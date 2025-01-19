Релиз минималистичного web-браузера Dillo 3.2.0

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|1.1, Аноним (1), 10:45, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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нет поддержки JavaScript - не будет работать ни один сайт, тем более те что за Cloudflare. Вот это настоящее дилдо.
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|2.7, Аноним (7), 11:17, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А зачем вообе этот JavaScript придумали? Ещё бы lua или rust с python запихали бы.
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|4.50, LaunchWiskey (ok), 16:21, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну как не взлетел… Есть достаточно компаний, в том числе весьма крупных, где с ним до сих пор в разнообразных позах досуг проводят.
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|5.57, Аноним (57), 17:00, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Во-первых, почему «в позах»? В своей области применения штука отличная.
Во-вторых, наверное, имелся в виду всё же VBScript.
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|2.39, th3m3 (ok), 15:06, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что за бред про ни один сайт? Есть куча нормальных сайтов, которые работают прекрасно без js. Тот же opennet.
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|2.49, Аноним (-), 16:09, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> нет поддержки JavaScript - не будет работать ни один сайт, тем более
> те что за Cloudflare. Вот это настоящее дилдо.
Вы правы. Cloudflare это и правда - настоящее дилдо, настоящее некуда. TLS Bumping как он есть.
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|1.4, Геймер (?), 11:05, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Немощного JS нет. И это хорошо. Зато к браузеру можно прямо на bash плагины писать. Вот она мощь баша!
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|1.8, Аноним (-), 11:18, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Мда...
Читаю список "В новой версии" и практически по каждому пункту - "неужели этого там не было???"
Особенно впечатлили шорткаты "для изменения уровня масштабирования". Им не стыдно было релизиться без такого?
А ведь это версия аж 3.2.0. Что же за поделие было во времена 1.0?
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|2.15, Аноним (15), 11:47, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не плохо для браузера, который большее время писал один человек.
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|2.48, Аноним (48), 16:00, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1.0 был где-то в нулевых и использовался для показа html-писем в Sylpheed Claws
А в них все это не требовалось
Вопрос скорее «Зачем откопали уже сгнивший трупак?»
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|1.14, trdm (ok), 11:42, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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QtWeb.exe - 7,5 мб весит, википедию открывает...
вот где разумный мнимализм...
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|2.19, Вася (??), 12:16, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё бы он не тянул за собой ворох зависимостей QT фрэймворка...
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|2.21, Аноним (21), 12:31, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, 7,5 мб весит. Я тоже могу сказать, вон, Chrome на моём телефоне всего 25 мб занимает. И, формально, это правда, ибо сам он так и весит. Только вот, он не будет работать без trichromelibrary, которая в разы больше его самого. Так же и с твоим QtWeb, он весит столько только потому, что в самом Qt есть всё нужное для его работы
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|1.16, Аноним (15), 11:48, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В любом случае скоро выйдет ледибёрд и покажет всем как надо писать браузеры.
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|1.17, Аноним (17), 11:56, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Судя по скриншоту - это отличный браузер для чтения новостей из 2005го года.
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|2.30, th3m3 (ok), 14:06, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что, сегодня, чтобы новости читать - без js совсем никак?
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|1.18, Аноним (-), 12:12, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто знает хороший браузер с поддержкой HTML5, CSS3 без JavaScript? Подскажите пожалуйста.
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|2.40, Аноним (40), 15:23, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. Вводишь в поисковике "How to Disable JavaScript in Almost Any Browser"
2. Следуешь инструкциям
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|1.20, Аноним (20), 12:23, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Современный клон Netscape Navigator. Сразу начинают вспоминаться 90е годы
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|4.59, нах. (?), 17:34, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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другого Браузера у меня для вас на тот момент - не было.
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|1.32, Аноним (36), 14:20, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Графический интерфейс построен с использованием библиотеки FLTK2.
А точно FLTK 2? А то Dillo 3.1.1 хочет FLTK 1.3.x. Или в 3.2 подняли требование?
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|1.37, Аноним (37), 14:53, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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FLTK2 - это же древняя закрытая экспериментальная ветка. Wayland был сделан только в 1.4.*
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|1.38, Аноним (38), 14:58, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Через подключение библиотеки nanosvg реализована поддержка векторных изображений в формате SVG и возможность отрисовки математических формул.
Ну всё, разжирел браузер.
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|1.60, Аноним (60), 17:45, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, зачем автор подключает разные библиотеки для рендера картинок, если можно было бы всё рендерить через какой-нибудь imlib или ffmpeg, автоматически получив поддержку всех медиа которые будут работать с имеющейся версией сторонней библиотеки?
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|1.61, Аноним (61), 17:52, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> расходует 12 МБ ОЗУ, а установочный deb-пакет занимает около 600 КБ
Когда пишется стройный, элегантный и не дерьмовый софт.
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