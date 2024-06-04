В Android-платформе GrapheneOS появилась возможность создания деструктивного PIN-кода

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|1.3, Аноним (3), 09:00, 04/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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После использования функции - на юзера вешаются обвинения в "уничтожении улик" и "препятствованию правосудию", за которые предусмотрены наказания.
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|2.20, Аноним (20), 09:58, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> После использования функции - на юзера вешаются обвинения в "уничтожении улик" и
> "препятствованию правосудию", за которые предусмотрены наказания.
Например в Великобритании.
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|3.49, Аноним (49), 11:05, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там за отказ предоставления пароля, говорят, до лет. Но юзер благополучно разблокирует и всё, что есть покажет. Ну что осталось.
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|2.48, ДругойАнон (?), 10:58, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это да, но если цель избежать раскрытия сообщников условного преступника/революционера, то функция все равно может оказывается полезной для юзера (который преступник или революционер)
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|3.51, Аноним (49), 11:10, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так ещё надо доказать это уничтожение. Надеюсь, при уничтожении соответствующая софтинка самоуничтожается.
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|4.56, бух. (?), 11:32, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так ещё надо доказать это уничтожение
это тебе так кажется что там кто-то что-то будет доказывать, по факту правосудие дейсвует как и икскейсиди - https://imgs.xkcd.com/comics/security.png - без рукоприкладства конечно, но вот эти влажные юридические фантазии анонимов, как ты всех обошёл на вираже со словами "А докажите!" - это не имеет ничего общего с реальностью в которой ты окажешься.
это как с канарейкой - вроде ничего страшного, просто убрал текст, а потом сядешь за разглашение - вот так это работает
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|5.59, Аноним (-), 11:40, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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За уничтожение меньше дают. К тому же, можно удалить лишь опасный для тебя профиль.
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|2.50, Аноним (49), 11:08, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Иногда, лучше сесть за "уничтожение улик" и "препятствование правосудию", чем по очень неуважаемой на зоне статье.
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|3.71, нах. (?), 12:45, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, за мыслепреступления сейчас лучше не садиться. "получишь свои три года, а в зоне еще дадут" (какие травоядные однако были времена... три... хорошо если пятерочкой отделаешься нынче. Впрочем с "еще дадут" не очень-то важно сколько было сначала).
(а если ты что другое имел в виду - у меня для тебя радостная весть - это сейчас особо не считают зашкваром, садись смело!)
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|2.58, Аноним (58), 11:35, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У тебя будет два стула, назвать правильный PIN или деструктивный PIN. Далее сам решай куда сядешь.
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|2.9, nume (ok), 09:23, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пиксели проще и быстрее всего прошить (ещё NOTHING Phone очень просто прошить), и при этом не нужно идти на поклон как с производителями китая и запрашивать разрешение на прошивку у них. Ты просто берёшь и прошиваешь, всё. Ну и даже новые пиксели вроде сразу можно прошить, не нужно ждать годами.
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|3.25, Аноним (25), 10:02, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Пиксели проще и быстрее всего прошить (ещё NOTHING Phone очень просто прошить),
> и при этом не нужно идти на поклон как с производителями
> китая и запрашивать разрешение на прошивку у них. Ты просто берёшь
> и прошиваешь, всё. Ну и даже новые пиксели вроде сразу можно
> прошить, не нужно ждать годами.
Зато продукция производителей из Китая, к которым надо ходить на поклон на вторичке стоят по 5-10тыр в базарный день, считай расходник.
По моему сходить виртуально поклониться, чтобы не заплатить лишних 30 и более тыр виртуальный хребет не переломится, особенно с учётом того, сколько на "китайскую продукцию прошивок" и мануалов по прошивке, но хозяин-барин!
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|4.41, ryoken (ok), 10:43, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>на вторичке стоят по 5-10тыр в базарный день
"Кроилово ведёт к попадалову"
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|4.55, Аноним (49), 11:25, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну это, конечно, если дядюшка Ляо соизволит удовлетворить твою просьбу. Ведь, не факт же.
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|2.45, кент кента (?), 10:48, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Эта чудесная ОС доступна только на пикселях.
и что? пиксели просто шикарные, за треть цены дерут ойфончеги во всём. один косяк - гугловое фотоприложение нечем заменить.
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|2.52, Аноним (-), 11:12, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Broader device support can only happen after the community (companies, organizations and individuals) steps up to make substantial, ongoing contributions to making the existing device support sustainable.
Просто берешь свой китаефон с помойки, делаешь full support и создаешь PR.
Но нужно чтобы он был long term support.
А у последних пикселей пожжержка гугла - 7 лет.
Насколько я помню такое могут предложить только самсунг (для топов) и эппл.
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|1.8, Аноним (20), 09:13, 04/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Не знаю зачем хранить на телефоне что-то что не хочешь чтобы попало в чужие руки.
Но тогда уже лучше кнопку Swap иметь чтобы нажал её и профиль м перепиской с любовницей, и другими вещами, переключался на профиль в котором фотографии котиков.
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|2.12, Аноним (-), 09:36, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И удалять этот профиль при вводе определённого PIN. Если не удалить, то форензики могут взломать этот скрытый профиль.
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|2.16, Аноним (16), 09:52, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это более правильное решение.
Будет внешний вид, что это настоящий аккаунт и они отъ*бутся.
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|3.18, Аноним (20), 09:56, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это более правильное решение.
> Будет внешний вид, что это настоящий аккаунт и они отъ*бутся.
Ну да, а если поймут что ты удалил всю дату, то сразу видно что есть что скрывать, значит надо пытать. Про пытать просто в рифму написал.
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|2.21, Аноним (21), 09:58, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рано или поздно все узнают про кнопку и нажмут вместо тебя или тобой. И ты же специально все плохое выделишь в отдельный профиль значит там то самое место куда они захотят посмотреть.
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|3.39, Аноним (20), 10:38, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По умолчанию профиль с котиками. Вводишь нужный пин и профиль с собачками.
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|1.10, Аноним (-), 09:35, 04/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Жаль только на пиксель эта ось((( Был бы в теме, купил бы его вместо "топа за свои деньги" ксяоми с мощным железом(( Теперь в програмном рабстве у сунь хунь вуня, чистить через адб после каждого обновления, а если ты посмеешь разблокировать разгрузчик... уфффф
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|2.69, kvant (??), 12:22, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На алике продают то ли восстановленные, то ли б/у пиксели, вполне недорого. Можно купить как отдельную трубку для определённых нужд, если нужно.
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|1.13, Аноним (13), 09:41, 04/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличная ОС, первый кастом, который использую без рут и не чувствую себя ни в чем ущемленным. Разве что включение фонарика и переключение треков нельзя забиндить на физические кнопки на заблокированном экране, но это их принципиальная позиция.
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|1.26, Ганс Грубер (?), 10:03, 04/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А разве менты перед вмешательством куда то не делают дамп как раз на случай такой фигни? Или это касается только обычных пекарен а не телефонов?
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|2.34, _kp (ok), 10:23, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Или кладут утюг на яйца, подносят вилку к розетке, и вежливо просят не ошибаться.
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|2.35, Аноним (35), 10:26, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зависит от ситуации Иногда делают если получается но если хозяин не так прост то... большой текст свёрнут, показать
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|3.40, фф (?), 10:41, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дак как я понял, код не нужно вводить где-то специально - говоришь тем кто хочет разблокировать его - они сами введут, дальше информация стирается, и возможны варианты: либо просители уходят ни с чем, либо отрываются на тебе за сорванную операцию.
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|2.42, Qq (?), 10:46, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С современным телефоном так не выйдет, но если очень хочется дамп - вскрывай, сдувай память, копируй себе зашифрованный блоб (на самом деле там сейчас пофайловое шифрование, но жить от этого не проще).
И ключ шифрования там совсем не пинкод экрана блокировки.
Ах да, стоит тебе его выключить, как расшифрованные данные в памяти станут недоступны. И выбирай что тебе важнее:
1) душить спецов дабы искали ошибки в кривых экранах блокировки искалеченных вендорами
2) душить спецов, чтобы пытались применить софт для обхода экрана блокировки
3) дамп с шумом, который ты не расшифруешь в обозримом будущем. В комплекте идёт невозможность реализации пункта 1 и 2
Конечно, можно параллельно душить владельца телефона, чтобы отдал пин-код
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|2.53, Аноним (-), 11:15, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем?
Просто принимаешь закон, что такое действие это уничтожение улик.
Далее в суде просишь за подобное деяние +10 лет турячки для особо опасных преступников.
Рассказываешь об этом в новостях, желательно с подробностями что это был наркоторговец подававший порнографию детям.
Кол-во людей которые решат воспользоваться такой фичей уменьшилось на 90%
Profit/
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|3.64, Аноним (-), 11:56, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если в стране за уничтожение улик наказывают +10 годами, то за сами улики будут пытать и убивать. GrapheneOS даёт вам возможность выбирать.
А ещё в такой стране полиция будет очищать телефон любого неугодного человека при досмотре и сажать его на +10 лет. То есть вас в любом случае посадят на +10 лет, но вы можете выбрать пытки и смерть, если не воспользуетесь деструктивным PIN-кодом.
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|3.66, Аноним (66), 12:00, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На Филиппинах наркоторговцев стреляли на улицах без суда. И что ни количества нариков ни количество наркоторговцев не уменьшилось.
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|2.54, Аноним (49), 11:16, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так ты же делай вид, что лоялен и готов им сразу всё сам показать. Ну и по ходу "разблокируешь".
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|1.46, Аноним (46), 10:50, 04/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличная штука. Пользуюсь на шестом пикселе уже почти год и никаких нареканий. Гугл выпилен полностью
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|1.57, Аноним (-), 11:34, 04/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В Android-программе Duress есть возможность очищения девайса при вводе деструктивного пароля.
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|1.70, Аноним (70), 12:39, 04/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если иметь device-dependent файлы, то, вероятно, можно самому собрать этого графен.
Их можно из LineageOS брать.
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