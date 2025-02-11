Опубликован свободный звуковой кодек FLAC 1.5

Сообщество Xiph.Org опубликовало обновление свободного звукового кодека FLAC 1.5.0, позволяющего сжимать звук без потери качества. FLAC использует только методы кодирования без отбрасывания данных (lossless), что гарантирует полную сохранность изначального качества звукового потока и его идентичность с эталонным вариантом, подвергнутым кодированию. При этом используемые методы сжатия без потерь позволяют уменьшить размер исходного звукового потока на 50-60%. FLAC является полностью свободным потоковым форматом, подразумевающим не только открытость библиотек с реализацией функций кодирования и декодирования, но и отсутствие ограничений по использованию спецификаций и созданию производных вариантов. Код библиотек распространяется под лицензией BSD. Среди изменений в новой версии: Обеспечена работа кодировщика в многопоточном режиме. Многопоточный кодировщик можно использовать через libFLAC или через утилиту командной строки flac.

Добавлена возможность декодирования связанных (chained) Ogg-файлов, в которых в один файл упаковано несколько независимых аудиопотоков FLAC.

В libFLAC, libFLAC++ и metaflac реализована поддержка записи в новый файл при изменении метаданных, вместо перезаписи существующего файла. В libFLAC при изменении метаданных добавлена проверка указания символической ссылки в качестве входного файла и реализована защита от записи в подобные файлы при замене файла по месту.

Расширен API библиотек libFLAC и libFLAC++.

Адаптирована для многопоточной работы реализация режима LMS (Loose Mid-Side), раздельно кодирующего общую для стерео каналов информацию и разницу между левым и правым каналами.

Реализована поддержка компиляции в представление WebAssembly компилятором Emscripten.

Спецификация на формат FLAC зафиксирована в RFC 9639.

В утилите flac при перекодировании существующего FLAC-файла добавлена проверка совпадения MD5-хэшей. В режиме тестирования "flac -t" теперь разбираются все блоки метаданных и выводятся предупреждения при обнаружении метаданных ID3v1. Улучшена встроенная подсказка по доступным опциям. Документирован формат для хранения внешних метаданных, используемых утилитой flac.

Лицензия на документацию GFDL (GNU Free Documentation License) обновлена до версии 1.3 (была версия 1.2).



