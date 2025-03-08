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В обновление Android 15 для устройств Pixel добавлен Linux-терминал

08.03.2025 09:54

Компания Google включила приложение Linux Terminal в состав мартовского обновления прошивки Android 15 ("Pixel Feature Drop") для устройств Google Pixel. Приложение позволяет запустить в окружении Android виртуальную машину с Debian GNU/Linux, в которой можно выполнять обычные Linux-приложения.

Активации Linux Terminal производится в настройках для разработчиков (секция "Settings > System > Developer > Linux development environment"). Для появления данной опции необходимо активировать режим разработчика, быстро нажав семь раз на номере сборки на странице "Settings → About Phone". После первого запуска приложение предлагает загрузить на устройство образ виртуальной машины c Linux, который занимает около 500 МБ.

Приложение обеспечивает запуск эмулятора терминала с доступом к полноценному Linux-окружению. В настройках доступны такие опции, как изменение размера дискового образа, сброс окружение в исходное состояние и перенаправление сетевых портов для проброса сетевых обращений к Linux-приложениям.

Разработка приложения Terminal ведётся в репозитории AOSP (Android Open Source Project) в основном составе платформы Android. Функциональность виртуальной машины c Linux развивается в рамках проекта Ferrochrome. В гостевом окружении запускается Debian GNU/Linux 12. Для виртуализации используется фреймворк AVF (Android Virtualization Framework), реализованный на базе гипервизора KVM и инструментария crosvm.

Проектом также развиваются возможности для запуска графических приложений, собранных для Linux, и использования в подобных приложениях аппаратного ускорения графики. Графическое окружение использует протокол Wayland и основано на композитном сервере Weston. Запуск приложений, собранных для X11, осуществляется при помощи DDX-компонента XWayland.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.androidpolice.com/...)
  2. OpenNews: Выпуск Winlator 10.0, окружения для запуска Windows-приложений в Android
  3. OpenNews: Google экспериментирует с возможностью запуска Linux-приложений в Android
  4. OpenNews: Первый бета-выпуск Android 16
  5. OpenNews: Google намерен перевести Chrome OS на платформу Android
  6. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 15
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62849-android
Ключевые слова: android, linux, terminal
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:43, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только для пикселей?
     
     
  • 2.4, мяв (?), 10:58, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    нет, для aosp.
    читацйте новость дальше заголовка
     

  • 1.2, Карлос Сношайтилис (ok), 10:47, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь можно компилять проекты, пока играешь "три в ряд"
     
  • 1.3, Аноним (-), 10:49, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    А можно еще теперь андроид с его жабой, спайварью и невменяемой билдсистемой задропать? И оставить только вот это :)
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:19, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Делай.
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:21, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно нормальный линукс и немного андроид приложений в виртуалке.
     
     
  • 3.29, kravich (ok), 14:23, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sailfish
     
  • 2.26, name (??), 13:53, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но для этого нужно приложить очень много усилий. Посмотри на постмаркетОС.
     
  • 2.32, Аноним (32), 14:34, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно стабильно работает. PlayStore, множество приложений на любой вкус и цвет, отзывами, рекомендациями. Зачем эти репозитории, это неудобно и довольно криво
     

  • 1.5, мяв (?), 11:01, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Apertis из соседней новости надо было брать !
    или сразу рхел .. от Debian GNU/Linux остались "рожки, да ножки"  - даже update-initranfs теперь зависит и дергает dracut.
    не удивлюсь, если в скором времени мы и переход на rpm увидим.
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 11:05, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Apertis из соседней новости надо было брать !
    > или сразу рхел .. от Debian GNU/Linux остались "рожки, да ножки"  -

    А ничего что этот аперитив - сам на Debian 12 основан? :)

    > даже update-initranfs теперь зависит и дергает dracut.

    Это чем-то плохо? Initrd так то вообще - тот еще костыль. Дань унификации.

    > не удивлюсь, если в скором времени мы и переход на rpm увидим.

    "alien" или как там его - есть уж дофига лет.

     
     
  • 3.7, мяв (?), 11:07, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да только вот .. dracut вбахали по той причине, что "лениво свое поддерживать и медленно" .. и Ваша байка про унификацию никак с живым^W официально не дропнутым Демьян ХНУ/ХуртЪ не вяжется.
     
     
  • 4.11, Аноним (-), 11:29, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > да только вот .. dracut вбахали по той причине, что "лениво свое
    > поддерживать и медленно"

    Нормальная, логичная причина вроде. И это все плохо - потому что что?

    > .. и Ваша байка про унификацию никак с живым^W официально не дропнутым
    > Демьян ХНУ/ХуртЪ не вяжется.

    Я про то что initrd как таковой нужен в основном потому что дров - уже сотни мегов буквально. И засунуть их ВСЕ в 1 бинарник ядра - было бы очень нерационально по жору этим всем оперативы - на код который никогда не используется на 90+%.

    Т.е. засунуть в ядро все дрова контроллеров, сторажей, ФС, и чего там еще потребно для продолжения загрузки - несколько напряжно на "unikernel" который бутявит более-менее все железки энной архитектуры. А подчитать модуль можно не раньше чем вот это взлетит. И initrd в основном существует - для вот этого. Остальное там так, бонусные фичи как максимум. Бывают еще всякие специфичные вещи, типа загрузки с очень странных штук, когда рутфс надо как-то совсем уж экзотично собирать. Но это слегка экзотика.

     
  • 3.8, мяв (?), 11:10, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >"alien" или как там его - есть уж дофига лет.

    вот и правильно ! зачем этот апт ? он ж медленный, анимашки некрасивые и вообще - легаси. даешь rpm !
    а потом разработчики дебиана узнают, что у редхата еще свои репы есть ... там вообще инновации попрут !

     
     
  • 4.12, Аноним (-), 11:30, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вот и правильно ! зачем этот апт ? он ж медленный, анимашки
    > некрасивые и вообще - легаси. даешь rpm !

    Я б не назвал rpm быстрым, особенно в паре с yum/dnf/wtf :)

    > а потом разработчики дебиана узнают, что у редхата еще свои репы есть
    > ... там вообще инновации попрут !

    Это напоминает мне xkcd о трендах и экстраполяции...

     

  • 1.9, Nochi (?), 11:13, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда android будет запускать приложения linux? гугл йдет к этому? вроде ж гугл делает андроид для пк
     
  • 1.10, Анониматор (?), 11:25, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    запускаем на линукс андроид, чтобы запустить на нем эмулятор линукса
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 12:07, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > запускаем на линукс андроид, чтобы запустить на нем эмулятор линукса

    Ехал Linux через Linux, видит Linux - Linux! Сунул Linux Linux в Linux. Linux! Linux! Linux!

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:31, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Идет как то Linux, по Linux, видит Linux, Linux, сел в Linux, и Linux.
     
  • 2.27, name (??), 13:55, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В андроиде настолько фиговый линукс, что приходится виртуализировать нормальный.
     

  • 1.14, Аноним (14), 12:08, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    docker там запустить можно? lxd там запустить можно?
     
  • 1.15, Аноним (14), 12:20, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    termux классная штука, можно поставить полноценный Debian, там например полноценный golang и писать программы, не хватает только запуска docker и lxd, для этого нужен root. Да можно поставить magisq(?) будет даже настойщий root, вот только что то криво Debian тогда запускается. Если у кого то есть работающий рецепт - поделитесь пожалуйста.
     
     
  • 2.16, Аноним (17), 12:30, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > termux

    Вродеж как не полноценный, а как надстройка над Android.
    В эмуляции.
    А вот возможность ставить любой полноценный Linux, дистрибутив на смартфон было бы шикарно.

     

  • 1.18, Аноним (18), 13:08, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    У меня только один вопрос почему это не появилось в Андроид версии 1?
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 14:37, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысла не было, расширения для виртуализации появились не так давно в ARM процах. Да и телефоны до недавнего времени не то чтобы имели мощи под полезный десктоп софт.
     
     
  • 3.37, Аноним (18), 15:17, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне бы запуска простого вебсервера хватило бы за глаза для некоторых задач.
     

  • 1.20, Аноним (20), 13:12, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а как же фуксия? где фуксия терминал?
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:24, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    фикция
     

  • 1.25, Аноним (25), 13:48, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Воу, ну всё, выкидываем самс запоровший DeX и Linux on DeX наконец-то)
     
  • 1.28, rvs2016 (ok), 13:56, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Думал, что Гугл вставила в "базовый набор программ" терминал, а на самом деле то виртуальная машина, у которой доступ к файловой системы только самой себя, а не самого Андроида. Зачем такая машина нужна... Ну можно, конечно, найти применение. Но можно ж виртуальную машину и на настоящем компьютере запускать. Телефон - не самое удобное устройство для работы на нём так, как на обычном компьютере.

    А просто терминал в Андроид можно установить и из гугл плей маркета. У меня в качестве такого всегда имспользуется ConnectBot - в основном для ssh-доступа к нормальным компьютерам, но иногда и для доступа к localhost. Правда оно там в локалхосте почти бесполезно - не работают даже команды создания мягких ссылок ln -s тра ля ля: каличный Андроид пишет, что нет прав для выполнения команды. :-)

     
  • 1.30, Admino (ok), 14:28, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, в гугле реализовали то, что в авроре изначально. Догоняют! )
     
     
  • 2.34, Nikki Next (?), 14:43, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только где смартфоны с Аврора?
     
     
  • 3.35, Афроним (?), 15:09, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У депутатов, а вы вот не депутат и живите теперь с Сосунг,Ксяоми. Вру,Ипоня такой имеет, но жаловался, что браузер старый.
     
  • 3.36, Аноним (18), 15:15, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В магазине.
     

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