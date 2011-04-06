Пятый экспериментальный выпуск среды рабочего стола Orbitiny

|
|1.2, Аноним (2), 12:15, 09/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Работа пока сосредоточена на запуск в окружениях на базе X-сервера
Дак ведь типа выкидывают отовсюду?
|2.11, Аноним (11), 15:33, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Наверное потом переделывать все на вейланд.
Вечно.
С Иксами это какая то WinowsXp, кастомизированная.
Ну или.
|2.16, Аноним (16), 16:03, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не выкидывают, а заменяют на бутерброд в виде wayland+xwayland.
|1.3, Аноним (-), 12:28, 09/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Работа пока сосредоточена на запуск в окружениях на базе X-сервера,
> но в будущем не исключается добавление поддержки Wayland.
Не то чтобы этот орбинити был слишком нужен даже сейчас, но с таким подходом он стане нинужно еще до релиза)))
|2.12, Аноним (11), 15:37, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Чем то похоже на Kde3, не в лучших традициях.
Незнаю, подобные интерфейсы, это уже настолько изьезженно.
В том смысле что ничего прям нового.
|3.14, Аноним (14), 15:53, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я знаю что будет по-новому, треугольные окно с одной единственной красной кнопкой, которая перемещается при попытке навести на нее курсор. Вот это я понимаю, ново, свежо. 💯
|4.17, Аноним (11), 16:07, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Я знаю что будет по-новому, треугольные окно с одной единственной красной кнопкой, которая перемещается при попытке навести на нее курсор.
Я не про это.
От Орбинити веет Kde3,
Но Kde3, это было тогда новое.
Щас просто копируют удачное что то.
Зоопарк однообразных DE, примерно.
Но смысле.
Wayland, новое. Btrfs, новое. Systemd, новое.
Но вот стилистика Десктопа, в данном случае Orbinity. Это все перемалывание модных фишек 20000х.
Можно еще 3d Cube Desktop впихнуть.
И тогда наверное будет.
Эмм. Кринжово.
Я правильно слово подобрал или нет.
|5.20, Аноним (14), 16:30, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Принципы построения интересов уже открыты, ничего принципиально нового невозможно придумать. Мы пишем слева направо, сверху вниз. Квадратные окна удобнее чем круглые.
Можно только кастомизировать темами, по вкусу.
Ну а так да, очередная СРС ничем особо не выделающаяся, ну а что поделать.
|4.18, Аноним (11), 16:18, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В чем например разница, для меня как обычного пользователя, если я поставлю Lxqt.
Кроме того что он написан на C++.
|5.21, Аноним (14), 16:35, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Почему у меня спрашиваешь? Я не автор, хотя может в тексте новости должно быть описания уникального торгового предложения.
|1.9, Аноним (9), 15:13, 09/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Сколько уже было новостей на опеннете про это мощное Орнибити. А мне интересно - кто-нибудь из опеннетовцев попробовал ли вообще хоть раз это?
|1.22, Аноним (22), 17:00, 09/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Добавлена начальная поддержка обращения к мобильным устройствам и навигации по размещённым на них файлам при помощи протокола MTP.
Свежо, актуально, инновационно.
|