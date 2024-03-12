Уязвимость в Android 14, эксплуатируемая через Bluetooth LE

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|1.1, Аноним (-), 12:07, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> use-after-free
Мда... даже с++ не помогает.
> проявляется начиная с обновления, опубликованного в начале марта
Хоть тут повезло
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|3.46, Аноним (-), 18:05, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Названия и расширение файлов
audio_sink_hal_client.cc
audio_source_hal_client.cc
как бы намекают)
Но уверен что где-то есть написанная реализация и на СИ.
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|1.2, Аноним (2), 12:13, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Разработчики GrapheneOS тоже топят за Rust: "Android has ported a lot of the Bluetooth code to Rust. This is a demonstration of why they need to put more resources into porting the rest of the code into Rust".
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|2.5, Аноним (5), 12:20, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если что-то шерето изначально, никакие переписывания его не исправят. А если исправят - там половина железок отвалится. А оставшиеся и так фиг работают нормально.
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|2.11, Аноним (-), 12:29, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну так они ж код пишут, а не гневные посты на форуме.
Поэтому они копаются в коде: часто не очень красивом, и еще чаще глючном.
И им хочется, кто бы мог подумать), чтобы код был более надежный.
ps ситуация потчи один в один с Tor/Arti
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|2.24, 12yoexpert (ok), 13:51, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ключевое тут "to put more resources"
беги за новым телефоном, юзернейм, джава с котлином фигня по сравнению с этим
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|3.33, Аноним (33), 15:16, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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12-летний кексперт как всегда оправдывает ник.
Тут имелись ввиду хуман ресурсы - то бишь разработчики (ну и косвенно, конечно, бабки, т.к. этим самым дополнительным хуман ресурсам надо платить).
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|2.32, Аноним (32), 15:13, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не понятен смысл. Если MTE увеличивает потребление памяти на 3%. а Rust - на 100500%, то намного выгоднее использовать C++ & MTE.
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|3.35, Аноним (-), 15:38, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а Rust - на 100500%
Что за бред? Раст не увеличивает потребление памяти.
Он может добавить нагрузку на проц за счет "ненужных" (с точки зрения дыряшников) проверок границ массивов и объектов на null... но оно добавляет какие-то жалкие крохи.
А правильно использование Option и слайсов еще и уменьшит количество этих проверок.
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|1.3, Аноним (3), 12:16, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Все устраненные уязвимости нивелируются установленной казуалкой или проприетарным приложением с намеренной "дырой", для которой уже готовы все необходимые эксплоиты.
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|2.10, Аноним (10), 12:28, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вроде популярный вариант подключения манипуляторов. Дешёвые головные телефоны тоже.
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|2.20, xxxxxxxxx (?), 13:21, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Странный вопрс. Я пользую для передачи интернета (tethering), часов, наушников.
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|2.21, _kp (ok), 13:32, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Кто-то пользуется bluetooth?
Наушники, колонки, джойстк, автодиагностика... :)
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|2.15, Аноним (-), 12:40, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не надо оправдывать тупость заговором.
В кодах на дыряшке и даже на плюсах столько уязвимостей, что создается впечатление, что спецслужбы купили почти всех разработчиков в мире. Так у них денег не хватит)
Зато очень удобно, в зависимости от ситуации:
- это не пограммеры в очередно раз обделались, это все спецслужбы! не нужен ваш раст
- это явно не бекдор, чесно-чесно! это просто ошибка с памятью, с кем не бывает! не нужен ваш раст
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|3.17, Аноним (17), 12:47, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я еще не успел досчитать до бесконечности, а у Вас уже варианты закончились :(
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|3.41, Аноним (39), 16:57, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А они нужных и не покупают, просто вежливо просят так, что невозможно отказать.
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|3.48, Ivan_83 (ok), 19:28, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе просто анб не платит за код на с/с++, вот ты и агришься и гниль свою теребонькаешь, а вот платили бы ты бы сразу по другому запел :)
Рассказывал бы тут всем что гниль никуда не годится потому что только воздух напрасно греет часами при компеляции, ни с чем не интегрируется толком и прочее.
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|4.49, Аноним (-), 20:05, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, так вот почему ты на раст агришься.
Гнилью его называешь. И рассказываешь что он "никуда не годится потому что только воздух напрасно греет часами".
Советую подумать, что сейчас делают с теми, кому платит АНБ за код на с/с++.
Потому что времена сейчас ой неспокойные)
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|1.22, Минона (ok), 13:46, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Разработчики проекта GrapheneOS, развивающего защищённое ответвление от кодовой базы AOSP (Android Open Source Project)
Pixel only Hardened Android?
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|2.27, Аноним (-), 13:57, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никто не мешает взять свой телефон, написать или подправить для него все нужные скрипты.
Может немного подпилить код.
Создать пулл-реквест и добавить его в список supported devices.
И куча народу будет благодарна.
Many other devices are supported by GrapheneOS at a source level, and it can be built for them without modifications to the existing GrapheneOS source tree. Device support repositories for the Android Open Source Project can simply be dropped into the source tree, with at most minor modifications within them to support GrapheneOS.
ps они даже пишут почему такой список due to better security and a long minimum support guarantee.
8th generation Pixels provide a minimum guarantee of 7 years of support from launch instead of the previous 5 year minimum guarantee.
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|3.34, Минона (ok), 15:24, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>[оверквотинг удален]
> И куча народу будет благодарна.
> Many other devices are supported by GrapheneOS at a source level, and
> it can be built for them without modifications to the existing
> GrapheneOS source tree. Device support repositories for the Android Open Source
> Project can simply be dropped into the source tree, with at
> most minor modifications within them to support GrapheneOS.
> ps они даже пишут почему такой список due to better security and
> a long minimum support guarantee.
> 8th generation Pixels provide a minimum guarantee of 7 years of support
> from launch instead of the previous 5 year minimum guarantee.
Нее, нафик.
Я лучше подожду девайсы с Hardened Aurora или KasperskyOS 😏
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|4.36, Аноним (-), 15:40, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Hardened Aurora или KasperskyOS
С залоченым загрузчиком и добавленным зондом от товарища прямо с завода?
Отличный выбор!
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|5.38, Аноним (38), 16:00, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С завода - это хорошо, обычно заусенцев гораздо меньше чем с наколенного производства.
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|6.40, Аноним (40), 16:57, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О, сразу видно человека, которому не доводилось собирать или чинить странки Кировоканского завода)
Там могло быть все что угодно, вплоть до валов с шестернями которые просто закинули в коробку станка. Без сборки)
Ну и качество всех поверхностей было на таком же уровне.
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|8.44, Аноним (-), 17:27, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, тут просто mat-бот очень злобный Иногда удаляет сообщения вообще за безобид... текст свёрнут, показать
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