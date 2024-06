В Android-платформе GrapheneOS появилась возможность создания деструктивного PIN-кода

2.9 , nume ( ok ), 09:23, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Пиксели проще и быстрее всего прошить (ещё NOTHING Phone очень просто прошить), и при этом не нужно идти на поклон как с производителями китая и запрашивать разрешение на прошивку у них. Ты просто берёшь и прошиваешь, всё. Ну и даже новые пиксели вроде сразу можно прошить, не нужно ждать годами.

3.25 , Аноним ( 25 ), 10:02, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Пиксели проще и быстрее всего прошить (ещё NOTHING Phone очень просто прошить),

> и при этом не нужно идти на поклон как с производителями

> китая и запрашивать разрешение на прошивку у них. Ты просто берёшь

> и прошиваешь, всё. Ну и даже новые пиксели вроде сразу можно

> прошить, не нужно ждать годами. Зато продукция производителей из Китая, к которым надо ходить на поклон на вторичке стоят по 5-10тыр в базарный день, считай расходник.

По моему сходить виртуально поклониться, чтобы не заплатить лишних 30 и более тыр виртуальный хребет не переломится, особенно с учётом того, сколько на "китайскую продукцию прошивок" и мануалов по прошивке, но хозяин-барин!

4.41 , ryoken ( ok ), 10:43, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >>на вторичке стоят по 5-10тыр в базарный день "Кроилово ведёт к попадалову"

4.55 , Аноним ( 49 ), 11:25, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну это, конечно, если дядюшка Ляо соизволит удовлетворить твою просьбу. Ведь, не факт же.

2.45 , кент кента ( ? ), 10:48, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Эта чудесная ОС доступна только на пикселях. и что? пиксели просто шикарные, за треть цены дерут ойфончеги во всём. один косяк - гугловое фотоприложение нечем заменить.

3.61 , Аноним ( - ), 11:44, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Попробуйте Memories: Photo Management for Nextcloud.

2.52 , Аноним ( - ), 11:12, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Broader device support can only happen after the community (companies, organizations and individuals) steps up to make substantial, ongoing contributions to making the existing device support sustainable. Просто берешь свой китаефон с помойки, делаешь full support и создаешь PR.

Но нужно чтобы он был long term support.

А у последних пикселей пожжержка гугла - 7 лет.

Насколько я помню такое могут предложить только самсунг (для топов) и эппл.