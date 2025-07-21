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Доступна библиотека OpenAPV 0.2 с эталонной реализацией видеокодека APV

21.07.2025 21:24

Опубликован выпуск библиотеки OpenAPV, предоставляющей эталонную реализацию видеокодека APV (Advanced Professional Video), предназначенного для профессиональной записи и обработки видео без потери качества. Код библиотеки написан на языке С и распространяется под лицензией BSD. Проект развивает организация Academy Software Foundation, учреждённая Академией кинематографических искусств (США) и организацией Linux Foundation с целью продвижение использования открытого ПО в процессе создания фильмов.

Формат APV обеспечивают высокую пропускную способность и низкую сложность внутрикадрового кодирования, а также гарантирует отсутствие потерь в качестве при повторном кодировании. Поддерживаются разрешения 2K, 4K и 8K, стандарт HDR10/10+ для использования расширенного динамического диапазона в видео, разбивка кадров (tiling) для распараллеливания кодирования/декодирования, различные форматы дискретизации цвета, многоракурсное видео (multi-view), добавление метаданных (глубина, прозрачность, данные для предпросмотра). Для ускорения работы в библиотеке OpenAPV поддерживается многопоточное кодирование и декодирование, а также задействованы оптимизации с использованием расширенных наборов команд NEON (ARM) и SEE/AVX (x86).

В новой версии добавлена поддержка семейств APV (APV family), определяющих типовые конфигурации кодека, отвечающие определённым требованиям к размеру и битрейту. Учтены последние доработки спецификации. Добавлена поддержка профилей 422-12, 444-10, 444-12, 4444-10, 4444-12 и 400-10. Внесены оптимизации для сокращения времени кодирования и декодирования. Реализованы защищённые методы доступа к буферу битового потока (bitstream) и управления метаданными. Расширен API.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/AcademySoft...)
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  6. OpenNews: Опубликован свободный видеокодек Theora 1.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63612-apv
Ключевые слова: apv, video
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:55, 21/07/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Advanced Professional Video

    Остальные форматы, так понимаю, любительские. Или по крайней мере не адвансед.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:59, 21/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самый популярный кодек Advanced Video Coding, то есть, не смущает?
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 22:07, 21/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это для любителей. Профессионалы выбирают Профешшонал Видео. Адвансед, разумеется.
     
  • 3.4, Аноним (4), 22:11, 21/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, тут не профессионал. Нужно больше ынтерпрайз алтимейт индастриал левел тир
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 22:39, 21/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это к MPEG5.
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:26, 21/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ffmpeg.org/doxygen/trunk/magicyuv_8c.html

    Но в Дебиане никогда не включат из-за патентастов.

     
  • 2.6, pashev.ru (?), 22:28, 21/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тоже возмутился сначала, но потом увидел сжатие без потерь. И вспомнил Windows, Node...
     
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