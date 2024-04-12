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Первая бета-версия Android 15

12.04.2024 14:08

Компания Google начала бета-тестирование открытой мобильной платформы Android 15. Релиз Android 15 ожидается в третьем квартале 2024 года. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа предварительного тестирования. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 6/6a/6 Pro, Pixel 7/7a/7 Pro, Pixel 8/8a/8 Pro, Pixel Fold и Pixel Tablet.

Изменения в Android 15 Beta1 по сравнению со второй предварительной версией:

  • В операционную систему встроена возможность архивирования редко используемых приложений для высвобождения занимаемого ими пространства на накопителе. При возникновении потребности в приложении его можно вернуть из архива. Приложения с полномочиями REQUEST_DELETE_PACKAGES теперь могут вызвать метод requestArchive для запроса архивирования установленного пакета, что приведёт удалению пакета APK и всех файлов из кэша, но сохранит ярлык и связанные с приложением пользовательские данные. При попытке запуска заархивированного приложения оно заново будет загружено и восстановлено.
  • По умолчанию обеспечено отображение приложений в режиме "от края до края", позволяющего выводить информацию на всей видимой области экрана, не упираясь в границы верхней панели состояния и нижней навигационной панели (данные панели выглядят полупрозрачными и перекрывают содержимое приложения). Для отображения содержимого за системными панелями теперь не нужно явно вызывать функции Window.setDecorFitsSystemWindows(false) и EnableEdgeToEdge().
  • Продолжена работа по упрощению использования телефона с поддержкой NFC для оплаты товаров одним касанием (tap to pay). Приложения теперь могут регистрировать отпечаток (fingerprint) на поддерживаемых устройствах для получения уведомлений о связанной с NFC активности при одновременном использовании на устройстве нескольких приложений, работающих с NFC.
  • Добавлен класс ProfilingManager, позволяющий запросить из приложения данные профилирования. Например, можно получить доступ к дампам памяти в куче, сведениям об использовании кучи и активности в стеке.
  • Добавлен API E2eeContactKeysManager для управления ключами сквозного шифрования (E2EE) в приложениях. Интеграция E2eeContactKeysManager в адресную книгу позволяет предоставить пользователю централизованный интерфейс для управления публичными ключами адресатов, а также верификации этих ключей.
  • Добавлена дополнительная защита от вредоносной активности фоновых приложений, нацеленных на активацию других приложений, повышение их привилегий и злоупотребление взаимодействием с пользователем.


  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Второй предварительный выпуск Android 15
  3. OpenNews: Предварительный выпуск Android 15
  4. OpenNews: Уязвимость в Android 14, эксплуатируемая через Bluetooth LE
  5. OpenNews: Опубликована мобильная платформа LineageOS 21 на основе Android 14
  6. OpenNews: Обновление защищённой Android-платформы GrapheneOS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60975-android
Ключевые слова: android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Данные в так называемом поле Name (?), 14:51, 12/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Значит осталось не так долго до момента когда мой телефон начнёт тормозить...
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:00, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё бы андроид 2.3 не вечен.
     
  • 2.7, Аноним (-), 15:01, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сомнительно.
    Если у тебя не самый дешевый китай, то думаю потянет и 15й.
    У меня телефон 18 года (из класса '200 баксов'), и на нем 14 андроид.

    Другой дело, что когда средний объем памяти подползает к 4+ гигабайтам (а скорее к шести), то разрабочики реагируют соответствующе.
    Пользоватся несколькими тяжелыми приложениями становится не очень комфортно.

     
  • 2.21, Василий (??), 15:56, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так понял смартфонов без дeбильнoй моноброви мы уже не увидим? Во всех ценовых сегментах только оно... Этож какой yпoрoтый придумал перекрывать экран посторонними элементами? И ведь покупают! Желание сэкономить 5 миллиметров похвально, но как же yбoгo оно смотрится. Хочешь себе нормальный смартфон, ищешь по характеристикам, а они все на этих монобровях, ну и дно. Многие фирмы, которые всегда покупал, теперь выпускают только такое г...о! Приходится юзать старый смартфон, который уже повидал виды. А что остается?
     
     
  • 3.22, NameNameNameName (?), 16:15, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сони еще делает без дырок и бровей
    https://www.gsmarena.com/sony_xperia_1_v-pictures-12263.php

    Китаезы делают андердисплей камеры.
    https://www.gsmarena.com/zte_nubia_z50_ultra-12157.php

    Мода на брови вроде прошла уже.

     
  • 3.23, Аноним (-), 16:15, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я так понял смартфонов без дeбильнoй моноброви мы уже не увидим?

    Ты пишешь из 2018? Обязательно купи биткойны! А еще лучше вагон масок.

    А если серьезно, то у большинства новых самртфонов просто маленькая дырка в экране или капелька.
    Просто не покупай айфон и будет тебе щастье)

    > Желание сэкономить 5 миллиметров похвально, но как же yбoгo оно смотрится.

    Как оно смотрится не так важно как оно удобно в использовании.
    Если к моему смарту добавить 5мм длины, то я уже не смогу без перехватывания телефона дотягиваться до верхних меню и шторки.
    И скорее всего я просто куплю другой телефон, тк я уже привык к некоторому удобству использования.

    > Многие фирмы, которые всегда покупал, теперь выпускают только такое г...о!

    Возможно. А может ты просто плохо искал.
    Если вспомнить "золотой век" досмартфонной эры, то там были реально крутые трубки, но шлака тоже хватало и гораздо больше.

     
  • 3.33, Аноним (33), 16:56, 12/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     

  • 1.2, Аноним (5), 14:54, 12/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Как же так казалось бы Линукс, но без dll-hell и без всяких репозиториев. Казалось бы единственная магия андроида это то что АПК просто работают.  
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 15:17, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, не все так гладко.
    И проблемы с фрагментацией и вендоры которые забивают на обновления.
    С этим конечно борятся, но получается не так быстро как хотелось бы.

    ps я бы под твое определени лучше хром-ось вспомнил) как лучший десктопный линукс

     
     
  • 3.12, Аноним (5), 15:23, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не вендоры забивают это гугл просит денег за сертификацию старого телефона для новой версии андроида. А вечно за это платить невозможно, кроме как себе в убыток.  
     
     
  • 4.26, Аноним (-), 16:22, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужели гугл должен тратить ресурсы и бесплатно тестировать и сертифицировать телефоны вендроров?
    Ладно если бы ты предложил 50/50 подулить затраты)

    При этом гугл делал такие улучшения как A/B System Updates, Project Treble, добавил модульную систему компонентов - Project Mainline и наконец SDK Extensions.

    А когда условный самсунг прямо на странице девайса пишет "обновление андроиди 2 года", то это значит что они даже не собираются шевелиться.
    Хорошо что флагманы задающие моду (iphone и пиксель) сейчас переходят на длинный цикл обновлений (7-8 лет) и остальным приходится поттягиваться.
    Надеюсь этот тренд останется.

     
  • 2.13, Sserj (?), 15:28, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мирок победившей Явы, застывшей на 10 лет в 6 версии?
    Забавно было бы посмотреть на потуги в таком "линуксе" сделать подобие к примеру офиса.
     
  • 2.35, name (??), 17:33, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В андроиде dll hell, как и на винде.
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:58, 12/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Линукс здорового человека.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:05, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Получается для тебя здоровый человек это который со связанными руками, с ограниченным движением, плюс привязан к ногам груз?
     

  • 1.4, Аноним (4), 14:58, 12/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    не понятен смысл выпуска новых версий андроида, кроме как замедлять производительность. 0 новых функций, только редизайн + тормоза. сижу на 10-11 версии, и то - мне кажется это избыточно и условная 8 версия ничуть не хуже
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 15:12, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Посмотри по ссылкам из статьи.
    Там написано и что изменилось
    И не пори чушЪ.

    >  кроме как замедлять производительность.

    эпический бред вида "заговор! власти скрывают!", давай лучше про рептилоидов, так хоть проверить сложнее.

     
     
  • 3.11, Аноним (5), 15:19, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Попробуй не только по ссылкам переходит, но и логически подумать. Это все ненужные погремушки и бантики, для таких как ты, кто ведётся на всякую мишуру.
     
     
  • 4.20, Sserj (?), 15:51, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы "логическая подумка" была лучше нужно идти за исходниками. И смотреть что поменялось внутри фреймворка.
    А список бантиков это для разработчиков apk-шек.
    Так для затравки вы знали что андроид наконец подтянул новую версию джавы.
    Начиная с 12-го можно было писать на яве 11, с 14-го можно использовать ява 17.
    Ну и логично предположить что 15-ый доведет дело до полного паритета и можно будет использовать все плюшки 21-ой явы.
     
  • 4.28, Аноним (-), 16:26, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так думай логически!
    Пока получается, что ты не только читать, но даже думать не в состоянии.

    Меняется апи, добавляются интересные фичи типа работы с PDF, в прошлой версии апнулась версия джавы.
    Если тебе как обычной потрбялди на это пофиг,
    то мне как программисту это открывает много разных интересных возможностей.

     
     
  • 5.30, Аноним (5), 16:44, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Меняется апи, добавляются интересные фичи типа работы с PDF"

    Дай плз подробную инструкцию как перестать с тебя орат ь?

     
     
  • 6.37, Аноним (-), 17:48, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно!
    1. находишь свой хлебальник
    2. проверяешь открыт ли он
    3. закрываешь его
    4. если при закрытии возникла ошибка, обращаешь к вендору с претензией по поводу генов или к стоматологу на ТО

    Всегда рад помочь, если что - обращайся.

     

  • 1.6, Аноним (6), 15:00, 12/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Там нет никого "архивирования" - тупо apk удаляется и остаются только настойки программы. Видимо, changelog для идиотов пишут
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 15:39, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я вообще не понимаю, зачем из apk распаковывают либы и ресурсы, вместо того, чтобы через fuse смонтировать.
     

  • 1.14, Аноним (15), 15:37, 12/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.16, Аноним (16), 15:39, 12/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлена дополнительная защита от ... фоновых приложений, нацеленных на активацию других приложений, повышение их привилегий

    Опять Магиск сдохнет?

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 15:43, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поясните, как так получилось, что вместо нормального рута с su addon и XPosed теперь даже на Lineage OS сраный Magisk, а сама LineageOS скурвилась и против рута выступает?
     
     
  • 3.41, Аноним (-), 18:23, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему магиск - это плохо?

    Мне казалось что su addon и XPosed были сложнее в устаноске и использовании, и то, что от них отказались, скорее причина в гугле (но могу ошибаться).

    > LineageOS скурвилась и против рута выступает?

    Прям выступает? Или предлагает фичу "для линейки рут не нужен! вы его можете сделать в 2 клика после"

     

  • 1.17, ryoken (ok), 15:41, 12/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что там про десктопный режим?
     
     
  • 2.24, Аноним (-), 16:16, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я хочу десктопный  AOSP.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 17:24, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    android-x86
     
  • 2.25, Аноним (-), 16:18, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Существует Bliss OS на основе AOSP, но SELinux в ней работает в разрешительном режиме, что сводит на нет высокий уровень безопасности AOSP.
     
     
  • 3.27, ryoken (ok), 16:23, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Существует Bliss OS на основе AOSP, но SELinux в ней работает в
    > разрешительном режиме, что сводит на нет высокий уровень безопасности AOSP.

    Это для телефона или компа? Если для компа, то вопрос наоборот про десктоп-режим телефона. Где-то читал, что в 15-м андроиде может появиться.

     
     
  • 4.31, Аноним (-), 16:45, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для компа. А ещё некоторые люди ТВ-приставками на Андроиде пользуются как компами.
     
  • 3.36, name (??), 17:35, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Высокий что?
     

  • 1.19, Аноним (19), 15:50, 12/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Изменения на уровне Gnome 46. Походу сейчас обновление Андроида потеряло былую актуальность, как было до десятой версии. Все уже есть, особо добавлять нечего, только передвигать кровати.
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 16:34, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень надеюсь, что раз делать нечего, то они займутся оптимизацией. А то телефоны глючат через 1-1,5 года использования
     
     
  • 3.32, Аноним (5), 16:46, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вон выше же трезвонят про повышение версии джавы, а кроме Жора она ничего и не даёт.
     
  • 3.42, Tita_M (ok), 18:38, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это могут быть глюки с кэшем системных компонентов. На старом смартфоне матери - Nokia 3.1, который спустя длительное время пользования начал тормозить я почистил кэш play services после чего смартфон стал работать шустрее.
     

  • 1.38, YetAnotherOnanym (ok), 18:02, 12/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлен API E2eeContactKeysManager для управления ключами сквозного шифрования (E2EE) в приложениях. Интеграция E2eeContactKeysManager в адресную книгу позволяет предоставить пользователю централизованный интерфейс для управления публичными ключами адресатов, а также верификации этих ключей

    Дай нам свои ключи, мы о них позаботимся.

     
  • 1.39, Аноним (39), 18:16, 12/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эпоха широко распахнутый жоп?
     

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