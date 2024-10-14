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Релиз фреймворка Qt 6.8

14.10.2024 15:17

Компания Qt Company опубликовала релиз фреймворка Qt 6.8, в котором продолжена работа по стабилизации и наращиванию функциональности ветки Qt 6. В Qt 6.8 предоставлена поддержка платформ Windows 10+, macOS 12+, Linux (Ubuntu 22.04/24.04, openSUSE 15.5, SUSE 15 SP5, RHEL 8.8/9.2, Debian 11.6), iOS 16+, Android 9+(API 23+), webOS, WebAssembly, INTEGRITY, VxWorks, FreeRTOS и QNX. Исходные тексты компонентов Qt поставляются под лицензиями LGPLv3 и GPLv2.

Qt 6.8 получил статус LTS-выпуска, для которого обновления будут формироваться в течение пяти лет для обладателей коммерческой лицензии, что на два года больше, чем в прошлых LTS-выпусках. Для некоммерческих пользователей время сопровождения составит полгода (до формирования нового значительного выпуска). Поддержка прошлой LTS-ветки Qt 6.5 продлится до мая 2026 года, а поддержка позапрошлой LTS-ветки Qt 6.2 прекращена 30 сентября 2024 года. Ветка Qt 5.15 будет сопровождаться до мая 2025 года.

Основные изменения в Qt 6.8:

  • Стабилизирован и переведён в разряд полностью поддерживаемых модуль Qt Graphs, предназначенный для построения различных видов 2D- и 3D-графиков, а также визуализации больших коллекций быстро меняющихся данных. Модуль развивается как универсальная замена старого модуля Qt DataVisualization, завязанного на OpenGL, и модуля Qt Charts. Новый модуль использует Qt Quick 3D и движок рендеринга RHI (Rendering Hardware Interface), поддерживающий различные 3D API (OpenGL, Vulkan, Metal и Direct 3D).

    По сравнению с прошлым выпуском в Qt Graphs 3D добавлены оптимизации производительности, обеспечена поддержка прозрачности на трёхмерных графиках (Bars3D), расширены возможности управления местоположением и оформлением меток и заголовков, улучшена отрисовка линий навигационной сетки. В Qt Graphs 2D предоставлена возможность отрисовки собственных видов столбчатых диаграмм (через QML-компоненты), добавлена поддержка стековых столбчатых диаграмм, расширены средства отображения меток. Унифицирован API для задействования тем оформления в 2D- и 3D-графиках. Специфичные для виджетов вызовы перенесены в модуль Qt Graphs Widgets.

  • Стабилизирован и переведён в разряд полностью поддерживаемых модуль QtHttpServer, позволяющий интегрировать в приложения функциональность HTTP-сервера, который поддерживает HTTP/1.1, TLS/HTTPS, WebSockets, обработку ошибок, маршрутизацию запросов на основе параметров в URL (QHttpServerRouter) и REST API. По сравнению с прошлой версией в классе QNetworkAccessManager реализована возможность отправки HTTP-запросов через локальный сокет. Предоставлена поддержка использования класса QFormDataBuilder для упрощения передачи нескольких наборов данных (например, текстовых данных и приложенного файла) в одном HTTP-запросе (HTTP multi-part).
  • Стабилизирован и переведён в разряд полностью поддерживаемых модуль Qt GRPC, позволяющий обращаться к сервисам при помощи протокола gRPC.
  • Стабилизирован и переведён в разряд полностью поддерживаемых модуль Qt Protobuf, предназначенный для сериализации Qt-классов, используя протокол Protocol Buffer.
  • Добавлена поддержка мобильных платформ Android 14 и iOS 18.
  • Предоставлена возможность разработки приложений для десктоп-систем Linux и Windows с процессорами ARM, а также 3D-шлемов Apple Vision Pro и Meta Quest 3 XR.
  • Добавлена поддержка Raspberry Pi 5, NVIDIA AGX Orin и некоторых плат на базе SoC NXP, Toradex и STM. Добавлена поддержка RISC-V плат StarFive VisionFive 2.
  • Расширены возможности для формирования урезанных сборок Qt, которые могут использоваться на устройствах с небольшим объёмом памяти. Например, отключив неиспользуемые возможности и компоненты Qt можно добиться сокращения размера сборки в постоянном хранилище на 77% и уменьшения потребления ОЗУ на 32%, а также заметно сократить время запуска.
  • В модуле Qt Multimedia на платформе Linux реализована поддержка захвата экрана с использованием класса QScreenCapture в окружениях на базе протокола Wayland, используя сервис ScreenCast и систему порталов XDG Desktop. Добавлены классы QVideoFrameInput, QAbstractVideoBuffer и QAudioBufferInput, при помощи которых можно организовать отправку собственных мультимедийных данных в сеанс записи (QMediaCaptureSession), а также класс QAudioBufferOutput для подключения обработчиков, получающих звуковые данные на стадии после декодирования.
  • Добавлен модуль Qt Quick Vector Image, позволяющий интегрировать в сцены Qt Quick векторные изображения в формате SVG, что может быть использовано, например, для создания масштабируемых элементов интерфейса, не зависящих от разрешения и размера экрана.
  • Добавлен модуль Qt Quick 3D XR для создания приложений для платформ виртуальной и дополненной реальности, используя технологии Qt Quick 3D. Для организации взаимодействия с трёхмерными окружениями, созданными при помощи Qt Quick 3D, поддерживается использование устройств отслеживания движения рук и VR-контроллеров. Для визуализации могут применяться очки Apple VisionPro или 3D-шлемы с поддержкой стандарта OpenXR, такие как Meta Quest 2/3.
  • В Qt Quick добавлены оптимизации, ускоряющие отрисовку сложных сцен. В классе TableView появилась возможность перемещения столбцов и строк. В типах Image и BorderImage реализована поддержка асинхронной загрузки изображений (старое изображение остаётся пока грузится новое).
  • В модуле Qt Quick Effect Maker появилась поддержка анимирования спрайтов, искривления элементов по окружности, а также использования в эффектах свечения и выборочного размывания (masked blur).
  • В модуле Qt Quick Shapes при заливке контура разрешено использование в элементах с типом ShapePath любых провайдеров текстур. В класс QQuickRenderTarget добавлены новые методы для управления обработкой текстур и упрощения интеграции Qt Quick 3D с внешними движками, фреймворками и API.
  • В Qt Quick Controls предложен новый стиль Fluent WinUI3, позволяющий сформировать интерфейс, выглядящий как Windows 11 на любых платформах. В macOS реализована возможность использования предоставляемого платформой глобального меню в интерфейсах, создаваемых при помощи Quick MenuBar.
  • В Qt Quick 3D улучшена отрисовка теней, благодаря использованию каскадных карт теней и мягкой фильтрации теней. В тип PrincipledMaterial добавлены новые свойства. Предоставлена возможность использования в собственных материалах тех же свойств, что и в материалах на базе типа PrincipledMaterial.
  • В модуль Qt Network Auth добавлен класс QOAuthUriSchemeReplyHandler для создания обработчиков редиректа на другую схему URI при аутентификации при помощи OAuth 2.0. В класс QOAuth2AuthorizationCodeFlow добавлена поддержка OAuth-расширения PKCE (Proof Key for Code Exchange).
  • В класс QDnsLookup добавлена возможность отправки запросов, используя "DNS over TLS", реализована поддержка DNS-записей TLSA (TLS Certificate Association) и обеспечено информирование клиента о выполнении верификации данных DNS-сервером.
  • В Qt Core добавлен класс QChronoTimer с обвязкой над библиотекой std::chrono, позволяющей добиться повышения точности операций со временем. Реализована возможность изменения размера QString, QByteArray и QList без инициализации данных. В QHash добавлена поддержка хранения в одном хэше данных с типами QString и QStringView. В QDirListing предоставлен API на базе итератора для перебора содержимого каталогов.
  • В Qt GUI предоставлена возможность переопределения настроек системной цветовой схемы, например, для выбора тёмного или светлого режима, а также настроек действий, приводящих к вызову контекстного меню.
  • В Qt Sql драйверы СУБД PostgreSQL и MySQL/MariaDB теперь корректно обрабатывают время и даты в ситуации когда у клиента и на сервере выбраны разные часовые пояса.
  • Qt WebEngine добавлены новые классы: QWebEngineFrame для работы на уровне отдельных iframe-блоков; QWebEngineClientHints для управления идентификацией браузера; QWebEnginePermission для управления правами доступа в привязке к сайтам.
  • В Qt Widgets улучшена отрисовка виджетов на экранах с высокой плотностью пикселей (high-DPI).
  • Генератор документации QDoc переведён с C API на С++ API и для его работы теперь требуется как минимум Clang 17. Добавлены новые команды, такие как "\keyword" и "\nativetype".
  • В рамках работы по повышению стабильности и производительности LTS-выпуска внесено более 500 исправлений и оптимизаций.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qt-6.8-...)
  2. OpenNews: Проект по интеграции с Qt web-движка Servo, развиваемого на языке Rust
  3. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.7 и среды разработки Qt Creator 13
  4. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.5
  5. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.6
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62043-qt
Ключевые слова: qt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:26, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Они что хотят мир захватить? Зачем наталкиают туда всё подряд
     
     
  • 2.12, Маккензи (-), 15:45, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Qt - это лучший кроссплатформенный фреймворк из когда-либо созданных.
     
  • 2.20, Аноним (20), 15:58, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что очень удобно, когда есть один инструмент, а не приходится ковыряться "это умеет в тени, а это нет, тут только вектор, а для растра нужна другая либа, но их делали разные люди,  следовательно придется делать какие-то преобразования..." и тд.
     
     
  • 3.34, Аноним (1), 16:22, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    любой специалист из любой отрасли скажет что инструментом "для всего" ничего путного сделать не получится
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 16:29, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такие вот "специалисты" пошли. Где вы только их находите?
     
     
  • 5.44, keydon (ok), 16:45, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все кто были за комбайны либо вымерли, либо остались на винде.
    Другое дело что и чистая юникс философия к сожалению не победила.
     
     
  • 6.49, Аноним (49), 16:55, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересная аналогия с комбайнами получилась. А урожай на полях ведь как раз комбайны убирают, а не мужики с косами :)
     
  • 6.50, Аноним (50), 16:56, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >чистая юникс философия к сожалению не победила

    Можно подумать, она когда-то боролась. Просто пришли дяди с деньгами и заплатили за прибитые гвоздями комбайны.

     
  • 4.43, Аноним (49), 16:43, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это не инструмент, а скорее сумка с инструментами. Побито на модули ведь.
     
     
  • 5.52, Аноним (50), 16:58, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Побито на модули ведь

    Это похожее лучшее, что они смогли сделать после тройки.

     

  • 1.5, Аноним (5), 15:35, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В основном какие-то бесполезные изменения. Ну, хоть ошибки какие-то исправили.
     
  • 1.6, Аноним (6), 15:36, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С tlsa я, получается, могу добавить в dns фингерпринт самоподписного сертификата и не пользоваться letsencrypt?

    Важно только чтобы клиент запрашивал имя через dot/doh?

     
  • 1.7, Аноним (7), 15:37, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это все, конечно, хорошо, а можете теперь оптимизацией заняться? Простой хелло ворлд запускается уже несколько секунд с HDD.
     
     
  • 2.22, Аноним (20), 16:00, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это все, конечно, хорошо, а можете теперь оптимизацией заняться?

    Ты всегда можешь сделать пулл-реквест со своим супер оптимизированным кодом.
    И возможно его даже посмотрят.
    Думаю их пользователи (я про клиентов которые платят деньги) могут донести какие фичи нужны в первую очередь)

     
     
  • 3.24, Аноним (5), 16:11, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Думаю их пользователи (я про клиентов которые платят деньги) могут донести какие
    > фичи нужны в первую очередь)

    Для пользователей стандартный отлуп - "вас много, а я одна", оставьте свои предложения в багтрекере.
    Так и остаётся всё в багтрекере без движения десятки лет.

     
     
  • 4.27, Аноним (20), 16:16, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для пользователей стандартный отлуп - "вас много, а я одна", оставьте свои предложения в багтрекере.

    Не-не, ты не путай пользователей Qt Group Plc и мимокрокодилов-халявщиков, которым так и быть дали попользоваться классным кодом.
    Первых подозреваю слушают очень внимательно, все таки 35 лямов Net income из воздуха не берутся.
    А вторые.. а зачем их слушать вообще? Они ж бесполезные нахлебники.

    > Так и остаётся всё в багтрекере без движения десятки лет.

    Запись в багтрекере "у меня не работает, срочно почините!" это одно, а много ли там pull-request'ов с "вот оно не работало, я починил"?

     
  • 2.31, Аноним (-), 16:20, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    На календаре заканчивается 2024 год. А не 2010й.
    Кто-то еще использует hdd как системный О_о?
    SSD настолько подешевели, что их может себе позволить даже бомж.
    Зачем себя мучить?
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 16:30, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Копейка рубль бережёт. Если поставишь ssd, то и не будешь знать, что оказывается там всё тормозит из-за рyкожoпых программистов какой-нибудь приблуды.
     
  • 3.48, Аноним (48), 16:55, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На календаре заканчивается 2024, а толку от SSD как от HDD в 2010 благодаря разрабам.
     
  • 2.45, Аноним (49), 16:46, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это смотря где запускать хелло ворлд. Если запускать в kde, то будет быстро. В windows да, пока библиотеки подгрузятся. Как вариант, можно собрать статически.
     

  • 1.8, Аноним (8), 15:39, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Debian 11.6

    Интересно, почему не 12?

     
     
  • 2.11, НяшМяш (ok), 15:44, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Думаю, перечислены минимально поддерживаемые версии.
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 16:56, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я даже в растерянности. За что кота заминусили?

    Он же дело сказал.

     
  • 2.36, Аноним (51), 16:24, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А там есть clang-17 для генерации документации?
     

  • 1.25, Аноним (25), 16:15, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена поддержка Raspberry Pi 5

    А что, на Raspberry Pi 3, 4, 5 предыдущие версии Qt не работали? Если видеочип в Mesa поддерживается, то должны бы и так работать.

     
  • 1.26, eugene_martein (ok), 16:15, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда они перестанут ненавидеть IP-адреса по расовой принадлежности и дадут нормально пользоваться их хотя бы QtCreator'ом? Как Яндекс пользуется в коммерческих целях этим поделием, если они ввели санкции? Просто крадёт что ли?
     
     
  • 2.35, Аноним (-), 16:24, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > ненавидеть IP-адреса по расовой принадлежности

    По расовой?)) Вроде там у вас рас прям огого как намешано.
    Или все-таки по цвету пачпорта?)

    > Просто крадёт что ли?

    Разве это удивительно? Хотя, мы про какой яндекс говорим? Про Yandex N.V. или "Яндекс"?

     
  • 2.37, Аноним (25), 16:25, 14/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.41, Аноним (49), 16:31, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что там красть? Большая часть модулей имеет лицензию LGPL, линкуйте хоть статически с закрытым кодом.
    С Qt и QtCreator в России нет никаких проблем в Linux. Если нужно именно на windows, то освойте msys2.
     
  • 2.46, Аноним (-), 16:47, 14/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (4)

  • 1.28, Аноним (28), 16:16, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня одного сайт QT заблочен?
     
     
  • 2.30, Аноним (20), 16:17, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня одного сайт QT заблочен?

    Наверное.
    У меня все открывается.

     
     
  • 3.33, eugene_martein (ok), 16:22, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Даже если открывается, то кнопки загрузки установщика вы не найдёте. Она тоже привязана к расово верным IP-адресам.
     
     
  • 4.47, Аноним (-), 16:49, 14/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.53, Аноним (50), 17:03, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что могу сказать по факту. Из компактного фреймворка на плюсах оно превратилось в нечто неповоротливое, где угробили миллионы человеко-часов на поддержку двух разных языков. А всего лишь надо было держать вебщиков от него подальше...
     
  • 1.54, Аноним (54), 17:05, 14/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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