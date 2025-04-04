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Третий экспериментальный выпуск среды рабочего стола Orbitiny

04.04.2025 13:31

Представлен третий выпуск среды рабочего стола Orbitiny Desktop, написанной с нуля с использованием фреймворка Qt. Проект пытается совместить некоторые инновационные идеи, которые раньше не встречались в пользовательских окружениях, с традиционными элементами, такими как панель, меню и размещение пиктограмм на рабочем столе. Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPL.

Особенности Orbitiny Desktop:

  • Панель, поддерживающая расширение функциональности через плагины, манипуляцию в режиме Drag&Drop (например, можно переносить файлы с рабочего стола на панель, менять местами апплеты) и сохранение разных профилей, определяющих свой набор апплетов и настроек. Предоставляется 18 плагинов, таких как апплет с реализацией стартового меню для навигации по установленным приложениям.
  • Поддержка экранных жестов, вводимых через очерчивание определённого контура на пустой области рабочего стола, удерживая кнопку мыши. Всего для каждой кнопки мыши можно определить до 12 экранных жестов. Например, к жесту можно привязать запуск требуемой программы.
  • Cобственный набор утилит и приложений, таких как файловый менеджер, система вывода уведомлений, интерфейс поиска файлов и программа для создания скриншотов. Рабочий стол может быть запущен в любых существующих пользовательских окружениях, включая KDE и GNOME - в этом случае Orbitiny выводит на весь экран собственное окно с рабочим столом, перекрывающее имеющийся рабочий стол.
  • Возможность использования любого каталога для размещения содержимого рабочего стола (отсутствие привязки к $HOME/Desktop). На каждом экране отображаются различные рабочие столы.
  • Поддержка определения собственных контекстных меню, не блокирующих другие приложения. Встроенный в контекстное меню интерфейс для навигации по содержимому каталога (Directory Browser). Наличие в контекстном меню кнопки для запуска произвольной команды для обработки выбранного файла.
  • Показ специальных меток на пиктограммах файлов, скопированных или перемещённых в буфер обмена. Метка также выводится при изменении содержимого каталога.
  • Возможность объединения файлов через перетаскивание одного файла на другой мышью.
  • Поддержка вставки из буфера обмена в конец или начало имеющегося файла. Если вставка производится в каталог - файл создаётся автоматически. Возможна вставка из буфера обмена сразу в несколько выделенных каталогов.
  • Функция открытия эмулятора терминала для выбранного каталога (если выделено несколько каталогов могут разом быть открыты несколько терминалов).
  • Поддержка определения действий, которые могут применяться для выделенных файлов.
  • Сводное окно (Dashboard Window), показывающее выполняемые задачи и установленные приложения.
  • Режим переносимости (Portable Mode), при котором все необходимые для работы файлы и программы размещаются в отдельном каталоге или на Flash-накопителе для воссоздания имеющегося окружения на другой системе.
  • Встроенная поддержка Wine и DOSBOX - можно щёлкнуть мышью на exe-файле и он запустится в Wine.
  • Поддержка файлов MAFF (Mozilla Archive Format) для упаковки в одном архиве содержимого web-страниц.
  • Возможность привязки сразу нескольких команд к одному ярлыку (например, одна команда для щелчка левой кнопки мыши, а другая для средней).
  • Возможность изменения масштаба пиктограмм на рабочем столе через контекстное меню или комбинацию Ctrl+колесо мыши.
  • Возможность привязки действий, вызываемых при двойном щелчке мышью на заданных пустых областях рабочего стола.
  • Наличие менеджера устройств, позволяющего включать и отключать доступные аппаратные устройства на уровне загрузки и выгрузки модулей ядра.
  • Встроенный конфигуратор (Control Panel).

В новой версии реализована возможность самодостаточной работы без запуска в уже существующем окружении. Переработана панель управления. Обновлены используемые пиктограммы. В файловом менеджере Qutiny добавлена поддержка перетаскивая мышью вкладок и реализована новая боковая панель.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Выпуск среды рабочего стола Orbitiny 2
  3. OpenNews: Опубликована среда рабочего стола Orbitiny, использующая Qt
  4. OpenNews: Релиз MaXX Interactive Desktop 2.2, адаптации рабочего стола IRIX для Linux
  5. OpenNews: Выпуск среды рабочего стола GNOME 48
  6. OpenNews: Шестой альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63021-orbitiny
Ключевые слова: orbitiny, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (71) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:35, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сколько не смотрю на эти СРС, копируют либо вин, либо мак.
    Почему никто не копирует GNOME?
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 13:39, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    >"Почему никто не копирует GNOME?"

    А зачем копировать гном?

     
     
  • 3.8, Аноним (1), 13:39, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >>"Почему никто не копирует GNOME?"
    > А зачем копировать гном?

    Ну мак и вин копируют зачем-то? Неужели гном совсем незачем копировать?

     
     
  • 4.13, Аноним (13), 13:47, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >>>"Почему никто не копирует GNOME?"
    >> А зачем копировать гном?
    > Ну мак и вин копируют зачем-то? Неужели гном совсем незачем копировать?

    Так гном это унылая попытка скопировать мак.
    Зачем копировать копию, если можно скопировать оригинал?


     
     
  • 5.44, Аноним (-), 16:15, 04/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 3.29, Аноним (29), 14:57, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тоже не понял вопроса учитывая что GNOME это даже не совсем DE, это шелл так называемый то бишь оболочка и никому кроме гнома эта концепция не нужна.
     
     
  • 4.34, Аноним (1), 15:15, 04/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.45, Аноним (-), 16:18, 04/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.63, Аноним (-), 17:11, 04/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.9, Аноним (-), 13:40, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Почему никто не копирует GNOME?

    Наверное потому что мобильник с 30" экраном - бессмсленно и беспощадно.

     
     
  • 3.40, Аноним (40), 16:08, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Скоро в Андроид подвезут официальный десктоп-режим, тоже будешь ныть?
     
     
  • 4.58, Аноним (58), 17:00, 04/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.64, Аноним (-), 17:13, 04/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.14, Жироватт (ok), 13:48, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Обычно люди делают то, что помогает в работе с ПК.
    Удачные решения и концепции копировались и будут копироваться до тех пор, пока их не заменят более удачные или более приспособленные к текущему железу.

    Гномовкий интерфейс - бледная копия маковского интерфейса - сейчас - в полушаге от kiosk-mode, где все что не явно разрешено - или запрещено, или вызывает боль, или в открытую поливается помоями активистами-на-зарплате (донт тземе май апп, битч!). Нечего копировать

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 14:28, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой отборный бред из головы Гномовский интерфейс схож с макосью только по нек... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.24, Аноним (21), 14:31, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Нечего копировать

    Ну и в продолжение. Вот единственная правда в твоем сообщении. Копировать действительно нечего, ибо зачем копировать платформу? А вот брать ее и программировать под свои нужды - надо. Поэтому мы видим много сред на _основе_ платформы гнома. И видим околонулевое количество сред на основе КДЕ. Только копии, потому что КДЕ - не платформа, - привет, Тринити))

     
  • 2.35, Аноним (35), 15:16, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cosmic же
     
  • 2.37, Аноним (37), 15:28, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сколько не смотрю на эти СРС, копируют либо вин, либо мак.
    > Почему никто не копирует GNOME?

    Может быть потому что GNOME это кривой обрезанный закос смеси среды macOS и iOS? Смысл копировать закосы закоса, да ещё и такие всратые?

    К слову, не только вин и мак копируется.

     
     
  • 3.46, Аноним (-), 16:19, 04/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.59, Аноним (59), 17:07, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь очень много похоже на Амигу и MorphOS.
     

  • 1.2, dullish (ok), 13:36, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну что ж ты страшная такая, ты такая страшная...
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 13:37, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не старшая, даже есть своя какая-то изюминка.
     
     
  • 3.11, dullish (ok), 13:43, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не старшая, даже есть своя какая-то изюминка.

    По типу, "не бывает неюзабельных GUI, бывает мало пива"? Хм... Строго говоря, не поспоришь.

     
     
  • 4.12, Аноним (1), 13:46, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Не старшая, даже есть своя какая-то изюминка.
    > По типу, "не бывает неюзабельных GUI, бывает мало пива"? Хм... Строго говоря,
    > не поспоришь.

    Не представляю GNOME на любой тачскрине. Он даже там не подходит.

     
  • 2.10, dullish (ok), 13:41, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Упс. Не туда.
     
  • 2.15, Жироватт (ok), 13:49, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты накрась и не будет страшЕная,
    А не накрашеная - страшЕная.
     
  • 2.47, Аноним (-), 16:22, 04/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, Аноним (1), 13:38, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Один вопрос, спин какого популярного дистрибутива имеет сабж? Где это скачать чтобы потыкать палочкой?
     
     
  • 2.16, Kerr (ok), 13:53, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для Arch Linux есть в AUR:
    https://aur.archlinux.org/packages/orbitiny-desktop-bin
     
     
  • 3.17, Аноним (1), 14:02, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я не хочу ничего ставить руками. У меня есть опыт когда пытаешься поставить из AUR среду, заканчивалось печально.
    Manjaro какую-нибудь лучше.
     
     
  • 4.18, Kerr (ok), 14:12, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё раз прочитайте заголовок этой новости. Пока не существует НИ ОДНОГО стабильного выпуска этого графического окружения. Поэтому ни один изкоробочный дистрибутив не станет поставлять готовые сборки с этой недоделкой.
     
     
  • 5.20, Аноним (1), 14:24, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У Арча философия в нестабильном ПО, не?
     
     
  • 6.36, Kerr (ok), 15:21, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, вы ошибаетесь. Arch Linux использует только стабильные версии всего ПО, но только самые новые выпуски. Исключения из этого правила есть для Wine, ибо в репозитории есть только версии Wine Development и Wine Staging, но нет "Wine Stable". А также, кроме Firefox Stable в репозитории есть Firefox Developer Edition. Вероятно, есть что-то ещё, но это лишь редкие исключения из правила использовать только самые новые стабильные выпуски.
     
  • 5.27, Аноним (27), 14:52, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > НИ ОДНОГО стабильного выпуска
    > философия в нестабильном ПО, не

    Можно подумать Debian стабилен.

     
     
  • 6.66, Аноним (-), 17:14, 04/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.49, Аноним (-), 16:28, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я когда после обновления на арче нажал на кнопку перезапуска ну чтобы обновления заработали со свеже стартованой системой вдруг выскочил синий экран смерти как на винде с рисунком пингвина Тукса. На других дистрах с таким я не сталкивался. Как мне быть в такой ситуации? Какую-то службу системда надо отключить?
     
     
  • 4.50, Аноним (-), 16:31, 04/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.51, Kerr (ok), 16:34, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Arch Linux есть на официальном сайте свой форум для таких вопросов, где вам могут помочь. А также есть возможность написать bug report. Но вам необходимо будет предоставить больше подробностей о вашей системе, используемых графическом окружении итд. Но мне кажется, что вы просто тролль, поэтому стоит на всякий случай пожаловаться на вас модератору.
     
     
  • 5.65, Аноним (65), 17:13, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если не хочу после каждого обновления лезть на форум и выяснять в чем проблема. Если хочу просто стабильную ОС с менеджером приложений из коробки?
     
     
  • 6.70, Kerr (ok), 17:25, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А если не хочу после каждого обновления лезть на форум и выяснять
    > в чем проблема. Если хочу просто стабильную ОС с менеджером приложений
    > из коробки?

    В таком случае Arch Linux вам не подходит, ибо разработчики Arch Linux позиционируют его как дистрибутив только для опытных пользователей. Но к вашему сведению, у каждого ведущего дистрибутива есть свой bug tracker, в котором ежедневно появляются десятки новых сообщений об ошибках. Такое же есть, например, и у якобы сверх стабильного Debian. Не существует сложных программ без наличия в них багов.

     

  • 1.7, Аноним (-), 13:39, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Так то неплохо выглядит... но сорсфорж, Карл? В 2025? Серьезно?

    - Enable cookies and JavaScript to continue" сказал sourceforge.
    - Извини, dice, но - нет.

    Так и закончилось мое знакомство с этой штукой.

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:36, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там много достойных проектов. OpenOffice, например. И вообще хостинг на данном ресурсе намного надежней прочих (не будем показывать пальцем) - во всяком случае пока его с этой стороны не блокировали.
     
  • 2.48, Флудер (?), 16:25, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Так то неплохо выглядит...

    Недопустимое количество прямых углов на 25й год - не взлетит.

     
  • 2.52, 12yoexpert (ok), 16:49, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но сорсфорж

    возможно, автор из совка

     

  • 1.22, Аноним (22), 14:29, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я конечно дико извиняюсь, но зачем пытаются в дизайн люди, которые, очевидно, этим никогда не занимались и понятия не имеют зачем и как это делается? Сделайте простой UI без выпендрежа, потому что вот это вот выглядит настолько вырвиглазно, что слов нет.
     

  • 1.23, Аноним (23), 14:30, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучше бы автор не распылял труд, а просто закомитил все свои претензии в форк кде, сделал красивую кросс (qt/gtk) тему на современный лад с закругленными углами и блюром вместо страшненького бриза, ну и свои капризы реализовал, авось и сделают это дефолтом если всем понравится. А так второй велосипед кажется нецелесообразным собирать, когда первый более чем приятно едет и так.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 15:08, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В твоём мире все так хорошо. Но так просто закомитить в чужой проект и попасть в мейнлайн не так-то просто.
     
  • 2.61, Аноним (59), 17:09, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даблклик по рабочему столу - не KDE way! Так мне когда-то ответили на форуме комьюнити.
     

  • 1.26, Аноним (26), 14:49, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит прилично. Кто-нибудь пробовал? Что хорошо, что плохо?
     
     
  • 2.28, Аноним (27), 14:53, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Все равное скоро все DE, перепишут на Rust, и все эти поделки будут неактуальны.
     
     
  • 3.30, Аноним (31), 15:07, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust морально устарел. Сейчас все пишут на вайбе.
     
     
  • 4.74, Аноним (27), 17:33, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Rust морально устарел. Сейчас все пишут на вайбе.

    Ну значит перепишут на Rust, потом перепишут на вайб.

     
  • 3.33, Аноним (1), 15:14, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Rust это для дидов которые не способны освоить новые модные, безопасные языки.
     

  • 1.38, prokoudine (ok), 15:53, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Проект пытается совместить некоторые инновационные идеи, которые раньше не встречались в пользовательских окружениях, с традиционными элементами
    >
    > Поддержка экранных жестов, вводимых через очерчивание определённого контура на пустой области рабочего стола, удерживая кнопку мыши.

    Звонил доктор Моро, просил прекратить издевательства над ужом и ежом. Говорит, даже он такого себе не позволяет.

     
     
  • 2.42, Аноним (40), 16:12, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее надо было выбрать между инновационным и традиционным. Лучшее враг хорошего.
     
  • 2.54, 12yoexpert (ok), 16:50, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты лжёшь
     
     
  • 3.71, Аноним (40), 17:26, 04/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.39, Fracta1L (ok), 15:57, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По крайней мере, видно, что автор пользуется своим продуктом.
     
  • 1.41, Аноним (40), 16:11, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Поддержка экранных жестов, вводимых через очерчивание определённого контура на пустой области рабочего стола, удерживая кнопку мыши.

    В начале 00-х была игра, не помню названия, там тоже нужно было через очерчивания определенного контура вызывать заклинания. Дело было в подземелье.

     
     
  • 2.62, Аноним (62), 17:10, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Arx Fatalis
     
     
  • 3.69, Аноним (40), 17:25, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот так и надо было назвать это DE.
     
  • 2.67, Tita_M (ok), 17:14, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Arx_Fatalis она?
    Есть свободный движок - Arx Libertatis.
     
     
  • 3.68, Аноним (40), 17:21, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    точно
     

  • 1.43, Аноним (-), 16:12, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Поддержка экранных жестов, вводимых через очерчивание определённого контура на пустой области рабочего стола, удерживая кнопку мыши.

    Кажется кто-то переиграл в Тургор (надеюсь там будут соблазнительные сестры!) или в ʼгарри поттераʼ))
    С пальцевым интерфейсом может еще прокатило бы, но на дестопе максимум планшет с пером.
    С мышкой никто так извращаться не будет.

     
     
  • 2.72, Аноним (72), 17:28, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и выросло поколение не заставшее Opera.
     

  • 1.55, Аноним (55), 16:52, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот на опеннете есть уже космики и попос, соляниксы и солусы. Мяу мяу шелы и нитряксы. Орбинити несёт в себе задачу немного разбавить эту солянку, и добавить свою, так сказать, изюминку. Вопрос же бытия "зачем оно нужно", авторам этих опусов неведом. Ну или они запикивают в себе этот вопрос. Ведь линуксом пользуется от силы пару процентов десктопов и ляптопов. Кедами и гномом от этих двух процентов где-то большая часть (1%+). Всё остальное - насмешка над здравым смыслом, смешно и наляписто выглядит. Так вот, вероятность, что какой-нибудь линуксоид Васян в пятницу под градусом, возьмёт и накатит себе это нечто Orbinity, безудержно и бесконечно мал. Или я чего-то не понимаю?
     
     
  • 2.56, Аноним (1), 16:56, 04/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 2.57, Аноним (1), 17:00, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Так вот, вероятность, что какой-нибудь линуксоид Васян в пятницу под градусом, возьмёт и накатит себе это нечто Orbinity, безудержно и бесконечно мал.

    Шанс что я накачу за воротник несопоставимо больше больше, чем накачу сабж, т.к. нет ссылки на скачивание iso.

     

  • 1.60, Аноним (-), 17:09, 04/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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  • 1.73, Krtek (?), 17:30, 04/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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