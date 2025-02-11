Опубликован свободный звуковой кодек FLAC 1.5

|
|1.1, macOS (?), 20:41, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
|
Для профессиональной работы со звуком достаточно PCM аудио типа wav. Для доставки контента и mp3 128 килобит за глаза. Ухо всё равно не слышит частоты выше 20 (у детей), а у взрослых 30+ завал чувствительности уже с 10 кГц.
|
|
|
|2.2, Аноним (2), 20:55, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну все, надо передать разработчикам FLAC, чтобы сворачивали проект...
|
|2.3, BrainFucker (ok), 20:56, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Для доставки контента и mp3 128 килобит за глаза
Да и контент давно уже не доставляет, хоть старый, хоть новый, достаточно предпрослушки онлайн в 64kpbs.
|
|2.4, opennetuser (ok), 20:56, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Люди все равно не ездят в среднем быстрее 100 км/ч. Давайте ездить на машинах 100-летней давности.
|
|2.7, зомбированный (?), 20:58, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
может нужно уши чистить иногда от серных пробок - тогда не будет завал чувствительности с 10 кГц ???
|
|2.11, Bottle (?), 21:33, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На самом деле подобные форматы нужны тем, кто создаёт звуковые спецэффекты. Например, sample rate не нужен больше чем 44 КГЦ, но если ты работаешь с питчингом, стретчингом и прочими махинациями с потерей данных, то 192 КГц окажутся полезными.
В общем, это не для тебя сделано.
|
|
|
|3.12, Bottle (?), 21:34, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если что, я знаю, что форматы с потерей данных поддерживают подобные sample-rate, но они все равно вносят свои искажения в звук.
Лучше минимизировать погрешность когда это возможно.
|
|2.13, Аноним (13), 21:35, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>mp3 128 килобит
Нет. mp3 - устаревшее днище. А вот Opus 128 Kbps - вполне.
|
|1.5, зомбированный (?), 20:56, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
осталось только найти качественные wav, чтобы перегнать во FLAC, а то в интернетах только mp3. A mp3 - это зло, похуже, чем ГМО в продуктах питания, это скорее как искуственный, пластиковый рис по сравнению с натуральным...
|
|
|
|2.8, Аноним (-), 21:03, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> A mp3 - это зло
mp3 это одна из лучших вещей, которые случились в 90х!
Благодаря им, люди смогли отказаться от громоздких и ненадежных cd плееров, качать и обменивать музыкой в инете, даже на скоростях того времени.
|
|2.15, Аноним (14), 21:40, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Но в ГМО нет ничего плохого от слова совсем, это миф из разряда вышек 5g, раздающих коронавирус.
|
|2.16, bonifatium (?), 21:49, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> в интернетах только mp3
торренты с флаками есть, стриминги есть, покупка файлов есть. у нас с вами разные интернеты
|
|1.10, Bottle (?), 21:30, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Мой любимый кодек для троллинга аудиофилов - я беру и конвертирую из mp3 в FLAC, затем заливаю на сайты.
|