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Выпуск графического тулкита FLTK 1.4.0 с поддержкой Wayland

18.11.2024 17:26

Спустя 13 лет с момента публикации ветки 1.3 увидел свет релиз легковесного кроссплатформенного графического тулкита FLTK 1.4.0 (Fast Light Toolkit). FLTK написан на языке C++ и распространяется под лицензией лицензии LGPLv2. Ветка FLTK 1.4 отмечена как обратно совместимая с выпусками 1.3.x, т.е. при переходе на FLTK 1.4 не требуется внесение изменений в код, но необходима пересборка из-за изменения ABI. Для визуального построения GUI-интерфейса в рамках проекта развивается оболочка FLUID. Поддерживается работа в Linux (X11 и Wayland), BSD-системах, Windows, macOS и различных UNIX-подобных ОС.

Среди основных нововведений:

  • Добавлена поддержка работы в окружениях на базе протокола Wayland в дистрибутивах Linux и во FreeBSD. По умолчанию библиотека собрана с поддержкой как X11, так и Wayland - вначале предпринимается попытка использования Wayland, а если данный протокол недоступен как запасной вариант используется X11.
  • Добавлены новые виджеты Fl_Flex и Fl_Grid для создания адаптивных графических интерфейсов, а также виджет Fl_Scheme_Choice c реализацией нового варианта окна выбора элементов. Улучшен интерфейс виджетов Fl_Tabs, Fl_Tile и Fl_Spinner.
  • Добавлена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HighDPI) на платформах Linux, Unix и Windows. Улучшена поддержка HighDPI в macOS.
  • Добавлена поддержка новых версий платформы macOS, включая macOS 15.0 "Sequoia".
  • Расширены возможности сборки с использованием CMake. Поддержку autotools/configure/make планируют прекратить в ветке FLTK 1.5.0, оставив только возможность сборки в CMake.
  • Переписан платформозависимый код, улучшена переносимость на различные системы.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.fltk.org/articles....)
  2. OpenNews: Вышел FLTK 1.3.0
  3. OpenNews: Представлен Fifth, минималистичный web-браузер с интерфейсом на основе FLTK
  4. OpenNews: Выпуск минималистичного десктоп-окружения EDE 2.1
  5. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.8
  6. OpenNews: Доступен графический тулкит GTK 4.16
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62244-fltk
Ключевые слова: fltk, gui
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (57) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:32, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Даже ТАКОЕ переходит на вяленого. А всего то надо было принять шапке волевое решение и выкинуть темы из федоры (0):-)
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 17:32, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Иксы*
     
  • 2.3, Аноним (3), 17:39, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    весь мир вращается вокруг федоры, ага :)
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 17:42, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вокруг корпорастов. Внезапно, правда?
     
  • 3.5, Аноним (1), 17:42, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вообще то да. Слышим десктопный линекс, подразумеваем XDG, слышим XDG, подразумеваем freedesktop. Напомнить чьё оно?
     
     
  • 4.13, Аноним (3), 18:11, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    напомните пожалуйста. В моем манямирке, это opensource проект.
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 18:14, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как сказал бы аноним выше: слышим опенсорс подразумеваем кормовую базу для корпорастов.
     
     
  • 6.24, Аноним (3), 19:04, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ох уж эти корпорасты. Мы их подразумеваем подразумеваем, а они никак не выходят на чистую воду :)
     
     
  • 7.30, Аноним (-), 19:29, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Мы их подразумеваем подразумеваем, а они никак не выходят на чистую воду :)

    В "Linux Foundation" копошатся платиновые, золотые и серебрянные спонсоры.

     
  • 4.32, Аноним (32), 19:34, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >> весь мир вращается вокруг федоры, ага :)
    > Вообще то да. Слышим десктопный линекс, подразумеваем XDG, слышим XDG, подразумеваем freedesktop.

    Как вы из факта существования XDG и Freedesktop сделали вывод, что мир вращается вокруг Федоры?

     
     
  • 5.36, Аноним (15), 19:49, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не вокруг же дебиана с крыcой, верно?
     
  • 2.8, Аноним (8), 17:52, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Чёт иксы совсем неприятно лагают. Пытаешься окно закрыть, мало того, что не закрывается, так ещё и реагировать перестаёт. Вроде помогает перезапустить оконный менеджер, но даже хоткеи со случайным лагом отрабатывают. Стоит ли говорить, что в сессии вейланда такого не было?
     
     
  • 3.9, Аноним (8), 17:54, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это я думал, что падение оконного менеджера при альт-табе вайна в вейланде это плохо. Но там хотя бы не зависало ничего.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 18:26, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это считай вся пользовательская сессия ложится.
     
     
  • 5.33, Аноним (8), 19:43, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не совсем, все кутешные программы переподключаются будто ничего не было (с иксами такое не провернуть и они зависали/падали тоже) https://invent.kde.org/plasma/kwin/-/wikis/Restarting

    Жаль только на 1 рабочем столе все окна и xwayland не перезапускается. И xembedsniproxy вручную запускать. И вайн тоже. И гтк? Но реально падения у меня только когда альт-табаешь вайн были.

     
  • 4.18, Аноним (18), 18:29, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не парься, пользуйся только иксами. Иксы, это как вино, с годами всё лучше и лучше.
     
     
  • 5.37, Аноним (8), 19:51, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не парься, пользуйся только иксами. Иксы, это как вино, с годами всё
    > лучше и лучше.

    В принципе, plasma6 уже не очень хорошо работает с иксами, фокус ощутимо сместился на вейланд. Plasma5 с иксами норм было. Сейчас практически нет разницы, но видимо ценой отказа от того, что хорошо работало с иксами, и не будет работать в вейланде. А лаги иксов прямо напрягают теперь.

     
  • 2.11, dhhrth (?), 18:05, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > принять шапке волевое решение и выкинуть иксы из федоры

    В репах Федоры иксы еще долго будут оставаться. С возможностью их установить ручками.
    Выкинули просто сеанс Иксами по дефолту из Гнома и КДЕ.

     
     
  • 3.12, Аноним (15), 18:10, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто этим будет заниматься да и ещё в Федоре, у которой заявленная цель это быть дистром с самым наисвежайшим софтом.
     
  • 2.40, equeim (ok), 20:34, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    XWayland никто не выпиливал и не собирается
     
     
  • 3.62, Аноним (8), 23:17, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под ним софт очень криво работает. Вот прям совсем.
     
  • 2.41, Аноним (41), 20:42, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дв-да, 13 лет назад Шапка помогла им начать пилить и для Вялого тоже, своим внезапным решением в последней Федоре.
     

  • 1.7, nume (ok), 17:52, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Молодцы, долгих лет жизни проекту как говориться. Только примеры бы софта что сейчас использует этот тулкит.
     
     
  • 2.10, Аноним (15), 18:04, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только примеры бы софта что сейчас использует этот тулкит.

    https://www.fltk.org/applications/articles.php

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 18:13, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    из тех что пользуюсь: gmsh, для работы с stl сетками и т.п.
     
  • 3.45, Аноним (45), 21:00, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://www.fltk.org/applications/articles.php

    Мда... И софта кот наплакал.
    И выглядит настолко вcpaто, то что даже не знаю как им не противно им пользоваться.
    Наверное выбора просто нет.

     
     
  • 4.49, Аноним (-), 21:26, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внешний вид - это ответственность тех людей, кто все эти элементы управления размещал по сетке, как центрировал, соблюдал отступы и т.д. Никогда не понимал гона на сами тулкиты, если речь идёт о банальной кривизне рук.
     
     
  • 5.57, Аноним (-), 22:55, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве оно не из коробки должно работать Я просто на FLTK никогда не писал Но... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.16, Аноним (15), 18:23, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Молодцы, все нововведения актуальны и по делу, редко да метко.
     
  • 1.21, Аноним (21), 18:38, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чем он лучше dear imgui?
     
     
  • 2.25, Аноним (14), 19:10, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ему не нужен opengl
     
  • 2.26, Аноним (26), 19:10, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Чем он лучше dear imgui?

    Ну, я тебе могу сказать, в чем imgui точно лучше: в жоре RAM и CPU, остальное так себе. Может потому что ниши применения у них разные?

     

  • 1.22, Аноним (22), 18:49, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На основе сабжа написана СРС Equinox Desktop Environment (EDE), классическая, удобная.
     
     
  • 2.27, Аноним (18), 19:22, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно не обновляется с 2014 года. Отличный вариант
     

  • 1.28, Аноним (-), 19:23, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Спустя 13 лет с момента публикации ветки 1.3 увидел свет релиз легковесного кроссплатформенного графического тулкита FLTK

    Деважю? Напомните-ка мне через сколько лет вышел последний релиз Тикльтока? На скриншотах графика как-будто из нулевых годов?

     
  • 1.35, Аноним (35), 19:46, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Rрасота-то какая, лeпота!
     
     
  • 2.43, Вы забыли заполнить поле Name (?), 20:58, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Выглядит точно лучше последнего гнома.
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 21:00, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Откуда вам знать, если последний гном не идёт на вашем кор два дуо.
     
  • 3.53, Аноним (53), 21:28, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё как идет и все знает куда.
     

  • 1.38, Аноним (38), 19:58, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хм... А если веланд пихает не рхел, а мс, чтобы закопать десктопный линукс? Количество рукопопов с падающими иксами как бы намекает...
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 20:14, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты действительно думаешь, что десктопный линукс как-то угрожает бизнесв MSFT?
     
  • 2.46, Аноним (45), 21:04, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чтобы закопать десктопный линукс?

    А он разве существует? Или ты это про невероятные 4% говоришь?
    Хотя погоди... из них 2% это стимдеск.

    > Количество рукопопов с падающими иксами как бы намекает...

    Это скорее вопрос к тем, кто иксы пишет, что они настолько качественно это делают, что оно все время падает. И это совсем не мс.

     
     
  • 3.47, Аноним (15), 21:07, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > из них 2% это стимдеск

    А ещё остальные 2% — всякие госконторы с бухгалтерами и прочим планктоном. Дистрохоперов в лучшем случае наберётся 0.1% от всей массы десктопов.

     
     
  • 4.51, Аноним (53), 21:27, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На лине нет бухгалтерского софта, пробудись!
     
     
  • 5.54, Аноним (-), 21:32, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пробудись

    Пробуждаться надо вам, учитывая вашу рефлекцию на комментарий анонима касательно Core 2 Duo. Вы тем самым себя спалили, показав всем, что до сих пор не слезли с железа, которому место на мусорке.

     
  • 3.50, Аноним (53), 21:27, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    2% это только Хром ОС. Вот майков и трясет что они пытаются ставить палки в колеса десктопу на лине. Когда то у Андроида было 2% смартфонов, все остальное была Нокия. И где эта Нокия, которую кстати купил Майкрософт? В помойках твоя Нокия и тоже будет с Майкрософт виндоуз.  
     
     
  • 4.55, Аноним (55), 21:41, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нокия себя хорошо чувствует. Ну, не взошло с мобильниками, и чего? Избавились от убыточной структуры и занялись другими делами.
     
  • 4.59, Аноним (39), 23:01, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И где эта Нокия

    Там же, где и была до этого: глубоко в производстве телекоммуникационного оборудования. Их tps-свичи 1830 серии, например, весьма и весьма годные. Да и консьюмерские роутеры весьма неплохи. А то, что для тебя Нокия началась и закончилась на 3310, так то говорит лишь о твоём скудном кругозоре и только.

     
  • 2.48, Аноним (32), 21:11, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чтобы закопать десктопный линукс?

    А он из могилы никогда и не вставал.

     
     
  • 3.52, Аноним (53), 21:28, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Туда весь десктопов идет под предводительством майков.
     
     
  • 4.56, Аноним (-), 21:42, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Туда весь десктопов на Core 2 Duo идет под предводительством майков, потому что они внезапно не хотят поддерживать мусорное железо в новой одиннадцадке, да и калькулятор с блокнотом нынче тормозят.

    Подправил, благодарить не обязательно.

     
  • 4.61, Аноним (39), 23:05, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не идёт, а уже там. Но при чём тут Майкрософт? Рыночек так распорядился, что людям нужнее мобилы, планшеты и лаптопы (именно в это порядке, да), а не десктопы и рабочие станции. У интерн был в прошлом году, всё делал с айпэда, включая кодинг (на сях под специфичное железо, охренеть, да?). Хорошо помог мне тогда, разгрёб и повыкидывал кучу костылей, до которых у меня руки не доходили.
     

  • 1.42, Аноним (41), 20:45, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неужто, и EDE так сможет выйти из анабиоза?
     
  • 1.58, Аноньимъ (ok), 23:00, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Офигеть! Отличная новость!
     
     
  • 2.60, Аноним (-), 23:05, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Привет, милый 😘 Как там твой проект написания event loop на ассемблере с использованием современных средств разработки?
     

  • 1.63, Аноним (-), 00:09, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > вначале предпринимается попытка использования Wayland, а если данный
    > протокол недоступен как запасной вариант используется X11.

    Сразу видны приоритеты!

     
  • 1.64, Аноним (64), 00:38, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Поддержку autotools/configure/make планируют прекратить в ветке FLTK 1.5.0, оставив только возможность сборки в CMake.

    Зря, "Light Toolkit" перестаёт таким быть и превращается в монстра...

     

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