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Релиз фреймворка Qt 6.6

12.10.2023 10:18

Компания Qt Company опубликовала релиз фреймворка Qt 6.6, в котором продолжена работа по стабилизации и наращиванию функциональности ветки Qt 6. В Qt 6.6 обеспечена поддержка платформ Windows 10+, macOS 11+, Linux (Ubuntu 22.04, openSUSE 15.4, SUSE 15 SP4, RHEL 8.6/9.0), iOS 14+, Android 8+ (API 23+), webOS, WebAssembly, INTEGRITY и QNX. Исходные тексты компонентов Qt поставляются под лицензиями LGPLv3 и GPLv2.

Основные изменения в Qt 6.6:

  • В модуле Qt Quick реализована экспериментальная поддержка адаптивной компоновки интерфейса. Для динамического изменения раскладки интерфейса в зависимости от размера окна и автоматического размещения элементов с учётом структуры текущей раскладки предложен класс LayoutItemProxy, а в модуле Qt Quick Layouts предоставлена возможность использования единых размеров ячеек для раскладок с расположением элементов по сетке, строкам и столбцам.
  • В Qt Quick добавлена поддержка режимов выделения (свойство selectionMode) в QML-типе TableView (например, можно управлять выделением ячеек, строк, столбцов и наборов ячеек), предоставлена возможность изменения свойства rootIndex, в QML-типе TreeView расширено управление оформлением полос прокрутки (scroll-deceleration) в QML-типе Flickable, реализовано автоматическое сокращение файловых путей. Предоставлен доступ из QML к API управления полномочиями.
  • Добавлен экспериментальный модуль Qt Graphs, нацеленный на предоставление универсального модуля для визуализации больших коллекций быстро меняющихся данных и построения различных видов графиков. Модуль развивается как универсальная замена старого модуля Qt DataVisualization, завязанного на OpenGL, и модуля Qt Charts. Модуль ещё находится в разработке и в настоящее время сосредоточен на воспроизведении функциональности Qt DataVisualization поверх Qt Quick 3D и использовании нового движка рендеринга (RHI, Rendering Hardware Interface), поддерживающего различные 3D API (OpenGL, Vulkan, Metal и Direct 3D).
  • В модуле Qt Multimedia добавлен класс QWindowCapture для захвата содержимого отдельных окон, дополнивший появившийся в прошлом выпуске класс QScreenCapture, ограниченный возможностью захвата всего экрана. QWindowCapture позволяет получить список окон, доступных для захвата, и может применяться в приложениях для предоставления совместного доступа к окнам. Захват окон и экрана поддерживается при использовании бэкенда FFmpeg на всех платформах, кроме систем, применяющих протокол Wayland.
  • В класс QMediaRecorder добавлены свойства для управления качеством видео, разрешением и битрейтом.
  • Расширены возможности модулей Qt GRPC и Qt Protobuf, позволяющих обращаться к сервисам gRPC и выполнять сериализацию Qt-классов, используя протокол Protocol Buffer. В Qt GRPC добавлены новые опции QGrpcChannelOptions и QGrpcCallOptions для упрощения настройки каналов и вызовов, а также для ограничения максимального времени выполнения вызова или потока. Добавлена опция QGrpcMetadata для выставления метаданных клиентом и чтения метаданных, возвращённых сервером. В Qt GRPC интегрирована поддержка QML-типа для автоматической генерации клиентских классов QtGRPC. В Qt Protobuf разрешено включение в схему *.proto некоторых типов Qt Core и Qt GUI, а также предоставлена возможность доступа к QML-контекстам через классы QProtobufMessage. Добавлена поддержка типов google.protobuf.Any и oneof.
  • В модуль Qt WebEngine добавлен API для доступа к настройкам конфиденциальности и безопасности, который позволяет отключить отдельные возможности браузерного движка. Например, при помощи атрибутов QWebEngineUrlScheme::FetchApiAllowed и QWebEngineSettings::DisableReadingFromCanvas можно отключить API Fetch и отрисовку элементов Canvas для снижения риска пассивной идентификации. Добавлена поддержка внутреннего URL "chrome://qt", при открытии которого показывается страница с информацией об используемой версии движка Chromium.
  • В модуле Qt Sql добавлен плагин с поддержкой СУБД Mimer SQL, расширены настройки соединения в драйвере для СУБД MySQL и MariaDB.
  • В модуле Qt PDF предоставлены классы для доступа к ссылкам, миниатюрам страниц и выбранным страницам.
  • В Qt Quick в типе Font реализован новый API для расширенной настройки компоновки глифов (shaping) в шрифтах OpenType. Предоставлена возможность использования модуля Qt Quick Shapes для высококачественной отрисовки линий и кривых при помощи фрагментного шейдера.
  • Проведена работа по документированию движка рендеринга RHI (Rendering Hardware Interface), а также стабилизации связанного с ним низкоуровневого API. Уровень поддержания обратной совместимости для RHI теперь будет соответствовать API Qt Platform Abstraction, что позволит напрямую использовать RHI для разработки кросс-платформенного низкоуровневого кода, работающего со всеми популярными графическими стеками и графическими API (OpenGL, Vulkan, Metal и Direct 3D).
  • В модуль Qt Quick 3D добавлена поддержка процедурного создания из QML текстур и геометрии на основе полигональной сетки.
  • В модуле Qt TextToSpeech появилась возможность генерации данных PCM (Pulse-Code Modulation) для дальнейшей обработки синтезированной речи (ранее поддерживался только прямой вывод на звуковое устройство). Предоставлены дополнительные настройки сегментирования текста, добавлен API для поиска необходимых голосов и API для определения доступных функций движка.
  • В набор модулей "Qt for Python", предоставляющий средства для создания графических приложений на языке Python с использованием Qt, добавлена поддержка асинхронных операций при помощи asyncio. Обеспечена совместимость Qt for Python с устройствами на базе архитектуры AArch64.
  • Обновлён стек Boot2Qt, который может использоваться для создания загружаемых мобильных систем с окружением на базе Qt и QML. Системное окружение в Boot2Qt обновлено до платформы Yocto 4.2 (Mickledore). Ведётся работа по предоставлению готовых сборок Boot2Qt для плат NXP и устройств Renesas R-Car.
  • Добавлена поддержка платформы Android 13. На платформах Windows и Linux улучшена поддержка архитектуры ARM. Совместно с сопровождающими из проекта Debian в штатных репозиториях дистрибутива размещены пакеты с Qt 6 для Debian 11 и Debian 12, а в репозитория Qt Company - пакеты с коммерческими компонентами Qt 6.6 для Debian.
  • Улучшены средства разработки для платформы WebAssembly, позволяющие создавать Qt-приложения, работающие в web-браузере и переносимые между разными аппаратными платформами. Приложения, собираемые для платформы WebAssembly, благодаря JIT-компиляции выполняются с близкой к нативному коду производительностью, могут использовать Qt Quick, Qt Quick 3D и доступные в Qt средства визуализации. В новой версии упрощена отладка приложений для WebAssembly и улучшено сопровождение данной платформы благодаря поддержке динамического связывания (приложения для WebAssembly теперь могут поставляться с общими библиотеками и плагинами Qt).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qt-6.6-...)
  2. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.5
  3. OpenNews: Представлен порт Qt 1 для современных систем
  4. OpenNews: Пользовательское окружение KDE Plasma переходит на Qt 6
  5. OpenNews: Проект LeanQt развивает урезанный форк Qt 5
  6. OpenNews: Технический директор Qt Company и главный сопровождающий Qt покидает проект
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59907-qt
Ключевые слова: qt, gui
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонин (?), 10:41, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Лучший опенсорсный GUI (и не только) фреймворк.
    Гибкость, нормальный язык, хорошая дока, в нем есть почти все что нужно для работы.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:46, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    проблема в том, что это давно уже не гуй
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:49, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нас интересует только GUI, никакой проблемы.
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:51, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, это "фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО", у них даже на сайте написано for creating software applications.
    И это отлично - не нужно искать либы для звука или веб-ассембли, за тебя это уже сделали.
    Просто берешь и пользуешься.
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 11:19, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использовать qt как прослойку к чужим опенсорсным либам -- это как слушать Чайковского в напеве от Рабиновича.
     
     
  • 5.27, 12yoexpert (ok), 11:54, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    скажи это разрабам десктопной версии телеги
     
     
  • 6.43, Аноним (43), 12:49, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там используется что-то, кроме WebView? (по сути тот же электрон)
     
  • 5.31, Доктор.Ливси (?), 12:00, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чайковский так-то денег(времени) стоит, а Рабинович бесплатно поёт(работает из коробки)
     
  • 3.8, Анонин (?), 10:52, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве это плохо?
    У тебя есть возможность достаточно гибко настраивать что используется https://doc.qt.io/qt-6/configure-options.html#modules-and-features
    Можно вообще GUI не использовать, а взять только Qt Core.
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:18, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если лицензию использования не читать, то да...
     
     
  • 3.23, Аноним (6), 11:39, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так с лицензией?
    Делаешь свой продукт по GPL - получай qt бесплатно по gpl.
    Хочешь денег и комерции - ну так плати денежку.
     
     
  • 4.28, Аноним (15), 11:54, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вот и почитай сколько денег ты должен отвалить...
     
     
  • 5.33, Аноним (6), 12:04, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если revenue and funding меньше $250000 - то попадешь под small business.
    42$ на одну лицензию в месяц -> 500 баксов в год.
    Посмотри зарплаты и расходы на одного среднего программера и его рабочее место и поймешь, что это не так уж много.
     
  • 4.29, 12yoexpert (ok), 11:55, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хочешь денег и комерции - ну так плати денежку.

    вообще-то можно не платить, если линкуешь динамически или прилагаешь объектные файлы

     
     
  • 5.36, Аноним (6), 12:21, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не совсем так, с lgpl у Qt довольно запутанные требования
    + не все компоненты доступны (например 3d studio, кажется доступна только для GPL и для комерции)
    https://embeddeduse.com/2023/01/06/using-qt-5-15-and-qt-6-under-lgplv3/

    Не большой спец в lgpl, но еще придется предоставлять также средства и инструкции для сборки.

     
  • 2.20, Аноним (20), 11:31, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >>Нормальный язык
    >>CPP

    Какое же у вас однако извращённое представление о нормальности

     
     
  • 3.24, Анонин (?), 11:45, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Специально написал "нормальный", а не "хороший", "лучший" и тд
    В любом случае это лучше чем void* через gobject'ы гонять...
     
  • 3.25, Аноним (6), 11:48, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой ты предложишь?
    С11 / С17 ?  А какие у него преимущества перед плюсами?
    Java? там сборщик мусора, для низроуровневых не сильно подходит.
    С# - в общем-то тоже самое

    Rust? во-первых он не настолько проверен + на него сложно перейти концептуально,
          а во вторых просто новость об его поддержке, сожжет задницы у плюсовиков в радиусе половины интернета)

    Всякие хаскели, окалмы и оберены - лучше не надо...

    Мой список закончился, можешь добавить свои предложения.

     
     
  • 4.40, Аноним (40), 12:40, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >там сборщик мусора, для низроуровневых не сильно подходит.

    а в Qt-тешном яваскрипте какой-то особый сборщик мусора который подходит?

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:42, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > на всех платформах, кроме систем, применяющих протокол Wayland.

    как обычно... вяленный в своем репертуаре

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:07, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что нету стандартного протокола без посторонних костылей для этого.
     
  • 2.35, Аноним (35), 12:11, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > авторы иксов в своем репертуаре

    Пофиксил. Разрабы иксов, имея перед глазами пример того, в какую кучу навоза превращается продукт, в который функционал добавляют по мере появления необходимости, снова допустили ту же ошибку при разработке вяленого. Вместо того, чтобы собрать весь функционал, необходимость которого уже известна (да, не всё нужно всём, но для всего есть кто-то, кому это нужно) и систематизировать его в какую-то осмысленную структуру, они опять решили действовать по принципу "сначала реализуем базовый функционал, а всё прочее потом примотаем сбоку изолентой".

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:52, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлен экспериментальный модуль Qt Graphs, нацеленный на предоставление универсального модуля для визуализации больших коллекций быстро меняющихся данных и построения различных видов графиков. Модуль развивается как универсальная замена старого модуля Qt DataVisualization, завязанного на OpenGL, и модуля Qt Charts. Модуль ещё находится в разработке и в настоящее время сосредоточен на воспроизведении функциональности Qt DataVisualization поверх Qt Quick 3D и использовании нового движка рендеринга (RHI, Rendering Hardware Interface), поддерживающего различные 3D API (OpenGL, Vulkan, Metal и Direct 3D).

    Неужели VTK теперь не нужен?

     
  • 1.9, Аноним (9), 10:59, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Быстрее выпускайте 6-е исправление багов.
     
  • 1.10, Аноним (10), 11:04, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Довольно мусорный релиз - практически ничего хорошего.
    В чём смысл QML которым они только и занимаются до сих пор непонятно. Отличия от HTML/JS и прочих веб-технологий минимальны.
    В результате Qt сильно раздута, но чем-то полезны только QtWidgets, так как C++ альтернатив им нет (Gtk тем кто предпочитает плюсы - неудобен).
     
     
  • 2.30, 12yoexpert (ok), 11:58, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну, если тебе не жалко вычислительных ресурсов на рендеринг виджетов и ты готов терпеть тормоза и убогий внешний вид, или тебе 60 и ты физически не спобобен выучить ничего нового (хотя qml уже лет 15, если не 20), то да, юзаешь виджеты
     
     
  • 3.34, Аноним (10), 12:07, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для задач не связанных с виджетами предостаточно других библиотек.
     
  • 3.42, Аноним (40), 12:44, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ну, если тебе не жалко

    А если мне не жалко, то чем этот самый QML лучше флатера/реакт-натива и остальных?

     

  • 1.12, Аноним (6), 11:12, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Отличный пример правильного развития open source.
    Три лицензии для любого типа разрабатываемого ПО: gpl, lgpl и комерческое.

    В итоге у компании есть средства для развития, не приходится ходить с протянутой рукой.

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:20, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не приходится зависеть от хотелок редхата, как гномосекам.
     
     
  • 3.21, Аноним (6), 11:32, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так редхат - это тоже хороший пример.
    Компания является одним из локомотивов развития линукса, сделала существенный вклад в GNOME, cygwin, systemd, pulseaudio.
    И еще куча других проектов https://www.redhat.com/en/about/open-source-program-office/contributions

    При этом компания, как и КюТэ, тоже прибыльная, не просит подаяния. Не обращает внимание на бесполезные хотелки залявщиков.
    Один из примеров, как нужно развивать ПО с открытым кодом.

     
     
  • 4.37, Аноним (5), 12:24, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корпа является одним из стопоров развития опенсорса, сделала существенный вклад в вендорлок, костыли, ненужно, шипит. И ещё много где запустила свои щупальца.

    При этом, является образцом токсичности и ненадёжности, успешно, однако, эксплуатируя лживые тезисы. Не вижу, каким образом можно сравнить эти две организации.

     
     
  • 5.41, Аноним (6), 12:41, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Не вижу, каким образом можно сравнить эти две организации.

    Извини? я не очень понял? кто хуже или лучше qt или красношапка -_-'

    > стопоров развития опенсорса

    Хм.. а что они тормозят?
    Они пишут код, для своих пользователей, код открытый - это и есть open source.

    > много где запустила свои щупальца

    Мог бы привести хотя бы пару примеров, чтобы я ничего себе не выдумывал.

    > образцом токсичности и ненадёжности

    Очень странно, я не сталкивался ни с токсичностью (это вообще что?), ни с ненадежностью.

    > эксплуатируя лживые тезисы

    Без примеров тоже не ясно(
    Возможно ты сторонник идей киберкоммунитов типа Столмана, который хотел уравнять зп всех программистов, но лучше просто уточни что ты имеешь в виду.

     

  • 1.13, Аноним (13), 11:15, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Обеспечена совместимость Qt for Python с устройствами на базе архитектуры AArch64
    > Добавлена поддержка платформы Android 13

    Но Qt for Python в Android всё так же не умеет, досвидули

     
     
  • 2.19, luid (ok), 11:28, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Но Qt for Python в Android всё так же не умеет, досвидули

    Какой еще питон? Qt вообще о плюсах.
    Питонистам почему-то все должны делать питонистые оберточки ради их нескучного смузи-язычка с пробельчиками.

     
     
  • 3.22, Аноним (6), 11:34, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    "Статью не читай, коментарий писай"

    > В набор модулей "Qt for Python", предоставляющий средства для создания графических приложений на языке Python с использованием Qt

    Сколько слов питон ты здесь видишь)?

     
     
  • 4.38, анон (?), 12:25, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А сколько слов Android?
     
  • 2.39, НяшМяш (ok), 12:33, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но Qt for Python в Android всё так же не умеет, досвидули

    И это замечательно. Не нужно будет покупать телефон с 16 ядрами и 64 Гб ОЗУ гонять такое поделие. Нам вебвью в каждом втором приложении уже достаточно.

     

  • 1.32, Валера777 (?), 12:03, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Капец, не успел обновиться, как уже вышла новя версия...
     
  • 1.44, voiceofreason (?), 13:17, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Qt Quick 3D

    Я уж обрадовался запилили удобное простое 3D, а там опять мусорного кода в 10 раз больше полезного. Я понимаю это в низкоуровневых API, но тут-то зачем?

     

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