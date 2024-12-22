Формат сжатия FLAC официально закреплён в RFC 9639

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|1.2, Аноним (-), 14:06, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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К сожалению все еще слишком много весит для повсеместного использования, а все стриминговые сервисы поддерживают максимум 320кбс в лучшем случае. Слишком затратно тратить 20мб за место 3мб, так и живем в мире низкокачественной музыки, когда даже сами артисты выкладывают платные цифровые альбомы в плохом по меркам аудиофилов качестве.
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|2.3, Аноним (3), 14:10, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По меркам аудиофилов нормальное качество это 20Гб на минуту трека. Само то, чтобы слушать через золотой кабель.
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|2.11, Аноним (11), 14:47, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> все стриминговые сервисы поддерживают максимум 320кбс в лучшем случае
Tidal
Apple Music
Яндекс, в конце концов
Это так, навскидку.
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|2.12, Аноним (11), 14:48, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> даже сами артисты выкладывают платные цифровые альбомы в плохом по меркам аудиофилов качестве
На бандкампе артисты выкладывают платные цифровые альбомы в любом качестве.
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|2.23, Bottle (?), 15:11, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Поэтому пользуйся сервисами, которые позволяют скачать музыку. Например, Bandcamp'ом. Если музыкант положил FLAC'и, то и они доступны будут.
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|1.13, Nochi (?), 14:50, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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WAV не лучше MP3?
Почему человечество до сих пор использует mp3, если есть форматы которые звук лучше выдают и меньше весят?
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|2.19, Аноним (11), 14:59, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы ещё спросите, почему человечество до сих пор JPEG использует.
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|2.27, Аноним (27), 15:36, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Они не меньше весят. Весь этот звук без сжатия и идея записывать в тракт неслышимые частоты это фикция для легковнушаемых. Чтобы на них поднять денег. Здоровому нормальному человеку не нужен это звук без сжатия.
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|3.34, Аноним (34), 17:13, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Безусловно в слепом тестировании на любой практически аппаратуре все аудиофилы сливаются и не могут отличить mp3 256 kbit/sec от всяких нежатых FLAC, проверяли в свое время
Но почему же «неслышимые»? Человеческое ухо может слышать от 16 Гц до 20 кГц и безусловно для хранения в качестве оригиналов стоит писать весь диапазон
Другой вопрос, что писать нужно именно для хранения, а для энд-юзеров и правда подобные форматы излишни, но если они хотят, то чо бы нет, пусть тратят место под такие файлы
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