Опубликована среда рабочего стола LXQt 2.3.0

05.11.2025 19:41

После 6 месяцев разработки представлен релиз среды рабочего стола LXQt 2.3.0 (Qt Lightweight Desktop Environment), продолжающей развитие проектов LXDE и Razor-qt. Интерфейс LXQt следует идеям классической организации рабочего стола, но привносит современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы. LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное окружение, вобравшее лучшие черты LXDE и Razor-qt. Код размещён на GitHub и поставляется под лицензиями GPL 2.0+ и LGPL 2.1+. Появление готовых сборок ожидается для Ubuntu (LXQt по умолчанию предлагается в Lubuntu), Arch Linux, Fedora, openSUSE, Mageia, FreeBSD, ROSA и ALT Linux.

В новой версии:

  • Улучшена поддержка протокола Wayland. В компонент lxqt-wayland-session, позволяющий запускать LXQt в сочетании с различными композитными менеджерами Wayland (LabWC, WayFire, kwin_wayland, Sway, Hyprland, River и Niri), добавлен обработчик lxqt-qdbus, предоставляющий универсальную обвязку над различными командами qdbus, не зависящую от композитного менеджера. Обеспечено помещение автоматически запускаемых приложений в корректные категории. Глобальный уровень масштабирования теперь можно устанавливать только для X11, а в Wayland для изменения уровня масштабирования следует использовать возможности композитных менеджеров или внешние утилиты, такие как kanshi.
  • В окружениях на базе Wayland в панели обеспечена работа интерфейса переключения между виртуальными рабочими столами при использовании композитных серверов, поддерживающих протокол ext-workspaces-v1, таких как Labwc и Niri.
  • В панель добавлен новый бэкенд на базе IPC для работы поверх композитного сервера Wayfire (по числу поддерживаемых операций с панелью Wayfire теперь уступает только KWin-Wayland).
  • В панельном плагине "Custom Command" реализована работающая с Wayland и X11 поддержка структурированного вывода и возможность обновления содержимого при продолжении вывода от запущенной команды.
  • В панели реализована возможность активации плагина "Show Desktop" через операции drag&drop. В плагине управления подсветкой появилась возможность изменения яркости вращением колеса мыши. В меню Fancy Menu и Main Menu обеспечена поддержка сортировки элементов с учётом локали.
  • В утилите для создания скриншотов ScreenGrab появилась возможность работы в Wayland-окружениях с композитными серверами, поддерживающими протокол "wlr_screencopy". В окружениях на базе X11 улучшено выделения цветом границы выделенной области.
  • В файловом менеджере PCManFM-Qt в контекстном меню боковой панели реализован пункт "Safely Remove" для безопасного извлечения накопителей. В настройки добавлена опция для отключения всплывающих подсказок для файлов на рабочем столе.
  • В эмулятор терминала QTerminal и виджет QTermWidget добавлена поддержка флагов Emoji. В контекстное меню добавлен элемент для переключения меток ("Toggle Bookmarks").
  • В менеджер управления энергопотреблением добавлена опция для выключения монитора в окружениях на базе Wayland (поддерживаются композитные менеджеры KWin, niri и Hyprland).
  • В программу для работы с архивами LXQt Archiver добавлена поддержка алгоритма сжатия LZ4.
  • Запущен новый wiki-сайт проекта с улучшенной система поиска (содержимое старых wiki-страниц сохранено).


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 19:53, 05/11/2025 [ответить]  
    		• +3 +/
    Сколько лет оно существует, а порядок с отступами так и не навели. Там, где они нужны, их нет, а там, где не нужны, они в три мужицких пальца толщиной.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:03, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    да забей, линух сейчас только на виртуалках, у дэвов макось, в офисе винда с экселем... твк что гуй не нужен
     

  • 1.2, Аноним (2), 19:58, 05/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    >LXQt по умолчанию предлагается в Lubuntu

    https://cdimage.ubuntu.com/lubuntu/releases/25.10/release/

     
  • 1.4, Аноним (-), 20:08, 05/11/2025 [ответить]  
    		• –2 +/
    > Улучшена поддержка протокола Wayland.

    Ого даже разработчики полудохлой крыски решили что нужно поддержать вейланд, чтобы не оказаться за бортом прогресса.

     
     
  • 2.5, Медведь (ok), 20:13, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ого даже разработчики полудохлой крыски

    Знатока видно сразу! Маскот проекта -- колибри.

     
     
  • 3.8, 12yoexpert (ok), 20:18, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    типичная ЦА вяленого
     
  • 2.7, яппи (?), 20:18, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это не крыска, это птичка, вроде колибри
     

  • 1.6, Аноним (6), 20:18, 05/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.9, Шихаил Мигорин (?), 20:21, 05/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    Вот именно поэтому ляликс занимает свои 0.01% десктопа. Даже не из-за подкапотного несовершенства, а из-за чудовищно непривлекательного ui/ux. Выше в точку подметили про отступы. А я добавлю к этому ещё и ужасную помесь шрифтов, цветов и непродуманность ux.
     

