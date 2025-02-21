Выпуск среды рабочего стола Orbitiny 2

Представлен второй выпуск среды рабочего стола Orbitiny Desktop, написанной с нуля с использованием фреймворка Qt. Проект пытается совместить некоторые инновационные идеи, которые раньше не встречались в пользовательских окружениях, с традиционными элементами, такими как панель, меню и размещение пиктограмм на рабочем столе. Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPL. С особенностями Orbitiny можно ознакомиться в тексте прошлого анонса.

В новой версии предложен новый конфигуратор (Control Panel), в котором полностью переделано оформление, добавлена боковая панель и встроены функции поиска. Началось формирование бинарных сборок.