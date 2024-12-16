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Web-браузеру Dillo исполнилось 25 лет

16.12.2024 11:53

Разработчики web-браузера Dillo празднуют 25-летие проекта. Браузер предоставляет графический интерфейс на основе вкладок и поддерживает HTML 4.01, CSS и HTTPS (нет поддержки JavaScript). Функциональность Dillo может расширяться через плагины, например, имеются плагины для протоколов IPFS и Gemini. Изначально графический интерфейс основывался на библиотеке GTK1, но в 2005 году был переведён на FLTK2 из-за желания сохранить минималистичный характер проекта - последняя версия Dillo расходует 12 МБ ОЗУ при открытии стартовой страницы, а установочный deb-пакет занимает 500 КБ.

Dillo был основан в 1999 году как ответвление от проекта Gzilla. Проект активно развивался до смерти одного из двух ключевых разработчиков в 2016 году, после чего оставшийся разработчик потерял интерес к дальнейшей работе и в 2017 году сопровождение Dillo прекратилось. В 2023 году нашёлся энтузиаст, основавший ответвление Dillo+ (Dillo-Plus), вобравшее накопившиеся исправления. В начале 2024 года ещё один энтузиаст решил продолжить сопровождение основной кодовой базы Dillo и летом сформировал релиз Dillo 3.1, в который вошло несколько значительных улучшений.



  1. Главная ссылка к новости (https://dillo-browser.github.i...)
  2. OpenNews: После многолетнего забвения опубликован минималистичный web-браузер Dillo 3.1
  3. OpenNews: Новая программа: Dillo - fast, small Web browser
  4. OpenNews: Представлен Fifth, минималистичный web-браузер с интерфейсом на основе FLTK
  5. OpenNews: Выпуск минималистичного web-браузера links 2.26
  6. OpenNews: Новая версия браузера NetSurf 3.11
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62412-dillo
Ключевые слова: dillo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (92) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Бывалый Смузихлёб (ok), 12:02, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а сколько лет нетскейпу исполнилось ?
     
     
  • 2.56, Аноним (56), 13:23, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чуть меньше, чем Mosaic.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:04, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    25 лет, итоги))
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:09, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Лучше чем хром?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:17, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Открой ютуб, увидишь.
     
     
  • 3.115, Аноним (115), 18:09, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Открой ютуб

    А вот сейчас было обидно.

     
  • 3.116, Аноним (116), 18:12, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Открыл. Оба зависают и ничего не показывают. Одинаково.

    В общем, понял. Плюс-минус одно и то же.

     
  • 2.9, Аноним (-), 12:27, 16/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 2.112, trdm (ok), 17:48, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучше чем хром?

    Иногда лучше, т.к. свистоперделки не всегда нужны.
    Я иногда пользуюсь http://www.qtweb.net/ для просмотра локальной доки...

     

  • 1.4, Аноним (-), 12:10, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > HTML 4.01, CSS и HTTPS
    > нет поддержки JavaScript

    Это не браузер.
    Просмотрщик хтмл, в лучшем случае...

    И CSS там 2.1, кто хочет вернуться в 2̶0̶0̶7̶  2011 год - можете попробовать)))

     
     
  • 2.10, Йохан Палыч Павлович (?), 12:28, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Это браузер, даже если это тебе не нравится.
     
     
  • 3.14, Аноним (-), 12:34, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ага, а машина это тоже повозка - 4 колеса, можно пятую точку переместить из пункта А в пункт Б.
    Только скорость у повозки меньше в 5 раз, зато пожно лицезреть лошадиный круп и нюхать ароматы свежего навоза.

    Это было браузером лет 10-15 назад, сейчас это "не браузер", даже если это тебе не нравится)

     
     
  • 4.18, Аноним (18), 12:37, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Жигули тоже автомобиль и на него есть спрос.
     
     
  • 5.23, Аноним (23), 12:47, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Жигуль принципиально ничем от мерседеса не отличается. Комфорта поменьше, да качество похуже, но в целом возможности абсолютно те же.
     
     
  • 6.26, nox. (?), 12:55, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Комфорта поменьше

    Согласен
    > качество похуже

    Не согласен. Чинили электронику 20-летней модели 450. У Жигулей качество получше будет.

     
     
  • 7.95, Аноним (-), 15:31, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Не согласен. Чинили электронику 20-летней модели 450. У Жигулей качество получше будет.

    Во, выкинь нафиг мерседес, пересаживайся на жигуля. Интересно, ты вообще советскую электронику видел? Если да - ну расскажи как это еще хуже делать? Даже китайцы лучше делают.


     
     
  • 8.110, Аноним (110), 17:29, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит даже китайцы Если учесть, что сейчас кроме китайцев никто ничего н... текст свёрнут, показать
     
  • 6.32, Флудер (?), 13:04, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если в жигулях возить свиней использования весового коэффициента комфортности для сравнения не имеет смысла
     
     
  • 7.35, Аноним (-), 13:07, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем ты так про сограждан?
    Сейчас из новых машин остались тазы на платформе древнего рено и всякие ляо-сяо, которых 100500 марок и каждый год новые.
    Зато на вон в ниву подушку вернули!
     
  • 6.63, Аноним (63), 13:34, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жигули это дилло. Мерс это хром.
     
  • 6.66, Аноним (66), 13:37, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Жигуль принципиально ничем от мерседеса не отличается. Комфорта поменьше, да качество похуже, но в целом возможности абсолютно те же.

    Ты еще девушку с рукой так сравни 🤦

     
     
  • 7.73, Аноним (73), 13:46, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот не надо тут этих понтов. Жигуль действительно вполне современный автомобиль (низкокачественный только, ну это место про́клятое, как известно). А сабж — это мотоколяска какая-то.
     
     
  • 8.89, Аноним (-), 14:57, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Каких понтов Ну вот скажи, где он современные Двигло - древний восьмклап, с ко... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.109, Аноним (109), 17:28, 16/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 7.107, Аноним (56), 17:23, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно известно - жалкое подобие руки :)
     
  • 6.72, Bob (??), 13:45, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    тебе и бутылка не будет принципиальных различий иметь, по сравнению с табуреткой.

    и там и там сидеть можно.

    комфорта, сначала, поменьше. качество похуже. но в целом то - сидеть можно, да?)

     
     
  • 7.75, Аноним (73), 13:47, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы понимаете, что такое принципиальные отличия? Вот когда авто заводится не от стартера, а ручкой — это принципиальное отличие.
     
     
  • 8.117, Аноним (117), 18:30, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да Принципиально никто в здравом уме не предпочтет жигуль мерседесу Выбор тако... текст свёрнут, показать
     
  • 5.33, Аноним (-), 13:05, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Жигули тоже автомобиль

    Это не автомобиль, а ржавое ведро с болтами.
    Которое не соответствует даже минимальным требованиям безопасности.

    > и на него есть спрос.

    Разумеется. Вы видели цены на новые авто? Даже на отечественные.
    Спрос есть из-за нищеты. Ничего хорошего в этом нет.

     
     
  • 6.114, Аноним (109), 17:52, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вон в Ямало-Ненецкий округ токаря не могут за 180 тыров в месяц найти, а в Татарстане кружок за 200 тыров некому организовать, уже даже среди мигрантов ищут...
    https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/resized/590xH/media/img/2/05/347341795428052.web
     
  • 5.71, Bob (??), 13:42, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому и кобыла невеста. На конелюбство тоже спрос есть. Но это всё извращения.
     
  • 5.108, User (??), 17:24, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но вот только ЭТО не жигули, ибо по дорогам общего пользования ездить не умеет от слова "совсем".
     
  • 4.21, Аноним (23), 12:41, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не было это браузером ни пятнадцать, ни тем более десять лет назад. Пятнадцать лет назад — это Opera 9.50, их сравнивать смешно даже.
     
     
  • 5.31, Йохан Палыч Павлович (?), 13:03, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так то получается, что и современные хромы с фуррифоксами ни разу не браузеры, ибо flash запускать не умеют.
     
     
  • 6.36, Аноним (23), 13:08, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ладно Flash, так ведь ни один в VRML не умеет!
     
     
  • 7.51, Аноним (-), 13:19, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Охохо, ну ты вспомнил))
    А ведь ВЕРМАЛ был не единственным.
    Был еще 3DMLW, была КОЛЛАДА (или скорее КАЛЛада)))...
    Из всего этого зоопарка кажется только X3D более менее-живой
     
     
  • 8.62, Аноним (23), 13:32, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЧСХ, кое-какой контент на VRML ещё жив http lenin ru vmas htm ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.88, Аноним (88), 14:55, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чо с То что на каком-то забытом богом сайте еще что-то работает - не значит... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.90, Аноним (23), 15:01, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ничо, вспомнил просто Конкретно про этот мавзолей даже в бумажной периодике ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.39, Аноним (-), 13:09, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм... А линукс не ОС тк на нем программы с PDP-11 не запустится?
    Нет, оно не так работает.
    Людей не сильно волнует что быљо 10-20 лет назад, им нужно чтобы оно работало сейчас.
     
  • 6.42, Аноним (-), 13:11, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > современные хромы с фуррифоксами

    Единственные браузеры. Еще сафари плюс-минус.

    > ибо flash запускать не умеют.

    Флеш закопали много лет назад.
    То что браузер не умеет запускать какое-то заброшенное старье не делает его не-браузером.
    А вот то, что он не поддерживает более-менее современные и актуальные технологии - делает.

    И да - ты соврал.
    ФФ может запускать флеш через ruffle extension.

     
  • 4.48, Унтеранонимш (?), 13:15, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчес центробанк ещё немного ставочку повысит и кто-то уже будет нюхать лошадиный круп и жить в повозке.
    Хотя, лошадь тогда уже станет роскошью. Врочем, как и повозка. Скоро в счастливый зелёный век ввергнут себя некоторые господа. Аминь!
     
     
  • 5.60, Аноним (60), 13:29, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хотя, лошадь тогда уже станет роскошью. Врочем, как и повозка.

    Каждому по велосипеду и никто не уйдет обиженным!
    Взрослым солидные велики, чтобы килограмм по 15 весили, вроде Туриста или Ук... а не, ее нельзя, скрепы поразгибаются. А деткам - Салюты и Аисты.
    А зимой можно на лыжах на работу.

     
  • 5.106, Аноним (109), 17:21, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > лошадь

    За прошедшие 10 месяцев 2024 года в России было продано 1 325 957 новых легковых автомобилей – на 59,8% больше, чем в январе – октябре прошлого года.
    Источник: https://www.autostat.ru/press-releases/58819/

    1.3 млн., конечно, не показатели 10-ти+ летней давности, но в общем и целом не такой и ужас-ужас...

     
  • 3.38, Аноним (56), 13:09, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да понятно, Lynx тоже браузер так-то.
     
  • 3.64, Аноним (66), 13:34, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это браузер, даже если это тебе не нравится

    Сори, но нет - это не браузер. Браузер - это то, на чем можно браузить веб. А в сабже большинство современных сайтов тупо не фурычат.

    Правильно все тот аноним сказал: Dillo - это в лучшем случае просмотрщик HTML 4.

     
     
  • 4.97, Аноним (97), 16:02, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой интернет браузить? Ты на находишь на сайте который открывается браузером. А то что какие-то отдельные гуглосайты открываются только гугломонстробраузером, не отменяет того что dillo браузер.
     
  • 2.19, anonymous (??), 12:38, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ведь остались только небраузеры и запускалки рекламорезок.
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:43, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Просмотрщик хтмл, в лучшем случае...

    опеннет с выключенным джЫЭс во всех браузерах одинаковый :)

     
  • 2.77, аноним0000 (?), 13:55, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Браузер - это и есть программа для просмотра гипертекста. Это современные "браузеры" превратились в монстров с виртуальной машиной, медиапроигрывателем и прочим.
     
     
  • 3.81, Аноним (23), 14:15, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Веб-браузер — это программа для просмотра WWW.
     
  • 2.101, Анон1110м (?), 16:38, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это не браузер.
    > Просмотрщик хтмл, в лучшем случае...
    > И CSS там 2.1, кто хочет вернуться в 2̶0̶0̶7̶  2011 год - можете попробовать)))

    Браузер — калька с анлицкого слова browser которое вроде как переводится как просматривать так что…

     

  • 1.6, Аноним (6), 12:21, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    У NetSurf ситуация едва ли лучше.
    Чуть-чуть. И по-умолчанию JS тоже не работает.
     
     
  • 2.43, Аноним (6), 13:11, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там хотя бы интерфейс посовременнее. Но консоль и DevTools полностью отсутствуют, как в IE6.
     
  • 2.96, Аноним (96), 15:54, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не лучше. Почему-то при клике на глагной по табу "мини-новости" не открывает их. Вот такое вот чудо техники, нетсурф.
     
     
  • 3.102, Аноним (6), 16:44, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кнопка "мини-новости" работает через JS. О том и речь, что его там нет, хотя заявляют, будто есть. В сборке версии 3.11 для Шиндоус вообще нет галочки в настройках для его включения.
     
  • 3.103, Аноним (6), 16:55, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вернее самого диалога в меню нет. «Tools → Options» есть, а «Edit → Preferences» — нет.
     
  • 2.113, Аноним (113), 17:52, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато netsurf работал нативно на wayland ещё в 2015 году когда ещё ни firefox ни chrome о нём ещё не слышали!
    В этом смысле netsurf прогресивнее прочих браузеров.
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:26, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Все понимаю. Но зачем это вообще надо? 90е закончились 25 лет назад.
     
     
  • 2.11, Йохан Палыч Павлович (?), 12:31, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >90е закончились 25 лет назад.

    Да ты не капитан, а капитанище очевидность!

     
  • 2.49, Унтеранонимш (?), 13:18, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У нас ещё третьепни под продавленными кроватями не все передохли. Есть ещё пыль в грибницах!
     
  • 2.68, Аноним (66), 13:39, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но зачем это вообще надо? 90е закончились 25 лет назад.

    Авторам делать нечего.

     
     
  • 3.91, Аноним (56), 15:08, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, запили бы ещё один тайловый WM.
     
  • 2.104, Аноним (113), 17:07, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >90е закончились

    Серьёзно? А по-моему только начинаются...

     

  • 1.13, Аноним (-), 12:32, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кому это нужно? Лет 15 назад очень быстро сделали, но не особо стали популярными цифровые фоторамки. Т.е. легковесный браузер для встраиваемых систем.
     
  • 1.15, Аноним (-), 12:34, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда-то интерфейсы терминала магазина на них отображали, но скажем так - пушкой по воробьям легче, проще и более поддерживаемый вариант. Обычный браузер как-то в этом плане проще, да и специальные ОС нынче есть.
     
  • 1.17, Аноним (17), 12:36, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохо, обмазать сторонними библиотеками и вполне может жить в современном вебе.
    Всяко лучше чем хром, хром или хромиум где разница - иконка на значке запуска
     
     
  • 2.54, Унтеранонимш (?), 13:21, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну вот теперь всё понятно. Лучше чем форефокс и лучше чем хром. А разве могло быть по-другому? Мы же на опенете.
     
  • 2.84, Аноним (84), 14:43, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Джиэса нету, каким образом он жить то может? Как клиент опеннета?
     

  • 1.28, th3m3 (ok), 12:57, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вполне неплохо. Нормальные сайты должны работать без js.
     
     
  • 2.52, Аноним (56), 13:19, 16/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.57, Унтеранонимш (?), 13:24, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И без картинок, не говоря уже о видео. Только текст, как у Столлмана.
    Я, например, сегодня разрушил уже два ткацких станка и не планирую на этом останавливаться.
     
     
  • 3.59, th3m3 (ok), 13:28, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для видео есть отдельные сайты. Картинки часто лепят не по делу, а чтобы были, т.е. лишний мусор, как и js.
     
  • 2.61, Аноним (-), 13:30, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А кто определяет "нормальность"?
    Возможно кому-то нормально в пещере сидеть.
     
     
  • 3.67, th3m3 (ok), 13:38, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нормальность в данном случае - определяет здравый смысл.
     
     
  • 4.69, Аноним (73), 13:40, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пофиг на функциональность, лишь бы никакого JS — это не про здравый смысл.
     
     
  • 5.80, th3m3 (ok), 14:09, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какая функциональность то? Нормально готовить js, умеют единицы. У остальных говнокодеров, даже страницы перезагружаются, хотя там тонны js. А так, без js - сейчас при отправке формы или загрузке новой страницы - страницы грузятся мгновенно(на тех сайтах, где нет тонн js). Взять тот же opennet. Всё довольно шустро работает. Раньше gmail на версии без js - просто летал. Можно было быстро пробежать по почте, сейчас же - лишние секунды ждёшь когда загрузится и вообще, в целом, только дольше всё. Фейсбук в html режиме, ой как летал. Но тоже всё отключили сейчас.

    Если рассматривать какие-то сервисы типо Figma, то в вебе нафиг оно надо. Нужен нормальный нативный софт под такое. Их же js ограничивает, связывает руки в браузере.

     
  • 4.85, Аноним (84), 14:45, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Э нет, нормальность определяется выполнением задачи. Если нельзя выполнить задачу захода на сайт с JS, то можно сколько угодно плакать про здравый смысл, но люди просто возьмут другой браузер. Который позволяет задачу выполнить.
     
  • 4.86, Аноним (88), 14:53, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Естественно!
    Здравый смысл для юзер - "оно работает или нет".

    Если пользователь хочет посмотреть ютуб, позалипать в соцсеть или зайти на сайт своего банка... то какими бы не были плохие сайты с JS - он расчитывает что они откроются.
    И если этого не произойдет, то он просто выкинет недо-браузер на помойку и пойдет за рабочим.

     
  • 2.111, User (??), 17:32, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все два, да.
     

  • 1.30, нитгитлистер (?), 13:03, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    сколько троллей столько и мнений) браузер не браузер какая теперь разница если о нём знают только избранные?
     
     
  • 2.46, Аноним (-), 13:12, 16/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.53, Аноним (23), 13:21, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не программе решать, что обязательно, а что нет.
     
     
  • 3.58, Унтеранонимш (?), 13:28, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не программе, но её лицензии! Делись, дополняй, ххх гусей до последнего гудка!
     
     
  • 4.65, Аноним (63), 13:35, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто заплатит? Уде бы давно делали движ браузера по всем стандартам.  
     

  • 1.70, Аноним (70), 13:42, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как должен работать браузер - Википедия открывается мгновенно.
     
     
  • 2.76, Аноним (73), 13:52, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Звук воспроизведёт? https://en.wikipedia.org/wiki/Phonograph_cylinder
     
  • 2.98, Аноним (98), 16:07, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы так говорите, словно в firefox она открывается не мгновенно.
     

  • 1.79, Аноним (79), 14:04, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    quickJS могли бы и прикрутить раз такие минималисты.
     
     
  • 2.99, fuggy (ok), 16:14, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так а толку, если современные сайты заточены под ultra-turbo-V8 с fast-JIT, которые под quickjs будут пыхтеть как паровоз.
     

  • 1.82, Аноним (98), 14:20, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >последняя версия Dillo расходует 12 МБ ОЗУ при открытии стартовой страницы, а установочный deb-пакет занимает 500 КБ.

    И ничего не может.

     
  • 1.92, Аноним Аронович (?), 15:15, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикручивался к claws-mail и работал мгновенно, если нужно смотреть в хтмл. А так вобщем, малополезен, конечно. Пусть живет, всех благ.
     

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