The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

BIAS - новая атака на Bluetooth, позволяющая подделать сопряжённое устройство

19.05.2020 12:07

Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны выявили уязвимость в методах сопряжения устройств, соответствующих стандарту Bluetooth Classic (Bluetooth BR/EDR). Уязвимости присвоено кодовое имя BIAS (PDF). Проблема даёт возможность атакующему организовать подключение своего поддельного устройства вместо ранее подключённого устройства пользователя, и успешно пройти процедуру аутентификации без знания канального ключа (link key), сгенерированного при начальном сопряжении устройств и позволяющего обойтись без повторения процедуры ручного подтверждения при каждом подключении.

Суть метода в том, что при подключении к устройствам, поддерживающим режим защищённых соединений (Secure Connections), атакующий объявляет об отсутствии данного режима и откатывается на применение устаревшего метода аутентификации (режим "legacy"). В режиме "legacy" атакующий инициирует смену ролей master-slave, и, преподнося своё устройство как "master", берёт на себя подтверждение процедуры аутентификации. Далее атакующий отправляет уведомление об успешном завершении аутентификации, даже не обладая канальным ключом, и устройство становится аутентифицированным для другой стороны.

После этого атакующий может добиться применения слишком короткого ключа шифрования (encryption key), содержащего всего 1 байт энтропии, и применить ранее разработанную теми же исследователями атаку KNOB для того чтобы организовать шифрованное Bluetooth-соединение под видом легитимного устройства (если устройство имеет защиту от атак KNOB и размер ключа уменьшить не удалось, то атакующий не сможет установить шифрованный канал связи, но продолжит оставаться аутентифицированным для хоста).

Для успешной эксплуатации уязвимости необходимо, чтобы устройство атакующего находилось в пределах достижимости с уязвимым Bluetooth-устройством и атакующий должен определить адрес удалённого устройства, к которому ранее была произведена привязка. Исследователи опубликовали прототип инструментария с реализацией предложенного метода атаки и продемонстрировали как при помощи ноутбука с Linux и Bluetooth-платы CYW920819 подделать подключение ранее сопряжённого смартфона Pixel 2.

Проблема вызвана недоработкой в спецификации и проявляется в различных Bluetooth-стеках и прошивках Bluetooth-чипов, включая чипы Intel, Broadcom, Cypress Semiconductor, Qualcomm, Apple и Samsung, используемые в смартфонах, ноутбуках, одноплатных ПК и периферийных устройствах различных производителей. Исследователи протестировали 30 устройств (Apple iPhone/iPad/MacBook, Samsung Galaxy, LG, Motorola, Philips, Google Pixel/Nexus, Nokia, Lenovo ThinkPad, HP ProBook, Raspberry Pi 3B+ и т.п), в которых применяется 28 различных чипов, и уведомили производителей об уязвимости в декабре прошлого года. Кто из производителей уже выпустил обновления прошивок с исправлением пока не детализируется.

Организация Bluetooth SIG, отвечающая за разработку стандартов Bluetooth, объявила о разработке обновления спецификации Bluetooth Core. В новой редакции явно определены случаи, в которых допустима смена ролей master-slave, появилось обязательное требование проведения взаимной аутентификации при откате в режим "legacy" и рекомендована проверка типа шифрования для предотвращения снижения уровня защиты соединения.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bluetooth.com/lear...)
  2. OpenNews: Атака KNOB, позволяющая перехватить зашифрованный трафик Bluetooth
  3. OpenNews: Уязвимость в Android, позволяющая удалённо выполнить код при включённом Bluetooth
  4. OpenNews: Уязвимости в Bluetooth-чипах TI, позволяющие удалённо выполнить код
  5. OpenNews: Уязвимость, компрометирующая шифрование в различных реализациях Bluetooth
  6. OpenNews: BlueBorne - опаснейшая удалённая уязвимость в Bluetooth-стеках Linux, Android, iOS и Windows
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52984-bias
Ключевые слова: bias, bluetooth, attack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:55, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Раньше делали компы с BIOS'ом. А потом пришёл Microsoft и BIOS заменили на BIAS (aka UEFI). Говорили они, что нужно, чтобы компы на ранних этапах загрузки умели в Bluetooth, Wi-Fi и прочую петрушку. А в итоге навезли уязвимостей, которые не чинятся обновлением ОС, ибо всё теперь на отвратном UEFI сделано.
     
     
  • 2.2, qetuo (?), 13:08, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как BIOS/UEFI связаны с Bluetooth? Какие слова в

    >Проблема вызвана недоработкой в спецификации и проявляется в различных Bluetooth-стеках и прошивках Bluetooth-чипов

    позволяют тебе обвинять UEFI в данной уязвимости?

    Отвечу за тебя: никаких. Если в чипе уязвимость, то хоть у тебя BIOS, хоть у тебя UEFI, хоть ты сам накостыляешь себе решение, это уязвимость там так и останется. Ты голословен, ты выдаешь желаемое за действительное, твой комментарий бесполезен и даже вреден.

     
     
  • 3.3, НяшМяш (ok), 13:18, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Добро пожаловать на Опеннет - место, где эксперты пишут комментарии по 4 буквам заголовка (и то, неправильно прочитывают одну из букв).
     
  • 3.21, Аноним (21), 14:06, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы не спешил с выводами о бесполезности его комментария. Если бы на этапе работы ещё только прошивки из ПЗУшки подключение по Bluetoth, WiFi было бы нельзя, то и проблема сама собой исчезала бы. А уже на этапе работы ОС можно и программно заworkarroundить проблему.
     
  • 2.5, muunull (ok), 13:26, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем тебе UEFI не угодил? Наоборот на нём всё удобнее и быстрее работает. А работать с EFI гораздо удобнее и приятнее
     
     
  • 3.16, InuYasha (?), 13:53, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а где тогда, простите, мегатонны кастомных прошивок подо всё и вся? где открытые модули? пока как-то туговато.
     
  • 3.22, Аноним (21), 14:09, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И образы NIX-ядер, конечно же, приятнее и удобнее для него собирать в формате MZ/PE
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:44, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Раньше делали компы с BIOS'ом. А потом пришёл Microsoft и BIOS заменили на BIAS (aka UEFI).

    И что? В новости же ясно написано, что уязвимость проявляется только в BeOS

     

  • 1.4, Аноним (4), 13:21, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В смартфонах в принципе разочарование. Когда-то ожидал - будут полезны, как персональные компьютеры. А вылилось всё в решеtо и следилки за человеком. Фу.
     
  • 1.6, l33t h4xX0r (?), 13:27, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    хочется через jack. Я хочу уничтожить комп через наушники. Это реально?
     
     
  • 2.14, Аноним84701 (ok), 13:50, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > хочется через jack. Я хочу уничтожить комп через наушники. Это реально?

    Гвоздь (двух)соточка + молоток = уязвимость через jack.


     
  • 2.23, muunull (ok), 14:16, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чисто теоретически реально. Только для этого придётся написать отдельный драйвер.
    Правда, если есть возможность установить на комп драйвер, то зачем его взламывать через JACK...?
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:30, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А почему атакующий — Чарли? Не канонiчно!
     
  • 1.8, Жёлтый Джек (?), 13:36, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот это залёт! Почему это Алиса - рабыня, а Боб - хозяин?
     
     
  • 2.10, l33t h4xX0r (?), 13:44, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    иначе фемдом получится))
     
  • 2.12, Аноним (9), 13:48, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот это залёт! Почему это Алиса - рабыня, а Боб - хозяин?

    Это нормально. Но вот почему Боб не чёрный?!

     

  • 1.11, Аноним (11), 13:47, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну что за народ мля! Как ни почитаешь, кругом охи, стоны, дыры, бреши, уязвимости, патчи, заплатки, атаки, взломы... Почему, если в заборе одна доска плохо прибита, или вообще отвалилась, обязательно нужно туда своё ...бало сунуть?! Что за бл...дство!
                                       Одни ломают. Другие латают. И так постоянно.
     
     
  • 2.13, Аноним (11), 13:48, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неужели закон природы???
     
     
  • 3.19, InuYasha (?), 13:57, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анон пожаловался что у него ведро дырявое, а вода - такая негодная! - сочится во все дыры. Беда.
     

  • 1.15, InuYasha (?), 13:51, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну и конечно на вопрос "а что нам, заплатившим деньги за ваш хлам, теперь делать?" ответ "выбрасывайте".
    А что - вы думаете, просто так разработчиков подгоняют плетью, впаривают кривые средства разработки, нанимают идиотов и плюют на недоработки? Удобно же! Главное товар разрекламировать, а что внутри червивое гуано - так даже выгодней.
     
  • 1.17, YetAnotherOnanym (ok), 13:54, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нашли, не нашли, пофиксят, не пофиксят - всё равно СЗ был, есть и будет сито.
    Хомячкам надо, чтобы в наушниках свободно ходить, а рынок выстраивается под них.
    Проблемы параноиков вендоров не скребут.
     
     
  • 2.20, InuYasha (?), 14:01, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Замки и сигналка на дверях не нужны.
    Хомячкам надо, чтобы на автомобилях ездить, а рынок выстраивается под них.
    Проблемы параноиков вендоров не скребут.

    Пин-коды и пароли в банкоматах не нужны.
    Хомячкам надо, чтобы бабосы тратить, а рынок выстраивается под них.
    Проблемы параноиков вендоров не скребут.

    Всех уже, что-ли, в параноики зачислять?

     

  • 1.18, Led (ok), 13:55, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и отлично: теперь смузежорное чмо с бананами в ушах проходя мимо каждой шаурмячной будет слушать рекламу этой шаурмячной вместо своего "бумс-бумс".
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру