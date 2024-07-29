Выпуск минималистичного web-браузера links 2.30

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|1.2, Wed (??), 09:03, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сомневаюсь, что это можно назвать браузером, ну ок.
А кто-то тут пользуется им на постоянной основе, можете описать свои впечатления?
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|2.33, Амомин (?), 12:52, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К сожалению, на почту уже не заходит и Яндекс не открывает - тем нужен ЯваСкрипт.
Зато режет всю рекламу и остальную порнуху с вирусами без Адблоков и антивирусов!
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|3.35, Boboms (ok), 13:00, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я думаю не заходит на дзен? Яндекс, вроде, упрощённый интерфейс?
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|4.41, Георгий (??), 13:15, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Увы. При входе на любой сайт яндекса (ya.ru, yandex.ru, auto.ru, что там ещё) - проверка, что человек, а пройти её невозможно.
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|3.46, Аноним (46), 13:47, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> К сожалению, на вредоносные сайты уже не заходит и не открывает - тем нужен MalwareScript.
С одной стороны к сожалению (что они такие), с другой - к счастью (что вы не поддаётесь на шантаж вредоносчиков).
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|3.61, Аноним (-), 14:20, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> К сожалению, на почту уже не заходит и Яндекс не открывает - тем нужен ЯваСкрипт.
Значит не нужна тебе такая почта!
Всегда можно писать ручками и отправлять голубями. Деды так делали и не жаловались.
> Зато режет всю рекламу и остальную порнуху с вирусами без Адблоков и антивирусов!
А если компутер от интернет розетки отключить, то будет ваще безопасно!
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|1.5, Аноним (5), 09:12, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Браузер поддерживает спецификацию HTML 4.0, но игнорирует CSS и JavaScript.
Для оооочень узкого круга задач.
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|2.7, Аноним (7), 09:18, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разработчики сами не хотят делать совместимость с нормальными стандартами.
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|2.15, _kp (ok), 11:01, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не новодел, они оба - деды уже.
А "недобраузеры" гораздо чаще используются для рендеринга html в текстовый формат, чем для серфинга через них.
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|3.17, Аноним (17), 11:19, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>А "недобраузеры" гораздо чаще используются для рендеринга html в текстовый формат
W3M гораздо удобнее и, кстати, он единственный, кто через пайп умеет
... | w3m -T text/html -dump
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|3.48, Аноним (46), 13:48, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для рендеринга HTML в текстовый формат обычно используется pandoc.
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|1.8, Аноним (8), 09:37, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как мы дожили(до программировали) до того что Chrome меньше плюсуют ?
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|2.11, Аноним (7), 09:47, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Виновата вредительская организация w3c. Сначала они пришли за интернет эксплорером. Потом стало не за кем приходить. Интернет Эксплорер последний кто сопротивлялся их гегемону.
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|3.26, Аноним (-), 12:10, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так в убийстве Интернет Эксплорера активно помогало Щво6одное Щоо6щество.
Воняли про "у вас браузер из коробки в винде!!11 надо помочь всяким ущербным и дать пользователю выбор!11"
Ну вот.. сами закопали, сами и кушайте стандарты от самого опенсорсного и открытого хрома)
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|5.58, Аноним (-), 14:06, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, а кто подавал иск?
Кто раздувал вонищу?
fsfe.org/news/2009/news-20090227-01.en.html
Вот и ответ)
Так что не надо все сваливать на коммисию, они без жалоб (большого числа) даже не почешутся.
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|6.63, Аноним (55), 14:30, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В твоей ссылке написано - Опера в 7 году подала иск, а не общественность.. Хотели денег заработать.
Не морочь мозг.
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|7.65, Аноним (-), 14:34, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А опера это не общественность?
Ну ок, предположим, но этих кто за язык тянул?
FSFE supports new antitrust investigation against Microsoft
fsfe.org/news/2007/news-20071221-01
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|8.67, Аноним (55), 14:39, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опера это лузерский энтерпрайз А почему фсф должны молчать Неужели должны люби... текст свёрнут, показать
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|9.69, Аноним (-), 14:50, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Значит от выступают на стороне лузерский энтерпрайза Варианта тут два корпа де... текст свёрнут, показать
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|1.10, Аноним (10), 09:43, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Хороший настраиваемый браузер, уж Opennet он открывает в разы быстрее инклюзивной поделки от Мозиллы.
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|2.27, Аноним (-), 12:13, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, если твой круг интересов ограничивается опеннетом, то ладно.
Но у других людей он гораздо шире, они и видос хотят посмотреть, и картинки поклацать.
Может даже сделать видео звонок и спросить как там дела у любимой мамы.
Так что это поделка для очень ограниченный персонажей.
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|4.54, Аноним (46), 13:53, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причём с обеих сторон. Скоро ты вообще "видос" не посмотришь без входа в аккаунт. Пример, поданный Илоном Маском заразителен. (MalwareScript && SignIn) || GTFO называется. Твиттер не развалился от этого - ютьюб и подавно не развалится. This helps protect our community. Learn more
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|5.57, Аноним (-), 14:00, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, Твиттеру сейчас явно хуже чем было раньше.
От них и крупные рекламщики свалили и пользователи.
Ну уверен что это связано только с необходимостью регистрации, а не с другими выбрыками нашего марсианина.
Ютубу проще встроить непропускаемую-неудаляемую рекламу и их устроят даже незареганные юзеры.
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|6.68, Аноним (46), 14:44, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>непропускаемую-неудаляемую рекламу
Это будет работать только если скачка видео с ютьюба технически неосуществима. Напр. если lkz для браузеров используется TEE+WEI аттестация, для мобильных приложений - TEE-аттестация, а остальным - GTFO.
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|1.16, Golangdev (?), 11:07, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Браузер поддерживает спецификацию HTML 4.0, но игнорирует CSS и JavaScript.
здорово конечно, но [ю|ру]тубчик этим не посмотреть, как я понимаю вконтактике не почятиться, поэтому, нет, спасибо
ещё один неполноценный товарищь Пейл Муну =))
> отключены асинхронные операции с DNS на платформе Windows для обхода некоторых ошибок в Cygwin
выглядит как "неосилили"
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|3.24, Аноним (-), 12:00, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А потом заходишь на другой сайт, где есть видосы и?..
идти качать другую консольную приблуду? Или самому писать?
Вся прелесть браузера в том, что в нем работает 99% того, с чем можно встретиться в инете.
А всякие васяноподелия - или решают уникальную узкоспециализированную задачу, или для всяких меньшинств-извращенцев, вроде смотрящих видео в консольке.
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|3.30, Аноним (30), 12:35, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>YouTube TUI, ytfzf
Тысячи, аж два. И да, котик, не в одном ютубчике интернетик показывает видосики.
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|1.22, Аноним (-), 11:56, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Удивляет, почему этот просмотрщик HTML продолжают называть браузером?
Оно же не браузер вот от слова совсем. Даже CSS не осилили.
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|2.23, Аноним (23), 11:59, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Оно же не браузер вот от слова совсем.
а нуда там же нельзя удаленно исполнять код.
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|3.28, Аноним (-), 12:16, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Та черт с ним с JS.
У тебя без CSS поедет верстка, попячатся все шрифты, даже некоторые кнопки станут просто неработоспособными.
Даже сайты из 200х будут смотреться как овно.
Так что согласен с аноном выше - "Это НЕ к̶о̶ш̶к̶а̶ браузер" (с)
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|4.34, Фрол (?), 12:59, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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браузер текстового режима: существует
анон с опеннета: но... мои шрифтики...
это не ты давеча выкатывал претензию к виму, что он в форматы doc и PDF не умеет?
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|5.36, Аноним (36), 13:04, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эм... ты надесь понимаешь, что CSS это не только шрифитики?
А еще и верстка. Или вообще в консоли мозги атрофировались?
И без этого сайт превращается в нечитаемую мешанину.
> это не ты давеча выкатывал претензию к виму, что он в форматы doc и PDF не умеет?
Нет. Но то что вим не умеет, а емакс умеет в очередной раз показывает абсолютное превосходство емакса на бикалкой.
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|6.43, Фрол (?), 13:23, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дададад про верстку в 25 на 40 и более расскажи мне зайчик мой
и да, так-то емакс имеет абсолютное преимущество над всем, но при чом тут твои претензии к елинксу.
с тем же успехом глянь утром в зеркало и спроси: "чом ти не емакс?"
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|6.45, nc (ok), 13:37, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вёрстка (прибитая гвоздями к сайту) не нужна. Для того и отделяли html от стилей, выпиливали всякие теги font и т.п., чтобы информация (html) могла быть абстрактной, а верстка - опциональной. В том числе пользовательской (ну допустим ты любишь чтобы все сайты были с "тёмной" темой, или у тебя зрение плохое и тебе нужна особая высококонтрастная тема). Или отсутствовать вообще - тогда применяется некий минимальный стиль по умолчанию. Или вот всяким поисковикам и искусственному интеллекту зачем верстка? Им нужен чистый структурированный текст. С заголовками, с таблицами, со списками, но без свистоперделок.
Тот факт что в css запихали то чего там не должно быть - это уже ошибки дизайна самого css.
А если и дальше прибивать верстку к контенту, то мы неизбежно придем к телевизации интернета. Когда вам будет на сервере генерироваться картинка попиксельно, и вы будете ее смотреть, телеметрия о том что вы смотрите и как реагируете будет отправляться куда следует, а закрытые ОС даже скриншоты снять не позволят, ибо копирайт.
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|7.51, Аноним (-), 13:50, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Начал ты вроде здраво, мысли верные, но ты не учел одного Так уже сделали Прич... большой текст свёрнут, показать
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|8.56, Фрол (?), 13:59, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
не стал, вот прям ни разу не стал и эти люди попрекают окружающих шизофренией ... текст свёрнут, показать
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|9.59, Аноним (-), 14:11, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да прикинь, не стал Т к как минимум осталась вторая половина интернета Но ты м... текст свёрнут, показать
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|4.62, Аноним (23), 14:24, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> даже некоторые кнопки станут просто неработоспособными
Кнопки? какие кнопки? никогда в книгах кнопок не видел :) И читал всегда "черно-белые" книги.
А разноцветный (разно-морфный) текст видел последний раз в детских книжках.
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|1.25, corvuscor (ok), 12:09, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ладно я понимаю, JS они игнорируют.
Но отсутствие CSS ломает элементарное оформление сайтов на корню, не уж то так сложно сделать поддержку хотя-бы базового подмножества CSS?
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|2.66, Аноним (55), 14:36, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Верстка зло. Постоянно элементы наползают друг на друга, если экран другого размера или масштаба.
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|2.75, Аноним (75), 15:07, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что там в css поможет текстовому браузеру? Делать черный текст на черном фоне?
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|1.60, Аноним (-), 14:13, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хм... а можно вопрос
Почему коммент "О, как я же обожаю, ..." удалили?
УДАЛЕНО.WARNBOT, Реакция: bot TOR, Санкционировано: mc, Время: Mon Jul 29 15:56:43 2024
Коммент не содержит мата, это не флуд тк обсуждается браузер с примерно такими же возможностями
Или ТОР у нас уже неприемлем?
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