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Уязвимость в Bluetooth-стеках Linux, macOS, Android и iOS, допускающая подстановку нажатий клавиш

09.12.2023 18:45

Марк Ньюлин (Marc Newlin), семь лет назад выявивший уязвимость MouseJack, раскрыл сведения о похожей уязвимости (CVE-2023-45866), затрагивающей Bluetooth-стеки Android, Linux, macOS и iOS, и позволяющей осуществить подстановку нажатий клавиш через симуляцию активности устройства ввода, подключённого через Bluetooth. Имея доступ к клавиатурному вводу атакующий может выполнить такие действия, как запуск команд в системе, установка приложений и перенаправление сообщений.

Уязвимость вызвана тем, что хостовые HID (Human Interface Device) драйверы для Bluetooth-устройств имеют режим, позволяющий удалённому периферийному устройству создавать и устанавливать шифрованные соединения без аутентификации. Среди прочего, подключившиеся таким образом устройства могут передавать клавиатурные сообщения и HID-стек их обработает, что позволяет организовать атаку по удалённой подстановке HID-сообщений, проводимую без участия пользователя. Атака может быть проведения при нахождении злоумышленника на расстоянии до 100 метров от жертвы.

Механизм сопряжения устройств без аутентификации определён в спецификации Bluetooth и в зависимости от настроек Bluetooth-стека позволяет подключить устройство без подтверждения от пользователя. В Linux при использовании Bluetooth-стека BlueZ для скрытого сопряжения Bluetooth-адаптер должен находиться в режиме обнаружения и подключения. В Android достаточно просто включения поддержки Bluetooth. В iOS и macOS для совершения атаки должен быть включён Bluetooth и подсоединена беспроводная клавиатура.

Возможность подстановки ввода продемонстрирована в Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04 и 23.10 с Bluetooth-стеком на базе пакета Bluez. ChromeOS уязвимости не подвержен, так как настройки Bluetooth-стека в нём не допускают соединения без аутентификации. В Android уязвимость затрагивает устройства с версиями платформы от 4.2.2 до 14. В macOS уязвимость продемонстрирована в MacBook Pro 2022 с CPU Apple M2 и macOS 13.3.3 и MacBook Air 2017 с CPU Intel и macOS 12.6.7. В iOS уязвимость продемонстрирована в iPhone SE с iOS 16.6. Включение режима Lockdown не защищает от атаки на macOS и iOS.

В Linux уязвимость устранена в кодовой базе Bluez через выставление настройки "ClassicBondedOnly" в значение "true", включающее безопасный режим, допускающий установку соединений только после сопряжения. Ранее было выставлено значение "false", которое ценой снижения безопасности решало проблемы с совместимостью с некоторыми устройствами ввода.

В Bluetooth-стеке Fluoride, используемом в последних выпусках Android, уязвимость устранена через обязательное применение аутентификации для всех шифрованных соединений. Исправления для Android сформированы только для веток 11-14. Для устройств Pixel уязвимость устранена в декабрьском обновлении прошивки. Для выпусков Android с 4.2.2 по 10 уязвимость остаётся неисправленной.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/netse...)
  2. OpenNews: Уязвимость MouseJack позволяет получить контроль над системами, использующими беспроводные мыши
  3. OpenNews: BlueBorne - опаснейшая удалённая уязвимость в Bluetooth-стеках Linux, Android, iOS и Windows
  4. OpenNews: Уязвимость в Bluetooth-стеке BlueZ, позволяющая удалённо выполнить код с правами ядра Linux
  5. OpenNews: Техника идентификации смартфонов по широковещательной активности Bluetooth
  6. OpenNews: BLUFFS - уязвимости в Bluetooth, позволяющие провести MITM-атаку
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60260-bluetooth
Ключевые слова: bluetooth, attack, keyboard
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:33, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Используйте провода!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 19:42, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    переламываются.( Вот мышь на днях подохла от такого. Колонки блютуф уязвимы тоже или только клавы?
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 19:51, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, колонки блютуф тоже переламываются если руки из }|{
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:00, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Гужевой транспорт ещё предложи вместо авто.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 20:06, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не знаю на счёт гужевого, но у меня велосипед "украина", который вполне устраивает.
     
     
  • 4.10, Аноним (6), 20:22, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно удобно на велосипеде ехать с двумя детьми на другой конец города в -30, ага.
     

  • 1.3, Аноним (3), 19:43, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть никакая не уязвимость, а малоизвестная документированная фича для своих. То есть бэкдор.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 20:26, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо что капитан очевидность всегда с нами.
     

  • 1.5, Аноним (9), 19:58, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Последний раз пользовался блютузом лет 15 назад на кнопочном телефоне.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:01, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наушников нет, колонок тоже, мышками не пользуешься?
     
     
  • 3.8, Аноним (9), 20:04, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мышь проводная PS\2, как и клавиатура. Провода на наушниках не раздражают, наушникам, кстати лет 20 и они восхитительны. Колонок нет.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 20:23, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой иди бреши одноклассникам. Ps/2 у него.
     
  • 2.13, Аноним (12), 20:26, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сломали тебя по зубу уже кучу раз.
     
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