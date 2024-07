Выпуск минималистичного web-браузера links 2.30

3.50 , Аноним ( 46 ), 13:49, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Забудь про видос, его затротллили.

Аноним ( 46 ), 13:53, 29/07/2024
Причём с обеих сторон. Скоро ты вообще "видос" не посмотришь без входа в аккаунт. Пример, поданный Илоном Маском заразителен. (MalwareScript && SignIn) || GTFO называется. Твиттер не развалился от этого - ютьюб и подавно не развалится. This helps protect our community. Learn more

Аноним ( - ), 14:00, 29/07/2024
Ну, Твиттеру сейчас явно хуже чем было раньше.

От них и крупные рекламщики свалили и пользователи.

Ну уверен что это связано только с необходимостью регистрации, а не с другими выбрыками нашего марсианина. Ютубу проще встроить непропускаемую-неудаляемую рекламу и их устроят даже незареганные юзеры.

Аноним ( 46 ), 14:44, 29/07/2024
>непропускаемую-неудаляемую рекламу Это будет работать только если скачка видео с ютьюба технически неосуществима. Напр. если lkz для браузеров используется TEE+WEI аттестация, для мобильных приложений - TEE-аттестация, а остальным - GTFO.

Аноним ( 46 ), 14:33, 29/07/2024
P.S. DL 4.2 KiB - вы считаете это нормальным?