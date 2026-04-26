Релиз минималистичного web-браузера Dillo 3.3.0

Представлен релиз web-браузера Dillo 3.3.0. Браузер предоставляет графический интерфейс на основе вкладок и поддерживает HTML 4.01, CSS и HTTPS (нет поддержки JavaScript). Функциональность Dillo может расширяться через плагины, например, имеются плагины для протоколов IPFS и Gemini. При открытии стартовой страницы Dillo расходует 12 МБ ОЗУ, а установочный deb-пакет занимает около 600 КБ. Графический интерфейс построен с использованием библиотеки FLTK. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. В новой версии: Добавлена опция "--enable-experimental-fltk" для сборки с фреймфорком FLTK 1.4, в котором появилась поддержка работы в окружениях на базе протокола Wayland. Поддержка FLTK 1.4 пока отмечена как экспериментальная из-за отдельных проблем с отрисовкой на экранах с высоким DPI и в окружениях на базе Wayland.

Добавлена возможность управления из командной строки с подключением к работающему экземпляру браузера через UNIX-сокет. Доступны такие команды как открытие URL во вкладке, замена содержимого, перезагрузка вкладки, проверка завершения загрузки страницы во вкладке, оценка HTTP-заголовков и текстовый дамп содержимого вкладки.

Добавлена опция page_action, при помощи которой можно организовать запуск произвольных shell-команд из контекстного меню страницы. В сочетании с возможностями управления из командной строки можно создавать скрипты для обработки/изменения страниц или специфичные загрузчики содержимого.

Добавлен обходной режим сохранения сторонних Cookie, позволяющий использовать на сайтах OAuth при аутиентификации.



