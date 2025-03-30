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Опубликован свободный видеокодек Theora 1.2

30.03.2025 13:14

Организация Xiph.Org, известная разработкой видео- и аудиокодеков Daala, Opus, FLAC, Vorbis и Speex, представила новую редакцию свободного кодека Theora 1.2, сформированную спустя 15 с половиной лет после прошлого обновления. Кодек распространяется под свободной лицензией без сбора лицензионных отчислений (royalty-free). Формат сжатия видео Theora, как правило, используется совместно с аудиокодеком Vorbis в контейнерах Ogg и может работать в режимах с переменным и фиксированным битрейтом. По уровню качества кодирования Theora близок к H.264/DiVX. Эталонная реализация кодека распространяется под лицензией BSD.

Основное внимание при подготовке новой редакции было уделено повышению производительности и эффективности кодирования. На уровне битового потока (bitstream) Theora 1.2 полностью соответствует стандартизированному в 2004 году формату кодирования видео Theora. API и ABI интерфейсы новой версии также сохраняют полную совместимость с прошлыми выпусками Theora. В состав Theora 1.2 включены 190-страничная спецификация, документация на API, черновик спецификации RTP-расширений для потокового вещания и эталонные реализации кодировщика и декодировщика.

Главным изменением в Theora 1.2 стала новая реализация эталонного кодировщика, предложенного под кодовым именем "Ptalarbvorm". В новой реализации значительно повышена производительность и обеспечен более высокий уровень сжатия. При этом создаваемые новым кодировщиком файлы полностью совместимы с декодировщиками, предлагавшимися в прошлых версиях.

Кроме того, в Theora 1.2 проведена оптимизация эталонного декодировщика, добавлена поддержка платформы RISC OS и значительно улучшена поддержка архитектуры ARM. Добавлены оптимизации для CPU ARM и DSP TI C64x+. Предложено три уровня скорости кодирования (старый уровень 2 переименован в 3, а вместо второго предложен новый промежуточный уровень).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.xiph.org/press/202...)
  2. OpenNews: Разработчики Chrome и Firefox рассматривают возможность прекращения поддержки видеокодека Theora
  3. OpenNews: Финальный релиз видеокодека Theora 1.1
  4. OpenNews: Сообщество Xiph.Org представило видеокодек Daala с технологиями, опережающими VP9 и H.265/HEVC
  5. OpenNews: Доступен аудиокодек Opus 1.5
  6. OpenNews: Опубликован свободный звуковой кодек FLAC 1.5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62986-theora
Ключевые слова: theora, video
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:25, 30/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    Но зачем, если есть av1? Думал старые кодеки забросили, а тут...
     
     
  • 2.2, poop (?), 13:39, 30/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    быстрее кодирует, быстрее декодирует
     
     
  • 3.3, какая разница (?), 13:48, 30/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В винде и андроиде работать будет?
     
     
  • 4.4, Аноним (4), 13:54, 30/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это программа должно поддерживать, а не ос.
     
  • 3.6, Анонизмус (?), 14:07, 30/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сомнительно при наличии аппаратных кодеров и декодеров на современных GPU.
     
     
  • 4.7, poop (?), 14:21, 30/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть еще несовременные
    в любом случае, судя по ченджлогу, они просто довели до ума альфа-версию, выпущенную еще в 2010
     

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