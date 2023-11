3.7 , Аноним ( 7 ), 13:40, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – есть разработки

все двигать силой мысли.

поизучай. там даже уже приборы есть

для немощных

4.13 , YetAnotherOnanym ( ok ), 13:51, 29/11/2023
Могу вообразить, сколько веселья получит сеньор Антониоли, если вздумает заглянуть в эти приборы.

3.8 , YetAnotherOnanym ( ok ), 13:41, 29/11/2023
> (не спускать штаны, не наклоняться и не раздвигать - не предлагать) Поправил.

3.10 , лютый арчешкольник... ( ? ), 13:45, 29/11/2023
>Ну либо предложите замену (провода не предлагать). единственное нормальное не предлагать по какой причине?

3.14 , nox. ( ? ), 13:53, 29/11/2023
> Для подключения клав, мышей, геймпадов нормально. Тоже повелся. Мышь отваливалась постоянно, заменил на обычную беспроводную.

3.18 , ryoken ( ok ), 13:56, 29/11/2023
>>Ну либо предложите замену (провода не предлагать). InfraRed ? ^_^

4.27 , nox. ( ? ), 14:13, 29/11/2023
Кстати, да! Как-то притащили инфракрасный пульт (было и такое) от мультимедийного ноутбука 15-летней давности с USB приемником (таблетка на шнурке) - батарейки вставил, превосходно работает (уровень звука, песни листает и т.п.) под Ubuntu без всякой настройки и установки..

5.31 , ryoken ( ok ), 14:41, 29/11/2023
> Кстати, да! Как-то притащили инфракрасный пульт (было и такое) от мультимедийного ноутбука

> 15-летней давности с USB приемником (таблетка на шнурке) - батарейки вставил,

> превосходно работает (уровень звука, песни листает и т.п.) под Ubuntu без

> всякой настройки и установки.. У яблок на интелах куча моделей с этим добром шло :). ХЗ, может какой Lirc с ними даже работать умеет, никогда не пользовался им.

4.34 , Kuromi ( ok ), 14:49, 29/11/2023
irDA работает (правда не проверял как оно в линуксах работает), но главная проблема что нужно устойчиво окошки держать напротив. Чуть сдвинул и привет. А так оно даже проще в обращении было чем Блютус - никаких авторизаций и спаривания. В свое время кстати это была крайне забавная штука, например с помощью соответствующего софта (который умеет в AT команды) можно было выкачать СМС из телефона даже если тот "залочен".

3.29 , Аноним ( 29 ), 14:32, 29/11/2023
Клаву подключать можно только по защищенному каналу. Это чувствительные данные в открытом виде. Не все же только на WSAD жмут, как ты.