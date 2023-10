Релиз фреймворка Qt 6.6

2.19 , luid ( ok ), 11:28, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Но Qt for Python в Android всё так же не умеет, досвидули Какой еще питон? Qt вообще о плюсах.

Питонистам почему-то все должны делать питонистые оберточки ради их нескучного смузи-язычка с пробельчиками.

3.22 , Аноним ( 6 ), 11:34, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – "Статью не читай, коментарий писай" > В набор модулей "Qt for Python", предоставляющий средства для создания графических приложений на языке Python с использованием Qt Сколько слов питон ты здесь видишь)?

4.38 , анон ( ? ), 12:25, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А сколько слов Android?

2.39 , НяшМяш ( ok ), 12:33, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но Qt for Python в Android всё так же не умеет, досвидули И это замечательно. Не нужно будет покупать телефон с 16 ядрами и 64 Гб ОЗУ гонять такое поделие. Нам вебвью в каждом втором приложении уже достаточно.