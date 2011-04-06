Выпуск среды рабочего стола Budgie 10.9.3

Спустя более года с прошлого обновления сформирован релиз среды рабочего стола Budgie 10.9.3. Пользовательское окружение образуют поставляемые раздельно компоненты с реализацией рабочего стола Budgie Desktop, набором пиктограмм Budgie Desktop View, интерфейсом для настройки системы Budgie Control Center (форк GNOME Control Center) и хранителем экрана Budgie Screensaver (форк gnome-screensaver). Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Для ознакомления с Budgie можно использовать такие дистрибутивы, как Ubuntu Budgie, Fedora Budgie, Solus, GeckoLinux и EndeavourOS. Для управления окнами в Budgie используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы. Разработчики намеревались сформировать значительный релиз Budgie 10.10 в первом квартале 2025 года. В данном выпуске планировалось полностью отказаться от поддержки X11 и оставить только возможность работы в окружениях на базе протокола Wayland. Тем не менее, данная ветка всё ещё не готова к релизу, одним из критериев для которого упоминалось достижение паритета в функциональности апплетов со старым окружением на базе X11. После релиза Budgie 10.10, серию 10.x переведут в режим сопровождения, а все ресурсы направят на развитие ветки Budgie 11, примечательной отделением функциональности рабочего стола от слоя, обеспечивающего визуализацию и вывод информации. Обновление Budgie 10.9.3 примечательно синхронизацией c изменениями в грядущем релизе GNOME 49, запланированном на 17 сентября. Для управления настройками в Budgie применяется компонент gnome-settings-daemon, в который в GNOME 49 внесены изменения, нарушающие обратную совместимость. Из плагина Power в GNOME Shell перенесён код для управления подсветкой экрана, а из плагина MediaKeys - код поддержки мультимедийных клавиш изменения яркости. Также из gnome-settings-daemon удалён плагин для графических планшетов Wacom, функциональность которого теперь интегрирована в композитный менеджер Mutter. Для обеспечения работы после урезания функциональности разработчики Budgie создали форк gnome-settings-daemon, нацеленный на сохранение старого состояния компонентов MediaKeys, Power и Wacom. За исключение данных компонентов, которые поставляются в форме отдельных плагинов (bsd-media-keys, bsd-power и bsd-wacom), и возвращения desktop-файлов для их автозапуска, остальной код gnome-settings-daemon полностью синхронизирован с кодовой базой GNOME. Из изменений в самом Budgie отмечается адаптация к новому API библиотеки libxfce4windowing, изменениям в обработке клавиши "overlay-key" (по умолчанию "Super") в композитном менеджере Mutter и удалению компактных классов в Vala 0.56.18.



