Единственный вектор если у тебя есть ограниченный доступ до дев окружения и ты решил загадить прод к которому у тебя нет доступа, например своему работадателю/закзчику. Например через CI, но тут уже работодатель может против тебя применить социнженерию)

     
     
  • 4.20, пох. (?), 11:13, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они доступны внутри ажура внутри виртуальной сети.

    а как туда automation попадет? Он же не внутри твоей сети, он где-то на своих виртуалках ms крутится.

    > Если его явно не открыть.

    ну вон те 15 тыщ лошар - справились с задачей.
    Кстати, действительно, немного их, в тех масштабах. У остальных либо не получилось открыть, либо пожадничали заплатить за сервис.

     
     
  • 5.23, Аноним (19), 11:25, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Ажура много разных севрисов, помимо простых виртуалок как у всех. Есть например ML, который тоже что-то создает но что там по умолчанию открыто а что закрыто  не понятно. Или у того же кубера, если кто руками поднимал, может быть затык и все работает только когда все порты открыты. Да много сочетанию можно придумать. Но например в самой простом сетапе виртуалки и база созданные по умолчанию все относительно секурно выглядит снаружи. Но обновится конечно же не помешает.  
     
  • 2.33, InuYasha (??), 12:27, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ажур

    Азура! Трибунала на вас нет...

     

  • 1.17, Рева RarogCmex Денис (?), 11:02, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Название уязвимости OMIGOD --созвучное с Oh my god! -- убило меня наповал
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 12:39, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.urbandictionary.com/define.php?term=omigod
     

  • 1.21, Аноним (21), 11:16, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Проблема усугубляется тем, что в Azure явно не документировано применение OMI и OMI Agent устанавливается без предупреждения

    Только не рассказывайте им про ssm агента в aws, а то у нас там вся инфра хостится)

     
     
  • 2.26, Sw00p aka Jerom (?), 11:31, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    выпилить к чертям
     

  • 1.22, Аноним (22), 11:24, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну чтож, M$ по своему рукоjobству даже свои сервисы с линуксами умудрились сделать дырявыми.
    Вот только, случайно ли?!
     
     
  • 2.25, Аноним (19), 11:27, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да чтож вы всё вокруг да около-то, а? Да на Rust надо было писать этот OMI и все было бы безопасно, а не как тут. Rust спасает от любых уязвимостей.
     
     
  • 3.27, пох. (?), 11:54, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Rust спасает от любых уязвимостей.

    Нет кода - нет уязвимостей.

    К сожалению, индусу из microsoft за это всыпали бы плетей, пришлось писать на том, на чем можно написать. Интересно, на питоне или на питоне?

     
  • 3.47, Аноним (-), 12:57, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да чтож вы всё вокруг да около-то, а? Да на Rust надо  было писать этот OMI и все было бы безопасно, а не как тут. Rust спасает от любых уязвимостей.

    Опять клоу^W Бойцам Опеннетного Анти-Растового Сопротивления злобные растоманы тайком, ночью, одно место горчицей намазали?

     

  • 1.24, eugener (ok), 11:26, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > выполнить обновление пакета вручную, используя команды "dpkg -l omi"

    -l же просто выводит список пакетов по шаблону?

     
     
  • 2.28, пох. (?), 11:56, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а rpm -qa как думаешь, что делает? ;-)

    Ну не умеет мсовский индус в пакеты. Его в секьюрити тим по просьбе брата взяли - а вчера еще глину месил.


     
     
  • 3.30, Михрютка (ok), 12:03, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да нет, индус как раз не ошибся

    deepakjain111 released this Sep 8, 2021

    Installation examples:
    Ubuntu 16.04, x64:
    sudo dpkg -i ./omi-1.6.8-1.ssl_100.ulinux.x64.deb

    Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux, or CentOS 6/7, x64:
    sudo rpm -Uvh ./omi-1.6.8-1.ssl_100.ulinux.x64.rpm

    видимо, испорченный телефон сработал

     
     
  • 4.35, пох. (?), 12:29, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мож, поправился уже? Он же тоже умеет пользоваться поиском по серверфолту.

    > видимо, испорченный телефон сработал

    ненене - -i/-l могло быть опечаткой, но с rpm это выстрел в упор из эскопеты с загнутым по кругу стволом - такое никакой опечаткой не объяснишь.

    Это явные следы поиска бингом "эквивалент dpkg -l в rpm". И нашел что искал ;-)

     
     
  • 5.40, Михрютка (ok), 12:39, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хех

    как ни странно это оказались авторы эксплоета :)

    https://github.com/horizon3ai/CVE-2021-38647

    Mitigations

    Update and ensure the OMI agent is at version 1.6.8.1.

        For Debian systems (e.g., Ubuntu): dpkg -l omi
        For Redhat based system (e.g., Fedora, CentOS, RHEL): rpm -qa omi

    видимо все же имели в виду, как проверить версию пакета.

    остальные пали жертвой копипаста

     
  • 3.44, Михрютка (ok), 12:52, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не, в секьюрити по просьбе брата, по-моему, вот эту взяли

    https://twitter.com/GossiTheDog/status/1437898118310268930/photo/1

     
     
  • 4.48, пох. (?), 13:00, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЭТО взяли по квоте для lgbtq и альтернативно-одаренных (сразу две вакансии заполнили). Жаль Макс не осилил это запилить вместо новости.

    Видосик ему пришлите, как хакать. А то без видосика оно не могетъ.

    А ведь наезжали на ms что они не френдли и вообще квот не соблюдают...

     
  • 2.29, Михрютка (ok), 11:59, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как и rpm -qa

    это надмакс видимо что-то напутал, возможно, имелось в виду - проверить, установлен ли пакет.

     

  • 1.32, Аноним (32), 12:21, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всем бэкдорам бэкдор!
    МС король бэкдоров.
     
  • 1.34, Diozan (ok), 12:28, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Девиз Майкрософт: "Перенесём все свои баги в Линукс"
     
  • 1.36, Аноним (36), 12:33, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Майкрософт теперь поглотит линукс и будет только BSD
     
  • 1.37, Жироватт (ok), 12:35, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребята, ребята, РЕБЯ-Я-Я-ЯТЫ!
    Я знаю, что нужно зделоть!
    Нужно во все эти окружения срочно установить микрософт сесурити эссентиалз, кловунд протектион от касперского и линуксовского дохтырь веба!
     
  • 1.38, Аноним (38), 12:37, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И вот никаких бы проблем с велосипедами MS бы не было, если бы Linux поддерживал... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.43, Жироватт (ok), 12:50, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Все вы такие крутые на опеннете. Да, и ты тоже. Вот только простые вопросы до сих пор без ответа.

    - Почему нет до сих пор нативной реализации в ядре или околоядерном софте, хотя проблема (с точки зрения девляпса) давно назрели и надо её срочно-срочно вилкой решать?
    - Почему сообщество не хочет пилить забесплатно девляпсам NIH-аналог WMI забесплатно?
    - Почему редхат, интел и иже с ними не хотят пилить забесплатно девляпсам NIH-аналог WMI забесплатно, удовлетворяясь декларативными конфигами?
    - Почему ни один девляпс так и не поднял свою попу от стула и не сделал свой WMI, сБиШ, кой по их заверениям оторвут с руками и ногами все?
    - Почему ты пишешь это тут, а не в рассылке перед Торвальдсом, девляпс?

     

  • 1.46, Demo (??), 12:56, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > согласится

    Что сделает?

     
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