Web-браузеру Dillo исполнилось 25 лет

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|3.116, Аноним (116), 18:12, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Открыл. Оба зависают и ничего не показывают. Одинаково.
В общем, понял. Плюс-минус одно и то же.
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|1.4, Аноним (-), 12:10, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> HTML 4.01, CSS и HTTPS
> нет поддержки JavaScript
Это не браузер.
Просмотрщик хтмл, в лучшем случае...
И CSS там 2.1, кто хочет вернуться в 2̶0̶0̶7̶ 2011 год - можете попробовать)))
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|3.14, Аноним (-), 12:34, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ага, а машина это тоже повозка - 4 колеса, можно пятую точку переместить из пункта А в пункт Б.
Только скорость у повозки меньше в 5 раз, зато пожно лицезреть лошадиный круп и нюхать ароматы свежего навоза.
Это было браузером лет 10-15 назад, сейчас это "не браузер", даже если это тебе не нравится)
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|5.23, Аноним (23), 12:47, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Жигуль принципиально ничем от мерседеса не отличается. Комфорта поменьше, да качество похуже, но в целом возможности абсолютно те же.
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|6.26, nox. (?), 12:55, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Комфорта поменьше
Согласен
> качество похуже
Не согласен. Чинили электронику 20-летней модели 450. У Жигулей качество получше будет.
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|7.95, Аноним (-), 15:31, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Не согласен. Чинили электронику 20-летней модели 450. У Жигулей качество получше будет.
Во, выкинь нафиг мерседес, пересаживайся на жигуля. Интересно, ты вообще советскую электронику видел? Если да - ну расскажи как это еще хуже делать? Даже китайцы лучше делают.
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|6.32, Флудер (?), 13:04, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если в жигулях возить свиней использования весового коэффициента комфортности для сравнения не имеет смысла
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|7.35, Аноним (-), 13:07, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем ты так про сограждан?
Сейчас из новых машин остались тазы на платформе древнего рено и всякие ляо-сяо, которых 100500 марок и каждый год новые.
Зато на вон в ниву подушку вернули!
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|6.66, Аноним (66), 13:37, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Жигуль принципиально ничем от мерседеса не отличается. Комфорта поменьше, да качество похуже, но в целом возможности абсолютно те же.
Ты еще девушку с рукой так сравни 🤦
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|7.73, Аноним (73), 13:46, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот не надо тут этих понтов. Жигуль действительно вполне современный автомобиль (низкокачественный только, ну это место про́клятое, как известно). А сабж — это мотоколяска какая-то.
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|8.89, Аноним (-), 14:57, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Каких понтов Ну вот скажи, где он современные Двигло - древний восьмклап, с ко... текст свёрнут, показать
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|6.72, Bob (??), 13:45, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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тебе и бутылка не будет принципиальных различий иметь, по сравнению с табуреткой.
и там и там сидеть можно.
комфорта, сначала, поменьше. качество похуже. но в целом то - сидеть можно, да?)
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|7.75, Аноним (73), 13:47, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы понимаете, что такое принципиальные отличия? Вот когда авто заводится не от стартера, а ручкой — это принципиальное отличие.
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|5.33, Аноним (-), 13:05, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Жигули тоже автомобиль
Это не автомобиль, а ржавое ведро с болтами.
Которое не соответствует даже минимальным требованиям безопасности.
> и на него есть спрос.
Разумеется. Вы видели цены на новые авто? Даже на отечественные.
Спрос есть из-за нищеты. Ничего хорошего в этом нет.
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|5.71, Bob (??), 13:42, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кому и кобыла невеста. На конелюбство тоже спрос есть. Но это всё извращения.
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|5.108, User (??), 17:24, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, но вот только ЭТО не жигули, ибо по дорогам общего пользования ездить не умеет от слова "совсем".
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|4.21, Аноним (23), 12:41, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не было это браузером ни пятнадцать, ни тем более десять лет назад. Пятнадцать лет назад — это Opera 9.50, их сравнивать смешно даже.
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|7.51, Аноним (-), 13:19, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Охохо, ну ты вспомнил))
А ведь ВЕРМАЛ был не единственным.
Был еще 3DMLW, была КОЛЛАДА (или скорее КАЛЛада)))...
Из всего этого зоопарка кажется только X3D более менее-живой
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|9.88, Аноним (88), 14:55, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
И чо с То что на каком-то забытом богом сайте еще что-то работает - не значит... текст свёрнут, показать
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|6.39, Аноним (-), 13:09, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хм... А линукс не ОС тк на нем программы с PDP-11 не запустится?
Нет, оно не так работает.
Людей не сильно волнует что быљо 10-20 лет назад, им нужно чтобы оно работало сейчас.
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|6.42, Аноним (-), 13:11, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> современные хромы с фуррифоксами
Единственные браузеры. Еще сафари плюс-минус.
> ибо flash запускать не умеют.
Флеш закопали много лет назад.
То что браузер не умеет запускать какое-то заброшенное старье не делает его не-браузером.
А вот то, что он не поддерживает более-менее современные и актуальные технологии - делает.
И да - ты соврал.
ФФ может запускать флеш через ruffle extension.
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|4.48, Унтеранонимш (?), 13:15, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчес центробанк ещё немного ставочку повысит и кто-то уже будет нюхать лошадиный круп и жить в повозке.
Хотя, лошадь тогда уже станет роскошью. Врочем, как и повозка. Скоро в счастливый зелёный век ввергнут себя некоторые господа. Аминь!
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|5.60, Аноним (60), 13:29, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хотя, лошадь тогда уже станет роскошью. Врочем, как и повозка.
Каждому по велосипеду и никто не уйдет обиженным!
Взрослым солидные велики, чтобы килограмм по 15 весили, вроде Туриста или Ук... а не, ее нельзя, скрепы поразгибаются. А деткам - Салюты и Аисты.
А зимой можно на лыжах на работу.
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|5.106, Аноним (109), 17:21, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> лошадь
За прошедшие 10 месяцев 2024 года в России было продано 1 325 957 новых легковых автомобилей – на 59,8% больше, чем в январе – октябре прошлого года.
Источник: https://www.autostat.ru/press-releases/58819/
1.3 млн., конечно, не показатели 10-ти+ летней давности, но в общем и целом не такой и ужас-ужас...
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|3.64, Аноним (66), 13:34, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это браузер, даже если это тебе не нравится
Сори, но нет - это не браузер. Браузер - это то, на чем можно браузить веб. А в сабже большинство современных сайтов тупо не фурычат.
Правильно все тот аноним сказал: Dillo - это в лучшем случае просмотрщик HTML 4.
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|4.97, Аноним (97), 16:02, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какой интернет браузить? Ты на находишь на сайте который открывается браузером. А то что какие-то отдельные гуглосайты открываются только гугломонстробраузером, не отменяет того что dillo браузер.
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|2.22, Аноним (22), 12:43, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Просмотрщик хтмл, в лучшем случае...
опеннет с выключенным джЫЭс во всех браузерах одинаковый :)
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|2.77, аноним0000 (?), 13:55, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Браузер - это и есть программа для просмотра гипертекста. Это современные "браузеры" превратились в монстров с виртуальной машиной, медиапроигрывателем и прочим.
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|2.101, Анон1110м (?), 16:38, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это не браузер.
> Просмотрщик хтмл, в лучшем случае...
> И CSS там 2.1, кто хочет вернуться в 2̶0̶0̶7̶ 2011 год - можете попробовать)))
Браузер — калька с анлицкого слова browser которое вроде как переводится как просматривать так что…
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|1.6, Аноним (6), 12:21, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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У NetSurf ситуация едва ли лучше.
Чуть-чуть. И по-умолчанию JS тоже не работает.
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|2.43, Аноним (6), 13:11, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Там хотя бы интерфейс посовременнее. Но консоль и DevTools полностью отсутствуют, как в IE6.
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|2.96, Аноним (96), 15:54, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, не лучше. Почему-то при клике на глагной по табу "мини-новости" не открывает их. Вот такое вот чудо техники, нетсурф.
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|3.102, Аноним (6), 16:44, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кнопка "мини-новости" работает через JS. О том и речь, что его там нет, хотя заявляют, будто есть. В сборке версии 3.11 для Шиндоус вообще нет галочки в настройках для его включения.
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|3.103, Аноним (6), 16:55, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вернее самого диалога в меню нет. «Tools → Options» есть, а «Edit → Preferences» — нет.
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|2.113, Аноним (113), 17:52, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато netsurf работал нативно на wayland ещё в 2015 году когда ещё ни firefox ни chrome о нём ещё не слышали!
В этом смысле netsurf прогресивнее прочих браузеров.
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|1.7, Аноним (7), 12:26, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Все понимаю. Но зачем это вообще надо? 90е закончились 25 лет назад.
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|2.49, Унтеранонимш (?), 13:18, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У нас ещё третьепни под продавленными кроватями не все передохли. Есть ещё пыль в грибницах!
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|2.68, Аноним (66), 13:39, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но зачем это вообще надо? 90е закончились 25 лет назад.
Авторам делать нечего.
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|1.13, Аноним (-), 12:32, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Кому это нужно? Лет 15 назад очень быстро сделали, но не особо стали популярными цифровые фоторамки. Т.е. легковесный браузер для встраиваемых систем.
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|1.15, Аноним (-), 12:34, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Когда-то интерфейсы терминала магазина на них отображали, но скажем так - пушкой по воробьям легче, проще и более поддерживаемый вариант. Обычный браузер как-то в этом плане проще, да и специальные ОС нынче есть.
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|1.17, Аноним (17), 12:36, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неплохо, обмазать сторонними библиотеками и вполне может жить в современном вебе.
Всяко лучше чем хром, хром или хромиум где разница - иконка на значке запуска
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|2.54, Унтеранонимш (?), 13:21, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну вот теперь всё понятно. Лучше чем форефокс и лучше чем хром. А разве могло быть по-другому? Мы же на опенете.
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|2.84, Аноним (84), 14:43, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Джиэса нету, каким образом он жить то может? Как клиент опеннета?
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|2.57, Унтеранонимш (?), 13:24, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И без картинок, не говоря уже о видео. Только текст, как у Столлмана.
Я, например, сегодня разрушил уже два ткацких станка и не планирую на этом останавливаться.
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|3.59, th3m3 (ok), 13:28, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для видео есть отдельные сайты. Картинки часто лепят не по делу, а чтобы были, т.е. лишний мусор, как и js.
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|2.61, Аноним (-), 13:30, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А кто определяет "нормальность"?
Возможно кому-то нормально в пещере сидеть.
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|3.67, th3m3 (ok), 13:38, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нормальность в данном случае - определяет здравый смысл.
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|4.69, Аноним (73), 13:40, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пофиг на функциональность, лишь бы никакого JS — это не про здравый смысл.
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|5.80, th3m3 (ok), 14:09, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какая функциональность то? Нормально готовить js, умеют единицы. У остальных говнокодеров, даже страницы перезагружаются, хотя там тонны js. А так, без js - сейчас при отправке формы или загрузке новой страницы - страницы грузятся мгновенно(на тех сайтах, где нет тонн js). Взять тот же opennet. Всё довольно шустро работает. Раньше gmail на версии без js - просто летал. Можно было быстро пробежать по почте, сейчас же - лишние секунды ждёшь когда загрузится и вообще, в целом, только дольше всё. Фейсбук в html режиме, ой как летал. Но тоже всё отключили сейчас.
Если рассматривать какие-то сервисы типо Figma, то в вебе нафиг оно надо. Нужен нормальный нативный софт под такое. Их же js ограничивает, связывает руки в браузере.
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|4.85, Аноним (84), 14:45, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Э нет, нормальность определяется выполнением задачи. Если нельзя выполнить задачу захода на сайт с JS, то можно сколько угодно плакать про здравый смысл, но люди просто возьмут другой браузер. Который позволяет задачу выполнить.
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|4.86, Аноним (88), 14:53, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Естественно!
Здравый смысл для юзер - "оно работает или нет".
Если пользователь хочет посмотреть ютуб, позалипать в соцсеть или зайти на сайт своего банка... то какими бы не были плохие сайты с JS - он расчитывает что они откроются.
И если этого не произойдет, то он просто выкинет недо-браузер на помойку и пойдет за рабочим.
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|1.30, нитгитлистер (?), 13:03, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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сколько троллей столько и мнений) браузер не браузер какая теперь разница если о нём знают только избранные?
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|4.65, Аноним (63), 13:35, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто заплатит? Уде бы давно делали движ браузера по всем стандартам.
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|2.98, Аноним (98), 16:07, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы так говорите, словно в firefox она открывается не мгновенно.
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|2.99, fuggy (ok), 16:14, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так а толку, если современные сайты заточены под ultra-turbo-V8 с fast-JIT, которые под quickjs будут пыхтеть как паровоз.
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|1.82, Аноним (98), 14:20, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>последняя версия Dillo расходует 12 МБ ОЗУ при открытии стартовой страницы, а установочный deb-пакет занимает 500 КБ.
И ничего не может.
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|1.92, Аноним Аронович (?), 15:15, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прикручивался к claws-mail и работал мгновенно, если нужно смотреть в хтмл. А так вобщем, малополезен, конечно. Пусть живет, всех благ.
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