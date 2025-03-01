Выпуск Winlator 10.0, окружения для запуска Windows-приложений в Android

Опубликован выпуск Android-приложения Winlator 10.0, предоставляющего обвязку над Wine и эмуляторами Box86 и Box64 для выполнения Windows-приложений на платформе Android. Winlator создаёт Linux-окружение на базе Ubuntu с Mesa, DXVK, Vkd3d и CNC DDraw, в котором при помощи эмулятора и Wine на ARM-устройствах с Android выполняются Windows-приложения, собранные для архитектуры x86. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Размер APK-пакета 149 МБ. В новой версии: Добавлена опция для открытия браузера Android из Wine-окружения.

Реализована возможность использования буфера обмена Android в Wine-окружении.

Добавлена поддержка захвата указателя внешней мыши.

Расширена поддержка сетевых возможностей Wine.

Реализована прямая отрисовка при использовании XServer и Vulkan WSI X11 (Turnip).

В состав включена Си-библиотека Glibc с патчами, применение которой по сравнению с Bionic позволяет добиться более высокой производительности ввода/вывода.

Улучшена работа Vulkan-драйвера Vortek (libvulkan_vortek.so).

Во встроенный редактор реестра внесены изменения, ускорившие запуска контейнера.



