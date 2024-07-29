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Выпуск минималистичного web-браузера links 2.30

29.07.2024 08:25

Состоялся релиз минималистичного web-браузера links 2.30, поддерживающего работу как в консольном, так и в графическом режимах. При работе в консольном режиме возможно отображение цветов и управление мышью, если это поддерживается используемым терминалом (например, xterm). В графическом режиме поддерживается вывод изображений и сглаживание шрифтов. Во всех режимах обеспечено отображение таблиц и фреймов. Браузер поддерживает спецификацию HTML 4.0, но игнорирует CSS и JavaScript. Также имеется поддержка закладок, SSL/TLS, фоновых загрузок и управления через систему меню. При работе links потребляет около 5 МБ ОЗУ в текстовом режиме и 20 МБ в графическом.

В новой версии налажена сборка с использованием GCC 14, решены проблемы с отображением заголовка окна в окружениях на базе kwin и отключены асинхронные операции с DNS на платформе Windows для обхода некоторых ошибок в Cygwin.



  1. Главная ссылка к новости (http://links.twibright.com/dow...)
  2. OpenNews: Выпуск минималистичного web-браузера links 2.26
  3. OpenNews: Представлен Carbonyl, консольный браузер на основе движка Chromium
  4. OpenNews: Новая версия браузера NetSurf 3.11
  5. OpenNews: Релиз консольного web-браузера Lynx 2.8.8
  6. OpenNews: После многолетнего забвения опубликован минималистичный web-браузер Dillo 3.1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61623-links
Ключевые слова: links
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (66) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, dullish (ok), 09:00, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Последняя твердыня. )))
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:09, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Да это шляпа, есть elinks из более-менее полноценных.
     

  • 1.2, Wed (??), 09:03, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Сомневаюсь, что это можно назвать браузером, ну ок.

    А кто-то тут пользуется им на постоянной основе, можете описать свои впечатления?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:04, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Удобный)
     
  • 2.31, Аноним (31), 12:40, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Безальтернативный. Lynx шляпа полная.
     
  • 2.33, Амомин (?), 12:52, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, на почту уже не заходит и Яндекс не открывает - тем нужен ЯваСкрипт.
    Зато режет всю рекламу и остальную порнуху с вирусами без Адблоков и антивирусов!
     
     
  • 3.35, Boboms (ok), 13:00, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думаю не заходит на дзен? Яндекс, вроде, упрощённый интерфейс?
     
     
  • 4.41, Георгий (??), 13:15, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Увы. При входе на любой сайт яндекса (ya.ru, yandex.ru, auto.ru, что там ещё) - проверка, что человек, а пройти её невозможно.
     
  • 3.40, Wed (??), 13:15, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это самый безопасный браузер?
     
  • 3.46, Аноним (46), 13:47, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > К сожалению, на вредоносные сайты уже не заходит и не открывает - тем нужен MalwareScript.

    С одной стороны к сожалению (что они такие), с другой - к счастью (что вы не поддаётесь на шантаж вредоносчиков).

     
  • 3.61, Аноним (-), 14:20, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > К сожалению, на почту уже не заходит и Яндекс не открывает - тем нужен ЯваСкрипт.

    Значит не нужна тебе такая почта!
    Всегда можно писать ручками и отправлять голубями. Деды так делали и не жаловались.

    > Зато режет всю рекламу и остальную порнуху с вирусами без Адблоков и антивирусов!

    А если компутер от интернет розетки отключить, то будет ваще безопасно!

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:12, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Браузер поддерживает спецификацию HTML 4.0, но игнорирует CSS и JavaScript.

    Для оооочень узкого круга задач.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:18, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработчики сами не хотят делать совместимость с нормальными стандартами.
     
     
  • 3.32, Аноним (31), 12:41, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CSS и JS дырявое и нинужно.
     
  • 2.47, Аноним (46), 13:47, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гораздо лучше, чем Gemini же.
     

  • 1.6, Аноним (7), 09:18, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Lynx гораздо более старый и ламповый. А это новодел ненужный.
     
     
  • 2.15, _kp (ok), 11:01, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не новодел, они оба - деды уже.
    А "недобраузеры" гораздо чаще  используются для рендеринга html в текстовый формат, чем для серфинга через них.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:19, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >А "недобраузеры" гораздо чаще  используются для рендеринга html в текстовый формат

    W3M гораздо удобнее и, кстати, он единственный, кто через пайп умеет
    ... | w3m -T text/html -dump

     
  • 3.48, Аноним (46), 13:48, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для рендеринга HTML в текстовый формат обычно используется pandoc.
     
     
  • 4.53, Аноним (7), 13:51, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот Аноним просто вчера в интернете появился.  
     
  • 3.52, Аноним (7), 13:50, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Lynx  - 1992
    Links - 1999

    Что называется почувствуй разницу.

     

  • 1.8, Аноним (8), 09:37, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как мы дожили(до программировали) до того что Chrome меньше плюсуют ?
     
     
  • 2.11, Аноним (7), 09:47, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Виновата вредительская организация w3c. Сначала они пришли за интернет эксплорером. Потом стало не за кем приходить. Интернет Эксплорер последний кто сопротивлялся их гегемону.  
     
     
  • 3.26, Аноним (-), 12:10, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так в убийстве Интернет Эксплорера активно помогало Щво6одное Щоо6щество.
    Воняли про "у вас браузер из коробки в винде!!11 надо помочь всяким ущербным и дать пользователю выбор!11"
    Ну вот.. сами закопали, сами и кушайте стандарты от самого опенсорсного и открытого хрома)
     
     
  • 4.55, Аноним (55), 13:58, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это Еврокомиссия воняла. Штрафовала монополиста.
     
     
  • 5.58, Аноним (-), 14:06, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, а кто подавал иск?
    Кто раздувал вонищу?
    fsfe.org/news/2009/news-20090227-01.en.html

    Вот и ответ)
    Так что не надо все сваливать на коммисию, они без жалоб (большого числа) даже не почешутся.

     
     
  • 6.63, Аноним (55), 14:30, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В твоей ссылке написано - Опера в 7 году подала иск, а не общественность.. Хотели денег заработать.
    Не морочь мозг.
     
     
  • 7.65, Аноним (-), 14:34, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А опера это не общественность?

    Ну ок, предположим, но этих кто за язык тянул?
    FSFE supports new antitrust investigation against Microsoft
    fsfe.org/news/2007/news-20071221-01

     
     
  • 8.67, Аноним (55), 14:39, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опера это лузерский энтерпрайз А почему фсф должны молчать Неужели должны люби... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.69, Аноним (-), 14:50, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит от выступают на стороне лузерский энтерпрайза Варианта тут два корпа де... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.72, Аноним (55), 14:56, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глобальные сбои это только венда А анбшные бекдорвы везде есть И в биосах и на... текст свёрнут, показать
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:41, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    newsboat с links топ
     
  • 1.10, Аноним (10), 09:43, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хороший настраиваемый браузер, уж Opennet он открывает в разы быстрее инклюзивной поделки от Мозиллы.
     
     
  • 2.12, Аноним (7), 09:48, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Под андроидом нет.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:15, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В Термуксе под андроидом есть.
     
  • 2.27, Аноним (-), 12:13, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, если твой круг интересов ограничивается опеннетом, то ладно.
    Но у других людей он гораздо шире, они и видос хотят посмотреть, и картинки поклацать.
    Может даже сделать видео звонок и спросить как там дела у любимой мамы.

    Так что это поделка для очень ограниченный персонажей.

     
     
  • 3.50, Аноним (46), 13:49, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забудь про видос, его затротллили.
     
     
  • 4.54, Аноним (46), 13:53, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём с обеих сторон. Скоро ты вообще "видос" не посмотришь без входа в аккаунт. Пример, поданный Илоном Маском заразителен. (MalwareScript && SignIn) || GTFO называется. Твиттер не развалился от этого - ютьюб и подавно не развалится.  This helps protect our community. Learn more
     
     
  • 5.57, Аноним (-), 14:00, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, Твиттеру сейчас явно хуже чем было раньше.
    От них и крупные рекламщики свалили и пользователи.
    Ну уверен что это связано только с необходимостью регистрации, а не с другими выбрыками нашего марсианина.

    Ютубу проще встроить непропускаемую-неудаляемую рекламу и их устроят даже незареганные юзеры.

     
     
  • 6.68, Аноним (46), 14:44, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >непропускаемую-неудаляемую рекламу

    Это будет работать только если скачка видео с ютьюба технически неосуществима. Напр. если lkz для браузеров используется TEE+WEI аттестация, для мобильных приложений - TEE-аттестация, а остальным - GTFO.

     
  • 4.64, Аноним (46), 14:33, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P.S. DL 4.2 KiB - вы считаете это нормальным?
     
  • 2.42, Аноним (8), 13:19, 29/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.44, Аноним (-), 13:30, 29/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (10)

  • 1.14, КО (?), 10:38, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Топчик... бесполезного софта!
     
  • 1.16, Golangdev (?), 11:07, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Браузер поддерживает спецификацию HTML 4.0, но игнорирует CSS и JavaScript.

    здорово конечно, но [ю|ру]тубчик этим не посмотреть, как я понимаю вконтактике не почятиться, поэтому, нет, спасибо

    ещё один неполноценный товарищь Пейл Муну =))

    > отключены асинхронные операции с DNS на платформе Windows для обхода некоторых ошибок в Cygwin

    выглядит как "неосилили"

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:52, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    YouTube TUI, ytfzf — тысячи их.
     
     
  • 3.24, Аноним (-), 12:00, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом заходишь на другой сайт, где есть видосы и?..
    идти качать другую консольную приблуду? Или самому писать?

    Вся прелесть браузера в том, что в нем работает 99% того, с чем можно встретиться в инете.
    А всякие васяноподелия - или решают уникальную узкоспециализированную задачу, или для всяких меньшинств-извращенцев, вроде смотрящих видео в консольке.

     
  • 3.30, Аноним (30), 12:35, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >YouTube TUI, ytfzf

    Тысячи, аж два. И да, котик, не в одном ютубчике интернетик показывает видосики.

     
     
  • 4.73, Kuromi (ok), 14:58, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вк Видео, Рутуб и Платформа?
     

  • 1.22, Аноним (-), 11:56, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Удивляет, почему этот просмотрщик HTML продолжают называть браузером?
    Оно же не браузер вот от слова совсем. Даже CSS не осилили.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:59, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Оно же не браузер вот от слова совсем.

    а нуда там же нельзя удаленно исполнять код.

     
     
  • 3.28, Аноним (-), 12:16, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та черт с ним с JS.
    У тебя без CSS поедет верстка, попячатся все шрифты, даже некоторые кнопки станут просто неработоспособными.
    Даже сайты из 200х будут смотреться как овно.
    Так что согласен с аноном выше - "Это НЕ к̶о̶ш̶к̶а̶ браузер" (с)
     
     
  • 4.34, Фрол (?), 12:59, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    браузер текстового режима: существует

    анон с опеннета: но... мои шрифтики...

    это не ты давеча выкатывал претензию к виму, что он в форматы doc и PDF не умеет?

     
     
  • 5.36, Аноним (36), 13:04, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эм... ты надесь понимаешь, что CSS это не только шрифитики?
    А еще и верстка. Или вообще в консоли мозги атрофировались?
    И без этого сайт превращается в нечитаемую мешанину.

    > это не ты давеча выкатывал претензию к виму, что он в форматы doc и PDF не умеет?

    Нет. Но то что вим не умеет, а емакс умеет в очередной раз показывает абсолютное превосходство емакса на бикалкой.

     
     
  • 6.43, Фрол (?), 13:23, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дададад про верстку в 25 на 40 и более расскажи мне зайчик мой

    и да, так-то емакс имеет абсолютное преимущество над всем, но при чом тут твои претензии к елинксу.

    с тем же успехом глянь утром в зеркало и спроси: "чом ти не емакс?"

     
  • 6.45, nc (ok), 13:37, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вёрстка (прибитая гвоздями к сайту) не нужна. Для того и отделяли html от стилей, выпиливали всякие теги font и т.п., чтобы информация (html) могла быть абстрактной, а верстка - опциональной. В том числе пользовательской (ну допустим ты любишь чтобы все сайты были с "тёмной" темой, или у тебя зрение плохое и тебе нужна особая высококонтрастная тема). Или отсутствовать вообще - тогда применяется некий минимальный стиль по умолчанию. Или вот всяким поисковикам и искусственному интеллекту зачем верстка? Им нужен чистый структурированный текст. С заголовками, с таблицами, со списками, но без свистоперделок.

    Тот факт что в css запихали то чего там не должно быть - это уже ошибки дизайна самого css.

    А если и дальше прибивать верстку к контенту, то мы неизбежно придем к телевизации интернета. Когда вам будет на сервере генерироваться картинка попиксельно, и вы будете ее смотреть, телеметрия о том что вы смотрите и как реагируете будет отправляться куда следует, а закрытые ОС даже скриншоты снять не позволят, ибо копирайт.

     
     
  • 7.51, Аноним (-), 13:50, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Начал ты вроде здраво, мысли верные, но ты не учел одного Так уже сделали Прич... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.56, Фрол (?), 13:59, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не стал, вот прям ни разу не стал и эти люди попрекают окружающих шизофренией ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.59, Аноним (-), 14:11, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да прикинь, не стал Т к как минимум осталась вторая половина интернета Но ты м... текст свёрнут, показать
     
  • 4.62, Аноним (23), 14:24, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > даже некоторые кнопки станут просто неработоспособными

    Кнопки? какие кнопки? никогда в книгах кнопок не видел :) И читал всегда "черно-белые" книги.
    А разноцветный (разно-морфный) текст видел последний раз в детских книжках.

     
     
  • 5.70, Аноним (70), 14:52, 29/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (11)

  • 1.25, corvuscor (ok), 12:09, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ладно я понимаю, JS они игнорируют.
    Но отсутствие CSS ломает элементарное оформление сайтов на корню, не уж то так сложно сделать поддержку хотя-бы базового подмножества CSS?
     
     
  • 2.66, Аноним (55), 14:36, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Верстка зло. Постоянно элементы  наползают друг на друга, если экран другого размера или масштаба.
     
  • 2.75, Аноним (75), 15:07, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что там в css поможет текстовому браузеру? Делать черный текст на черном фоне?
     

  • 1.60, Аноним (-), 14:13, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хм... а можно вопрос

    Почему коммент "О, как я же обожаю, ..." удалили?
    УДАЛЕНО.WARNBOT, Реакция: bot TOR, Санкционировано: mc, Время: Mon Jul 29 15:56:43 2024
    Коммент не содержит мата, это не флуд тк обсуждается браузер с примерно такими же возможностями
    Или ТОР у нас уже неприемлем?

     
     
  • 2.74, Аноним (75), 15:06, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тор тут запрещен уже 33 миллиона лет. АНБ запретило.
     

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