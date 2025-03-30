Опубликован свободный видеокодек Theora 1.2

Организация Xiph.Org, известная разработкой видео- и аудиокодеков Daala, Opus, FLAC, Vorbis и Speex, представила новую редакцию свободного кодека Theora 1.2, сформированную спустя 15 с половиной лет после прошлого обновления. Кодек распространяется под свободной лицензией без сбора лицензионных отчислений (royalty-free). Формат сжатия видео Theora, как правило, используется совместно с аудиокодеком Vorbis в контейнерах Ogg и может работать в режимах с переменным и фиксированным битрейтом. По уровню качества кодирования Theora близок к H.264/DiVX. Эталонная реализация кодека распространяется под лицензией BSD.

Основное внимание при подготовке новой редакции было уделено повышению производительности и эффективности кодирования. На уровне битового потока (bitstream) Theora 1.2 полностью соответствует стандартизированному в 2004 году формату кодирования видео Theora. API и ABI интерфейсы новой версии также сохраняют полную совместимость с прошлыми выпусками Theora. В состав Theora 1.2 включены 190-страничная спецификация, документация на API, черновик спецификации RTP-расширений для потокового вещания и эталонные реализации кодировщика и декодировщика.

Главным изменением в Theora 1.2 стала новая реализация эталонного кодировщика, предложенного под кодовым именем "Ptalarbvorm". В новой реализации значительно повышена производительность и обеспечен более высокий уровень сжатия. При этом создаваемые новым кодировщиком файлы полностью совместимы с декодировщиками, предлагавшимися в прошлых версиях.

Кроме того, в Theora 1.2 проведена оптимизация эталонного декодировщика, добавлена поддержка платформы RISC OS и значительно улучшена поддержка архитектуры ARM. Добавлены оптимизации для CPU ARM и DSP TI C64x+. Предложено три уровня скорости кодирования (старый уровень 2 переименован в 3, а вместо второго предложен новый промежуточный уровень).



