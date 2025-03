В обновление Android 15 для устройств Pixel добавлен Linux-терминал

Компания Google включила приложение Linux Terminal в состав мартовского обновления прошивки Android 15 ("Pixel Feature Drop") для устройств Google Pixel. Приложение позволяет запустить в окружении Android виртуальную машину с Debian GNU/Linux, в которой можно выполнять обычные Linux-приложения. Активации Linux Terminal производится в настройках для разработчиков (секция "Settings > System > Developer > Linux development environment"). Для появления данной опции необходимо активировать режим разработчика, быстро нажав семь раз на номере сборки на странице "Settings → About Phone". После первого запуска приложение предлагает загрузить на устройство образ виртуальной машины c Linux, который занимает около 500 МБ. Приложение обеспечивает запуск эмулятора терминала с доступом к полноценному Linux-окружению. В настройках доступны такие опции, как изменение размера дискового образа, сброс окружение в исходное состояние и перенаправление сетевых портов для проброса сетевых обращений к Linux-приложениям. Разработка приложения Terminal ведётся в репозитории AOSP (Android Open Source Project) в основном составе платформы Android. Функциональность виртуальной машины c Linux развивается в рамках проекта Ferrochrome. В гостевом окружении запускается Debian GNU/Linux 12. Для виртуализации используется фреймворк AVF (Android Virtualization Framework), реализованный на базе гипервизора KVM и инструментария crosvm. Проектом также развиваются возможности для запуска графических приложений, собранных для Linux, и использования в подобных приложениях аппаратного ускорения графики. Графическое окружение использует протокол Wayland и основано на композитном сервере Weston. Запуск приложений, собранных для X11, осуществляется при помощи DDX-компонента XWayland.