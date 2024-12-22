Формат сжатия FLAC официально закреплён в RFC 9639

Комитет IETF (Internet Engineering Task Force), занимающийся развитием протоколов и архитектуры интернета, завершил формирование RFC для свободного звукового кодека FLAC (Free Lossless Audio Codec), разработанного сообществом Xiph.Org. Связанная с форматом спецификация опубликована под идентификатором RFC 9639. RFC получил статус "Предложенного стандарта" и описывает существующее состояние формата сжатия FLAC, за исключением явного добавления поддержки 32-разрядного звука и введения ограничений для его адаптации.

Предполагается, что публикация RFС упростит создание с нуля новых реализаций декодировщика FLAC и позволит воссоздать поддержку формата для получения доступа к сохранившимся звуковым файлам в далёком будущем, после того как формат FLAC и его реализации окажутся в забвении. Ранее разработчикам предоставлялась документация от проекта Xiph и эталонная реализация, содержащая все необходимые детали. С появлением RFC вся информация сведена в один документ, избавляющий разработчиков от необходимости обращаться к исходному коду эталонной библиотеки или просматривать архивы списков рассылки в поисках подробностей.

Кодек FLAC использует методы кодирования без потери данных (lossless), что гарантирует полную сохранность изначального качества звукового потока и его идентичность с эталонным вариантом. Используемые методы сжатия без потерь дают возможность уменьшить размер исходного звукового потока на 50-60%. FLAC является полностью свободным потоковым форматом, подразумевающим не только открытость библиотек с реализацией функций кодирования и декодирования, но и отсутствие ограничений по использованию и созданию производных вариантов. Код эталонных библиотек распространяется под лицензией BSD.



