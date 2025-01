Релиз минималистичного web-браузера Dillo 3.2.0

2.40 , Аноним ( 40 ), 15:23, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1. Вводишь в поисковике "How to Disable JavaScript in Almost Any Browser"

2. Следуешь инструкциям

2.41 , Аноним ( 41 ), 15:33, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Попробуй kristall

2.63 , Аноним ( 63 ), 18:01, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В tb отключен js on http