The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Опубликован свободный звуковой кодек FLAC 1.5

11.02.2025 20:32

Сообщество Xiph.Org опубликовало обновление свободного звукового кодека FLAC 1.5.0, позволяющего сжимать звук без потери качества. FLAC использует только методы кодирования без отбрасывания данных (lossless), что гарантирует полную сохранность изначального качества звукового потока и его идентичность с эталонным вариантом, подвергнутым кодированию. При этом используемые методы сжатия без потерь позволяют уменьшить размер исходного звукового потока на 50-60%. FLAC является полностью свободным потоковым форматом, подразумевающим не только открытость библиотек с реализацией функций кодирования и декодирования, но и отсутствие ограничений по использованию спецификаций и созданию производных вариантов. Код библиотек распространяется под лицензией BSD.

Среди изменений в новой версии:

  • Обеспечена работа кодировщика в многопоточном режиме. Многопоточный кодировщик можно использовать через libFLAC или через утилиту командной строки flac.
  • Добавлена возможность декодирования связанных (chained) Ogg-файлов, в которых в один файл упаковано несколько независимых аудиопотоков FLAC.
  • В libFLAC, libFLAC++ и metaflac реализована поддержка записи в новый файл при изменении метаданных, вместо перезаписи существующего файла. В libFLAC при изменении метаданных добавлена проверка указания символической ссылки в качестве входного файла и реализована защита от записи в подобные файлы при замене файла по месту.
  • Расширен API библиотек libFLAC и libFLAC++.
  • Адаптирована для многопоточной работы реализация режима LMS (Loose Mid-Side), раздельно кодирующего общую для стерео каналов информацию и разницу между левым и правым каналами.
  • Реализована поддержка компиляции в представление WebAssembly компилятором Emscripten.
  • Спецификация на формат FLAC зафиксирована в RFC 9639.
  • В утилите flac при перекодировании существующего FLAC-файла добавлена проверка совпадения MD5-хэшей. В режиме тестирования "flac -t" теперь разбираются все блоки метаданных и выводятся предупреждения при обнаружении метаданных ID3v1. Улучшена встроенная подсказка по доступным опциям. Документирован формат для хранения внешних метаданных, используемых утилитой flac.
  • Лицензия на документацию GFDL (GNU Free Documentation License) обновлена до версии 1.3 (была версия 1.2).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/xiph/flac/r...)
  2. OpenNews: Формат сжатия FLAC официально закреплён в RFC 9639
  3. OpenNews: Опубликован свободный звуковой кодек FLAC 1.4
  4. OpenNews: Предпринята попытка создания патентного пула для свободного звукового кодека Opus
  5. OpenNews: Разработчики кодека AV1 представили формат IAMF для объёмного звука
  6. OpenNews: Основатель QEMU и FFmpeg опубликовал звуковой кодек TSAC
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62708-flac
Ключевые слова: flac, audio
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, macOS (?), 20:41, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Для профессиональной работы со звуком достаточно PCM аудио типа wav. Для доставки контента и mp3 128 килобит за глаза. Ухо всё равно не слышит частоты выше 20 (у детей), а у взрослых 30+ завал чувствительности уже с 10 кГц.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:55, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну все, надо передать разработчикам FLAC, чтобы сворачивали проект...
     
  • 2.3, BrainFucker (ok), 20:56, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для доставки контента и mp3 128 килобит за глаза

    Да и контент давно уже не доставляет, хоть старый, хоть новый, достаточно предпрослушки онлайн в 64kpbs.

     
  • 2.4, opennetuser (ok), 20:56, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Люди все равно не ездят в среднем быстрее 100 км/ч. Давайте ездить на машинах 100-летней давности.
     
  • 2.7, зомбированный (?), 20:58, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может нужно уши чистить иногда от серных пробок - тогда не будет завал чувствительности с 10 кГц ???
     
  • 2.11, Bottle (?), 21:33, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле подобные форматы нужны тем, кто создаёт звуковые спецэффекты. Например, sample rate не нужен больше чем 44 КГЦ, но если ты работаешь с питчингом, стретчингом и прочими махинациями с потерей данных, то 192 КГц окажутся полезными.
    В общем, это не для тебя сделано.
     
     
  • 3.12, Bottle (?), 21:34, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если что, я знаю, что форматы с потерей данных поддерживают подобные sample-rate, но они все равно вносят свои искажения в звук.
    Лучше минимизировать погрешность когда это возможно.
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:35, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >mp3 128 килобит

    Нет. mp3 - устаревшее днище. А вот Opus 128 Kbps - вполне.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 21:38, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1 за opus
     

  • 1.5, зомбированный (?), 20:56, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    осталось только найти качественные wav, чтобы перегнать во FLAC, а то в интернетах только mp3. A mp3 - это зло, похуже, чем ГМО в продуктах питания, это скорее как искуственный, пластиковый рис по сравнению с натуральным...
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 21:03, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > A mp3 - это зло

    mp3 это одна из лучших вещей, которые случились в 90х!
    Благодаря им, люди смогли отказаться от громоздких и ненадежных cd плееров, качать и обменивать музыкой в инете, даже на скоростях того времени.

     
  • 2.9, Алконим (?), 21:14, 11/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.15, Аноним (14), 21:40, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но в ГМО нет ничего плохого от слова совсем, это миф из разряда вышек 5g, раздающих коронавирус.
     
  • 2.16, bonifatium (?), 21:49, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в интернетах только mp3

    торренты с флаками есть, стриминги есть, покупка файлов есть. у нас с вами разные интернеты

     

  • 1.10, Bottle (?), 21:30, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мой любимый кодек для троллинга аудиофилов - я беру и конвертирую из mp3 в FLAC, затем заливаю на сайты.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру