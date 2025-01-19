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Релиз минималистичного web-браузера Dillo 3.2.0

19.01.2025 10:21

Представлен релиз web-браузера Dillo 3.2.0. Браузер предоставляет графический интерфейс на основе вкладок и поддерживает HTML 4.01, CSS и HTTPS (нет поддержки JavaScript). Функциональность Dillo может расширяться через плагины, например, имеются плагины для протоколов IPFS и Gemini. При открытии стартовой страницы Dillo расходует 12 МБ ОЗУ, а установочный deb-пакет занимает около 600 КБ. Графический интерфейс построен с использованием библиотеки FLTK. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3.

В новой версии:

  • Через подключение библиотеки nanosvg реализована поддержка векторных изображений в формате SVG и возможность отрисовки математических формул.
  • Добавлена возможность сборки с библиотекой libwebp для поддержки изображений в формате WebP. Для выбора обрабатываемых форматов изображений может использоваться параметр "ignore_image_formats".
  • Добавлен режим постраничной прокрутки содержимого, упрощающий навигацию по многостраничным документам. Режим включается через параметр "scrollbar_page_mode" и позволяет прокручивать содержимое на страницу вниз или вверх при щелчке левой или правой кнопкой мыши на вертикальной полосе прокрутки. Степень перекрытия прокручиваемой области можно настроить через параметр scroll_page_overlap.
  • Добавлен параметр "scrollbar_on_left" для перемещения полосы прокрутки в левую сторону.
  • Добавлен параметр "link_action allows" для привязки собственных обработчиков ссылок (например, можно добавить кнопки для открытия ссылок в другом браузере или в мультимедийном проигрывателе).
  • Реализованы клавиатурные комбинации "Ctrl +" и "Ctrl -" для изменения уровня масштабирования текста на странице. Комбинация "Ctrl 0" сбрасывает масштаб с исходное состояние. Для задания масштаба по умолчанию добавлен параметр "zoom_factor option".
  • Предоставлена возможность перезагрузки текущей страницы через отправку процессу сигнала SIGUSR1, что может оказаться полезным, например, для организации работы экранов, отображающих обновляемые данные с системы мониторинга.


  1. Главная ссылка к новости (https://dillo-browser.github.i...)
  2. OpenNews: Web-браузеру Dillo исполнилось 25 лет
  3. OpenNews: После многолетнего забвения опубликован минималистичный web-браузер Dillo 3.1
  4. OpenNews: Представлен Fifth, минималистичный web-браузер с интерфейсом на основе FLTK
  5. OpenNews: Выпуск минималистичного web-браузера links 2.26
  6. OpenNews: Новая версия браузера NetSurf 3.11
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62585-dillo
Ключевые слова: dillo, browser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:45, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    нет поддержки JavaScript - не будет работать ни один сайт, тем более те что за Cloudflare. Вот это настоящее дилдо.
     
     
  • 2.2, Юрий (??), 10:49, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Сами виноваты:)
     
     
  • 3.42, Имперский Интерпрайз (?), 15:36, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А у нас будет своя карманная Вселенная.
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:17, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А зачем вообе этот JavaScript придумали? Ещё бы lua или rust с python запихали бы.
     
     
  • 3.9, Аноним (-), 11:23, 19/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
     
  • 4.10, Аноним (-), 11:34, 19/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:42, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы мигало и переливалось, как с тегом <blink>.
     
  • 3.45, kravich (ok), 15:40, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был VBA, слава Ктулху не взлетел
     
     
  • 4.50, LaunchWiskey (ok), 16:21, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну как не взлетел… Есть достаточно компаний, в том числе весьма крупных, где с ним до сих пор в разнообразных позах досуг проводят.
     
     
  • 5.57, Аноним (57), 17:00, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Во-первых, почему «в позах»? В своей области применения штука отличная.
    Во-вторых, наверное, имелся в виду всё же VBScript.
     
  • 5.64, kravich (ok), 18:04, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но мы ведь только про скрипты в браузерах говорим, верно?
     
  • 2.39, th3m3 (ok), 15:06, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за бред про ни один сайт? Есть куча нормальных сайтов, которые работают прекрасно без js. Тот же opennet.
     
     
  • 3.44, Имперский Интерпрайз (?), 15:39, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В предыдущих дильдо-новостях писали, что даже опенет в нём криво работает.
     
  • 2.49, Аноним (-), 16:09, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > нет поддержки JavaScript - не будет работать ни один сайт, тем более
    > те что за Cloudflare. Вот это настоящее дилдо.

    Вы правы. Cloudflare это и правда - настоящее дилдо, настоящее некуда. TLS Bumping как он есть.

     

  • 1.4, Геймер (?), 11:05, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Немощного JS нет. И это хорошо. Зато к браузеру можно прямо на bash плагины писать. Вот она мощь баша!
     
  • 1.8, Аноним (-), 11:18, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мда...
    Читаю список "В новой версии" и практически по каждому пункту - "неужели этого там не было???"
    Особенно впечатлили шорткаты "для изменения уровня масштабирования". Им не стыдно было релизиться без такого?
    А ведь это версия аж 3.2.0. Что же за поделие было во времена 1.0?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:47, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не плохо для браузера, который большее время писал один человек.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 13:07, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как челлендж — неплохо. Как результат — плохо.
     
  • 3.46, Имперский Интерпрайз (?), 15:42, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И обычно здесь опускают вопрос "зачем".
     
  • 2.48, Аноним (48), 16:00, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1.0 был где-то в нулевых и использовался для показа html-писем в Sylpheed Claws
    А в них все это не требовалось

    Вопрос скорее «Зачем откопали уже сгнивший трупак?»

     

  • 1.14, trdm (ok), 11:42, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    QtWeb.exe - 7,5 мб весит, википедию открывает...
    вот где разумный мнимализм...
     
     
  • 2.19, Вася (??), 12:16, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё бы он не тянул за собой ворох зависимостей QT фрэймворка...
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:31, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, 7,5 мб весит. Я тоже могу сказать, вон, Chrome на моём телефоне всего 25 мб занимает. И, формально, это правда, ибо сам он так и весит. Только вот, он не будет работать без trichromelibrary, которая в разы больше его самого. Так же и с твоим QtWeb, он весит столько только потому, что в самом Qt есть всё нужное для его работы
     

  • 1.16, Аноним (15), 11:48, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В любом случае скоро выйдет ледибёрд и покажет всем как надо писать браузеры.
     
  • 1.17, Аноним (17), 11:56, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Судя по скриншоту - это отличный браузер для чтения новостей из 2005го года.

     
     
  • 2.30, th3m3 (ok), 14:06, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, сегодня, чтобы новости читать - без js совсем никак?
     

  • 1.18, Аноним (-), 12:12, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто знает хороший браузер с поддержкой HTML5, CSS3 без JavaScript? Подскажите пожалуйста.
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 15:23, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Вводишь в поисковике "How to Disable JavaScript in Almost Any Browser"
    2. Следуешь инструкциям
     
  • 2.41, Аноним (41), 15:33, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Попробуй kristall
     
  • 2.63, Аноним (63), 18:01, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В tb отключен js on http
     

  • 1.20, Аноним (20), 12:23, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Современный клон Netscape Navigator. Сразу начинают вспоминаться 90е годы
     
     
  • 2.28, Аноним (24), 13:38, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В нетшкафе уже во второй версии JavaScript был.
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 14:50, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не удивительно, JS в Шкафу и родился.
     
     
  • 4.59, нах. (?), 17:34, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    другого Браузера у меня для вас на тот момент - не было.

     

  • 1.26, Аноним (-), 13:23, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Код проекта распространяется под лицензией GPLv3.

    Удачи проекту.

     
  • 1.32, Аноним (36), 14:20, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Графический интерфейс построен с использованием библиотеки FLTK2.

    А точно FLTK 2? А то Dillo 3.1.1 хочет FLTK 1.3.x. Или в 3.2 подняли требование?

     
  • 1.37, Аноним (37), 14:53, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    FLTK2 - это же древняя закрытая экспериментальная ветка. Wayland был сделан только в 1.4.*
     
  • 1.38, Аноним (38), 14:58, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Через подключение библиотеки nanosvg реализована поддержка векторных изображений в формате SVG и возможность отрисовки математических формул.

    Ну всё, разжирел браузер.

     
  • 1.60, Аноним (60), 17:45, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, зачем автор подключает разные библиотеки для рендера картинок, если можно было бы всё рендерить через какой-нибудь imlib или ffmpeg, автоматически получив поддержку всех медиа которые будут работать с имеющейся версией сторонней библиотеки?
     
  • 1.61, Аноним (61), 17:52, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > расходует 12 МБ ОЗУ, а установочный deb-пакет занимает около 600 КБ

    Когда пишется стройный, элегантный и не дерьмовый софт.

     

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