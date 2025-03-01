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Выпуск Winlator 10.0, окружения для запуска Windows-приложений в Android

01.03.2025 11:15

Опубликован выпуск Android-приложения Winlator 10.0, предоставляющего обвязку над Wine и эмуляторами Box86 и Box64 для выполнения Windows-приложений на платформе Android. Winlator создаёт Linux-окружение на базе Ubuntu с Mesa, DXVK, Vkd3d и CNC DDraw, в котором при помощи эмулятора и Wine на ARM-устройствах с Android выполняются Windows-приложения, собранные для архитектуры x86. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Размер APK-пакета 149 МБ.

В новой версии:

  • Добавлена опция для открытия браузера Android из Wine-окружения.
  • Реализована возможность использования буфера обмена Android в Wine-окружении.
  • Добавлена поддержка захвата указателя внешней мыши.
  • Расширена поддержка сетевых возможностей Wine.
  • Реализована прямая отрисовка при использовании XServer и Vulkan WSI X11 (Turnip).
  • В состав включена Си-библиотека Glibc с патчами, применение которой по сравнению с Bionic позволяет добиться более высокой производительности ввода/вывода.
  • Улучшена работа Vulkan-драйвера Vortek (libvulkan_vortek.so).
  • Во встроенный редактор реестра внесены изменения, ускорившие запуска контейнера.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/brunodev85/...)
  2. OpenNews: Выпуск Winlator 9.0, окружения для запуска Windows-приложений в Android
  3. OpenNews: Релиз ProteWine 1.0, инструмента для запуска Windows-приложений в Linux
  4. OpenNews: Microsoft представил обновление WSL, прослойки для запуска Linux в Windows
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Выпуск Hangover 10.0, пакета для запуска Windows-приложений на системах ARM64
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62814-winlator
Ключевые слова: winlator, wine
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:25, 01/03/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Андроид семимильными шагами идёт к полному и безоговорочному завоеванию рынка настольных компьютеров.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:31, 01/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:32, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет магазин приложений, и ограниченная поддержка обновлений, после чего нужно покупать новый средний пк, чтобы текстовые редакторы и браузеры открывались.
    Браузеры будут требовать 128 Gb оперативы, чтобы открыть текстовый сайт.
    Но это сделано не потому что так, а чтобы обновлять компьютер, придожения. Android desktop, будет требовать определенный процессор, той фирмы с которой они договорятся. И ты не сможешь поставить оперативную память, твой ноутбук будет запаян как процессор, и будут постоянно выходить новые модели.
     
  • 2.5, Анониссимус (?), 11:49, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какими такими семимильными? ЦА андроида не нужны никакие персоналки. А владельцем персоналок не нужен андроид на них.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:33, 01/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:56, 01/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    Вот это матрёшка..
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:10, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зато общая капитализация растёт и все при деле
     

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