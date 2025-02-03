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Выпуск каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 3.1

03.02.2025 22:27

Состоялся релиз каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 3.1. Код программы написан на языке программирования С++ и доступен (GitHub, GitFlic) под лицензией GPLv3. Графический интерфейс пользователя реализован с помощью библиотеки GTK4. Программа адаптирована для работы в операционных системах семейства Linux и Windows. Для пользователей Arch Linux в AUR доступен готовый пакет. Для пользователей Windows доступен экспериментальный инсталлятор.

MyLibrary каталогизирует файлы книг в формате fb2, epub, pdf, djvu, как доступные напрямую, так и упакованные в архивы (zip, 7z, jar, cpio, iso, tar, tar.gz, tar.bz2, tar.xz, rar), и создаёт собственную базу данных, не изменяя исходные файлы и не меняя их положения. Контроль целостности коллекции и её изменений осуществляется за счёт создания базы данных хэш-сумм файлов и архивов.

Реализован поиск книг по различным критериям (фамилия, имя, отчество автора, название книги, серия, жанр) и их чтение через программу, по умолчанию установленную в системе для открытия соответствующих форматов файлов. При выборе книги отображаются аннотация и обложка книги, если таковые доступны. Поддерживается отображение списка файлов, входящих в коллекцию, и списка книг, входящих в конкретный файл.

Возможны различные операции с коллекцией: обновление (осуществляется проверка всей коллекции и сверка хэш-сумм доступных файлов), экспорт и импорт базы данных коллекции, добавление книг в коллекцию и удаление книг из коллекции, добавление в коллекцию папок с книгами, добавление в коллекцию архивов с книгами, копирование книг коллекции в произвольную папку, перемещение книг из коллекции в коллекцию. Создан механизм закладок для быстрого доступа к книгам.

Значимые изменения:

  • Для некоторых функций добавлена опциональная поддержка многопоточности с помощью OpenMP.
  • Добавлена возможность фильтрации результатов поиска по различным параметрам.
  • Добавлена функция отображения книг, входящих в файл.
  • Добавлена функция отображения списка файлов коллекции.
  • Ускорен поиск.
  • Ускорена обработка архивов во время создания и обновления коллекций.
  • Ускорено хеширование файлов во время создания и обновления коллекций.
  • Устранены аварийные завершения программы при обработке некоторых rar-архивов.
  • Расширен список распознаваемых жанров.
  • Сборка переведена на использование cmake.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ProfessorNa...)
  2. OpenNews: Выпуск каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 3.0
  3. OpenNews: Выпуск p2p-мессенджера Communist 2.0 и библиотеки libcommunist 1.0
  4. OpenNews: Проект PINE64 представил электронную книгу PineNote
  5. OpenNews: Релиз системы управления коллекцией электронных книг Calibre 6.0
Автор новости: ProfessorNavigator
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62667-mylibrary
Ключевые слова: mylibrary
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:36, 03/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Интерфейс просто безумный
     
     
  • 2.2, 12yoexpert (ok), 22:37, 03/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    автор явно работает в промышленности, и давно
     
     
  • 3.6, ProfessorNavigator (ok), 23:15, 03/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > автор явно работает в промышленности, и давно

    Мимо. Я уже рассказывал, кем я работал. Если хотите - поищите.

     
  • 3.23, Аноним (23), 02:19, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нее, автор просто не программист. Это же явно тупо толстый клиент к БД без изысков) Я такое делал лет в 10 и думал, что обработчики SQL запросов на кнопках - это и есть клиент.
     
  • 3.30, Уникум (?), 04:16, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор просто безумный
     
     
  • 4.39, Аноним (-), 04:57, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Автор просто безумный

    Или он почему-то решил что самый умный на планете, и ему никогда не попадалась простая програмерская мудрость.

    "Если вы хотите научиться много, быстро и хорошо программировать - сначала придется много и хорошо смотреть и разбираться в чужих программах". Я готов поспорить на что угодно что этого процесса тут не происходило. И глядя на код, и глядя на интерфейс. Дело, конечно, авторское... :)

     
  • 3.35, Нуину (?), 04:32, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше похоже на психиатрическую лечебницу.
     
  • 2.19, Аноним (-), 01:09, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Интерфейс просто безумный

    Я тоже такое делал. Когда мне было годиков 15. Потом до меня дошло что хардкорная кислота в интерфейсе - вовсе даже и не фича.

     

  • 1.3, Аноним (3), 22:57, 03/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ТипиКал гтк
     
     
  • 2.7, Skullnet (ok), 23:20, 03/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убогий интерфейс, Calibre лучше.
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:06, 03/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для пользователей Arch Linux в AUR доступен готовый пакет.

    Нет, там только PKGBUILD как обычно.

     
     
  • 2.5, ProfessorNavigator (ok), 23:13, 03/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже обсуждалось. https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/132377.html#21
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:32, 03/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интерфейс э-э "непривычный".

    А прога нужная, автор молодец!

     
     
  • 2.9, Аноним (8), 23:34, 03/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это я в основном про цвета.

    В целом с использованием проблем не возникает.

     
     
  • 3.10, ProfessorNavigator (ok), 23:53, 03/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это я в основном про цвета.

    Если хотите - можете поэкспериментировать. В /usr/share/MyLibrary лежит файл MLStyles.css, все цвета прописаны в нём. Всё, что со словом "color".

     

  • 1.11, Аноним (11), 00:14, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, каким HIG руководствовался автор? Я что-то ни в одном известном такого не видел.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:21, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я художник, я так вижу.
     
     
  • 3.15, ProfessorNavigator (ok), 00:34, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я художник, я так вижу.

    Да, примерно так.

     
  • 2.13, ProfessorNavigator (ok), 00:27, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Интересно, каким HIG руководствовался автор?

    Никаким. Просто от дефолтных цветов GTK меня, честно говоря, воротит. Но я не настаиваю. Как уже написал выше - все цвета прописаны в MLStyles.css. Если хотите - корректируйте, как вам нужно. По расположению же элементов управления: если есть конкретика - предлагайте. Но сразу предупреждаю, рассматриваться будут предложения только вида: "Этой кнопкой пользоваться не удобно, потому что... Предлагаю переместить её в..." Всё остальное - игнорируется.


     

  • 1.14, Аноним (14), 00:29, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, нет ли у автора в планах OPDS.
     
     
  • 2.16, ProfessorNavigator (ok), 00:42, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Интересно, нет ли у автора в планах OPDS.

    Автор вплотную занимается мессенджером в данный момент. А MyLibrary - то тут, то там "подшаманивал". В качестве отдыха. Вот за пару месяцев и набежало на релиз.

     
     
  • 3.26, Аноним (26), 02:37, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автору бы лучше книжек почитать из своей библиотеки. Может там написано, что в ЯП есть другие семантические конструкции кроме if.
     

  • 1.17, Аноним (17), 00:43, 04/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.18, Аноним (-), 01:03, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Какой жесткий апокалиптец на скриншоте. Автор, а ты не мог взять Qt нормальный и юзать нормальные контролы, которые выглядят - как деланые человеком, а не как будто вон тому, с скрина, дали - древний конструктор сайтов какой-то, и оно там - вошло во вкус и раскинуло кнопочки и формочки.
     
     
  • 2.22, 12yoexpert (ok), 02:11, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно бы и на gtk нормально выглядело, если цвета не трогать, стилями gtk/qt тема должна заниматься
     

  • 1.21, papin_aziat (ok), 01:22, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это красота! Вот так должен выглядеть настоящий компьютер. Хочешь это — зелёная кнопка, что-то другое — синяя, что-то особенное — жёлтая! Жаль мне не нужен каталог для электронных книжек.
     

  • 1.24, Аноним (23), 02:24, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ух, код просто моё почтение. Десяток вложенных структур - это самое безобидное, что там есть. Забористые были книжки, видимо.
     
     
  • 2.25, Аноним (23), 02:29, 04/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.38, Аноним (-), 04:50, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ух, код просто моё почтение. Десяток вложенных структур - это самое безобидное,
    > что там есть. Забористые были книжки, видимо.

    Как говорится, в структурном программировании главное - это знать когда остановиться :)

     

  • 1.27, Алконим (?), 03:03, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Base64 aHR0cHM6Ly90ZW5vci5jb20vYno4VnouZ2lm
     
  • 1.28, Алконим (?), 03:11, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/

    for(int i = 1; i <= 6; i++)
            {
              switch(i)
                {
                case 1:
                  {
                    parseBookEntry(book_e, bpe.book_path, lrb);
                    break;
                  }
                case 2:
    ...

    До первого апреля ещё далеко но аФтор уже закинулся... Если тебе 10 лет тогда понять можно, если ты >=15 или, прости меня Талос, "про" то срочно нужно судебное дело и 100 лет запрета трогать любой компилятор или интерпретатор

     
  • 1.31, Нуину (?), 04:22, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Фон надо было розовым делать. Так не взлетит. Инфа - сотка.
     
  • 1.32, Витюшка (?), 04:29, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что это делает на oppennet? Давайте и я какую-нибудь свою поделку сюда запощу.
     
     
  • 2.34, Нуину (?), 04:31, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде правилами не запрещено. Если код открыт, то можно.
     

  • 1.33, Нуину (?), 04:30, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Автор, ты зачем xml парсер свой писал?
     
  • 1.36, Нуину (?), 04:33, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем вообще такое писать на с++? На питоне можно было: было бы проще и короче, на производительность бы вообще не повлияло.
     
  • 1.37, Аноним (37), 04:36, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не соглашусь со многими насчет отвратного интерфейса. Он скорее странноватый, но в целом симпатичный.
    Мне лично больше всего понравился мятный цвет(кнопка майколлекшн и другие), я бы попробовал посоветовать автору использовать этот цвет как основной, и уже строить палитру от него. Идея с розовым фоном хорошая, мне тоже понравилась.
    Используй пастельные цвета, не используй некомплиментарные цвета(темно зеленый как раз про это) и будет хорошо. Ну и возможно разметку чуть подправить, и все, в принципе.
    Удачи!)
     
  • 1.40, нитгитлистер (?), 05:30, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    воу впервые за долгое время прога НЕ В чёрных тонах! однозначно плюсик к карме создателя))
     

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