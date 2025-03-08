В обновление Android 15 для устройств Pixel добавлен Linux-терминал

2.6 , Аноним ( - ), 11:05, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Apertis из соседней новости надо было брать !

> или сразу рхел .. от Debian GNU/Linux остались "рожки, да ножки" - А ничего что этот аперитив - сам на Debian 12 основан? :) > даже update-initranfs теперь зависит и дергает dracut. Это чем-то плохо? Initrd так то вообще - тот еще костыль. Дань унификации. > не удивлюсь, если в скором времени мы и переход на rpm увидим. "alien" или как там его - есть уж дофига лет.

3.7 , мяв ( ? ), 11:07, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да только вот .. dracut вбахали по той причине, что "лениво свое поддерживать и медленно" .. и Ваша байка про унификацию никак с живым^W официально не дропнутым Демьян ХНУ/ХуртЪ не вяжется.

4.11 , Аноним ( - ), 11:29, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > да только вот .. dracut вбахали по той причине, что "лениво свое

> поддерживать и медленно" Нормальная, логичная причина вроде. И это все плохо - потому что что? > .. и Ваша байка про унификацию никак с живым^W официально не дропнутым

> Демьян ХНУ/ХуртЪ не вяжется. Я про то что initrd как таковой нужен в основном потому что дров - уже сотни мегов буквально. И засунуть их ВСЕ в 1 бинарник ядра - было бы очень нерационально по жору этим всем оперативы - на код который никогда не используется на 90+%. Т.е. засунуть в ядро все дрова контроллеров, сторажей, ФС, и чего там еще потребно для продолжения загрузки - несколько напряжно на "unikernel" который бутявит более-менее все железки энной архитектуры. А подчитать модуль можно не раньше чем вот это взлетит. И initrd в основном существует - для вот этого. Остальное там так, бонусные фичи как максимум. Бывают еще всякие специфичные вещи, типа загрузки с очень странных штук, когда рутфс надо как-то совсем уж экзотично собирать. Но это слегка экзотика.

3.8 , мяв ( ? ), 11:10, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >"alien" или как там его - есть уж дофига лет. вот и правильно ! зачем этот апт ? он ж медленный, анимашки некрасивые и вообще - легаси. даешь rpm !

а потом разработчики дебиана узнают, что у редхата еще свои репы есть ... там вообще инновации попрут !

4.12 , Аноним ( - ), 11:30, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > вот и правильно ! зачем этот апт ? он ж медленный, анимашки

> некрасивые и вообще - легаси. даешь rpm ! Я б не назвал rpm быстрым, особенно в паре с yum/dnf/wtf :) > а потом разработчики дебиана узнают, что у редхата еще свои репы есть

> ... там вообще инновации попрут ! Это напоминает мне xkcd о трендах и экстраполяции...