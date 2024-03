Уязвимость в Android 14, эксплуатируемая через Bluetooth LE

2.27 , Аноним ( - ), 13:57, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Никто не мешает взять свой телефон, написать или подправить для него все нужные скрипты.

Может немного подпилить код.

Создать пулл-реквест и добавить его в список supported devices.

И куча народу будет благодарна.

Many other devices are supported by GrapheneOS at a source level, and it can be built for them without modifications to the existing GrapheneOS source tree. Device support repositories for the Android Open Source Project can simply be dropped into the source tree, with at most minor modifications within them to support GrapheneOS. ps они даже пишут почему такой список due to better security and a long minimum support guarantee.

8th generation Pixels provide a minimum guarantee of 7 years of support from launch instead of the previous 5 year minimum guarantee.

Я лучше подожду девайсы с Hardened Aurora или KasperskyOS 😏

4.36 , Аноним ( - ), 15:40, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Hardened Aurora или KasperskyOS С залоченым загрузчиком и добавленным зондом от товарища прямо с завода?

Отличный выбор!

5.38 , Аноним ( 38 ), 16:00, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С завода - это хорошо, обычно заусенцев гораздо меньше чем с наколенного производства.

6.40 , Аноним ( 40 ), 16:57, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – О, сразу видно человека, которому не доводилось собирать или чинить странки Кировоканского завода)

Там могло быть все что угодно, вплоть до валов с шестернями которые просто закинули в коробку станка. Без сборки)

Ну и качество всех поверхностей было на таком же уровне.

7.42 , Аноним ( 39 ), 17:01, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >странки По Фрейду?

8.44 , Аноним ( - ), 17:27, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не, тут просто mat-бот очень злобный Иногда удаляет сообщения вообще за безобид... 8.45 , Заболотный ( ? ), 17:43, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать По Юнгу ... 7.43 , Аноним ( 38 ), 17:05, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а теперь представь валы с шестернями, сделанные на коленке