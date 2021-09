2.28 , пох. ( ? ), 11:56, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – а rpm -qa как думаешь, что делает? ;-) Ну не умеет мсовский индус в пакеты. Его в секьюрити тим по просьбе брата взяли - а вчера еще глину месил.

3.30 , Михрютка ( ok ), 12:03, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да нет, индус как раз не ошибся deepakjain111 released this Sep 8, 2021 Installation examples:

Ubuntu 16.04, x64:

sudo dpkg -i ./omi-1.6.8-1.ssl_100.ulinux.x64.deb Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux, or CentOS 6/7, x64:

sudo rpm -Uvh ./omi-1.6.8-1.ssl_100.ulinux.x64.rpm видимо, испорченный телефон сработал

4.35 , пох. ( ? ), 12:29, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мож, поправился уже? Он же тоже умеет пользоваться поиском по серверфолту. > видимо, испорченный телефон сработал ненене - -i/-l могло быть опечаткой, но с rpm это выстрел в упор из эскопеты с загнутым по кругу стволом - такое никакой опечаткой не объяснишь. Это явные следы поиска бингом "эквивалент dpkg -l в rpm". И нашел что искал ;-) 5.40 , Михрютка ( ok ), 12:39, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – хех как ни странно это оказались авторы эксплоета :) https://github.com/horizon3ai/CVE-2021-38647 Mitigations Update and ensure the OMI agent is at version 1.6.8.1. For Debian systems (e.g., Ubuntu): dpkg -l omi

For Redhat based system (e.g., Fedora, CentOS, RHEL): rpm -qa omi видимо все же имели в виду, как проверить версию пакета. остальные пали жертвой копипаста

3.44 , Михрютка ( ok ), 12:52, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не, в секьюрити по просьбе брата, по-моему, вот эту взяли https://twitter.com/GossiTheDog/status/1437898118310268930/photo/1 4.48 , пох. ( ? ), 13:00, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ЭТО взяли по квоте для lgbtq и альтернативно-одаренных (сразу две вакансии заполнили). Жаль Макс не осилил это запилить вместо новости. Видосик ему пришлите, как хакать. А то без видосика оно не могетъ. А ведь наезжали на ms что они не френдли и вообще квот не соблюдают...

2.29 , Михрютка ( ok ), 11:59, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – как и rpm -qa это надмакс видимо что-то напутал, возможно, имелось в виду - проверить, установлен ли пакет.