Выпуск графического тулкита FLTK 1.4.0 с поддержкой Wayland

2.2 , Аноним ( 1 ), 17:32, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Иксы*

2.3 , Аноним ( 3 ), 17:39, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – весь мир вращается вокруг федоры, ага :)

3.4 , Аноним ( 4 ), 17:42, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вокруг корпорастов. Внезапно, правда?

3.5 , Аноним ( 1 ), 17:42, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Вообще то да. Слышим десктопный линекс, подразумеваем XDG, слышим XDG, подразумеваем freedesktop. Напомнить чьё оно?

4.13 , Аноним ( 3 ), 18:11, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – напомните пожалуйста. В моем манямирке, это opensource проект.

5.15 , Аноним ( 15 ), 18:14, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как сказал бы аноним выше: слышим опенсорс подразумеваем кормовую базу для корпорастов.

6.24 , Аноним ( 3 ), 19:04, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ох уж эти корпорасты. Мы их подразумеваем подразумеваем, а они никак не выходят на чистую воду :)

7.30 , Аноним ( - ), 19:29, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Мы их подразумеваем подразумеваем, а они никак не выходят на чистую воду :) В "Linux Foundation" копошатся платиновые, золотые и серебрянные спонсоры.

4.32 , Аноним ( 32 ), 19:34, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >> весь мир вращается вокруг федоры, ага :)

> Вообще то да. Слышим десктопный линекс, подразумеваем XDG, слышим XDG, подразумеваем freedesktop. Как вы из факта существования XDG и Freedesktop сделали вывод, что мир вращается вокруг Федоры?

5.36 , Аноним ( 15 ), 19:49, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну не вокруг же дебиана с крыcой, верно?

2.8 , Аноним ( 8 ), 17:52, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Чёт иксы совсем неприятно лагают. Пытаешься окно закрыть, мало того, что не закрывается, так ещё и реагировать перестаёт. Вроде помогает перезапустить оконный менеджер, но даже хоткеи со случайным лагом отрабатывают. Стоит ли говорить, что в сессии вейланда такого не было?

3.9 , Аноним ( 8 ), 17:54, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И это я думал, что падение оконного менеджера при альт-табе вайна в вейланде это плохо. Но там хотя бы не зависало ничего.

4.17 , Аноним ( 17 ), 18:26, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это считай вся пользовательская сессия ложится.

5.33 , Аноним ( 8 ), 19:43, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не совсем, все кутешные программы переподключаются будто ничего не было (с иксами такое не провернуть и они зависали/падали тоже) https://invent.kde.org/plasma/kwin/-/wikis/Restarting Жаль только на 1 рабочем столе все окна и xwayland не перезапускается. И xembedsniproxy вручную запускать. И вайн тоже. И гтк? Но реально падения у меня только когда альт-табаешь вайн были.

4.18 , Аноним ( 18 ), 18:29, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не парься, пользуйся только иксами. Иксы, это как вино, с годами всё лучше и лучше.

5.37 , Аноним ( 8 ), 19:51, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Не парься, пользуйся только иксами. Иксы, это как вино, с годами всё

> лучше и лучше. В принципе, plasma6 уже не очень хорошо работает с иксами, фокус ощутимо сместился на вейланд. Plasma5 с иксами норм было. Сейчас практически нет разницы, но видимо ценой отказа от того, что хорошо работало с иксами, и не будет работать в вейланде. А лаги иксов прямо напрягают теперь.

2.11 , dhhrth ( ? ), 18:05, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > принять шапке волевое решение и выкинуть иксы из федоры В репах Федоры иксы еще долго будут оставаться. С возможностью их установить ручками.

Выкинули просто сеанс Иксами по дефолту из Гнома и КДЕ.

3.12 , Аноним ( 15 ), 18:10, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кто этим будет заниматься да и ещё в Федоре, у которой заявленная цель это быть дистром с самым наисвежайшим софтом.

2.40 , equeim ( ok ), 20:34, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – XWayland никто не выпиливал и не собирается

3.62 , Аноним ( 8 ), 23:17, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Под ним софт очень криво работает. Вот прям совсем.

2.41 , Аноним ( 41 ), 20:42, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дв-да, 13 лет назад Шапка помогла им начать пилить и для Вялого тоже, своим внезапным решением в последней Федоре.

