Удалённо эксплуатируемая уязвимость в OMI-агенте, навязываемом в Linux-окружениях Microsoft Azure

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|1.1, banan (??), 10:23, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Невообразимо детский косяк вкупе с принудиловом.
Если и это ничему ажуроводов не научит (спойлер: должно научить не пользоваться azure и иже с ним) - то я даже не знаю.
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|2.7, kissmyass (?), 10:33, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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дебилы должны страдать, пусть пользуются, за счет таких покемонов мы получили net core под линуху, и даже mono начала импортировать исходники оттуда
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|2.39, Жироватт (ok), 12:38, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Microsoft, Microsoft newer changes.
Только раньше у них были последние остатки вымирающего племени Крутых Кодунов - единственных оставшихся в живых представителей древней, невероятно развитой цивилизации - типа Руссиновича, но сейчас инклюзивность, трахопопсть и феминпавер убили и тех немногих, кто знал, за какую сторону брать дебаггер...
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|3.45, Timoteo Cirkla (ok), 12:54, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но вы же понимаете, что в не том дело. Проблема в том, что во всех крупных бизнесах всё решают манагеры и продаваны-маркетолухи. Тут хоть кто работать будет, продукт всё равно каждый раз сырым будет.
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|2.4, iPony129412 (?), 10:28, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если там критерием оценивать, кого нельзя к линуксам подпускать, то думаю, что будет пустое поле.
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|3.5, Отпетый Виндузятник (?), 10:31, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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в точку, поня, но местным (с красными глазами) адептам сабжа такое лучше в лоб не говорить, ибо ребята обидчивые до крайности
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|1.3, InuYasha (??), 10:25, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> но оно ещё не доведено до пользователей Microsoft Azure
да... у них же, вроде, принято обновления выкатывать по четвергам, что-ли
> Автообновление агента не поддерживается
обычно это как раз хорошо, имхо. А то без ведома багов насуют... как npm какой-нибудь.
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|1.6, lockywolf (ok), 10:33, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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У кого-нибудь готовый эксплоит есть? Хочу помайнить битка на целом огромном облачном провайдере, но возиться с деталями уязвимости лениво.
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|3.16, васян (?), 11:01, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я запустил то что в новости - оно сперва повисло на пять минут, а потом наплевало мне в консоль какие-то ашипка про команда не команда.
А где же эксплойт?
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|1.8, Аноним (8), 10:34, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> Суть уязвимости в том, что при удалении в сообщении заголовка "Authentication", отвечающего за аутентификацию, сервер считает прохождение проверки успешной, принимает управляющее сообщение и допускает выполнение команд с правами root.
В Microsoft работают профессионалы своего дела. Просто их профессия не компьютерная безопасность.
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|3.42, OpenEcho (?), 12:40, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, белая кость подтянулась...
Ну, куда им до тебя с твоим более известным и популярным БольшеСовтом!
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|1.10, Аноним (19), 10:38, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ажур итак создает для каждой новой виртуалки нетворк секурити групп в которой только несколько портов открыты типа ssh http/https все остальные порты надо руками открывать.
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|2.14, пох. (?), 10:57, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по тому что Shodan их нашло - ЭТУ часть работы бангалорский коллектив msовских подрядчиков выполнил не на от...сь, и при установке OMI, эти самые порты открываются автоматически (логично, как ms должна получать туда доступ)
Хотя, конечно, всегда остается вероятность, что эти пятнадцать тыщ - имени васянов, скопипастивших с серверфолта нужную и полезную инструкцию установки чего-то, написанного на безопастных язычках, начинающуюся с пункта "отключаем нахрен всю нетворк секьюрить - мы так и не научились разрешать в ней наш единственный порт".
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|3.18, Аноним (19), 11:06, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они доступны внутри ажура внутри виртуальной сети. По крайней мере я доступ снаружи получить не могу. Если его явно не открыть.
Единственный вектор если у тебя есть ограниченный доступ до дев окружения и ты решил загадить прод к которому у тебя нет доступа, например своему работадателю/закзчику. Например через CI, но тут уже работодатель может против тебя применить социнженерию)
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|4.20, пох. (?), 11:13, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Они доступны внутри ажура внутри виртуальной сети.
а как туда automation попадет? Он же не внутри твоей сети, он где-то на своих виртуалках ms крутится.
> Если его явно не открыть.
ну вон те 15 тыщ лошар - справились с задачей.
Кстати, действительно, немного их, в тех масштабах. У остальных либо не получилось открыть, либо пожадничали заплатить за сервис.
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|5.23, Аноним (19), 11:25, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У Ажура много разных севрисов, помимо простых виртуалок как у всех. Есть например ML, который тоже что-то создает но что там по умолчанию открыто а что закрыто не понятно. Или у того же кубера, если кто руками поднимал, может быть затык и все работает только когда все порты открыты. Да много сочетанию можно придумать. Но например в самой простом сетапе виртуалки и база созданные по умолчанию все относительно секурно выглядит снаружи. Но обновится конечно же не помешает.
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|1.21, Аноним (21), 11:16, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Проблема усугубляется тем, что в Azure явно не документировано применение OMI и OMI Agent устанавливается без предупреждения
Только не рассказывайте им про ssm агента в aws, а то у нас там вся инфра хостится)
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|1.22, Аноним (22), 11:24, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну чтож, M$ по своему рукоjobству даже свои сервисы с линуксами умудрились сделать дырявыми.
Вот только, случайно ли?!
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|2.25, Аноним (19), 11:27, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да чтож вы всё вокруг да около-то, а? Да на Rust надо было писать этот OMI и все было бы безопасно, а не как тут. Rust спасает от любых уязвимостей.
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|3.27, пох. (?), 11:54, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Rust спасает от любых уязвимостей.
Нет кода - нет уязвимостей.
К сожалению, индусу из microsoft за это всыпали бы плетей, пришлось писать на том, на чем можно написать. Интересно, на питоне или на питоне?
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|3.47, Аноним (-), 12:57, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да чтож вы всё вокруг да около-то, а? Да на Rust надо было писать этот OMI и все было бы безопасно, а не как тут. Rust спасает от любых уязвимостей.
Опять клоу^W Бойцам Опеннетного Анти-Растового Сопротивления злобные растоманы тайком, ночью, одно место горчицей намазали?
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|1.24, eugener (ok), 11:26, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> выполнить обновление пакета вручную, используя команды "dpkg -l omi"
-l же просто выводит список пакетов по шаблону?
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|2.28, пох. (?), 11:56, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а rpm -qa как думаешь, что делает? ;-)
Ну не умеет мсовский индус в пакеты. Его в секьюрити тим по просьбе брата взяли - а вчера еще глину месил.
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|3.30, Михрютка (ok), 12:03, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да нет, индус как раз не ошибся
deepakjain111 released this Sep 8, 2021
Installation examples:
Ubuntu 16.04, x64:
sudo dpkg -i ./omi-1.6.8-1.ssl_100.ulinux.x64.deb
Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux, or CentOS 6/7, x64:
sudo rpm -Uvh ./omi-1.6.8-1.ssl_100.ulinux.x64.rpm
видимо, испорченный телефон сработал
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|4.35, пох. (?), 12:29, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мож, поправился уже? Он же тоже умеет пользоваться поиском по серверфолту.
> видимо, испорченный телефон сработал
ненене - -i/-l могло быть опечаткой, но с rpm это выстрел в упор из эскопеты с загнутым по кругу стволом - такое никакой опечаткой не объяснишь.
Это явные следы поиска бингом "эквивалент dpkg -l в rpm". И нашел что искал ;-)
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|5.40, Михрютка (ok), 12:39, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хех
как ни странно это оказались авторы эксплоета :)
https://github.com/horizon3ai/CVE-2021-38647
Mitigations
Update and ensure the OMI agent is at version 1.6.8.1.
For Debian systems (e.g., Ubuntu): dpkg -l omi
For Redhat based system (e.g., Fedora, CentOS, RHEL): rpm -qa omi
видимо все же имели в виду, как проверить версию пакета.
остальные пали жертвой копипаста
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|4.48, пох. (?), 13:00, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ЭТО взяли по квоте для lgbtq и альтернативно-одаренных (сразу две вакансии заполнили). Жаль Макс не осилил это запилить вместо новости.
Видосик ему пришлите, как хакать. А то без видосика оно не могетъ.
А ведь наезжали на ms что они не френдли и вообще квот не соблюдают...
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|2.29, Михрютка (ok), 11:59, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как и rpm -qa
это надмакс видимо что-то напутал, возможно, имелось в виду - проверить, установлен ли пакет.
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|1.37, Жироватт (ok), 12:35, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ребята, ребята, РЕБЯ-Я-Я-ЯТЫ!
Я знаю, что нужно зделоть!
Нужно во все эти окружения срочно установить микрософт сесурити эссентиалз, кловунд протектион от касперского и линуксовского дохтырь веба!
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|1.38, Аноним (38), 12:37, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
И вот никаких бы проблем с велосипедами MS бы не было, если бы Linux поддерживал... большой текст свёрнут, показать
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|2.43, Жироватт (ok), 12:50, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Все вы такие крутые на опеннете. Да, и ты тоже. Вот только простые вопросы до сих пор без ответа.
- Почему нет до сих пор нативной реализации в ядре или околоядерном софте, хотя проблема (с точки зрения девляпса) давно назрели и надо её срочно-срочно вилкой решать?
- Почему сообщество не хочет пилить забесплатно девляпсам NIH-аналог WMI забесплатно?
- Почему редхат, интел и иже с ними не хотят пилить забесплатно девляпсам NIH-аналог WMI забесплатно, удовлетворяясь декларативными конфигами?
- Почему ни один девляпс так и не поднял свою попу от стула и не сделал свой WMI, сБиШ, кой по их заверениям оторвут с руками и ногами все?
- Почему ты пишешь это тут, а не в рассылке перед Торвальдсом, девляпс?
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