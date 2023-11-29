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BLUFFS - уязвимости в Bluetooth, позволяющие провести MITM-атаку

29.11.2023 11:40

Даниэле Антониоли (Daniele Antonioli), исследователь безопасности Bluetooth, ранее разработавший техники атак BIAS, BLUR и KNOB, выявил две новые уязвимости (CVE-2023-24023) в механизме согласования сеансов Bluetooth, затрагивающие все реализации Bluetooth, поддерживающие режимы защищённого сопряжения "Secure Connections" и "Secure Simple Pairing", соответствующие спецификациям Bluetooth Core 4.2-5.4. В качестве демонстрации практического применения выявленных уязвимостей разработано 6 вариантов атак, позволяющих вклиниться в соединение между ранее сопряжёнными Bluetooth-устройствами. Код с реализацией методов атаки и утилиты для проверки наличия уязвимостей опубликованы на GitHub.

Уязвимости были выявлены в ходе анализа описанных в стандарте механизмов достижения прямой секретности (Forward and Future Secrecy), противодействующих компрометации сеансовых ключей в случае определения постоянного ключа (компрометация одного из постоянных ключей не должна привести к расшифровке ранее перехваченных или будущих сеансов) и повторному использованию сеансовых ключей (ключ от одного сеанса не должен быть применим к другому сеансу). Найденные уязвимости позволяют обойти указанную защиту и повторно использовать ненадёжный сеансовый ключ в разных сеансах. Уязвимости вызваны недоработками в базовом стандарте, не специфичны для отдельных Bluetooth-стеков, и проявляются в чипах различных производителей.

Предложенные методы атак реализуют разные варианты организации спуффинга классических (LSC, Legacy Secure Connections на базе устаревших криптографических примитивов) и защищённых (SC, Secure Connections на базе ECDH и AES-CCM) Bluetooth-соединений между системой и периферийным устройством, а также организации MITM-атак для соединений в режимах LSC и SC. Предполагается, что все реализации Bluetooth, соответствующие стандарту, подвержены тем или иным вариантам атаки BLUFFS. Работа метода продемонстрирована на 18 устройствах от таких компаний, как Intel, Broadcom, Apple, Google, Microsoft, CSR, Logitech, Infineon, Bose, Dell и Xiaomi.

Суть уязвимостей сводится к возможности без нарушения стандарта принудительно откатить соединение на использование старого режима LSC и ненадёжного короткого сессионного ключа (SK), через указание в процессе согласования соединения минимально возможной энтропии и игнорируя содержимое ответа с параметрами аутентификации (CR), что приводит к генерации сессионного ключа на основе постоянных входных параметров (сессионный ключ SK вычисляется как KDF от постоянного ключа (PK) и согласованных во время сеанса параметров). Например, атакующий в ходе MITM-атаки может заменить в процессе согласования сеанса параметры 𝐴𝐶 и 𝑆𝐷 на нулевые значения, а энтропию 𝑆𝐸 выставить в значение 1, что приведёт к формированию сессионного ключа 𝑆𝐾 с фактической энтропией в 1 байт (штатный минимальный размер энтропии составляет 7 байт (56 бит), что по уровню надёжности сопоставимо с подбором ключей DES).

Если атакующему в процессе согласования соединения удалось добиться использования более короткого ключа, далее он может при помощи подбора (brute force) определить постоянный ключ (PK), используемый для шифрования и добиться расшифровки трафика между устройствами. Так как в ходе MITM-атаки можно инициировать использование одного и того же ключа шифрования, если данный ключ будет подобран, то его можно задействовать и для расшифровки всех прошлых и будущих сеансов, перехваченных атакующим.

Для блокирования уязвимостей исследователем предложено внести в стандарт изменения, расширяющие протокол LMP и меняющие логику использования KDF (Key Derivation Function) при формировании ключей в режиме LSC. Изменение не нарушает обратную совместимость, но приводит к включению расширенной LMP-команды и необходимости отправки дополнительных 48 байтов. Организация Bluetooth SIG, отвечающая за разработку стандартов Bluetooth, в качестве меры защиты предложила отклонять соединения по шифрованному каналу связи с ключами, размером до 7 байт. Реализациям, всегда применяющим уровень Security Mode 4 Level 4, рекомендуется отклонять соединения с ключами, размером до 16 байт.

  1. Главная ссылка к новости (https://francozappa.github.io/...)
  2. OpenNews: BIAS - новая атака на Bluetooth, позволяющая подделать сопряжённое устройство
  3. OpenNews: Атака KNOB, позволяющая перехватить зашифрованный трафик Bluetooth
  4. OpenNews: Уязвимость, компрометирующая шифрование в различных реализациях Bluetooth
  5. OpenNews: BlueBorne - опаснейшая удалённая уязвимость в Bluetooth-стеках Linux, Android, iOS и Windows
  6. OpenNews: Уязвимости в ядре Linux, удалённо эксплуатируемые через Bluetooth
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60192-bluffs
Ключевые слова: bluffs, bluetooth, attack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Мухорчатый (?), 12:11, 29/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    блютусу 100 лет уже, а он как был мутным и дырявым, так и остаётся.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:37, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты видел его спеки? А реализации? Какие могут быть вопросы?
     
  • 2.4, Да ну нахер (?), 13:07, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для подключения клав, мышей, геймпадов нормально. Ну либо предложите замену (провода не предлагать).
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:40, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    есть разработки
    все двигать силой мысли.
    поизучай. там даже уже приборы есть
    для немощных
     
     
  • 4.13, YetAnotherOnanym (ok), 13:51, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могу вообразить, сколько веселья получит сеньор Антониоли, если вздумает заглянуть в эти приборы.
     
  • 3.8, YetAnotherOnanym (ok), 13:41, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > (не спускать штаны, не наклоняться и не раздвигать - не предлагать)

    Поправил.

     
  • 3.10, лютый арчешкольник... (?), 13:45, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Ну либо предложите замену (провода не предлагать).

    единственное нормальное не предлагать по какой причине?

     
  • 3.14, nox. (?), 13:53, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для подключения клав, мышей, геймпадов нормально.

    Тоже повелся. Мышь отваливалась постоянно, заменил на обычную беспроводную.

     
  • 3.18, ryoken (ok), 13:56, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >>Ну либо предложите замену (провода не предлагать).

    InfraRed ? ^_^

     
     
  • 4.27, nox. (?), 14:13, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кстати, да! Как-то притащили инфракрасный пульт (было и такое) от мультимедийного ноутбука 15-летней давности с USB приемником (таблетка на шнурке) - батарейки вставил, превосходно работает (уровень звука, песни листает и т.п.) под Ubuntu без всякой настройки и установки..
     
     
  • 5.31, ryoken (ok), 14:41, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кстати, да! Как-то притащили инфракрасный пульт (было и такое) от мультимедийного ноутбука
    > 15-летней давности с USB приемником (таблетка на шнурке) - батарейки вставил,
    > превосходно работает (уровень звука, песни листает и т.п.) под Ubuntu без
    > всякой настройки и установки..

    У яблок на интелах куча моделей с этим добром шло :). ХЗ, может какой Lirc с ними даже работать умеет, никогда не пользовался им.

     
  • 4.34, Kuromi (ok), 14:49, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    irDA работает (правда не проверял как оно в линуксах работает), но главная проблема что нужно устойчиво окошки держать напротив. Чуть сдвинул и привет.

    А так оно даже проще в обращении было чем Блютус - никаких авторизаций и спаривания.

    В свое время кстати это была крайне забавная штука, например с помощью соответствующего софта (который умеет в AT команды) можно было выкачать СМС из телефона даже если тот "залочен".

     
  • 3.29, Аноним (29), 14:32, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Клаву подключать можно только по защищенному каналу. Это чувствительные данные в открытом виде. Не все же только на WSAD жмут, как ты.
     
  • 2.11, 11111001010 (?), 13:48, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен с тобой. bluetooth самая дырявая часть linux.
     
     
  • 3.15, nox. (?), 13:54, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > bluetooth самая дырявая часть linux

    Даже при отсутствии (или аппаратном выключении) контроллера?

     
  • 3.19, YetAnotherOnanym (ok), 13:57, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот сейчас ты для авторов ебпф и ио-урины обидно сказал.
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:23, 29/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >а энтропию 𝑆𝐸 выставить в значение 1, что приведёт к формированию сессионного ключа 𝑆𝐾 с фактической энтропией в 1 байт

    Но зачем вообще этот параметр в стандарте? Капитан Очевидность подсказывает: именно для выставления её в 1, вместо использования той, что в криптопримитивах.

     
  • 1.6, Аноним (7), 13:39, 29/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Никогда не доверял блютусу!
     
  • 1.12, Kuromi (ok), 13:50, 29/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Блютус, конечно дырявый, и в нем куча легаси проблем, но нужно понимать что изначально он создавался как простая замена шнурка для телефона. Т.е. задачи были эмулировать COM порт и гарнитуру и все.
    Все остальное было навешано сверху, причем максимально коряво (видели чтобы хоть раз где-то блютус печать работала? А файлообмен? Два частично дублирующихся протокола - OBEX и FTP), да еще до кучи частоты те же что у 2.4 Ггц Wi-fi, что добавляет веселья. Иными словами ни для чего серьезного технология не задумывалась.

    Для чего её сейчас реально используют? Музыка (наушники), клавиатуры и геймпады (озвучивали сверху), иногда файл кинуть, и то если файл крупный часто проще сеть поднять. Под Линуксом вообще все печально, Блюз тоже не поражает стабильностью.

    BLE вот стало новым дыханием, определив для Блютуса новую нишу. Да еще Эппл с продвижением затычек в уши (странно что свой протокол не придумали) - а так не будь этого возможно тихо похоронили бы уже стандарт.

     
     
  • 2.16, YetAnotherOnanym (ok), 13:55, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Передача фалов вполне работает, только в силу описанных в новости особенностей блютуса, пользоваться ею надо в режиме подводной лодки - всплыл, сделал что надо, ушёл под воду. Включил, передал-принял, выключил. И то, не факт, что он реально будет выключен, с отключением питания на ВЧ тракт и корочением ввода-вывода с нулём.
     
     
  • 3.20, ryoken (ok), 13:58, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оффтоп.
    В линуксах для таких дел проще и быстрее KDE Konnect употребить (можно 2 смарта свяязывать, не только смарт-комп).
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 14:42, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    проще если de kde
    а в других зависимости тащить?
    ну и честно, не сильно впечатлили возможности
     
  • 4.35, Kuromi (ok), 15:06, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если речь идет только о передаче пары файлов, то есть всякие ФТП серверы на Андроид (некоторые встроены в файл менеджеры даже), HTTP серверы туда же, будет работать в любом браузере, как вариант openssh на хост  и Ghost Commander на телефон, а там sftp клиент аддоном есть.

    Чуть более коряво, да, но работает и зависимостей в миллион раз меньше.

     
  • 3.22, nox. (?), 14:01, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Передача фалов вполне работает

    Вот через подключение шнурком USB передача работает, а то, что Вы говорите - просто шутка и смех.

     
     
  • 4.26, Kuromi (ok), 14:05, 29/11/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 3.23, Kuromi (ok), 14:01, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Передача фалов вполне работает, только в силу описанных в новости особенностей блютуса,
    > пользоваться ею надо в режиме подводной лодки - всплыл, сделал что
    > надо, ушёл под воду. Включил, передал-принял, выключил. И то, не факт,
    > что он реально будет выключен, с отключением питания на ВЧ тракт
    > и корочением ввода-вывода с нулём.

    В линуксах паршиво работает. Сколько ни пробовал тот же Блюман подучает 1 раз из 10, в большинстве случае фейл. Впрочем можно принимать через консольное приложение, тогда все нормально.

    У условно-проклятого Андроида таких проблем нет, так что проблемы в реализации стека.

     
  • 2.17, Аноним (17), 13:56, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
     
  • 2.21, nox. (?), 13:59, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > изначально он создавался как простая замена шнурка для телефона

    В машине смартфон к мультимедиа системе через него подключен. Нестабильно подключается: может 10 раз нормально - даже не задумываешься, потом приходится "вручную" переподключать. И не со всеми аппаратами стабильно работает.

     
  • 2.38, Аноним (38), 15:39, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для чего её сейчас реально используют?

    Некоторые модели аппаратных криптокошельков используют. Смешно это. Никогда не доверял блютузу, там вечно находят ошибки. Причем не только в реализациях, а вот как тут, в протоколах. И вайфай почти такой же корявый.

     

  • 1.28, Аноним (28), 14:14, 29/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использую для tws затычек. Работает отлично. Менять на новый стандарт только потому, что какой то там неведомый хрен с горы по заказу и при помощи вендоров нашёл 100500ую “дыру” - не дождётесь. Нехай этот ваш Daniele Antonioli подавится...
     
     
  • 2.30, Аноним (29), 14:34, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В один прекрасный день подключишься не к наушникам, а непонятно к чему с непонятными последствиями.
    >нехай

    Ну да, вашего брата ни в чем не убедить, за потраченную копейку до ЦК дойдешь.

     
  • 2.33, Аноним (32), 14:44, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у меня так к тв всякое Г..
    пытается подключится
    нечасто, но задолбало
     

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