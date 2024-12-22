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Формат сжатия FLAC официально закреплён в RFC 9639

22.12.2024 14:00

Комитет IETF (Internet Engineering Task Force), занимающийся развитием протоколов и архитектуры интернета, завершил формирование RFC для свободного звукового кодека FLAC (Free Lossless Audio Codec), разработанного сообществом Xiph.Org. Связанная с форматом спецификация опубликована под идентификатором RFC 9639. RFC получил статус "Предложенного стандарта" и описывает существующее состояние формата сжатия FLAC, за исключением явного добавления поддержки 32-разрядного звука и введения ограничений для его адаптации.

Предполагается, что публикация RFС упростит создание с нуля новых реализаций декодировщика FLAC и позволит воссоздать поддержку формата для получения доступа к сохранившимся звуковым файлам в далёком будущем, после того как формат FLAC и его реализации окажутся в забвении. Ранее разработчикам предоставлялась документация от проекта Xiph и эталонная реализация, содержащая все необходимые детали. С появлением RFC вся информация сведена в один документ, избавляющий разработчиков от необходимости обращаться к исходному коду эталонной библиотеки или просматривать архивы списков рассылки в поисках подробностей.

Кодек FLAC использует методы кодирования без потери данных (lossless), что гарантирует полную сохранность изначального качества звукового потока и его идентичность с эталонным вариантом. Используемые методы сжатия без потерь дают возможность уменьшить размер исходного звукового потока на 50-60%. FLAC является полностью свободным потоковым форматом, подразумевающим не только открытость библиотек с реализацией функций кодирования и декодирования, но и отсутствие ограничений по использованию и созданию производных вариантов. Код эталонных библиотек распространяется под лицензией BSD.

  1. Главная ссылка к новости (https://xiph.org/flac/2024/12/...)
  2. OpenNews: Доступен аудиокодек Opus 1.5
  3. OpenNews: Facebook опубликовал звуковой кодек EnCodec, использующий машинное обучение
  4. OpenNews: Разработчики кодека AV1 представили формат IAMF для объёмного звука
  5. OpenNews: Основатель QEMU и FFmpeg опубликовал звуковой кодек TSAC
  6. OpenNews: Опубликован свободный звуковой кодек FLAC 1.4
Автор новости: Artem S. Tashkinov
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62454-flac
Ключевые слова: flac, audio, rfc
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ijuij (?), 14:04, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Давно следовало это сделать, ему ведь уже 23 года! 🕒🎈

     
  • 1.2, Аноним (-), 14:06, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    К сожалению все еще слишком много весит для повсеместного использования, а все стриминговые сервисы поддерживают максимум 320кбс в лучшем случае. Слишком затратно тратить 20мб за место 3мб, так и живем в мире низкокачественной музыки, когда даже сами артисты выкладывают платные цифровые альбомы в плохом по меркам аудиофилов качестве.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:10, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По меркам аудиофилов нормальное качество это 20Гб на минуту трека. Само то, чтобы слушать через золотой кабель.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 14:17, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Аудиофилы не слушаю аудио, а они слушают аппаратуру.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 15:03, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прочитал как "портят аппаратуру".
     
  • 3.6, Аноним (6), 14:25, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слушать ютуб на Ямахе YH-5000SE :)
    https://usa.yamaha.com/products/audio_visual/headphones/yh-5000se/index.html
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:47, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > все стриминговые сервисы поддерживают максимум 320кбс в лучшем случае

    Tidal
    Apple Music
    Яндекс, в конце концов
    Это так, навскидку.

     
  • 2.12, Аноним (11), 14:48, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > даже сами артисты выкладывают платные цифровые альбомы в плохом по меркам аудиофилов качестве

    На бандкампе артисты выкладывают платные цифровые альбомы в любом качестве.

     
  • 2.23, Bottle (?), 15:11, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поэтому пользуйся сервисами, которые позволяют скачать музыку. Например, Bandcamp'ом. Если музыкант положил FLAC'и, то и они доступны будут.
     
  • 2.25, commiethebeastie (ok), 15:32, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше 20 раз lossy to lossy перегнать, ага.
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:43, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Оперативность поражает!
     
  • 1.13, Nochi (?), 14:50, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    WAV не лучше MP3?
    Почему человечество до сих пор использует mp3, если есть форматы которые звук лучше выдают и меньше весят?
     
     
  • 2.19, Аноним (11), 14:59, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы ещё спросите, почему человечество до сих пор JPEG использует.
     
     
  • 3.33, Nochi (?), 17:06, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и это тоже странно почему JPEG юзают
     
  • 2.27, Аноним (27), 15:36, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они не меньше весят. Весь этот звук без сжатия и идея записывать в тракт неслышимые частоты это фикция для легковнушаемых. Чтобы на них поднять денег. Здоровому нормальному человеку не нужен это звук без сжатия.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 17:13, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Безусловно в слепом тестировании на любой практически аппаратуре все аудиофилы сливаются и не могут отличить mp3 256 kbit/sec от всяких нежатых FLAC, проверяли в свое время

    Но почему же «неслышимые»? Человеческое ухо может слышать от 16 Гц до 20 кГц и безусловно для хранения в качестве оригиналов стоит писать весь диапазон

    Другой вопрос, что писать нужно именно для хранения, а для энд-юзеров и правда подобные форматы излишни, но если они хотят, то чо бы нет, пусть тратят место под такие файлы

     

  • 1.21, Аноним (22), 15:02, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Но зачем? У них была официальная дока и так. RFC - это просто понты.
     
     
  • 2.31, Аноним (27), 16:02, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь проще финансирование и донаты выбивать.
     

  • 1.32, xsignal (ok), 16:09, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший формат, достоен стандарта.
     

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