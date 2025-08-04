Четвёртый экспериментальный выпуск среды рабочего стола Orbitiny

|
Опубликован четвёртый выпуск среды рабочего стола Orbitiny Desktop, написанной с нуля с использованием фреймворка Qt. Проект пытается совместить некоторые инновационные идеи, которые раньше не встречались в пользовательских окружениях, с традиционными элементами, такими как панель, меню и размещение пиктограмм на рабочем столе. Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPL.
В новой версии большинство изменений связано с расширением функциональности файлового менеджера Qutiny и средств для работы с файлами на рабочем столе. Добавлен показ устройства (например, /dev/sdc1) в примечаниях к точкам монтирвоания, реализованы отдельные пиктограммы для точек монтирования, в боковую панель добавлен список примонтрированных внешних носителей, в панель инструментов добавлена кнопка для показа точек монтирования. В диалоге подтверждения удаления обеспечен показ полного пути до удаляемого файла. В диалог со свойствами файла добавлена вкладка с хэшами и поле с данными о владельце файла. Переделано оформление диалога переименования файлов.
Особенности Orbitiny Desktop:
- Панель, поддерживающая расширение функциональности через плагины, манипуляцию в режиме Drag&Drop (например, можно переносить файлы с рабочего стола на панель, менять местами апплеты) и сохранение разных профилей, определяющих свой набор апплетов и настроек. Предоставляется 18 плагинов, таких как апплет с реализацией стартового меню для навигации по установленным приложениям.
- Поддержка экранных жестов, вводимых через очерчивание определённого контура на пустой области рабочего стола, удерживая кнопку мыши. Всего для каждой кнопки мыши можно определить до 12 экранных жестов. Например, к жесту можно привязать запуск требуемой программы.
- Cобственный набор утилит и приложений, таких как файловый менеджер, система вывода уведомлений, интерфейс поиска файлов и программа для создания скриншотов. Рабочий стол может быть запущен в любых существующих пользовательских окружениях, включая KDE и GNOME - в этом случае Orbitiny выводит на весь экран собственное окно с рабочим столом, перекрывающее имеющийся рабочий стол.
- Возможность использования любого каталога для размещения содержимого рабочего стола (отсутствие привязки к $HOME/Desktop). На каждом экране отображаются различные рабочие столы.
- Поддержка определения собственных контекстных меню, не блокирующих другие приложения. Встроенный в контекстное меню интерфейс для навигации по содержимому каталога (Directory Browser). Наличие в контекстном меню кнопки для запуска произвольной команды для обработки выбранного файла.
- Показ специальных меток на пиктограммах файлов, скопированных или перемещённых в буфер обмена. Метка также выводится при изменении содержимого каталога.
- Возможность объединения файлов через перетаскивание одного файла на другой мышью.
- Поддержка вставки из буфера обмена в конец или начало имеющегося файла. Если вставка производится в каталог - файл создаётся автоматически. Возможна вставка из буфера обмена сразу в несколько выделенных каталогов.
- Функция открытия эмулятора терминала для выбранного каталога (если выделено несколько каталогов могут разом быть открыты несколько терминалов).
- Поддержка определения действий, которые могут применяться для выделенных файлов.
- Сводное окно (Dashboard Window), показывающее выполняемые задачи и установленные приложения.
- Режим переносимости (Portable Mode), при котором все необходимые для работы файлы и программы размещаются в отдельном каталоге или на Flash-накопителе для воссоздания имеющегося окружения на другой системе.
- Встроенная поддержка Wine и DOSBOX - можно щёлкнуть мышью на exe-файле, и он запустится в Wine.
- Поддержка файлов MAFF (Mozilla Archive Format) для упаковки в одном архиве содержимого web-страниц.
- Возможность привязки сразу нескольких команд к одному ярлыку (например, одна команда для щелчка левой кнопки мыши, а другая для средней).
- Возможность изменения масштаба пиктограмм на рабочем столе через контекстное меню или комбинацию Ctrl+колесо мыши.
- Возможность привязки действий, вызываемых при двойном щелчке мышью на заданных пустых областях рабочего стола.
- Наличие менеджера устройств, позволяющего включать и отключать доступные аппаратные устройства на уровне загрузки и выгрузки модулей ядра.
- Встроенный конфигуратор (Control Panel).