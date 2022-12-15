Уязвимости в ядре Linux, удалённо эксплуатируемые через Bluetooth

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|2.5, Аноним (5), 12:29, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не торт.
"Уязвимости устранены в выпусках ядра ... 4.19.265 ... 5.10.154 ..."
buster 4.19.249-2 vulnerable
buster (security) 4.19.260-1 vulnerable
bullseye 5.10.140-1 vulnerable
bullseye (security) 5.10.149-2 vulnerable
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|1.10, birdie (ok), 12:37, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Интересно, Android is affected?
Если да, то это громадная дырень, учитывая, что миллионы ходят с неподдерживаемыми уже устройствами.
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|2.16, Аноним (16), 12:46, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Android provides a default Bluetooth stack, BlueDroid. Android also used BlueZ, until it switched to its own BlueDroid stack in late 2012
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|3.82, Kuromi (ok), 17:10, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Задайтесь вопросом почему гугл так шустро заменил Блюз своим стеком?
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|4.86, Аноним (16), 18:25, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> почему гугл так шустро заменил Блюз своим стеком?
в юзерспейс больше свободы для творчества - API ядра дорабатывается до приемлего уровня охвата нужд промышленности годами, у производителей систем на кристалле нет времени ждать столько им нужно здесь и сейчас
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|4.72, Степан (?), 15:23, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как это не обновляются? У меня каждый месяц приходит security патч. Заявлено минимум 5 лет такой поддержки
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|5.76, Аноним (76), 15:32, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Заявлено минимум 5 лет такой поддержки
... и эти 5 лет уже прошли.
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|2.26, Аноним (14), 13:16, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Уязвимость уровня кто надо уже всех кого надо отэксплуатировал.
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|1.33, Аноним (33), 13:29, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Проблема проявляется только в системах,...
(по умолчанию отключена, но активирована в некоторых дистрибутивах, например, в Ubuntu)
Как мило. А можно список по подробнее? Linux - вечная лотерея, угадай где в следующий раз вылезет.
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|1.46, ИмяХ (?), 14:06, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А ведь благодаря открытому коду тысячи специалистов видели эту уязвимость, но никому не сообщали, а использовали в своих целях. Вот и веть после этого в безопасность линуксах.
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|2.48, А (??), 14:11, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А вот мне кажется, что, судя по уровню юзабилити и глюкавости этой технологии, и пользователи и разработчики не заморачивались сделать что-то хорошее.
Настолько оно работало глючно, тормозно и неудобно во все годы, на Огрызках тоже.
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|2.51, Аноним (51), 14:34, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Безопасность в линуксе это миф. Любой эксперт по информационной безопасности, которых так много на опеннет, подтвердит эту простую истину.
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|3.55, Аноним (55), 14:49, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но как же... тысячи глаз... аудит независимыми экспертами...
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|3.60, псевдонимус (?), 15:06, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А так все верно. Монолитное, постоянно мутирующее и устаревшие 30 лет назад чудовище не может быть безопасным.
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|2.85, Вы забыли заполнить поле Name (?), 18:18, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наконец-то в ядро добавили поддержку безопасного языка и теперь на нем можно писать безопасные драйвера. Но почему-то местные эксперты по безопасному языку по прежнему пишут только комментарии. Случайность? Не думаю.
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|1.49, А (??), 14:13, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> По умолчанию таймаут составляет 40 секунд и предполагалось что состояние гонки при такой задержке не может возникнуть
ааааа... Не делать предположений ака фантазий ещё в школе учили.
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|2.50, Аноним (51), 14:21, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Как замечательно что на опеннет так много экспертов-программистов высочайшей квалификации которые знают как правильно нужно писать программы.
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|3.67, Аноним (15), 15:17, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проблема в том, что опытные программисты излишне самоуверенные лалки и это всегда приводит к подобным проблемам. Если ты видишь что проблема может возникнуть, надо её явно обозначить, чтобы когда другие создадут проблему твоему коду, они были в курсе, что они её создают. Да и сам забудешь, о чём думал. Если что-то может случиться, оно случится. Но большинство просто не думает о сайд эффектах, да.
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|2.56, Аноним (55), 14:51, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как доучишься до института - вам там расскажут, что предположение - основа теории. А пока отдыхай)
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|3.75, Аноним (76), 15:31, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто компенсирует моральный ущерб от изучения теорий, которые оказались ложными?
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|2.64, псевдонимус (?), 15:10, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К счастью в школе в 90-х такой херне (не предсказывай того, чего нибыло) не учили. Херня имеет ограниченное примирение в среде метеорологов. Но там можно. Правда можно.
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|1.74, Аноним (76), 15:29, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Ну раз эксплоиты опубликовали, и у многих блондинок блютус не выключается, вангу... большой текст свёрнут, показать
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|1.77, EuPhobos (ok), 15:57, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Блютух - худший протокол.. Работает через задницу, занимает туже частоту что и Wi-Fi, постоянно с ним проблемы и частотного и софтварного характера.
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|2.81, Kuromi (ok), 17:09, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Соглашусь отчасти - и правда, проблем с Блютухом мног и вечно там не все работает как надо, куча профилей которые реализует кто какие и как хочет. Тем не менее, конкретно на Линуксе изряднейший вклад в проблемы дает сам Bluez. Вот уж кусок коричневого! Вечно с ним глюки! Принять файл отправленный с телефона на Линуксе - это русская рулетка. Тупо не приходит и все. Вечные проблемы с блютус-аудио, то подключается то нет. По сути не помню ни одного профиля который нормлаьно работал бы. На казалось бы убогом Андроиде Блютусом пользовать неудобно, но он там работает стабильно. Дрова Widcomm на Виндоус работали отлично, все кроме Блютус принтинга, но это экзотика.
У Блюза же что не релиз так багфиксы и все по прежнему не работает.
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