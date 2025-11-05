Опубликована среда рабочего стола LXQt 2.3.0

После 6 месяцев разработки представлен релиз среды рабочего стола LXQt 2.3.0 (Qt Lightweight Desktop Environment), продолжающей развитие проектов LXDE и Razor-qt. Интерфейс LXQt следует идеям классической организации рабочего стола, но привносит современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы. LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное окружение, вобравшее лучшие черты LXDE и Razor-qt. Код размещён на GitHub и поставляется под лицензиями GPL 2.0+ и LGPL 2.1+. Появление готовых сборок ожидается для Ubuntu (LXQt по умолчанию предлагается в Lubuntu), Arch Linux, Fedora, openSUSE, Mageia, FreeBSD, ROSA и ALT Linux. В новой версии: Улучшена поддержка протокола Wayland. В компонент lxqt-wayland-session, позволяющий запускать LXQt в сочетании с различными композитными менеджерами Wayland (LabWC, WayFire, kwin_wayland, Sway, Hyprland, River и Niri), добавлен обработчик lxqt-qdbus, предоставляющий универсальную обвязку над различными командами qdbus, не зависящую от композитного менеджера. Обеспечено помещение автоматически запускаемых приложений в корректные категории. Глобальный уровень масштабирования теперь можно устанавливать только для X11, а в Wayland для изменения уровня масштабирования следует использовать возможности композитных менеджеров или внешние утилиты, такие как kanshi.

В окружениях на базе Wayland в панели обеспечена работа интерфейса переключения между виртуальными рабочими столами при использовании композитных серверов, поддерживающих протокол ext-workspaces-v1, таких как Labwc и Niri.

В панель добавлен новый бэкенд на базе IPC для работы поверх композитного сервера Wayfire (по числу поддерживаемых операций с панелью Wayfire теперь уступает только KWin-Wayland).

В панельном плагине "Custom Command" реализована работающая с Wayland и X11 поддержка структурированного вывода и возможность обновления содержимого при продолжении вывода от запущенной команды.

В панели реализована возможность активации плагина "Show Desktop" через операции drag&drop. В плагине управления подсветкой появилась возможность изменения яркости вращением колеса мыши. В меню Fancy Menu и Main Menu обеспечена поддержка сортировки элементов с учётом локали.

В утилите для создания скриншотов ScreenGrab появилась возможность работы в Wayland-окружениях с композитными серверами, поддерживающими протокол "wlr_screencopy". В окружениях на базе X11 улучшено выделения цветом границы выделенной области.

В файловом менеджере PCManFM-Qt в контекстном меню боковой панели реализован пункт "Safely Remove" для безопасного извлечения накопителей. В настройки добавлена опция для отключения всплывающих подсказок для файлов на рабочем столе.

В эмулятор терминала QTerminal и виджет QTermWidget добавлена поддержка флагов Emoji. В контекстное меню добавлен элемент для переключения меток ("Toggle Bookmarks").

В менеджер управления энергопотреблением добавлена опция для выключения монитора в окружениях на базе Wayland (поддерживаются композитные менеджеры KWin, niri и Hyprland).

В программу для работы с архивами LXQt Archiver добавлена поддержка алгоритма сжатия LZ4.

Запущен новый wiki-сайт проекта с улучшенной система поиска (содержимое старых wiki-страниц сохранено).



