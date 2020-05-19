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|1.1, Аноним (1), 12:55, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Раньше делали компы с BIOS'ом. А потом пришёл Microsoft и BIOS заменили на BIAS (aka UEFI). Говорили они, что нужно, чтобы компы на ранних этапах загрузки умели в Bluetooth, Wi-Fi и прочую петрушку. А в итоге навезли уязвимостей, которые не чинятся обновлением ОС, ибо всё теперь на отвратном UEFI сделано.
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|2.2, qetuo (?), 13:08, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как BIOS/UEFI связаны с Bluetooth? Какие слова в
>Проблема вызвана недоработкой в спецификации и проявляется в различных Bluetooth-стеках и прошивках Bluetooth-чипов
позволяют тебе обвинять UEFI в данной уязвимости?
Отвечу за тебя: никаких. Если в чипе уязвимость, то хоть у тебя BIOS, хоть у тебя UEFI, хоть ты сам накостыляешь себе решение, это уязвимость там так и останется. Ты голословен, ты выдаешь желаемое за действительное, твой комментарий бесполезен и даже вреден.
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|3.3, НяшМяш (ok), 13:18, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Добро пожаловать на Опеннет - место, где эксперты пишут комментарии по 4 буквам заголовка (и то, неправильно прочитывают одну из букв).
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|3.21, Аноним (21), 14:06, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы не спешил с выводами о бесполезности его комментария. Если бы на этапе работы ещё только прошивки из ПЗУшки подключение по Bluetoth, WiFi было бы нельзя, то и проблема сама собой исчезала бы. А уже на этапе работы ОС можно и программно заworkarroundить проблему.
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|2.5, muunull (ok), 13:26, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чем тебе UEFI не угодил? Наоборот на нём всё удобнее и быстрее работает. А работать с EFI гораздо удобнее и приятнее
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|3.16, InuYasha (?), 13:53, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а где тогда, простите, мегатонны кастомных прошивок подо всё и вся? где открытые модули? пока как-то туговато.
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|3.22, Аноним (21), 14:09, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И образы NIX-ядер, конечно же, приятнее и удобнее для него собирать в формате MZ/PE
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|2.9, Аноним (9), 13:44, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Раньше делали компы с BIOS'ом. А потом пришёл Microsoft и BIOS заменили на BIAS (aka UEFI).
И что? В новости же ясно написано, что уязвимость проявляется только в BeOS
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|1.4, Аноним (4), 13:21, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В смартфонах в принципе разочарование. Когда-то ожидал - будут полезны, как персональные компьютеры. А вылилось всё в решеtо и следилки за человеком. Фу.
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|2.14, Аноним84701 (ok), 13:50, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> хочется через jack. Я хочу уничтожить комп через наушники. Это реально?
Гвоздь (двух)соточка + молоток = уязвимость через jack.
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|2.23, muunull (ok), 14:16, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чисто теоретически реально. Только для этого придётся написать отдельный драйвер.
Правда, если есть возможность установить на комп драйвер, то зачем его взламывать через JACK...?
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|2.12, Аноним (9), 13:48, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот это залёт! Почему это Алиса - рабыня, а Боб - хозяин?
Это нормально. Но вот почему Боб не чёрный?!
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|1.11, Аноним (11), 13:47, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну что за народ мля! Как ни почитаешь, кругом охи, стоны, дыры, бреши, уязвимости, патчи, заплатки, атаки, взломы... Почему, если в заборе одна доска плохо прибита, или вообще отвалилась, обязательно нужно туда своё ...бало сунуть?! Что за бл...дство!
Одни ломают. Другие латают. И так постоянно.
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|3.19, InuYasha (?), 13:57, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Анон пожаловался что у него ведро дырявое, а вода - такая негодная! - сочится во все дыры. Беда.
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|1.15, InuYasha (?), 13:51, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну и конечно на вопрос "а что нам, заплатившим деньги за ваш хлам, теперь делать?" ответ "выбрасывайте".
А что - вы думаете, просто так разработчиков подгоняют плетью, впаривают кривые средства разработки, нанимают идиотов и плюют на недоработки? Удобно же! Главное товар разрекламировать, а что внутри червивое гуано - так даже выгодней.
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|1.17, YetAnotherOnanym (ok), 13:54, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нашли, не нашли, пофиксят, не пофиксят - всё равно СЗ был, есть и будет сито.
Хомячкам надо, чтобы в наушниках свободно ходить, а рынок выстраивается под них.
Проблемы параноиков вендоров не скребут.
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|2.20, InuYasha (?), 14:01, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Замки и сигналка на дверях не нужны.
Хомячкам надо, чтобы на автомобилях ездить, а рынок выстраивается под них.
Проблемы параноиков вендоров не скребут.
Пин-коды и пароли в банкоматах не нужны.
Хомячкам надо, чтобы бабосы тратить, а рынок выстраивается под них.
Проблемы параноиков вендоров не скребут.
Всех уже, что-ли, в параноики зачислять?
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|1.18, Led (ok), 13:55, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну и отлично: теперь смузежорное чмо с бананами в ушах проходя мимо каждой шаурмячной будет слушать рекламу этой шаурмячной вместо своего "бумс-бумс".
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