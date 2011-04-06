The OpenNET Project / Index page

Пятый экспериментальный выпуск среды рабочего стола Orbitiny

09.09.2025 11:54

Опубликован пятый выпуск среды рабочего стола Orbitiny Desktop, написанной с нуля с использованием фреймворка Qt. Проект пытается совместить некоторые инновационные идеи, которые раньше не встречались в пользовательских окружениях, с традиционными элементами, такими как панель, меню и размещение пиктограмм на рабочем столе. Работа пока сосредоточена на запуск в окружениях на базе X-сервера, но в будущем не исключается добавление поддержки Wayland. Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPL.

В новой версии

  • Добавлена начальная поддержка обращения к мобильным устройствам и навигации по размещённым на них файлам при помощи протокола MTP.
  • В меню точек монтирования добавлена форма поиска.
  • Для домашних каталогов разных пользователей реализованы отдельные пиктограммы.
  • В файловом менеджере Qutiny повышена производительность манипуляций с файлами и полностью переделан диалог копирования и удаления файлов, в котором появились кнопки "Errors" (генерация отчёта об ошибках при копировании или удалении файлов) и "Reports" (формирование списка всех скопированных файлов с информацией о скорости копирования каждого файла).
  • В файловый менеджер Qutiny добавлена поддержка комбинаций клавиш Ctrl+вверх и Ctrl+вниз для прокрутки в самый верх и низ списка.
  • В контекстном меню файлового менеджера Qutiny появилась кнопка "Generate File List" для формирования лога со списком файлов, полученного при рекурсивном обходе текущего каталога.
  • Добавлена комбинация клавиш Alt+Enter для вывода диалога со свойствами файла.

Особенности Orbitiny Desktop:

  • Панель, поддерживающая расширение функциональности через плагины, манипуляцию в режиме Drag&Drop (например, можно переносить файлы с рабочего стола на панель, менять местами апплеты) и сохранение разных профилей, определяющих свой набор апплетов и настроек. Предоставляется 18 плагинов, таких как апплет с реализацией стартового меню для навигации по установленным приложениям.
  • Поддержка экранных жестов, вводимых через очерчивание определённого контура на пустой области рабочего стола, удерживая кнопку мыши. Всего для каждой кнопки мыши можно определить до 12 экранных жестов. Например, к жесту можно привязать запуск требуемой программы.
  • Cобственный набор утилит и приложений, таких как файловый менеджер, система вывода уведомлений, интерфейс поиска файлов и программа для создания скриншотов. Рабочий стол может быть запущен в любых существующих пользовательских окружениях, включая KDE и GNOME - в этом случае Orbitiny выводит на весь экран собственное окно с рабочим столом, перекрывающее имеющийся рабочий стол.
  • Возможность использования любого каталога для размещения содержимого рабочего стола (отсутствие привязки к $HOME/Desktop). На каждом экране отображаются различные рабочие столы.
  • Поддержка определения собственных контекстных меню, не блокирующих другие приложения. Встроенный в контекстное меню интерфейс для навигации по содержимому каталога (Directory Browser). Наличие в контекстном меню кнопки для запуска произвольной команды для обработки выбранного файла.
  • Показ специальных меток на пиктограммах файлов, скопированных или перемещённых в буфер обмена. Метка также выводится при изменении содержимого каталога.
  • Возможность объединения файлов через перетаскивание одного файла на другой мышью.
  • Поддержка вставки из буфера обмена в конец или начало имеющегося файла. Если вставка производится в каталог - файл создаётся автоматически. Возможна вставка из буфера обмена сразу в несколько выделенных каталогов.
  • Функция открытия эмулятора терминала для выбранного каталога (если выделено несколько каталогов могут разом быть открыты несколько терминалов).
  • Поддержка определения действий, которые могут применяться для выделенных файлов.
  • Сводное окно (Dashboard Window), показывающее выполняемые задачи и установленные приложения.
  • Режим переносимости (Portable Mode), при котором все необходимые для работы файлы и программы размещаются в отдельном каталоге или на Flash-накопителе для воссоздания имеющегося окружения на другой системе.
  • Встроенная поддержка Wine и DOSBOX - можно щёлкнуть мышью на exe-файле, и он запустится в Wine.
  • Поддержка файлов MAFF (Mozilla Archive Format) для упаковки в одном архиве содержимого web-страниц.
  • Возможность привязки сразу нескольких команд к одному ярлыку (например, одна команда для щелчка левой кнопки мыши, а другая для средней).
  • Возможность изменения масштаба пиктограмм на рабочем столе через контекстное меню или комбинацию Ctrl+колесо мыши.
  • Возможность привязки действий, вызываемых при двойном щелчке мышью на заданных пустых областях рабочего стола.
  • Наличие менеджера устройств, позволяющего включать и отключать доступные аппаратные устройства на уровне загрузки и выгрузки модулей ядра.
  • Встроенный конфигуратор (Control Panel).


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63847-orbitiny
Ключевые слова: orbitiny, desktop
Ключевые слова: orbitiny, desktop


  • 1.2, Аноним (2), 12:15, 09/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Работа пока сосредоточена на запуск в окружениях на базе X-сервера

    Дак ведь типа выкидывают отовсюду?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 15:33, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Наверное потом переделывать все на вейланд.
    Вечно.
    С Иксами это какая то WinowsXp, кастомизированная.
    Ну или.
     
  • 2.16, Аноним (16), 16:03, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не выкидывают, а заменяют на бутерброд в виде wayland+xwayland.
     

  • 1.3, Аноним (-), 12:28, 09/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Работа пока сосредоточена на запуск в окружениях на базе X-сервера,
    > но в будущем не исключается добавление поддержки Wayland.

    Не то чтобы этот орбинити был слишком нужен даже сейчас, но с таким подходом он стане нинужно еще до релиза)))

     
  • 1.4, 000110 (?), 12:36, 09/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    До сих пор половина интерфейса закругленная, половина прямоугольная
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 15:37, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Чем то похоже на Kde3, не в лучших традициях.
    Незнаю, подобные интерфейсы, это уже настолько изьезженно.
    В том смысле что ничего прям нового.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 15:53, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Я знаю что будет по-новому, треугольные окно с одной единственной красной кнопкой, которая перемещается при попытке навести на нее курсор. Вот это я понимаю, ново, свежо. 💯
     
     
  • 4.17, Аноним (11), 16:07, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Я знаю что будет по-новому, треугольные окно с одной единственной красной кнопкой, которая перемещается при попытке навести на нее курсор.

    Я не про это.
    От Орбинити веет Kde3,
    Но Kde3, это было тогда новое.
    Щас просто копируют удачное что то.
    Зоопарк однообразных DE, примерно.
    Но смысле.
    Wayland, новое. Btrfs, новое. Systemd, новое.
    Но вот стилистика Десктопа, в данном случае Orbinity. Это все перемалывание модных фишек 20000х.
    Можно еще 3d Cube Desktop впихнуть.
    И тогда наверное будет.
    Эмм. Кринжово.
    Я правильно слово подобрал или нет.

     
     
  • 5.20, Аноним (14), 16:30, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Принципы построения интересов уже открыты, ничего принципиально нового невозможно придумать. Мы пишем слева направо, сверху вниз. Квадратные окна удобнее чем круглые.
    Можно только кастомизировать темами, по вкусу.
    Ну а так да, очередная СРС ничем особо не выделающаяся, ну а что поделать.
     
  • 4.18, Аноним (11), 16:18, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В чем например разница, для меня как обычного пользователя, если я поставлю Lxqt.

    Кроме того что он написан на C++.

     
     
  • 5.21, Аноним (14), 16:35, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Почему у меня спрашиваешь? Я не автор, хотя может в тексте новости должно быть описания уникального торгового предложения.
     

  • 1.6, Анонсним (?), 13:02, 09/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Сколько же их! Но ведь пока ещё меньше чем дистрибутивов, правда?
     
  • 1.7, Илья (??), 13:22, 09/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    На иксах? Нет смысла даже смотреть
     
  • 1.8, Аноним (8), 14:57, 09/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Чем-то мне это Leechcraft напоминает, но не могу понять чем.
     
  • 1.9, Аноним (9), 15:13, 09/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Сколько уже было новостей на опеннете про это мощное Орнибити. А мне интересно - кто-нибудь из опеннетовцев попробовал ли вообще хоть раз это?
     
     
  • 2.10, Анон1110м (?), 15:28, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Испоользую Окна.
     
  • 2.13, Аноним (11), 15:38, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Орбитини.
    xd)
     

  • 1.22, Аноним (22), 17:00, 09/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Добавлена начальная поддержка обращения к мобильным устройствам и навигации по размещённым на них файлам при помощи протокола MTP.

    Свежо, актуально, инновационно.

     
