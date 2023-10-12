Релиз фреймворка Qt 6.6

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|1.1, Анонин (?), 10:41, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Лучший опенсорсный GUI (и не только) фреймворк.
Гибкость, нормальный язык, хорошая дока, в нем есть почти все что нужно для работы.
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|3.6, Аноним (6), 10:51, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно, это "фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО", у них даже на сайте написано for creating software applications.
И это отлично - не нужно искать либы для звука или веб-ассембли, за тебя это уже сделали.
Просто берешь и пользуешься.
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|4.16, Аноним (16), 11:19, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Использовать qt как прослойку к чужим опенсорсным либам -- это как слушать Чайковского в напеве от Рабиновича.
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|6.43, Аноним (43), 12:49, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там используется что-то, кроме WebView? (по сути тот же электрон)
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|3.23, Аноним (6), 11:39, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что не так с лицензией?
Делаешь свой продукт по GPL - получай qt бесплатно по gpl.
Хочешь денег и комерции - ну так плати денежку.
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|5.33, Аноним (6), 12:04, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если revenue and funding меньше $250000 - то попадешь под small business.
42$ на одну лицензию в месяц -> 500 баксов в год.
Посмотри зарплаты и расходы на одного среднего программера и его рабочее место и поймешь, что это не так уж много.
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|4.29, 12yoexpert (ok), 11:55, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хочешь денег и комерции - ну так плати денежку.
вообще-то можно не платить, если линкуешь динамически или прилагаешь объектные файлы
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|2.20, Аноним (20), 11:31, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>>Нормальный язык
>>CPP
Какое же у вас однако извращённое представление о нормальности
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|3.24, Анонин (?), 11:45, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Специально написал "нормальный", а не "хороший", "лучший" и тд
В любом случае это лучше чем void* через gobject'ы гонять...
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|3.25, Аноним (6), 11:48, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А какой ты предложишь?
С11 / С17 ? А какие у него преимущества перед плюсами?
Java? там сборщик мусора, для низроуровневых не сильно подходит.
С# - в общем-то тоже самое
Rust? во-первых он не настолько проверен + на него сложно перейти концептуально,
а во вторых просто новость об его поддержке, сожжет задницы у плюсовиков в радиусе половины интернета)
Всякие хаскели, окалмы и оберены - лучше не надо...
Мой список закончился, можешь добавить свои предложения.
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|4.40, Аноним (40), 12:40, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>там сборщик мусора, для низроуровневых не сильно подходит.
а в Qt-тешном яваскрипте какой-то особый сборщик мусора который подходит?
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|1.2, Аноним (2), 10:42, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> на всех платформах, кроме систем, применяющих протокол Wayland.
как обычно... вяленный в своем репертуаре
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|2.11, Аноним (11), 11:07, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что нету стандартного протокола без посторонних костылей для этого.
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|2.35, Аноним (35), 12:11, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> авторы иксов в своем репертуаре
Пофиксил. Разрабы иксов, имея перед глазами пример того, в какую кучу навоза превращается продукт, в который функционал добавляют по мере появления необходимости, снова допустили ту же ошибку при разработке вяленого. Вместо того, чтобы собрать весь функционал, необходимость которого уже известна (да, не всё нужно всём, но для всего есть кто-то, кому это нужно) и систематизировать его в какую-то осмысленную структуру, они опять решили действовать по принципу "сначала реализуем базовый функционал, а всё прочее потом примотаем сбоку изолентой".
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|1.7, Аноним (7), 10:52, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлен экспериментальный модуль Qt Graphs, нацеленный на предоставление универсального модуля для визуализации больших коллекций быстро меняющихся данных и построения различных видов графиков. Модуль развивается как универсальная замена старого модуля Qt DataVisualization, завязанного на OpenGL, и модуля Qt Charts. Модуль ещё находится в разработке и в настоящее время сосредоточен на воспроизведении функциональности Qt DataVisualization поверх Qt Quick 3D и использовании нового движка рендеринга (RHI, Rendering Hardware Interface), поддерживающего различные 3D API (OpenGL, Vulkan, Metal и Direct 3D).
Неужели VTK теперь не нужен?
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|1.10, Аноним (10), 11:04, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Довольно мусорный релиз - практически ничего хорошего.
В чём смысл QML которым они только и занимаются до сих пор непонятно. Отличия от HTML/JS и прочих веб-технологий минимальны.
В результате Qt сильно раздута, но чем-то полезны только QtWidgets, так как C++ альтернатив им нет (Gtk тем кто предпочитает плюсы - неудобен).
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|2.30, 12yoexpert (ok), 11:58, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну, если тебе не жалко вычислительных ресурсов на рендеринг виджетов и ты готов терпеть тормоза и убогий внешний вид, или тебе 60 и ты физически не спобобен выучить ничего нового (хотя qml уже лет 15, если не 20), то да, юзаешь виджеты
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|3.34, Аноним (10), 12:07, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для задач не связанных с виджетами предостаточно других библиотек.
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|3.42, Аноним (40), 12:44, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>ну, если тебе не жалко
А если мне не жалко, то чем этот самый QML лучше флатера/реакт-натива и остальных?
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|1.12, Аноним (6), 11:12, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Отличный пример правильного развития open source.
Три лицензии для любого типа разрабатываемого ПО: gpl, lgpl и комерческое.
В итоге у компании есть средства для развития, не приходится ходить с протянутой рукой.
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|3.21, Аноним (6), 11:32, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так редхат - это тоже хороший пример.
Компания является одним из локомотивов развития линукса, сделала существенный вклад в GNOME, cygwin, systemd, pulseaudio.
И еще куча других проектов https://www.redhat.com/en/about/open-source-program-office/contributions
При этом компания, как и КюТэ, тоже прибыльная, не просит подаяния. Не обращает внимание на бесполезные хотелки залявщиков.
Один из примеров, как нужно развивать ПО с открытым кодом.
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|4.37, Аноним (5), 12:24, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Корпа является одним из стопоров развития опенсорса, сделала существенный вклад в вендорлок, костыли, ненужно, шипит. И ещё много где запустила свои щупальца.
При этом, является образцом токсичности и ненадёжности, успешно, однако, эксплуатируя лживые тезисы. Не вижу, каким образом можно сравнить эти две организации.
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|5.41, Аноним (6), 12:41, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не вижу, каким образом можно сравнить эти две организации.
Извини? я не очень понял? кто хуже или лучше qt или красношапка -_-'
> стопоров развития опенсорса
Хм.. а что они тормозят?
Они пишут код, для своих пользователей, код открытый - это и есть open source.
> много где запустила свои щупальца
Мог бы привести хотя бы пару примеров, чтобы я ничего себе не выдумывал.
> образцом токсичности и ненадёжности
Очень странно, я не сталкивался ни с токсичностью (это вообще что?), ни с ненадежностью.
> эксплуатируя лживые тезисы
Без примеров тоже не ясно(
Возможно ты сторонник идей киберкоммунитов типа Столмана, который хотел уравнять зп всех программистов, но лучше просто уточни что ты имеешь в виду.
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|1.13, Аноним (13), 11:15, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Обеспечена совместимость Qt for Python с устройствами на базе архитектуры AArch64
> Добавлена поддержка платформы Android 13
Но Qt for Python в Android всё так же не умеет, досвидули
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|2.19, luid (ok), 11:28, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Но Qt for Python в Android всё так же не умеет, досвидули
Какой еще питон? Qt вообще о плюсах.
Питонистам почему-то все должны делать питонистые оберточки ради их нескучного смузи-язычка с пробельчиками.
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|3.22, Аноним (6), 11:34, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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"Статью не читай, коментарий писай"
> В набор модулей "Qt for Python", предоставляющий средства для создания графических приложений на языке Python с использованием Qt
Сколько слов питон ты здесь видишь)?
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|2.39, НяшМяш (ok), 12:33, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но Qt for Python в Android всё так же не умеет, досвидули
И это замечательно. Не нужно будет покупать телефон с 16 ядрами и 64 Гб ОЗУ гонять такое поделие. Нам вебвью в каждом втором приложении уже достаточно.
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|1.44, voiceofreason (?), 13:17, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Qt Quick 3D
Я уж обрадовался запилили удобное простое 3D, а там опять мусорного кода в 10 раз больше полезного. Я понимаю это в низкоуровневых API, но тут-то зачем?
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