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|2.3, Аноним (3), 12:37, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты видел его спеки? А реализации? Какие могут быть вопросы?
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|2.4, Да ну нахер (?), 13:07, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для подключения клав, мышей, геймпадов нормально. Ну либо предложите замену (провода не предлагать).
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|3.7, Аноним (7), 13:40, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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есть разработки
все двигать силой мысли.
поизучай. там даже уже приборы есть
для немощных
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|3.14, nox. (?), 13:53, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для подключения клав, мышей, геймпадов нормально.
Тоже повелся. Мышь отваливалась постоянно, заменил на обычную беспроводную.
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|3.18, ryoken (ok), 13:56, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>>Ну либо предложите замену (провода не предлагать).
InfraRed ? ^_^
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|4.27, nox. (?), 14:13, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кстати, да! Как-то притащили инфракрасный пульт (было и такое) от мультимедийного ноутбука 15-летней давности с USB приемником (таблетка на шнурке) - батарейки вставил, превосходно работает (уровень звука, песни листает и т.п.) под Ubuntu без всякой настройки и установки..
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|5.31, ryoken (ok), 14:41, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кстати, да! Как-то притащили инфракрасный пульт (было и такое) от мультимедийного ноутбука
> 15-летней давности с USB приемником (таблетка на шнурке) - батарейки вставил,
> превосходно работает (уровень звука, песни листает и т.п.) под Ubuntu без
> всякой настройки и установки..
У яблок на интелах куча моделей с этим добром шло :). ХЗ, может какой Lirc с ними даже работать умеет, никогда не пользовался им.
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|4.34, Kuromi (ok), 14:49, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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irDA работает (правда не проверял как оно в линуксах работает), но главная проблема что нужно устойчиво окошки держать напротив. Чуть сдвинул и привет.
А так оно даже проще в обращении было чем Блютус - никаких авторизаций и спаривания.
В свое время кстати это была крайне забавная штука, например с помощью соответствующего софта (который умеет в AT команды) можно было выкачать СМС из телефона даже если тот "залочен".
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|3.29, Аноним (29), 14:32, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Клаву подключать можно только по защищенному каналу. Это чувствительные данные в открытом виде. Не все же только на WSAD жмут, как ты.
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|3.15, nox. (?), 13:54, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> bluetooth самая дырявая часть linux
Даже при отсутствии (или аппаратном выключении) контроллера?
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|1.5, Аноним (5), 13:23, 29/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>а энтропию 𝑆𝐸 выставить в значение 1, что приведёт к формированию сессионного ключа 𝑆𝐾 с фактической энтропией в 1 байт
Но зачем вообще этот параметр в стандарте? Капитан Очевидность подсказывает: именно для выставления её в 1, вместо использования той, что в криптопримитивах.
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|1.12, Kuromi (ok), 13:50, 29/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Блютус, конечно дырявый, и в нем куча легаси проблем, но нужно понимать что изначально он создавался как простая замена шнурка для телефона. Т.е. задачи были эмулировать COM порт и гарнитуру и все.
Все остальное было навешано сверху, причем максимально коряво (видели чтобы хоть раз где-то блютус печать работала? А файлообмен? Два частично дублирующихся протокола - OBEX и FTP), да еще до кучи частоты те же что у 2.4 Ггц Wi-fi, что добавляет веселья. Иными словами ни для чего серьезного технология не задумывалась.
Для чего её сейчас реально используют? Музыка (наушники), клавиатуры и геймпады (озвучивали сверху), иногда файл кинуть, и то если файл крупный часто проще сеть поднять. Под Линуксом вообще все печально, Блюз тоже не поражает стабильностью.
BLE вот стало новым дыханием, определив для Блютуса новую нишу. Да еще Эппл с продвижением затычек в уши (странно что свой протокол не придумали) - а так не будь этого возможно тихо похоронили бы уже стандарт.
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|2.16, YetAnotherOnanym (ok), 13:55, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Передача фалов вполне работает, только в силу описанных в новости особенностей блютуса, пользоваться ею надо в режиме подводной лодки - всплыл, сделал что надо, ушёл под воду. Включил, передал-принял, выключил. И то, не факт, что он реально будет выключен, с отключением питания на ВЧ тракт и корочением ввода-вывода с нулём.
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|3.20, ryoken (ok), 13:58, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Оффтоп.
В линуксах для таких дел проще и быстрее KDE Konnect употребить (можно 2 смарта свяязывать, не только смарт-комп).
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|4.32, Аноним (32), 14:42, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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проще если de kde
а в других зависимости тащить?
ну и честно, не сильно впечатлили возможности
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|4.35, Kuromi (ok), 15:06, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если речь идет только о передаче пары файлов, то есть всякие ФТП серверы на Андроид (некоторые встроены в файл менеджеры даже), HTTP серверы туда же, будет работать в любом браузере, как вариант openssh на хост и Ghost Commander на телефон, а там sftp клиент аддоном есть.
Чуть более коряво, да, но работает и зависимостей в миллион раз меньше.
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|3.22, nox. (?), 14:01, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Передача фалов вполне работает
Вот через подключение шнурком USB передача работает, а то, что Вы говорите - просто шутка и смех.
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|3.23, Kuromi (ok), 14:01, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Передача фалов вполне работает, только в силу описанных в новости особенностей блютуса,
> пользоваться ею надо в режиме подводной лодки - всплыл, сделал что
> надо, ушёл под воду. Включил, передал-принял, выключил. И то, не факт,
> что он реально будет выключен, с отключением питания на ВЧ тракт
> и корочением ввода-вывода с нулём.
В линуксах паршиво работает. Сколько ни пробовал тот же Блюман подучает 1 раз из 10, в большинстве случае фейл. Впрочем можно принимать через консольное приложение, тогда все нормально.
У условно-проклятого Андроида таких проблем нет, так что проблемы в реализации стека.
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|2.21, nox. (?), 13:59, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> изначально он создавался как простая замена шнурка для телефона
В машине смартфон к мультимедиа системе через него подключен. Нестабильно подключается: может 10 раз нормально - даже не задумываешься, потом приходится "вручную" переподключать. И не со всеми аппаратами стабильно работает.
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|2.38, Аноним (38), 15:39, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для чего её сейчас реально используют?
Некоторые модели аппаратных криптокошельков используют. Смешно это. Никогда не доверял блютузу, там вечно находят ошибки. Причем не только в реализациях, а вот как тут, в протоколах. И вайфай почти такой же корявый.
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|1.28, Аноним (28), 14:14, 29/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Использую для tws затычек. Работает отлично. Менять на новый стандарт только потому, что какой то там неведомый хрен с горы по заказу и при помощи вендоров нашёл 100500ую “дыру” - не дождётесь. Нехай этот ваш Daniele Antonioli подавится...
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|2.30, Аноним (29), 14:34, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В один прекрасный день подключишься не к наушникам, а непонятно к чему с непонятными последствиями.
>нехай
Ну да, вашего брата ни в чем не убедить, за потраченную копейку до ЦК дойдешь.
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|2.33, Аноним (32), 14:44, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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у меня так к тв всякое Г..
пытается подключится
нечасто, но задолбало
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