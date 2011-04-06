The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск среды рабочего стола Budgie 10.9.3

07.09.2025 20:37

Спустя более года с прошлого обновления сформирован релиз среды рабочего стола Budgie 10.9.3. Пользовательское окружение образуют поставляемые раздельно компоненты с реализацией рабочего стола Budgie Desktop, набором пиктограмм Budgie Desktop View, интерфейсом для настройки системы Budgie Control Center (форк GNOME Control Center) и хранителем экрана Budgie Screensaver (форк gnome-screensaver). Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Для ознакомления с Budgie можно использовать такие дистрибутивы, как Ubuntu Budgie, Fedora Budgie, Solus, GeckoLinux и EndeavourOS.

Для управления окнами в Budgie используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы.

Разработчики намеревались сформировать значительный релиз Budgie 10.10 в первом квартале 2025 года. В данном выпуске планировалось полностью отказаться от поддержки X11 и оставить только возможность работы в окружениях на базе протокола Wayland. Тем не менее, данная ветка всё ещё не готова к релизу, одним из критериев для которого упоминалось достижение паритета в функциональности апплетов со старым окружением на базе X11. После релиза Budgie 10.10, серию 10.x переведут в режим сопровождения, а все ресурсы направят на развитие ветки Budgie 11, примечательной отделением функциональности рабочего стола от слоя, обеспечивающего визуализацию и вывод информации.

Обновление Budgie 10.9.3 примечательно синхронизацией c изменениями в грядущем релизе GNOME 49, запланированном на 17 сентября. Для управления настройками в Budgie применяется компонент gnome-settings-daemon, в который в GNOME 49 внесены изменения, нарушающие обратную совместимость. Из плагина Power в GNOME Shell перенесён код для управления подсветкой экрана, а из плагина MediaKeys - код поддержки мультимедийных клавиш изменения яркости. Также из gnome-settings-daemon удалён плагин для графических планшетов Wacom, функциональность которого теперь интегрирована в композитный менеджер Mutter.

Для обеспечения работы после урезания функциональности разработчики Budgie создали форк gnome-settings-daemon, нацеленный на сохранение старого состояния компонентов MediaKeys, Power и Wacom. За исключение данных компонентов, которые поставляются в форме отдельных плагинов (bsd-media-keys, bsd-power и bsd-wacom), и возвращения desktop-файлов для их автозапуска, остальной код gnome-settings-daemon полностью синхронизирован с кодовой базой GNOME. Из изменений в самом Budgie отмечается адаптация к новому API библиотеки libxfce4windowing, изменениям в обработке клавиши "overlay-key" (по умолчанию "Super") в композитном менеджере Mutter и удалению компактных классов в Vala 0.56.18.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/BuddiesOfBu...)
  2. OpenNews: В среде рабочего стола Budgie 10.10 будет оставлена только поддержка Wayland
  3. OpenNews: Выпуск среды рабочего стола Budgie 10.9 с начальной поддержкой Wayland
  4. OpenNews: Выпуск окружения рабочего стола Budgie 10.8
  5. OpenNews: План развития пользовательского окружения Budgie после превращения в независимый проект
  6. OpenNews: Рабочий стол Budgie переходит с GTK на библиотеки EFL от проекта Enlightenment
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63838-budgie
Ключевые слова: budgie, desktop
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:59, 07/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Budgie Control Center (форк GNOME Control Center)
    > Budgie Screensaver (форк gnome-screensaver)
    > Budgie Window Manager (BWM), модификация Mutter

    Дело Попова живет. Осталось написать Budgie Antivirus и браузер OgenBudgie.

     
     
  • 2.6, нах. (?), 22:09, 07/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Обои, как по мне, скучноваты получились...

     
  • 2.9, Dzen Python (ok), 22:26, 07/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Флешка-маркер и антивирус на батниках для шелла?
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:01, 07/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну, кстати наравне с elementary вполне норм для "домашнего" использования:
    https://blog.elementary.io
    Естественно с поправкой на общие проблемы десктопного линукса.

     

  • 1.3, прогресс (?), 21:02, 07/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, не знаю. Тут "коньки" встроенные. Напоминают тебе, какой у тебя процессор и прочую важную инфу.
     
     
  • 2.10, Dzen Python (ok), 22:28, 07/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а вдруг подняли тебя в три часа ночи не с вопросами по таблице умножения - а с вопросом "сколько у тебя оперативной памяти занято и какой штеуд ай-три у тебя стоит??? АТВИЧАЙ111!" и сказать-то нечего. А тут коньки в помошь!
     

  • 1.4, Доктор Альба (?), 21:17, 07/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Разнообразные Budgie, Gnome, Cosmic на одно лицо.
     
  • 1.14, Аноним (14), 23:12, 07/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот я смотрю на это. Вижу док, вижу обои. Вижу квадратные окошки со стандартными значками (свернуть/развернуть/закрыть). В чём УТП, как один аноним тут любил говорить? В наборе пиктограмм Budgie Desktop View?
     
  • 1.15, Аноним (15), 23:51, 07/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем подобное, когда есть гном или кеды?
    По моему все это ненужная трата времени.
    Кому-то однажды было нефиг делать и он запилил свои нескучные обои, да вот только все подобные персонажи забывают что велика вероятность того, что потом придется тащить всю жизнь свои поделия.
    Т.е. никакой личной жизни, помимо офисной работы программистом за компом 5/2, придется еще и выходные тратить на поддержку вот этого вот. Так мало того что пользователей там 0.001 процент, так некоторые еще могут начать долбанутые пулл реквесты слать, и прочее недовольство функционалом всячески выражать.
    А если проект разрастется, придется собирать команду и менеджерить все это, и не факт что в команде не будет тех же долбанутиков.
     
     
  • 2.16, Аноним (14), 00:09, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы недооцениваете нетакусиковю. Свою аудиторию на сотню человек проект найдёт, а там уже можно в одной каше вариться.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру