Релиз минималистичного web-браузера Dillo 3.3.0

26.04.2026 20:42 (MSK)

Представлен релиз web-браузера Dillo 3.3.0. Браузер предоставляет графический интерфейс на основе вкладок и поддерживает HTML 4.01, CSS и HTTPS (нет поддержки JavaScript). Функциональность Dillo может расширяться через плагины, например, имеются плагины для протоколов IPFS и Gemini. При открытии стартовой страницы Dillo расходует 12 МБ ОЗУ, а установочный deb-пакет занимает около 600 КБ. Графический интерфейс построен с использованием библиотеки FLTK. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3.

В новой версии:

  • Добавлена опция "--enable-experimental-fltk" для сборки с фреймфорком FLTK 1.4, в котором появилась поддержка работы в окружениях на базе протокола Wayland. Поддержка FLTK 1.4 пока отмечена как экспериментальная из-за отдельных проблем с отрисовкой на экранах с высоким DPI и в окружениях на базе Wayland.
  • Добавлена возможность управления из командной строки с подключением к работающему экземпляру браузера через UNIX-сокет. Доступны такие команды как открытие URL во вкладке, замена содержимого, перезагрузка вкладки, проверка завершения загрузки страницы во вкладке, оценка HTTP-заголовков и текстовый дамп содержимого вкладки.
  • Добавлена опция page_action, при помощи которой можно организовать запуск произвольных shell-команд из контекстного меню страницы. В сочетании с возможностями управления из командной строки можно создавать скрипты для обработки/изменения страниц или специфичные загрузчики содержимого.
  • Добавлен обходной режим сохранения сторонних Cookie, позволяющий использовать на сайтах OAuth при аутиентификации.


  1. Главная ссылка к новости (https://dillo-browser.org/rele...)
Обсуждение (23)
  • 1.1, Аноним (1), 20:50, 26/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Мой любимый браузер после netsurf.
     
     
  • 2.10, Анонаим (?), 21:38, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему не после elinks?
     
     
  • 3.21, Аноним (1), 22:44, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже неплох
     
  • 2.18, Аноним (-), 22:36, 26/04/2026 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:56, 26/04/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    Круто
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 23:25, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нет поддержки JavaScript

    Это значит, что ни один сайт за клаудфлягой работать не будет. Клаудфляга требует исполнения инжекционных скриптов, чтобы пустить на сайт.

     

  • 1.4, Аноним (4), 21:01, 26/04/2026 [ответить]  
    		• –3 +/
    Как у него с тестами ?
    https://browserbench.org
     
  • 1.5, Аноним (5), 21:02, 26/04/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    >нет поддержки JavaScript

    В нём, наверное, даже Яндекс и Гугл поиск работать не будут.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:20, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Компанию Яндекс нужно забыть как страшный сон.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 21:48, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Гугл, впрочем, тоже лучше забыть
     
     
  • 4.14, Frestein (ok), 21:55, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Правильно! Кому нужны эти гугло-сервисы? Кора дуба всё равно не тянет ютубы эти ваши.
     
     
  • 5.17, Anonymouse (?), 22:19, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Youtube можно и через invidious или плеер mpv смотреть, так что не проблема. А без всего остального жить вполне можно и, более того, нужно для приватности
     
  • 5.19, Сладкая булочка (?), 22:37, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кора дуба всё равно не тянет ютубы эти ваши.

    Можно скачивать видео полностью, а потом смотреть. Вообще ютуб плеер даже 4-ый пень не тянет.

     
  • 3.12, Frestein (ok), 21:54, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поиск по картинкам и переводчик у них уделывает гугловский. А вот работать там не стоит.
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:21, 26/04/2026 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:27, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DuckDuckGo должен работать.
     
     
  • 3.15, Frestein (ok), 21:56, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти варианты будут
    https://html.duckduckgo.com/html
    https://lite.duckduckgo.com/lite
     

  • 1.7, Аноним (6), 21:21, 26/04/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Пока что лучший браузер из тех что сейчас есть.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:55, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    После фаерфокса?
     

  • 1.16, Аноним (16), 22:01, 26/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    >Добавлена опция page_action

    прикольно. можно js движок вынести из процесса бразера

     
  • 1.20, Сладкая булочка (?), 22:43, 26/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    > Добавлена опция page_action, при помощи которой можно организовать запуск произвольных shell-команд из контекстного меню страницы.

    (не)Безопасненько

     
  • 1.22, Энтомолог_русолог (ok), 22:57, 26/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    HTML 4.01 — 24 декабря 1999 года

    То есть оный Dildo по сей день не полностью поддерживает стандарт которому скоро 27 лет
    Не, я помню в 2004ом он использовался для показа html в письмах в Sylpheed Claws, но зачем он сейчас? Куда вы им зайдете? Что увидите?

     
  • 1.23, Аноним (23), 22:58, 26/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    HTML 4.01 и нет поддержки JavaScript? Прошу прощения, а на нем хоть что-то из современных сайтов открывается? Ну, я понимаю, что его можно использовать для чтения манов каких-нибудь, но для остальных сайтов что - использовать тот же Google Chrome? А зачем тогда иметь два браузера?
     

