Web-браузеру Dillo исполнилось 25 лет

3.67 , th3m3 ( ok ), 13:38, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нормальность в данном случае - определяет здравый смысл.

4.69 , Аноним ( 73 ), 13:40, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Пофиг на функциональность, лишь бы никакого JS — это не про здравый смысл.

5.80 , th3m3 ( ok ), 14:09, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Какая функциональность то? Нормально готовить js, умеют единицы. У остальных говнокодеров, даже страницы перезагружаются, хотя там тонны js. А так, без js - сейчас при отправке формы или загрузке новой страницы - страницы грузятся мгновенно(на тех сайтах, где нет тонн js). Взять тот же opennet. Всё довольно шустро работает. Раньше gmail на версии без js - просто летал. Можно было быстро пробежать по почте, сейчас же - лишние секунды ждёшь когда загрузится и вообще, в целом, только дольше всё. Фейсбук в html режиме, ой как летал. Но тоже всё отключили сейчас. Если рассматривать какие-то сервисы типо Figma, то в вебе нафиг оно надо. Нужен нормальный нативный софт под такое. Их же js ограничивает, связывает руки в браузере.

4.85 , Аноним ( 84 ), 14:45, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Э нет, нормальность определяется выполнением задачи. Если нельзя выполнить задачу захода на сайт с JS, то можно сколько угодно плакать про здравый смысл, но люди просто возьмут другой браузер. Который позволяет задачу выполнить.

4.86 , Аноним ( 88 ), 14:53, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Естественно!

Здравый смысл для юзер - "оно работает или нет". Если пользователь хочет посмотреть ютуб, позалипать в соцсеть или зайти на сайт своего банка... то какими бы не были плохие сайты с JS - он расчитывает что они откроются.

И если этого не произойдет, то он просто выкинет недо-браузер на помойку и пойдет за рабочим.