Релиз минималистичного web-браузера Dillo 3.3.0

|2.24, Аноним (24), 23:25, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> нет поддержки JavaScript
Это значит, что ни один сайт за клаудфлягой работать не будет. Клаудфляга требует исполнения инжекционных скриптов, чтобы пустить на сайт.
|1.5, Аноним (5), 21:02, 26/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>нет поддержки JavaScript
В нём, наверное, даже Яндекс и Гугл поиск работать не будут.
|4.14, Frestein (ok), 21:55, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Правильно! Кому нужны эти гугло-сервисы? Кора дуба всё равно не тянет ютубы эти ваши.
|5.17, Anonymouse (?), 22:19, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Youtube можно и через invidious или плеер mpv смотреть, так что не проблема. А без всего остального жить вполне можно и, более того, нужно для приватности
|5.19, Сладкая булочка (?), 22:37, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Кора дуба всё равно не тянет ютубы эти ваши.
Можно скачивать видео полностью, а потом смотреть. Вообще ютуб плеер даже 4-ый пень не тянет.
|3.12, Frestein (ok), 21:54, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Поиск по картинкам и переводчик у них уделывает гугловский. А вот работать там не стоит.
|1.16, Аноним (16), 22:01, 26/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>Добавлена опция page_action
прикольно. можно js движок вынести из процесса бразера
|1.20, Сладкая булочка (?), 22:43, 26/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Добавлена опция page_action, при помощи которой можно организовать запуск произвольных shell-команд из контекстного меню страницы.
(не)Безопасненько
|1.22, Энтомолог_русолог (ok), 22:57, 26/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
HTML 4.01 — 24 декабря 1999 года
То есть оный Dildo по сей день не полностью поддерживает стандарт которому скоро 27 лет
Не, я помню в 2004ом он использовался для показа html в письмах в Sylpheed Claws, но зачем он сейчас? Куда вы им зайдете? Что увидите?
|1.23, Аноним (23), 22:58, 26/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
HTML 4.01 и нет поддержки JavaScript? Прошу прощения, а на нем хоть что-то из современных сайтов открывается? Ну, я понимаю, что его можно использовать для чтения манов каких-нибудь, но для остальных сайтов что - использовать тот же Google Chrome? А зачем тогда иметь два браузера?
