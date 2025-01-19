Релиз минималистичного web-браузера Dillo 3.2.0

Представлен релиз web-браузера Dillo 3.2.0. Браузер предоставляет графический интерфейс на основе вкладок и поддерживает HTML 4.01, CSS и HTTPS (нет поддержки JavaScript). Функциональность Dillo может расширяться через плагины, например, имеются плагины для протоколов IPFS и Gemini. При открытии стартовой страницы Dillo расходует 12 МБ ОЗУ, а установочный deb-пакет занимает около 600 КБ. Графический интерфейс построен с использованием библиотеки FLTK. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. В новой версии: Через подключение библиотеки nanosvg реализована поддержка векторных изображений в формате SVG и возможность отрисовки математических формул.

Добавлена возможность сборки с библиотекой libwebp для поддержки изображений в формате WebP. Для выбора обрабатываемых форматов изображений может использоваться параметр "ignore_image_formats".

Добавлен режим постраничной прокрутки содержимого, упрощающий навигацию по многостраничным документам. Режим включается через параметр "scrollbar_page_mode" и позволяет прокручивать содержимое на страницу вниз или вверх при щелчке левой или правой кнопкой мыши на вертикальной полосе прокрутки. Степень перекрытия прокручиваемой области можно настроить через параметр scroll_page_overlap.

Добавлен параметр "scrollbar_on_left" для перемещения полосы прокрутки в левую сторону.

Добавлен параметр "link_action allows" для привязки собственных обработчиков ссылок (например, можно добавить кнопки для открытия ссылок в другом браузере или в мультимедийном проигрывателе).

Реализованы клавиатурные комбинации "Ctrl +" и "Ctrl -" для изменения уровня масштабирования текста на странице. Комбинация "Ctrl 0" сбрасывает масштаб с исходное состояние. Для задания масштаба по умолчанию добавлен параметр "zoom_factor option".

Предоставлена возможность перезагрузки текущей страницы через отправку процессу сигнала SIGUSR1, что может оказаться полезным, например, для организации работы экранов, отображающих обновляемые данные с системы мониторинга.



