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Выпуск среды рабочего стола Orbitiny 2

21.02.2025 09:55

Представлен второй выпуск среды рабочего стола Orbitiny Desktop, написанной с нуля с использованием фреймворка Qt. Проект пытается совместить некоторые инновационные идеи, которые раньше не встречались в пользовательских окружениях, с традиционными элементами, такими как панель, меню и размещение пиктограмм на рабочем столе. Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPL. С особенностями Orbitiny можно ознакомиться в тексте прошлого анонса.

В новой версии предложен новый конфигуратор (Control Panel), в котором полностью переделано оформление, добавлена боковая панель и встроены функции поиска. Началось формирование бинарных сборок.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/Orbit...)
  2. OpenNews: Опубликована среда рабочего стола Orbitiny, использующая Qt
  3. OpenNews: В среде рабочего стола Budgie 10.10 будет оставлена только поддержка Wayland
  4. OpenNews: Пятый альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC
  5. OpenNews: Выпуск среды рабочего стола Regolith 3.2
  6. OpenNews: Релиз MaXX Interactive Desktop 2.2, адаптации рабочего стола IRIX для Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62767-orbitiny
Ключевые слова: orbitiny, desktop
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:10, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну хоть что-то новое, хоть кто-то.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:39, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть Cosmic, который на порядки интересней.
     
     
  • 3.14, Аноним (1), 10:56, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем же?
     

  • 1.2, sunjob (ok), 10:15, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    беда не в "новшествах", а, скорее, в стабильности, удобстве, незадОлбанности архитекторов/пограммистов!!!
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:25, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Мои глаза
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:28, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Только ты оправился от MyLibrary и тут сразу такое.
     

  • 1.5, Аноним (6), 10:27, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Главное 3 абзаца про безопасТность Раста автору сайта не трудно из новости в новость копировать. А тут с особенностями можно ознакомится в прошлом анонсе. У меня просто нет слов.
     
  • 1.7, Аноним (8), 10:39, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже обсуждали, что писать новое ДЕ на с++ и qt - это супер мутная затея. Автору скоро надоест, а больше вряд ли кто-то захочет это развивать. Пройдет пара лет, эту историю форкнут и опять забьют. Колесо Сансары, проходили же уже.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:51, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С кем обсуждали? Они сейчас тоже с вами в комнате?
     
  • 2.12, Герострат (?), 10:53, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на чём нужно писать DE?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:55, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конечно на js
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:40, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Началось формирование бинарных сборок."

    Распространять сборки через сорсфорж этопять!

     
  • 1.11, Аноним (11), 10:52, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Страшно, очень страшно, мы не.. "
     
  • 1.15, Аноним (13), 10:56, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А перечислите плиз инновационные идеи.
     
  • 1.16, Аноним (10), 11:01, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > I know that Wayland support is a must but right now I just have to focus on X11 to make sure that everything first works on X11..

    Внезапно база.

     

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