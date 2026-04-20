Опубликована среда рабочего стола LXQt 2.4.0

20.04.2026 13:44 (MSK)

После 6 месяцев разработки представлен релиз среды рабочего стола LXQt 2.4.0 (Qt Lightweight Desktop Environment), продолжающей развитие проектов LXDE и Razor-qt. Интерфейс LXQt следует идеям классической организации рабочего стола, но привносит современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы. LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное окружение, вобравшее лучшие черты LXDE и Razor-qt. Код размещён на GitHub и поставляется под лицензиями GPL 2.0+ и LGPL 2.1+. Появление готовых сборок ожидается для Ubuntu (LXQt по умолчанию предлагается в Lubuntu), Arch Linux, Fedora, openSUSE, Mageia, FreeBSD, ROSA и ALT Linux.

В новой версии:

  • В диалоге сохранения файлов в поле "Имя файла" теперь выделяется не всё содержимое, а только имя файла без расширения, что позволяет сразу изменить имя без перемещения курсора или перевыделения области.
  • В конфигурациях на базе Wayland обеспечено применение и сохранение настроек скрытия элементов на рабочем столе ("Hide Desktop Items") по отдельности для каждого монитора.
  • В LXQt-Powermanagement реализованы раздельные таймауты перевода монитора в спящий режим для автономной работы и для работы от стационарного источника энергии.
  • Переделан панельный плагин изменения громкости, в котором вертикальные ползунки заменены на горизонтальные и показаны все доступные устройства вывода звука. Добавлена поддержка изменения громкости устройства по умолчанию при помощи колеса мыши или прокрутки тачпадом.
  • В LXQt Sessions разделены настройки сеансов на баз X11 и Wayland. Настройки Wayland показываются только при установке пакета lxqt-wayland-session.
  • В сеансах на базе Wayland реализована возможность вызова главного меню комбинацией клавиш, привязанной в настройках к выполнению команды "lxqt-qdbus openmenu".
  • В LXQt Runner для запуска встроенного калькулятора теперь достаточно начать ввод с цифры, а не только со знака "=".
  • В режиме "не беспокоить" прекращено сохранение в истории временных уведомлений, таких как информация о начале воспроизведения следующей музыкальной композиции.
  • В бэкенд xdg-desktop-portal-lxqt, реализующий порталы Freedesktop, добавлен новый портал org.freedesktop.impl.portal.Access для запроса подтверждения доступа к системным ресурсам, например, обращения к микрофону или камере.
  • В эмуляторе терминала QTerminal обеспечено выделение всех совпадений при поиске и улучшена подсветка кода.
  • Добавлена переменная окружения XDG_STATE_HOME, определяющая путь к каталогу для файлов с состоянием (.local/state).


  • 1, Bob (??), 13:54, 20/04/2026 [ответить]  
    А осталось ли чего ещё легче, но полноценного? На услоаном IceWM и т.п.

    Как у старых Puppy Linux. Где всё пашет с RAM на любом "терминале" (дохлых девайс) и нужен просто доступ местных софтин к серваку.

     
     
  • 2, Аноним (2), 14:17, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Попробуй plasma6, без шуток. Только отключи тяжёлые фоновые компоненты вроде пим и индексатора, с такими требованиями можешь и semantic desktop выпилить. И программы с вебкитом не используй, некоторые тянут вебкит непонятно для чего и отвязываются однострочным патчем исходников.
     
