Выпуск минималистичного web-браузера links 2.30

2.23 , Аноним ( 23 ), 11:59, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Оно же не браузер вот от слова совсем. а нуда там же нельзя удаленно исполнять код.

3.28 , Аноним ( - ), 12:16, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Та черт с ним с JS.

У тебя без CSS поедет верстка, попячатся все шрифты, даже некоторые кнопки станут просто неработоспособными.

Даже сайты из 200х будут смотреться как овно.

Так что согласен с аноном выше - "Это НЕ к̶о̶ш̶к̶а̶ браузер" (с)

4.34 , Фрол ( ? ), 12:59, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – браузер текстового режима: существует анон с опеннета: но... мои шрифтики... это не ты давеча выкатывал претензию к виму, что он в форматы doc и PDF не умеет?

5.36 , Аноним ( 36 ), 13:04, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эм... ты надесь понимаешь, что CSS это не только шрифитики?

А еще и верстка. Или вообще в консоли мозги атрофировались?

И без этого сайт превращается в нечитаемую мешанину. > это не ты давеча выкатывал претензию к виму, что он в форматы doc и PDF не умеет? Нет. Но то что вим не умеет, а емакс умеет в очередной раз показывает абсолютное превосходство емакса на бикалкой.

6.43 , Фрол ( ? ), 13:23, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – дададад про верстку в 25 на 40 и более расскажи мне зайчик мой и да, так-то емакс имеет абсолютное преимущество над всем, но при чом тут твои претензии к елинксу. с тем же успехом глянь утром в зеркало и спроси: "чом ти не емакс?"

6.45 , nc ( ok ), 13:37, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Вёрстка (прибитая гвоздями к сайту) не нужна. Для того и отделяли html от стилей, выпиливали всякие теги font и т.п., чтобы информация (html) могла быть абстрактной, а верстка - опциональной. В том числе пользовательской (ну допустим ты любишь чтобы все сайты были с "тёмной" темой, или у тебя зрение плохое и тебе нужна особая высококонтрастная тема). Или отсутствовать вообще - тогда применяется некий минимальный стиль по умолчанию. Или вот всяким поисковикам и искусственному интеллекту зачем верстка? Им нужен чистый структурированный текст. С заголовками, с таблицами, со списками, но без свистоперделок. Тот факт что в css запихали то чего там не должно быть - это уже ошибки дизайна самого css. А если и дальше прибивать верстку к контенту, то мы неизбежно придем к телевизации интернета. Когда вам будет на сервере генерироваться картинка попиксельно, и вы будете ее смотреть, телеметрия о том что вы смотрите и как реагируете будет отправляться куда следует, а закрытые ОС даже скриншоты снять не позволят, ибо копирайт.

7.51 , Аноним ( - ), 13:50, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Начал ты вроде здраво, мысли верные, но ты не учел одного Так уже сделали Прич... 8.56 , Фрол ( ? ), 13:59, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать не стал, вот прям ни разу не стал и эти люди попрекают окружающих шизофренией ... 9.59 , Аноним ( - ), 14:11, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да прикинь, не стал Т к как минимум осталась вторая половина интернета Но ты м... 4.62 , Аноним ( 23 ), 14:24, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > даже некоторые кнопки станут просто неработоспособными Кнопки? какие кнопки? никогда в книгах кнопок не видел :) И читал всегда "черно-белые" книги.

А разноцветный (разно-морфный) текст видел последний раз в детских книжках.

5.70 , Аноним ( 70 ), 14:52, 29/07/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / –