В обновление Android 15 для устройств Pixel добавлен Linux-терминал

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|2.4, мяв (?), 10:58, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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нет, для aosp.
читацйте новость дальше заголовка
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|1.3, Аноним (-), 10:49, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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А можно еще теперь андроид с его жабой, спайварью и невменяемой билдсистемой задропать? И оставить только вот это :)
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|2.22, Аноним (22), 13:21, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нужно нормальный линукс и немного андроид приложений в виртуалке.
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|2.26, name (??), 13:53, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, но для этого нужно приложить очень много усилий. Посмотри на постмаркетОС.
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|2.32, Аноним (32), 14:34, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оно стабильно работает. PlayStore, множество приложений на любой вкус и цвет, отзывами, рекомендациями. Зачем эти репозитории, это неудобно и довольно криво
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|1.5, мяв (?), 11:01, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Apertis из соседней новости надо было брать !
или сразу рхел .. от Debian GNU/Linux остались "рожки, да ножки" - даже update-initranfs теперь зависит и дергает dracut.
не удивлюсь, если в скором времени мы и переход на rpm увидим.
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|2.6, Аноним (-), 11:05, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Apertis из соседней новости надо было брать !
> или сразу рхел .. от Debian GNU/Linux остались "рожки, да ножки" -
А ничего что этот аперитив - сам на Debian 12 основан? :)
> даже update-initranfs теперь зависит и дергает dracut.
Это чем-то плохо? Initrd так то вообще - тот еще костыль. Дань унификации.
> не удивлюсь, если в скором времени мы и переход на rpm увидим.
"alien" или как там его - есть уж дофига лет.
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|3.7, мяв (?), 11:07, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да только вот .. dracut вбахали по той причине, что "лениво свое поддерживать и медленно" .. и Ваша байка про унификацию никак с живым^W официально не дропнутым Демьян ХНУ/ХуртЪ не вяжется.
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|4.11, Аноним (-), 11:29, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> да только вот .. dracut вбахали по той причине, что "лениво свое
> поддерживать и медленно"
Нормальная, логичная причина вроде. И это все плохо - потому что что?
> .. и Ваша байка про унификацию никак с живым^W официально не дропнутым
> Демьян ХНУ/ХуртЪ не вяжется.
Я про то что initrd как таковой нужен в основном потому что дров - уже сотни мегов буквально. И засунуть их ВСЕ в 1 бинарник ядра - было бы очень нерационально по жору этим всем оперативы - на код который никогда не используется на 90+%.
Т.е. засунуть в ядро все дрова контроллеров, сторажей, ФС, и чего там еще потребно для продолжения загрузки - несколько напряжно на "unikernel" который бутявит более-менее все железки энной архитектуры. А подчитать модуль можно не раньше чем вот это взлетит. И initrd в основном существует - для вот этого. Остальное там так, бонусные фичи как максимум. Бывают еще всякие специфичные вещи, типа загрузки с очень странных штук, когда рутфс надо как-то совсем уж экзотично собирать. Но это слегка экзотика.
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|3.8, мяв (?), 11:10, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>"alien" или как там его - есть уж дофига лет.
вот и правильно ! зачем этот апт ? он ж медленный, анимашки некрасивые и вообще - легаси. даешь rpm !
а потом разработчики дебиана узнают, что у редхата еще свои репы есть ... там вообще инновации попрут !
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|4.12, Аноним (-), 11:30, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вот и правильно ! зачем этот апт ? он ж медленный, анимашки
> некрасивые и вообще - легаси. даешь rpm !
Я б не назвал rpm быстрым, особенно в паре с yum/dnf/wtf :)
> а потом разработчики дебиана узнают, что у редхата еще свои репы есть
> ... там вообще инновации попрут !
Это напоминает мне xkcd о трендах и экстраполяции...
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|1.9, Nochi (?), 11:13, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда android будет запускать приложения linux? гугл йдет к этому? вроде ж гугл делает андроид для пк
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|2.13, Аноним (-), 12:07, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> запускаем на линукс андроид, чтобы запустить на нем эмулятор линукса
Ехал Linux через Linux, видит Linux - Linux! Сунул Linux Linux в Linux. Linux! Linux! Linux!
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|3.17, Аноним (17), 12:31, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Идет как то Linux, по Linux, видит Linux, Linux, сел в Linux, и Linux.
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|2.27, name (??), 13:55, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В андроиде настолько фиговый линукс, что приходится виртуализировать нормальный.
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|1.15, Аноним (14), 12:20, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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termux классная штука, можно поставить полноценный Debian, там например полноценный golang и писать программы, не хватает только запуска docker и lxd, для этого нужен root. Да можно поставить magisq(?) будет даже настойщий root, вот только что то криво Debian тогда запускается. Если у кого то есть работающий рецепт - поделитесь пожалуйста.
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|2.16, Аноним (17), 12:30, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> termux
Вродеж как не полноценный, а как надстройка над Android.
В эмуляции.
А вот возможность ставить любой полноценный Linux, дистрибутив на смартфон было бы шикарно.
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|1.18, Аноним (18), 13:08, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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У меня только один вопрос почему это не появилось в Андроид версии 1?
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|2.33, Аноним (33), 14:37, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смысла не было, расширения для виртуализации появились не так давно в ARM процах. Да и телефоны до недавнего времени не то чтобы имели мощи под полезный десктоп софт.
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|3.37, Аноним (18), 15:17, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне бы запуска простого вебсервера хватило бы за глаза для некоторых задач.
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|1.28, rvs2016 (ok), 13:56, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Думал, что Гугл вставила в "базовый набор программ" терминал, а на самом деле то виртуальная машина, у которой доступ к файловой системы только самой себя, а не самого Андроида. Зачем такая машина нужна... Ну можно, конечно, найти применение. Но можно ж виртуальную машину и на настоящем компьютере запускать. Телефон - не самое удобное устройство для работы на нём так, как на обычном компьютере.
А просто терминал в Андроид можно установить и из гугл плей маркета. У меня в качестве такого всегда имспользуется ConnectBot - в основном для ssh-доступа к нормальным компьютерам, но иногда и для доступа к localhost. Правда оно там в локалхосте почти бесполезно - не работают даже команды создания мягких ссылок ln -s тра ля ля: каличный Андроид пишет, что нет прав для выполнения команды. :-)
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|3.35, Афроним (?), 15:09, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У депутатов, а вы вот не депутат и живите теперь с Сосунг,Ксяоми. Вру,Ипоня такой имеет, но жаловался, что браузер старый.
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