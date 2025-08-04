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Четвёртый экспериментальный выпуск среды рабочего стола Orbitiny

04.08.2025 08:25

Опубликован четвёртый выпуск среды рабочего стола Orbitiny Desktop, написанной с нуля с использованием фреймворка Qt. Проект пытается совместить некоторые инновационные идеи, которые раньше не встречались в пользовательских окружениях, с традиционными элементами, такими как панель, меню и размещение пиктограмм на рабочем столе. Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPL.

В новой версии большинство изменений связано с расширением функциональности файлового менеджера Qutiny и средств для работы с файлами на рабочем столе. Добавлен показ устройства (например, /dev/sdc1) в примечаниях к точкам монтирвоания, реализованы отдельные пиктограммы для точек монтирования, в боковую панель добавлен список примонтрированных внешних носителей, в панель инструментов добавлена кнопка для показа точек монтирования. В диалоге подтверждения удаления обеспечен показ полного пути до удаляемого файла. В диалог со свойствами файла добавлена вкладка с хэшами и поле с данными о владельце файла. Переделано оформление диалога переименования файлов.

Особенности Orbitiny Desktop:

  • Панель, поддерживающая расширение функциональности через плагины, манипуляцию в режиме Drag&Drop (например, можно переносить файлы с рабочего стола на панель, менять местами апплеты) и сохранение разных профилей, определяющих свой набор апплетов и настроек. Предоставляется 18 плагинов, таких как апплет с реализацией стартового меню для навигации по установленным приложениям.
  • Поддержка экранных жестов, вводимых через очерчивание определённого контура на пустой области рабочего стола, удерживая кнопку мыши. Всего для каждой кнопки мыши можно определить до 12 экранных жестов. Например, к жесту можно привязать запуск требуемой программы.
  • Cобственный набор утилит и приложений, таких как файловый менеджер, система вывода уведомлений, интерфейс поиска файлов и программа для создания скриншотов. Рабочий стол может быть запущен в любых существующих пользовательских окружениях, включая KDE и GNOME - в этом случае Orbitiny выводит на весь экран собственное окно с рабочим столом, перекрывающее имеющийся рабочий стол.
  • Возможность использования любого каталога для размещения содержимого рабочего стола (отсутствие привязки к $HOME/Desktop). На каждом экране отображаются различные рабочие столы.
  • Поддержка определения собственных контекстных меню, не блокирующих другие приложения. Встроенный в контекстное меню интерфейс для навигации по содержимому каталога (Directory Browser). Наличие в контекстном меню кнопки для запуска произвольной команды для обработки выбранного файла.
  • Показ специальных меток на пиктограммах файлов, скопированных или перемещённых в буфер обмена. Метка также выводится при изменении содержимого каталога.
  • Возможность объединения файлов через перетаскивание одного файла на другой мышью.
  • Поддержка вставки из буфера обмена в конец или начало имеющегося файла. Если вставка производится в каталог - файл создаётся автоматически. Возможна вставка из буфера обмена сразу в несколько выделенных каталогов.
  • Функция открытия эмулятора терминала для выбранного каталога (если выделено несколько каталогов могут разом быть открыты несколько терминалов).
  • Поддержка определения действий, которые могут применяться для выделенных файлов.
  • Сводное окно (Dashboard Window), показывающее выполняемые задачи и установленные приложения.
  • Режим переносимости (Portable Mode), при котором все необходимые для работы файлы и программы размещаются в отдельном каталоге или на Flash-накопителе для воссоздания имеющегося окружения на другой системе.
  • Встроенная поддержка Wine и DOSBOX - можно щёлкнуть мышью на exe-файле, и он запустится в Wine.
  • Поддержка файлов MAFF (Mozilla Archive Format) для упаковки в одном архиве содержимого web-страниц.
  • Возможность привязки сразу нескольких команд к одному ярлыку (например, одна команда для щелчка левой кнопки мыши, а другая для средней).
  • Возможность изменения масштаба пиктограмм на рабочем столе через контекстное меню или комбинацию Ctrl+колесо мыши.
  • Возможность привязки действий, вызываемых при двойном щелчке мышью на заданных пустых областях рабочего стола.
  • Наличие менеджера устройств, позволяющего включать и отключать доступные аппаратные устройства на уровне загрузки и выгрузки модулей ядра.
  • Встроенный конфигуратор (Control Panel).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Третий экспериментальный выпуск среды рабочего стола Orbitiny
  3. OpenNews: Выпуск среды рабочего стола Orbitiny 2
  4. OpenNews: Опубликована среда рабочего стола Orbitiny, использующая Qt
  5. OpenNews: В среде рабочего стола Budgie 10.10 будет оставлена только поддержка Wayland
  6. OpenNews: Опубликована среда рабочего стола LXQt 2.2.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63674-orbitiny
Ключевые слова: orbitiny
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Karl Richter (ok), 08:45, 04/08/2025 [ответить]  
    		• +4 +/
    В чем инновации?
     
  • 2, IMBird (ok), 08:47, 04/08/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Больно.
     
  • 3, Аноним (3), 08:50, 04/08/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Написали сами свое. Значит ошибку будут другие. Вот у меня своя реализация антитрояна и антивируса и хоть никто такую байду не писал, то я сделал и выложил на гитхаб. Теперь сижу на патченом ядре и не боюсь исполнения вирусов и троянов даже из подд рута.https://github.com/oditynet/virusSTOP . Вот теперь и я дал о себе знать миру :)) Учись,студент
     

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