Выпуск среды рабочего стола Orbitiny 2

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|1.2, sunjob (ok), 10:15, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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беда не в "новшествах", а, скорее, в стабильности, удобстве, незадОлбанности архитекторов/пограммистов!!!
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|1.5, Аноним (6), 10:27, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Главное 3 абзаца про безопасТность Раста автору сайта не трудно из новости в новость копировать. А тут с особенностями можно ознакомится в прошлом анонсе. У меня просто нет слов.
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|1.7, Аноним (8), 10:39, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Уже обсуждали, что писать новое ДЕ на с++ и qt - это супер мутная затея. Автору скоро надоест, а больше вряд ли кто-то захочет это развивать. Пройдет пара лет, эту историю форкнут и опять забьют. Колесо Сансары, проходили же уже.
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|1.9, Аноним (9), 10:40, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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"Началось формирование бинарных сборок."
Распространять сборки через сорсфорж этопять!
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|1.16, Аноним (10), 11:01, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> I know that Wayland support is a must but right now I just have to focus on X11 to make sure that everything first works on X11..
Внезапно база.
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