Доступна библиотека OpenAPV 0.2 с эталонной реализацией видеокодека APV

Опубликован выпуск библиотеки OpenAPV, предоставляющей эталонную реализацию видеокодека APV (Advanced Professional Video), предназначенного для профессиональной записи и обработки видео без потери качества. Код библиотеки написан на языке С и распространяется под лицензией BSD. Проект развивает организация Academy Software Foundation, учреждённая Академией кинематографических искусств (США) и организацией Linux Foundation с целью продвижение использования открытого ПО в процессе создания фильмов.

Формат APV обеспечивают высокую пропускную способность и низкую сложность внутрикадрового кодирования, а также гарантирует отсутствие потерь в качестве при повторном кодировании. Поддерживаются разрешения 2K, 4K и 8K, стандарт HDR10/10+ для использования расширенного динамического диапазона в видео, разбивка кадров (tiling) для распараллеливания кодирования/декодирования, различные форматы дискретизации цвета, многоракурсное видео (multi-view), добавление метаданных (глубина, прозрачность, данные для предпросмотра). Для ускорения работы в библиотеке OpenAPV поддерживается многопоточное кодирование и декодирование, а также задействованы оптимизации с использованием расширенных наборов команд NEON (ARM) и SEE/AVX (x86).

В новой версии добавлена поддержка семейств APV (APV family), определяющих типовые конфигурации кодека, отвечающие определённым требованиям к размеру и битрейту. Учтены последние доработки спецификации. Добавлена поддержка профилей 422-12, 444-10, 444-12, 4444-10, 4444-12 и 400-10. Внесены оптимизации для сокращения времени кодирования и декодирования. Реализованы защищённые методы доступа к буферу битового потока (bitstream) и управления метаданными. Расширен API.



