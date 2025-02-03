Выпуск каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 3.1

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|3.6, ProfessorNavigator (ok), 23:15, 03/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> автор явно работает в промышленности, и давно
Мимо. Я уже рассказывал, кем я работал. Если хотите - поищите.
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|3.23, Аноним (23), 02:19, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нее, автор просто не программист. Это же явно тупо толстый клиент к БД без изысков) Я такое делал лет в 10 и думал, что обработчики SQL запросов на кнопках - это и есть клиент.
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|4.39, Аноним (-), 04:57, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Автор просто безумный
Или он почему-то решил что самый умный на планете, и ему никогда не попадалась простая програмерская мудрость.
"Если вы хотите научиться много, быстро и хорошо программировать - сначала придется много и хорошо смотреть и разбираться в чужих программах". Я готов поспорить на что угодно что этого процесса тут не происходило. И глядя на код, и глядя на интерфейс. Дело, конечно, авторское... :)
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|2.19, Аноним (-), 01:09, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Интерфейс просто безумный
Я тоже такое делал. Когда мне было годиков 15. Потом до меня дошло что хардкорная кислота в интерфейсе - вовсе даже и не фича.
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|1.4, Аноним (4), 23:06, 03/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для пользователей Arch Linux в AUR доступен готовый пакет.
Нет, там только PKGBUILD как обычно.
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|2.9, Аноним (8), 23:34, 03/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это я в основном про цвета.
В целом с использованием проблем не возникает.
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|3.10, ProfessorNavigator (ok), 23:53, 03/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это я в основном про цвета.
Если хотите - можете поэкспериментировать. В /usr/share/MyLibrary лежит файл MLStyles.css, все цвета прописаны в нём. Всё, что со словом "color".
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|1.11, Аноним (11), 00:14, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, каким HIG руководствовался автор? Я что-то ни в одном известном такого не видел.
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|2.13, ProfessorNavigator (ok), 00:27, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Интересно, каким HIG руководствовался автор?
Никаким. Просто от дефолтных цветов GTK меня, честно говоря, воротит. Но я не настаиваю. Как уже написал выше - все цвета прописаны в MLStyles.css. Если хотите - корректируйте, как вам нужно. По расположению же элементов управления: если есть конкретика - предлагайте. Но сразу предупреждаю, рассматриваться будут предложения только вида: "Этой кнопкой пользоваться не удобно, потому что... Предлагаю переместить её в..." Всё остальное - игнорируется.
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|2.16, ProfessorNavigator (ok), 00:42, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Интересно, нет ли у автора в планах OPDS.
Автор вплотную занимается мессенджером в данный момент. А MyLibrary - то тут, то там "подшаманивал". В качестве отдыха. Вот за пару месяцев и набежало на релиз.
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|3.26, Аноним (26), 02:37, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Автору бы лучше книжек почитать из своей библиотеки. Может там написано, что в ЯП есть другие семантические конструкции кроме if.
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|1.18, Аноним (-), 01:03, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Какой жесткий апокалиптец на скриншоте. Автор, а ты не мог взять Qt нормальный и юзать нормальные контролы, которые выглядят - как деланые человеком, а не как будто вон тому, с скрина, дали - древний конструктор сайтов какой-то, и оно там - вошло во вкус и раскинуло кнопочки и формочки.
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|2.22, 12yoexpert (ok), 02:11, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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оно бы и на gtk нормально выглядело, если цвета не трогать, стилями gtk/qt тема должна заниматься
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|1.21, papin_aziat (ok), 01:22, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот это красота! Вот так должен выглядеть настоящий компьютер. Хочешь это — зелёная кнопка, что-то другое — синяя, что-то особенное — жёлтая! Жаль мне не нужен каталог для электронных книжек.
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|1.24, Аноним (23), 02:24, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ух, код просто моё почтение. Десяток вложенных структур - это самое безобидное, что там есть. Забористые были книжки, видимо.
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|2.38, Аноним (-), 04:50, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ух, код просто моё почтение. Десяток вложенных структур - это самое безобидное,
> что там есть. Забористые были книжки, видимо.
Как говорится, в структурном программировании главное - это знать когда остановиться :)
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|1.28, Алконим (?), 03:11, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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for(int i = 1; i <= 6; i++)
{
switch(i)
{
case 1:
{
parseBookEntry(book_e, bpe.book_path, lrb);
break;
}
case 2:
...
До первого апреля ещё далеко но аФтор уже закинулся... Если тебе 10 лет тогда понять можно, если ты >=15 или, прости меня Талос, "про" то срочно нужно судебное дело и 100 лет запрета трогать любой компилятор или интерпретатор
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|1.32, Витюшка (?), 04:29, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что это делает на oppennet? Давайте и я какую-нибудь свою поделку сюда запощу.
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|1.36, Нуину (?), 04:33, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем вообще такое писать на с++? На питоне можно было: было бы проще и короче, на производительность бы вообще не повлияло.
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|1.37, Аноним (37), 04:36, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не соглашусь со многими насчет отвратного интерфейса. Он скорее странноватый, но в целом симпатичный.
Мне лично больше всего понравился мятный цвет(кнопка майколлекшн и другие), я бы попробовал посоветовать автору использовать этот цвет как основной, и уже строить палитру от него. Идея с розовым фоном хорошая, мне тоже понравилась.
Используй пастельные цвета, не используй некомплиментарные цвета(темно зеленый как раз про это) и будет хорошо. Ну и возможно разметку чуть подправить, и все, в принципе.
Удачи!)
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