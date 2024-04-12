Первая бета-версия Android 15

|
|
|
|2.7, Аноним (-), 15:01, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сомнительно.
Если у тебя не самый дешевый китай, то думаю потянет и 15й.
У меня телефон 18 года (из класса '200 баксов'), и на нем 14 андроид.
Другой дело, что когда средний объем памяти подползает к 4+ гигабайтам (а скорее к шести), то разрабочики реагируют соответствующе.
Пользоватся несколькими тяжелыми приложениями становится не очень комфортно.
|
|2.21, Василий (??), 15:56, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я так понял смартфонов без дeбильнoй моноброви мы уже не увидим? Во всех ценовых сегментах только оно... Этож какой yпoрoтый придумал перекрывать экран посторонними элементами? И ведь покупают! Желание сэкономить 5 миллиметров похвально, но как же yбoгo оно смотрится. Хочешь себе нормальный смартфон, ищешь по характеристикам, а они все на этих монобровях, ну и дно. Многие фирмы, которые всегда покупал, теперь выпускают только такое г...о! Приходится юзать старый смартфон, который уже повидал виды. А что остается?
|
|
|
|3.23, Аноним (-), 16:15, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Я так понял смартфонов без дeбильнoй моноброви мы уже не увидим?
Ты пишешь из 2018? Обязательно купи биткойны! А еще лучше вагон масок.
А если серьезно, то у большинства новых самртфонов просто маленькая дырка в экране или капелька.
Просто не покупай айфон и будет тебе щастье)
> Желание сэкономить 5 миллиметров похвально, но как же yбoгo оно смотрится.
Как оно смотрится не так важно как оно удобно в использовании.
Если к моему смарту добавить 5мм длины, то я уже не смогу без перехватывания телефона дотягиваться до верхних меню и шторки.
И скорее всего я просто куплю другой телефон, тк я уже привык к некоторому удобству использования.
> Многие фирмы, которые всегда покупал, теперь выпускают только такое г...о!
Возможно. А может ты просто плохо искал.
Если вспомнить "золотой век" досмартфонной эры, то там были реально крутые трубки, но шлака тоже хватало и гораздо больше.
|
|1.2, Аноним (5), 14:54, 12/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Как же так казалось бы Линукс, но без dll-hell и без всяких репозиториев. Казалось бы единственная магия андроида это то что АПК просто работают.
|
|
|
|2.10, Аноним (-), 15:17, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, не все так гладко.
И проблемы с фрагментацией и вендоры которые забивают на обновления.
С этим конечно борятся, но получается не так быстро как хотелось бы.
ps я бы под твое определени лучше хром-ось вспомнил) как лучший десктопный линукс
|
|
|
|3.12, Аноним (5), 15:23, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это не вендоры забивают это гугл просит денег за сертификацию старого телефона для новой версии андроида. А вечно за это платить невозможно, кроме как себе в убыток.
|
|
|
|4.26, Аноним (-), 16:22, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Неужели гугл должен тратить ресурсы и бесплатно тестировать и сертифицировать телефоны вендроров?
Ладно если бы ты предложил 50/50 подулить затраты)
При этом гугл делал такие улучшения как A/B System Updates, Project Treble, добавил модульную систему компонентов - Project Mainline и наконец SDK Extensions.
А когда условный самсунг прямо на странице девайса пишет "обновление андроиди 2 года", то это значит что они даже не собираются шевелиться.
Хорошо что флагманы задающие моду (iphone и пиксель) сейчас переходят на длинный цикл обновлений (7-8 лет) и остальным приходится поттягиваться.
Надеюсь этот тренд останется.
|
|2.13, Sserj (?), 15:28, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Мирок победившей Явы, застывшей на 10 лет в 6 версии?
Забавно было бы посмотреть на потуги в таком "линуксе" сделать подобие к примеру офиса.
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 15:05, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Получается для тебя здоровый человек это который со связанными руками, с ограниченным движением, плюс привязан к ногам груз?
|
|1.4, Аноним (4), 14:58, 12/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
не понятен смысл выпуска новых версий андроида, кроме как замедлять производительность. 0 новых функций, только редизайн + тормоза. сижу на 10-11 версии, и то - мне кажется это избыточно и условная 8 версия ничуть не хуже
|
|
|
|2.9, Аноним (-), 15:12, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Посмотри по ссылкам из статьи.
Там написано и что изменилось
И не пори чушЪ.
> кроме как замедлять производительность.
эпический бред вида "заговор! власти скрывают!", давай лучше про рептилоидов, так хоть проверить сложнее.
|
|
|
|3.11, Аноним (5), 15:19, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Попробуй не только по ссылкам переходит, но и логически подумать. Это все ненужные погремушки и бантики, для таких как ты, кто ведётся на всякую мишуру.
|
|
|
|4.20, Sserj (?), 15:51, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чтобы "логическая подумка" была лучше нужно идти за исходниками. И смотреть что поменялось внутри фреймворка.
А список бантиков это для разработчиков apk-шек.
Так для затравки вы знали что андроид наконец подтянул новую версию джавы.
Начиная с 12-го можно было писать на яве 11, с 14-го можно использовать ява 17.
Ну и логично предположить что 15-ый доведет дело до полного паритета и можно будет использовать все плюшки 21-ой явы.
|
|4.28, Аноним (-), 16:26, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну так думай логически!
Пока получается, что ты не только читать, но даже думать не в состоянии.
Меняется апи, добавляются интересные фичи типа работы с PDF, в прошлой версии апнулась версия джавы.
Если тебе как обычной потрбялди на это пофиг,
то мне как программисту это открывает много разных интересных возможностей.
|
|
|
|5.30, Аноним (5), 16:44, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"Меняется апи, добавляются интересные фичи типа работы с PDF"
Дай плз подробную инструкцию как перестать с тебя орат ь?
|
|
|
|6.37, Аноним (-), 17:48, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Конечно!
1. находишь свой хлебальник
2. проверяешь открыт ли он
3. закрываешь его
4. если при закрытии возникла ошибка, обращаешь к вендору с претензией по поводу генов или к стоматологу на ТО
Всегда рад помочь, если что - обращайся.
|
|1.6, Аноним (6), 15:00, 12/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Там нет никого "архивирования" - тупо apk удаляется и остаются только настойки программы. Видимо, changelog для идиотов пишут
|
|
|
|2.15, Аноним (15), 15:39, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
я вообще не понимаю, зачем из apk распаковывают либы и ресурсы, вместо того, чтобы через fuse смонтировать.
|
|1.16, Аноним (16), 15:39, 12/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Добавлена дополнительная защита от ... фоновых приложений, нацеленных на активацию других приложений, повышение их привилегий
Опять Магиск сдохнет?
|
|
|
|2.18, Аноним (18), 15:43, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Поясните, как так получилось, что вместо нормального рута с su addon и XPosed теперь даже на Lineage OS сраный Magisk, а сама LineageOS скурвилась и против рута выступает?
|
|
|
|3.41, Аноним (-), 18:23, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А почему магиск - это плохо?
Мне казалось что su addon и XPosed были сложнее в устаноске и использовании, и то, что от них отказались, скорее причина в гугле (но могу ошибаться).
> LineageOS скурвилась и против рута выступает?
Прям выступает? Или предлагает фичу "для линейки рут не нужен! вы его можете сделать в 2 клика после"
|
|
|
|2.25, Аноним (-), 16:18, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Существует Bliss OS на основе AOSP, но SELinux в ней работает в разрешительном режиме, что сводит на нет высокий уровень безопасности AOSP.
|
|
|
|3.27, ryoken (ok), 16:23, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Существует Bliss OS на основе AOSP, но SELinux в ней работает в
> разрешительном режиме, что сводит на нет высокий уровень безопасности AOSP.
Это для телефона или компа? Если для компа, то вопрос наоборот про десктоп-режим телефона. Где-то читал, что в 15-м андроиде может появиться.
|
|
|
|4.31, Аноним (-), 16:45, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для компа. А ещё некоторые люди ТВ-приставками на Андроиде пользуются как компами.
|
|1.19, Аноним (19), 15:50, 12/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Изменения на уровне Gnome 46. Походу сейчас обновление Андроида потеряло былую актуальность, как было до десятой версии. Все уже есть, особо добавлять нечего, только передвигать кровати.
|
|
|
|2.29, Аноним (29), 16:34, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Очень надеюсь, что раз делать нечего, то они займутся оптимизацией. А то телефоны глючат через 1-1,5 года использования
|
|
|
|3.32, Аноним (5), 16:46, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вон выше же трезвонят про повышение версии джавы, а кроме Жора она ничего и не даёт.
|
|3.42, Tita_M (ok), 18:38, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это могут быть глюки с кэшем системных компонентов. На старом смартфоне матери - Nokia 3.1, который спустя длительное время пользования начал тормозить я почистил кэш play services после чего смартфон стал работать шустрее.
|
|1.38, YetAnotherOnanym (ok), 18:02, 12/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Добавлен API E2eeContactKeysManager для управления ключами сквозного шифрования (E2EE) в приложениях. Интеграция E2eeContactKeysManager в адресную книгу позволяет предоставить пользователю централизованный интерфейс для управления публичными ключами адресатов, а также верификации этих ключей
Дай нам свои ключи, мы о них позаботимся.
|