Первая бета-версия Android 15

2.5 , Аноним ( 5 ), 15:00, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ещё бы андроид 2.3 не вечен.

2.7 , Аноним ( - ), 15:01, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сомнительно.

Если у тебя не самый дешевый китай, то думаю потянет и 15й.

У меня телефон 18 года (из класса '200 баксов'), и на нем 14 андроид. Другой дело, что когда средний объем памяти подползает к 4+ гигабайтам (а скорее к шести), то разрабочики реагируют соответствующе.

Пользоватся несколькими тяжелыми приложениями становится не очень комфортно.

2.21 , Василий ( ?? ), 15:56, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я так понял смартфонов без дeбильнoй моноброви мы уже не увидим? Во всех ценовых сегментах только оно... Этож какой yпoрoтый придумал перекрывать экран посторонними элементами? И ведь покупают! Желание сэкономить 5 миллиметров похвально, но как же yбoгo оно смотрится. Хочешь себе нормальный смартфон, ищешь по характеристикам, а они все на этих монобровях, ну и дно. Многие фирмы, которые всегда покупал, теперь выпускают только такое г...о! Приходится юзать старый смартфон, который уже повидал виды. А что остается?

3.22 , NameNameNameName ( ? ), 16:15, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сони еще делает без дырок и бровей

https://www.gsmarena.com/sony_xperia_1_v-pictures-12263.php Китаезы делают андердисплей камеры.

https://www.gsmarena.com/zte_nubia_z50_ultra-12157.php Мода на брови вроде прошла уже.

3.23 , Аноним ( - ), 16:15, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я так понял смартфонов без дeбильнoй моноброви мы уже не увидим? Ты пишешь из 2018? Обязательно купи биткойны! А еще лучше вагон масок. А если серьезно, то у большинства новых самртфонов просто маленькая дырка в экране или капелька.

Просто не покупай айфон и будет тебе щастье) > Желание сэкономить 5 миллиметров похвально, но как же yбoгo оно смотрится. Как оно смотрится не так важно как оно удобно в использовании.

Если к моему смарту добавить 5мм длины, то я уже не смогу без перехватывания телефона дотягиваться до верхних меню и шторки.

И скорее всего я просто куплю другой телефон, тк я уже привык к некоторому удобству использования. > Многие фирмы, которые всегда покупал, теперь выпускают только такое г...о! Возможно. А может ты просто плохо искал.

Если вспомнить "золотой век" досмартфонной эры, то там были реально крутые трубки, но шлака тоже хватало и гораздо больше.

3.33 , Аноним ( 33 ), 16:56, 12/04/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] +3 + / –