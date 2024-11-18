Выпуск графического тулкита FLTK 1.4.0 с поддержкой Wayland

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|1.1, Аноним (1), 17:32, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Даже ТАКОЕ переходит на вяленого. А всего то надо было принять шапке волевое решение и выкинуть темы из федоры (0):-)
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|3.5, Аноним (1), 17:42, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вообще то да. Слышим десктопный линекс, подразумеваем XDG, слышим XDG, подразумеваем freedesktop. Напомнить чьё оно?
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|4.13, Аноним (3), 18:11, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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напомните пожалуйста. В моем манямирке, это opensource проект.
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|5.15, Аноним (15), 18:14, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как сказал бы аноним выше: слышим опенсорс подразумеваем кормовую базу для корпорастов.
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|6.24, Аноним (3), 19:04, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ох уж эти корпорасты. Мы их подразумеваем подразумеваем, а они никак не выходят на чистую воду :)
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|7.30, Аноним (-), 19:29, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Мы их подразумеваем подразумеваем, а они никак не выходят на чистую воду :)
В "Linux Foundation" копошатся платиновые, золотые и серебрянные спонсоры.
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|4.32, Аноним (32), 19:34, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>> весь мир вращается вокруг федоры, ага :)
> Вообще то да. Слышим десктопный линекс, подразумеваем XDG, слышим XDG, подразумеваем freedesktop.
Как вы из факта существования XDG и Freedesktop сделали вывод, что мир вращается вокруг Федоры?
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|2.8, Аноним (8), 17:52, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Чёт иксы совсем неприятно лагают. Пытаешься окно закрыть, мало того, что не закрывается, так ещё и реагировать перестаёт. Вроде помогает перезапустить оконный менеджер, но даже хоткеи со случайным лагом отрабатывают. Стоит ли говорить, что в сессии вейланда такого не было?
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|3.9, Аноним (8), 17:54, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И это я думал, что падение оконного менеджера при альт-табе вайна в вейланде это плохо. Но там хотя бы не зависало ничего.
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|5.33, Аноним (8), 19:43, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не совсем, все кутешные программы переподключаются будто ничего не было (с иксами такое не провернуть и они зависали/падали тоже) https://invent.kde.org/plasma/kwin/-/wikis/Restarting
Жаль только на 1 рабочем столе все окна и xwayland не перезапускается. И xembedsniproxy вручную запускать. И вайн тоже. И гтк? Но реально падения у меня только когда альт-табаешь вайн были.
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|4.18, Аноним (18), 18:29, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не парься, пользуйся только иксами. Иксы, это как вино, с годами всё лучше и лучше.
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|5.37, Аноним (8), 19:51, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не парься, пользуйся только иксами. Иксы, это как вино, с годами всё
> лучше и лучше.
В принципе, plasma6 уже не очень хорошо работает с иксами, фокус ощутимо сместился на вейланд. Plasma5 с иксами норм было. Сейчас практически нет разницы, но видимо ценой отказа от того, что хорошо работало с иксами, и не будет работать в вейланде. А лаги иксов прямо напрягают теперь.
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|2.11, dhhrth (?), 18:05, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> принять шапке волевое решение и выкинуть иксы из федоры
В репах Федоры иксы еще долго будут оставаться. С возможностью их установить ручками.
Выкинули просто сеанс Иксами по дефолту из Гнома и КДЕ.
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|3.12, Аноним (15), 18:10, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто этим будет заниматься да и ещё в Федоре, у которой заявленная цель это быть дистром с самым наисвежайшим софтом.
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|2.41, Аноним (41), 20:42, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дв-да, 13 лет назад Шапка помогла им начать пилить и для Вялого тоже, своим внезапным решением в последней Федоре.
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|1.7, nume (ok), 17:52, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Молодцы, долгих лет жизни проекту как говориться. Только примеры бы софта что сейчас использует этот тулкит.
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|4.49, Аноним (-), 21:26, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Внешний вид - это ответственность тех людей, кто все эти элементы управления размещал по сетке, как центрировал, соблюдал отступы и т.д. Никогда не понимал гона на сами тулкиты, если речь идёт о банальной кривизне рук.
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|5.57, Аноним (-), 22:55, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А разве оно не из коробки должно работать Я просто на FLTK никогда не писал Но... большой текст свёрнут, показать
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|2.26, Аноним (26), 19:10, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Чем он лучше dear imgui?
Ну, я тебе могу сказать, в чем imgui точно лучше: в жоре RAM и CPU, остальное так себе. Может потому что ниши применения у них разные?
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|1.22, Аноним (22), 18:49, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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На основе сабжа написана СРС Equinox Desktop Environment (EDE), классическая, удобная.
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|1.28, Аноним (-), 19:23, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Спустя 13 лет с момента публикации ветки 1.3 увидел свет релиз легковесного кроссплатформенного графического тулкита FLTK
Деважю? Напомните-ка мне через сколько лет вышел последний релиз Тикльтока? На скриншотах графика как-будто из нулевых годов?
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|3.44, Аноним (44), 21:00, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Откуда вам знать, если последний гном не идёт на вашем кор два дуо.
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|1.38, Аноним (38), 19:58, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хм... А если веланд пихает не рхел, а мс, чтобы закопать десктопный линукс? Количество рукопопов с падающими иксами как бы намекает...
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|2.39, Аноним (39), 20:14, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты действительно думаешь, что десктопный линукс как-то угрожает бизнесв MSFT?
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|2.46, Аноним (45), 21:04, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> чтобы закопать десктопный линукс?
А он разве существует? Или ты это про невероятные 4% говоришь?
Хотя погоди... из них 2% это стимдеск.
> Количество рукопопов с падающими иксами как бы намекает...
Это скорее вопрос к тем, кто иксы пишет, что они настолько качественно это делают, что оно все время падает. И это совсем не мс.
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|3.47, Аноним (15), 21:07, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> из них 2% это стимдеск
А ещё остальные 2% — всякие госконторы с бухгалтерами и прочим планктоном. Дистрохоперов в лучшем случае наберётся 0.1% от всей массы десктопов.
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|5.54, Аноним (-), 21:32, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> пробудись
Пробуждаться надо вам, учитывая вашу рефлекцию на комментарий анонима касательно Core 2 Duo. Вы тем самым себя спалили, показав всем, что до сих пор не слезли с железа, которому место на мусорке.
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|3.50, Аноним (53), 21:27, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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2% это только Хром ОС. Вот майков и трясет что они пытаются ставить палки в колеса десктопу на лине. Когда то у Андроида было 2% смартфонов, все остальное была Нокия. И где эта Нокия, которую кстати купил Майкрософт? В помойках твоя Нокия и тоже будет с Майкрософт виндоуз.
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|4.55, Аноним (55), 21:41, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нокия себя хорошо чувствует. Ну, не взошло с мобильниками, и чего? Избавились от убыточной структуры и занялись другими делами.
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|4.59, Аноним (39), 23:01, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И где эта Нокия
Там же, где и была до этого: глубоко в производстве телекоммуникационного оборудования. Их tps-свичи 1830 серии, например, весьма и весьма годные. Да и консьюмерские роутеры весьма неплохи. А то, что для тебя Нокия началась и закончилась на 3310, так то говорит лишь о твоём скудном кругозоре и только.
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|2.48, Аноним (32), 21:11, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> чтобы закопать десктопный линукс?
А он из могилы никогда и не вставал.
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|4.56, Аноним (-), 21:42, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Туда весь десктопов на Core 2 Duo идет под предводительством майков, потому что они внезапно не хотят поддерживать мусорное железо в новой одиннадцадке, да и калькулятор с блокнотом нынче тормозят.
Подправил, благодарить не обязательно.
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|4.61, Аноним (39), 23:05, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не идёт, а уже там. Но при чём тут Майкрософт? Рыночек так распорядился, что людям нужнее мобилы, планшеты и лаптопы (именно в это порядке, да), а не десктопы и рабочие станции. У интерн был в прошлом году, всё делал с айпэда, включая кодинг (на сях под специфичное железо, охренеть, да?). Хорошо помог мне тогда, разгрёб и повыкидывал кучу костылей, до которых у меня руки не доходили.
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|2.60, Аноним (-), 23:05, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Привет, милый 😘 Как там твой проект написания event loop на ассемблере с использованием современных средств разработки?
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|1.63, Аноним (-), 00:09, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> вначале предпринимается попытка использования Wayland, а если данный
> протокол недоступен как запасной вариант используется X11.
Сразу видны приоритеты!
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|1.64, Аноним (64), 00:38, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Поддержку autotools/configure/make планируют прекратить в ветке FLTK 1.5.0, оставив только возможность сборки в CMake.
Зря, "Light Toolkit" перестаёт таким быть и превращается в монстра...
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