Опубликована среда рабочего стола LXQt 2.4.0

После 6 месяцев разработки представлен релиз среды рабочего стола LXQt 2.4.0 (Qt Lightweight Desktop Environment), продолжающей развитие проектов LXDE и Razor-qt. Интерфейс LXQt следует идеям классической организации рабочего стола, но привносит современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы. LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное окружение, вобравшее лучшие черты LXDE и Razor-qt. Код размещён на GitHub и поставляется под лицензиями GPL 2.0+ и LGPL 2.1+. Появление готовых сборок ожидается для Ubuntu (LXQt по умолчанию предлагается в Lubuntu), Arch Linux, Fedora, openSUSE, Mageia, FreeBSD, ROSA и ALT Linux. В новой версии: В диалоге сохранения файлов в поле "Имя файла" теперь выделяется не всё содержимое, а только имя файла без расширения, что позволяет сразу изменить имя без перемещения курсора или перевыделения области.

В конфигурациях на базе Wayland обеспечено применение и сохранение настроек скрытия элементов на рабочем столе ("Hide Desktop Items") по отдельности для каждого монитора.

В LXQt-Powermanagement реализованы раздельные таймауты перевода монитора в спящий режим для автономной работы и для работы от стационарного источника энергии.

Переделан панельный плагин изменения громкости, в котором вертикальные ползунки заменены на горизонтальные и показаны все доступные устройства вывода звука. Добавлена поддержка изменения громкости устройства по умолчанию при помощи колеса мыши или прокрутки тачпадом.

В LXQt Sessions разделены настройки сеансов на баз X11 и Wayland. Настройки Wayland показываются только при установке пакета lxqt-wayland-session.

В сеансах на базе Wayland реализована возможность вызова главного меню комбинацией клавиш, привязанной в настройках к выполнению команды "lxqt-qdbus openmenu".

В LXQt Runner для запуска встроенного калькулятора теперь достаточно начать ввод с цифры, а не только со знака "=".

В режиме "не беспокоить" прекращено сохранение в истории временных уведомлений, таких как информация о начале воспроизведения следующей музыкальной композиции.

В бэкенд xdg-desktop-portal-lxqt, реализующий порталы Freedesktop, добавлен новый портал org.freedesktop.impl.portal.Access для запроса подтверждения доступа к системным ресурсам, например, обращения к микрофону или камере.

В эмуляторе терминала QTerminal обеспечено выделение всех совпадений при поиске и улучшена подсветка кода.

Добавлена переменная окружения XDG_STATE_HOME, определяющая путь к каталогу для файлов с состоянием (.local/state).



