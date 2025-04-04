Третий экспериментальный выпуск среды рабочего стола Orbitiny

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|1.1, Аноним (1), 13:35, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сколько не смотрю на эти СРС, копируют либо вин, либо мак.
Почему никто не копирует GNOME?
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|2.6, Аноним (-), 13:39, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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>"Почему никто не копирует GNOME?"
А зачем копировать гном?
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|3.8, Аноним (1), 13:39, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>>"Почему никто не копирует GNOME?"
> А зачем копировать гном?
Ну мак и вин копируют зачем-то? Неужели гном совсем незачем копировать?
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|4.13, Аноним (13), 13:47, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>>>"Почему никто не копирует GNOME?"
>> А зачем копировать гном?
> Ну мак и вин копируют зачем-то? Неужели гном совсем незачем копировать?
Так гном это унылая попытка скопировать мак.
Зачем копировать копию, если можно скопировать оригинал?
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|3.29, Аноним (29), 14:57, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тоже не понял вопроса учитывая что GNOME это даже не совсем DE, это шелл так называемый то бишь оболочка и никому кроме гнома эта концепция не нужна.
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|2.9, Аноним (-), 13:40, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Почему никто не копирует GNOME?
Наверное потому что мобильник с 30" экраном - бессмсленно и беспощадно.
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|3.40, Аноним (40), 16:08, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Скоро в Андроид подвезут официальный десктоп-режим, тоже будешь ныть?
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|2.14, Жироватт (ok), 13:48, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Обычно люди делают то, что помогает в работе с ПК.
Удачные решения и концепции копировались и будут копироваться до тех пор, пока их не заменят более удачные или более приспособленные к текущему железу.
Гномовкий интерфейс - бледная копия маковского интерфейса - сейчас - в полушаге от kiosk-mode, где все что не явно разрешено - или запрещено, или вызывает боль, или в открытую поливается помоями активистами-на-зарплате (донт тземе май апп, битч!). Нечего копировать
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|3.21, Аноним (21), 14:28, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Какой отборный бред из головы Гномовский интерфейс схож с макосью только по нек... большой текст свёрнут, показать
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|3.24, Аноним (21), 14:31, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Нечего копировать
Ну и в продолжение. Вот единственная правда в твоем сообщении. Копировать действительно нечего, ибо зачем копировать платформу? А вот брать ее и программировать под свои нужды - надо. Поэтому мы видим много сред на _основе_ платформы гнома. И видим околонулевое количество сред на основе КДЕ. Только копии, потому что КДЕ - не платформа, - привет, Тринити))
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|2.37, Аноним (37), 15:28, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сколько не смотрю на эти СРС, копируют либо вин, либо мак.
> Почему никто не копирует GNOME?
Может быть потому что GNOME это кривой обрезанный закос смеси среды macOS и iOS? Смысл копировать закосы закоса, да ещё и такие всратые?
К слову, не только вин и мак копируется.
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|3.11, dullish (ok), 13:43, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не старшая, даже есть своя какая-то изюминка.
По типу, "не бывает неюзабельных GUI, бывает мало пива"? Хм... Строго говоря, не поспоришь.
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|4.12, Аноним (1), 13:46, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Не старшая, даже есть своя какая-то изюминка.
> По типу, "не бывает неюзабельных GUI, бывает мало пива"? Хм... Строго говоря,
> не поспоришь.
Не представляю GNOME на любой тачскрине. Он даже там не подходит.
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|1.5, Аноним (1), 13:38, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Один вопрос, спин какого популярного дистрибутива имеет сабж? Где это скачать чтобы потыкать палочкой?
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|3.17, Аноним (1), 14:02, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я не хочу ничего ставить руками. У меня есть опыт когда пытаешься поставить из AUR среду, заканчивалось печально.
Manjaro какую-нибудь лучше.
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|4.18, Kerr (ok), 14:12, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё раз прочитайте заголовок этой новости. Пока не существует НИ ОДНОГО стабильного выпуска этого графического окружения. Поэтому ни один изкоробочный дистрибутив не станет поставлять готовые сборки с этой недоделкой.
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|6.36, Kerr (ok), 15:21, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет, вы ошибаетесь. Arch Linux использует только стабильные версии всего ПО, но только самые новые выпуски. Исключения из этого правила есть для Wine, ибо в репозитории есть только версии Wine Development и Wine Staging, но нет "Wine Stable". А также, кроме Firefox Stable в репозитории есть Firefox Developer Edition. Вероятно, есть что-то ещё, но это лишь редкие исключения из правила использовать только самые новые стабильные выпуски.
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|5.27, Аноним (27), 14:52, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> НИ ОДНОГО стабильного выпуска
> философия в нестабильном ПО, не
Можно подумать Debian стабилен.
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|3.49, Аноним (-), 16:28, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я когда после обновления на арче нажал на кнопку перезапуска ну чтобы обновления заработали со свеже стартованой системой вдруг выскочил синий экран смерти как на винде с рисунком пингвина Тукса. На других дистрах с таким я не сталкивался. Как мне быть в такой ситуации? Какую-то службу системда надо отключить?
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|4.51, Kerr (ok), 16:34, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У Arch Linux есть на официальном сайте свой форум для таких вопросов, где вам могут помочь. А также есть возможность написать bug report. Но вам необходимо будет предоставить больше подробностей о вашей системе, используемых графическом окружении итд. Но мне кажется, что вы просто тролль, поэтому стоит на всякий случай пожаловаться на вас модератору.
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|5.65, Аноним (65), 17:13, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если не хочу после каждого обновления лезть на форум и выяснять в чем проблема. Если хочу просто стабильную ОС с менеджером приложений из коробки?
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|6.70, Kerr (ok), 17:25, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А если не хочу после каждого обновления лезть на форум и выяснять
> в чем проблема. Если хочу просто стабильную ОС с менеджером приложений
> из коробки?
В таком случае Arch Linux вам не подходит, ибо разработчики Arch Linux позиционируют его как дистрибутив только для опытных пользователей. Но к вашему сведению, у каждого ведущего дистрибутива есть свой bug tracker, в котором ежедневно появляются десятки новых сообщений об ошибках. Такое же есть, например, и у якобы сверх стабильного Debian. Не существует сложных программ без наличия в них багов.
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|1.7, Аноним (-), 13:39, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Так то неплохо выглядит... но сорсфорж, Карл? В 2025? Серьезно?
- Enable cookies and JavaScript to continue" сказал sourceforge.
- Извини, dice, но - нет.
Так и закончилось мое знакомство с этой штукой.
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|2.25, Аноним (25), 14:36, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там много достойных проектов. OpenOffice, например. И вообще хостинг на данном ресурсе намного надежней прочих (не будем показывать пальцем) - во всяком случае пока его с этой стороны не блокировали.
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|2.48, Флудер (?), 16:25, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Так то неплохо выглядит...
Недопустимое количество прямых углов на 25й год - не взлетит.
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|1.22, Аноним (22), 14:29, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я конечно дико извиняюсь, но зачем пытаются в дизайн люди, которые, очевидно, этим никогда не занимались и понятия не имеют зачем и как это делается? Сделайте простой UI без выпендрежа, потому что вот это вот выглядит настолько вырвиглазно, что слов нет.
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|1.23, Аноним (23), 14:30, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Лучше бы автор не распылял труд, а просто закомитил все свои претензии в форк кде, сделал красивую кросс (qt/gtk) тему на современный лад с закругленными углами и блюром вместо страшненького бриза, ну и свои капризы реализовал, авось и сделают это дефолтом если всем понравится. А так второй велосипед кажется нецелесообразным собирать, когда первый более чем приятно едет и так.
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|2.31, Аноним (31), 15:08, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В твоём мире все так хорошо. Но так просто закомитить в чужой проект и попасть в мейнлайн не так-то просто.
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|2.61, Аноним (59), 17:09, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даблклик по рабочему столу - не KDE way! Так мне когда-то ответили на форуме комьюнити.
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|2.28, Аноним (27), 14:53, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Все равное скоро все DE, перепишут на Rust, и все эти поделки будут неактуальны.
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|4.74, Аноним (27), 17:33, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Rust морально устарел. Сейчас все пишут на вайбе.
Ну значит перепишут на Rust, потом перепишут на вайб.
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|3.33, Аноним (1), 15:14, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Rust это для дидов которые не способны освоить новые модные, безопасные языки.
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|1.38, prokoudine (ok), 15:53, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Проект пытается совместить некоторые инновационные идеи, которые раньше не встречались в пользовательских окружениях, с традиционными элементами
>
> Поддержка экранных жестов, вводимых через очерчивание определённого контура на пустой области рабочего стола, удерживая кнопку мыши.
Звонил доктор Моро, просил прекратить издевательства над ужом и ежом. Говорит, даже он такого себе не позволяет.
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|2.42, Аноним (40), 16:12, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее надо было выбрать между инновационным и традиционным. Лучшее враг хорошего.
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|1.41, Аноним (40), 16:11, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Поддержка экранных жестов, вводимых через очерчивание определённого контура на пустой области рабочего стола, удерживая кнопку мыши.
В начале 00-х была игра, не помню названия, там тоже нужно было через очерчивания определенного контура вызывать заклинания. Дело было в подземелье.
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|1.43, Аноним (-), 16:12, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Поддержка экранных жестов, вводимых через очерчивание определённого контура на пустой области рабочего стола, удерживая кнопку мыши.
Кажется кто-то переиграл в Тургор (надеюсь там будут соблазнительные сестры!) или в ʼгарри поттераʼ))
С пальцевым интерфейсом может еще прокатило бы, но на дестопе максимум планшет с пером.
С мышкой никто так извращаться не будет.
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|1.55, Аноним (55), 16:52, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот на опеннете есть уже космики и попос, соляниксы и солусы. Мяу мяу шелы и нитряксы. Орбинити несёт в себе задачу немного разбавить эту солянку, и добавить свою, так сказать, изюминку. Вопрос же бытия "зачем оно нужно", авторам этих опусов неведом. Ну или они запикивают в себе этот вопрос. Ведь линуксом пользуется от силы пару процентов десктопов и ляптопов. Кедами и гномом от этих двух процентов где-то большая часть (1%+). Всё остальное - насмешка над здравым смыслом, смешно и наляписто выглядит. Так вот, вероятность, что какой-нибудь линуксоид Васян в пятницу под градусом, возьмёт и накатит себе это нечто Orbinity, безудержно и бесконечно мал. Или я чего-то не понимаю?
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|2.57, Аноним (1), 17:00, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Так вот, вероятность, что какой-нибудь линуксоид Васян в пятницу под градусом, возьмёт и накатит себе это нечто Orbinity, безудержно и бесконечно мал.
Шанс что я накачу за воротник несопоставимо больше больше, чем накачу сабж, т.к. нет ссылки на скачивание iso.
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