Релиз фреймворка Qt 6.8

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|2.12, Маккензи (-), 15:45, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Qt - это лучший кроссплатформенный фреймворк из когда-либо созданных.
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|2.20, Аноним (20), 15:58, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что очень удобно, когда есть один инструмент, а не приходится ковыряться "это умеет в тени, а это нет, тут только вектор, а для растра нужна другая либа, но их делали разные люди, следовательно придется делать какие-то преобразования..." и тд.
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|3.34, Аноним (1), 16:22, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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любой специалист из любой отрасли скажет что инструментом "для всего" ничего путного сделать не получится
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|5.44, keydon (ok), 16:45, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все кто были за комбайны либо вымерли, либо остались на винде.
Другое дело что и чистая юникс философия к сожалению не победила.
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|6.49, Аноним (49), 16:55, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интересная аналогия с комбайнами получилась. А урожай на полях ведь как раз комбайны убирают, а не мужики с косами :)
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|6.50, Аноним (50), 16:56, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>чистая юникс философия к сожалению не победила
Можно подумать, она когда-то боролась. Просто пришли дяди с деньгами и заплатили за прибитые гвоздями комбайны.
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|4.43, Аноним (49), 16:43, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так это не инструмент, а скорее сумка с инструментами. Побито на модули ведь.
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|5.52, Аноним (50), 16:58, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Побито на модули ведь
Это похожее лучшее, что они смогли сделать после тройки.
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|1.5, Аноним (5), 15:35, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В основном какие-то бесполезные изменения. Ну, хоть ошибки какие-то исправили.
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|1.6, Аноним (6), 15:36, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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С tlsa я, получается, могу добавить в dns фингерпринт самоподписного сертификата и не пользоваться letsencrypt?
Важно только чтобы клиент запрашивал имя через dot/doh?
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|1.7, Аноним (7), 15:37, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Это все, конечно, хорошо, а можете теперь оптимизацией заняться? Простой хелло ворлд запускается уже несколько секунд с HDD.
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|2.22, Аноним (20), 16:00, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это все, конечно, хорошо, а можете теперь оптимизацией заняться?
Ты всегда можешь сделать пулл-реквест со своим супер оптимизированным кодом.
И возможно его даже посмотрят.
Думаю их пользователи (я про клиентов которые платят деньги) могут донести какие фичи нужны в первую очередь)
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|3.24, Аноним (5), 16:11, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Думаю их пользователи (я про клиентов которые платят деньги) могут донести какие
> фичи нужны в первую очередь)
Для пользователей стандартный отлуп - "вас много, а я одна", оставьте свои предложения в багтрекере.
Так и остаётся всё в багтрекере без движения десятки лет.
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|4.27, Аноним (20), 16:16, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для пользователей стандартный отлуп - "вас много, а я одна", оставьте свои предложения в багтрекере.
Не-не, ты не путай пользователей Qt Group Plc и мимокрокодилов-халявщиков, которым так и быть дали попользоваться классным кодом.
Первых подозреваю слушают очень внимательно, все таки 35 лямов Net income из воздуха не берутся.
А вторые.. а зачем их слушать вообще? Они ж бесполезные нахлебники.
> Так и остаётся всё в багтрекере без движения десятки лет.
Запись в багтрекере "у меня не работает, срочно почините!" это одно, а много ли там pull-request'ов с "вот оно не работало, я починил"?
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|2.31, Аноним (-), 16:20, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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На календаре заканчивается 2024 год. А не 2010й.
Кто-то еще использует hdd как системный О_о?
SSD настолько подешевели, что их может себе позволить даже бомж.
Зачем себя мучить?
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|3.40, Аноним (40), 16:30, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Копейка рубль бережёт. Если поставишь ssd, то и не будешь знать, что оказывается там всё тормозит из-за рyкожoпых программистов какой-нибудь приблуды.
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|3.48, Аноним (48), 16:55, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На календаре заканчивается 2024, а толку от SSD как от HDD в 2010 благодаря разрабам.
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|2.45, Аноним (49), 16:46, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это смотря где запускать хелло ворлд. Если запускать в kde, то будет быстро. В windows да, пока библиотеки подгрузятся. Как вариант, можно собрать статически.
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|3.51, Аноним (51), 16:56, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я даже в растерянности. За что кота заминусили?
Он же дело сказал.
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|1.25, Аноним (25), 16:15, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлена поддержка Raspberry Pi 5
А что, на Raspberry Pi 3, 4, 5 предыдущие версии Qt не работали? Если видеочип в Mesa поддерживается, то должны бы и так работать.
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|1.26, eugene_martein (ok), 16:15, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда они перестанут ненавидеть IP-адреса по расовой принадлежности и дадут нормально пользоваться их хотя бы QtCreator'ом? Как Яндекс пользуется в коммерческих целях этим поделием, если они ввели санкции? Просто крадёт что ли?
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|2.35, Аноним (-), 16:24, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> ненавидеть IP-адреса по расовой принадлежности
По расовой?)) Вроде там у вас рас прям огого как намешано.
Или все-таки по цвету пачпорта?)
> Просто крадёт что ли?
Разве это удивительно? Хотя, мы про какой яндекс говорим? Про Yandex N.V. или "Яндекс"?
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|2.41, Аноним (49), 16:31, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что там красть? Большая часть модулей имеет лицензию LGPL, линкуйте хоть статически с закрытым кодом.
С Qt и QtCreator в России нет никаких проблем в Linux. Если нужно именно на windows, то освойте msys2.
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|2.30, Аноним (20), 16:17, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У меня одного сайт QT заблочен?
Наверное.
У меня все открывается.
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|3.33, eugene_martein (ok), 16:22, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Даже если открывается, то кнопки загрузки установщика вы не найдёте. Она тоже привязана к расово верным IP-адресам.
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|1.53, Аноним (50), 17:03, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Что могу сказать по факту. Из компактного фреймворка на плюсах оно превратилось в нечто неповоротливое, где угробили миллионы человеко-часов на поддержку двух разных языков. А всего лишь надо было держать вебщиков от него подальше...
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