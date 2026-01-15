В Debian 14 намерены прекратить поставку GTK2

|
|3.22, Аноним (1), 17:07, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Норм уже почти 2ой год. Собирал не спеша в виртуалке около месяца, зато есть всё что надо и мултилиб. Сам решаю что обновить (ядро, вайн, фф) и что оставить как есть (gimp2, avidemux).
|2.37, Аноним (1), 17:19, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> One blocker towards finishing this transition is that the graphical
Debian Installer still uses gtk2.
Одним словом - лицемеры.
|2.12, Аноним (-), 16:55, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так это же дебиан)
Это нормально.
Они как-то 2.5 года тащили протухщий и по-плесневевший сквид, который даже удостоился отдельной новости:
"В прокси-сервере Squid выявлено 55 уязвимостей, 35 из которых пока не исправлены "
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59915
и даже не предупредали пользоватлей.
|1.7, Аноним на удаленке (?), 16:52, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Любопытно... . Не нравится gtk soft вообще. Люблю qt soft. Из gtk люблю только xfce4 оно реально хорошо быстро стабильно удобно и функционально. Гном прогами вынужден пользоваться иногда. Например Geany ну это лучше чем VSCode.
|1.8, Аноним (-), 16:52, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ого ничоси!
В болоте окаменелых копролитов решили что-то удалить?!
Сейчас прибегут любители некрокода и начнут кричать про social contract.
И то что им все должны.
Предложить себя на роль мейнтейнера они предсказуемо не захотят.
|2.20, freehck (ok), 17:06, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Ого ничоси!
> В болоте окаменелых копролитов решили что-то удалить?!
Ого ничоси!
Из болота жидких роллингов раздалось радостное квакание?!
|1.9, Аноним (9), 16:52, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>В качестве одного из вариантов предлагается вынести GTK2 и завязанные на него приложения в отдельный неофициальный репозиторий.
Нормальное решение, кому интересно пусть и поддерживают этот репозиторий.
Подавляющему большинству людей оно не нужно.
|2.13, Аноним (13), 16:56, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так они удалять собрались, а не искать мэйнтейнеров. Впрочем, ничего нового.
|1.11, Аноним (11), 16:54, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
doublecmd - gtk2 / qt6
mplayer - послед релиз - 2022-02-27, Sunday :: MPlayer 1.5 released
lazarus - gtk2 / qt5
|1.15, Аноним (15), 16:57, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> GTK3 не заменяет GTK2, так же как GTK4 не заменяет GTK3
Заменяет. Вопросы?
> отсутствие поддержки HiDPI и Wayland в GTK2, так как она в нём и не нужна
Если вы не использовали фичу X в GTK2, то ее можно прекрасно продолжать НЕ использовать в GTK3.
> также задан вопрос, чем GTK2 хуже GCC 3.3, который давно устарел, но поставляется в дистрибутиве более 20 лет
Вопрос правильный. GCC 3.3 тоже нужно удалить, если его наличие аргументируется "логикой" вида "а вот в GCC 3.3 я НЕ использую HiDPI/Wayland". Бред? Бред. Но именно так аргументируют GTK2.
В общем, иксовики беснуются по полной программе. "Удалять ${packageName} нельзя, потому что я в нем НЕ использую ${featureName}." Пхаха!
|2.19, Аноним (13), 17:04, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Заменяет.
Там половину виджетов выкинули и на libadwaita загнали. Иди в другом месте набрасывай.
|3.23, Аноним (15), 17:07, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Каких виджетов тебе не хватает?
libadwaita -- это необязательный пакет, всего-навсего recommendation, best practice. Иди в другом месте набрасывай.
|2.26, Аноним (26), 17:12, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не заменяет. API разный, из-за чего нужно либо патчить под gtk по-новее, либо компилировать с тем, что работает, то есть gtk2.
Остальное - передёргивание фактов.
|3.40, Аноним (15), 17:20, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Не заменяет. API разный.
Это не взаимоисключающие вещи. То, заменяет новая мажорная версия или не заменяет, решается разрабом. Разраб решил, что заменяет, точка.
|1.16, Tty4 (?), 16:58, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Только на вопрос "зачем" никто не отвечает.
Зачем прекращать поддержку того, что завершило свое развитие?
Вроде как альтернативы имеют множество проблем, которые в gtk2 не появляются.
Какие-то проблемы со сборкой?
Вроде, собирается даже на калькуляторе
Исходники недостаточно изменяться каждые пол года и скучно из собирать в пакеты?
Ну да скучно, когда все работает как задумано, нужно что-то сломать
|2.21, Аноним (15), 17:06, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Только на вопрос "зачем" никто не отвечает.
В софтостроении (да и вообще в любой предметной области) ничего не делается бесплатно. Поэтому это ты должен ответить, *зачем* мейнтейнеры должны совершать телодвижения по сопровождению.
Запомни: по умолчанию НИ ОДИН пакет не нужен. Как только его нужность убедительно доказана, его опакечивают. Как только кто-то замечает, что это доказательство утратило силу, его разопакечивают обратно и выбрасывают. Это -- экономика здорового человека, когда ресурсы впустую не тратятся.
И нет, опакечивание -- это не одноразовая работа. Это +N часов работы каждый год: мейнтейнерам и тестировщикам.
|3.25, Ананоним (?), 17:09, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Экономика здорового человека, это когда однажды сделано, и работает 100 лет.
|4.34, Аноним (15), 17:16, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не обновляй дистр 100 лет. Не обновляй железо 100 лет.
"Однажды сделано" -- это abandonware.
|4.42, Аноним (-), 17:22, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну так не обновляйся!
Сиди на Debian Wheezy на божественном ядре 2.6.
Но нет! Ты хочешь чтобы ты обновился до 13, 14, и так далее, версии.
И чтобы твой древних хлам работал.
ps я человек хороший, поэтому не буду желать, чтобы тебя лечили, учили и сделали условия труда по стандартам 100 летней давности
потому что вот такой я добрый)
|2.36, Аноним (-), 17:19, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Зачем прекращать поддержку того, что завершило свое развитие?
Потому что на это тратятся усилия мейнтенеров.
Каждая версия должна быть собрана и протестирована.
Пусть те кому это надо записываются и начинают поддерживать.
|1.17, Kusb (?), 16:58, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Debian захвачен рептилоидами, но способ справиться с рептилоидами есть - это ненависть, аморальность, цинизм и философия Ницше.
|2.29, mos87 (ok), 17:13, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
или просто норм дистр, который стремится ДАВАТЬ ПОЛЕЗНОЕ, а не ЗАБИРАТЬ ГЛАВНОЕ (возможность запускать софт).
но его ещё поискать
|1.27, mos87 (ok), 17:12, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Обожаю лишение пользователя возможности делать что-либо во ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ.
Д.б.
|2.44, Аноним (-), 17:24, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А справедливо, что обнаглевшие потребялди ТРЕБУЮТ чтобы им что-то делали, при этом сами даже пальцем о палец не ударят?
Типа "вы для меня работайте, а я буду только ныть в комментариях"
Типичная готтентотская мораль.
Аж противно смотреть.
|1.28, freehck (ok), 17:13, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Если сопровождение занимает много сил у текущей команды, то нужно либо усиливать команду, либо дропать поддержку. Текущая команда высказалась за то, чтобы дропнуть. Если найдётся DD, готовый взяться за поддержку GTK2, то почему бы и не оставить.
|2.31, mos87 (ok), 17:14, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А если придумать себе неподъёмные условия для "поддержки" то можно дропать всё что угодно!
|3.33, freehck (ok), 17:16, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А если придумать себе неподъёмные условия для "поддержки" то можно дропать всё что угодно!
Это да.
Тут несколько напрягает, что исходный пост в рассылке почему-то апеллирует к тому, что так уже поступили в других дистрибутивах. Странный посыл. Вроде бы другие дистрибутивы не имеют отношения к Debian. Ну или во всяком случае — не должны бы.
|4.38, mos87 (ok), 17:19, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
поэтому и не готов
потому что все д.б.
вместо того чтобы делать минимум того что нужно, делать на что ещё хватает сил, и не делать то, что вредно.
у них похоже сдвиг по фазе. в основном по всяким идеолого-политическим, выдуманным "заветам".
|1.30, Аноним (30), 17:14, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> GCC 3.3, который давно устарел, но поставляется в дистрибутиве более 20 лет
Где? Как пакет называется?
|2.41, freehck (ok), 17:21, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> GCC 3.3, который давно устарел, но поставляется в дистрибутиве более 20 лет
> Где? Как пакет называется?
тут ошибка в новости, там человек на самом деле писал следующее:
> src:gcc-3.3 was in Debian for 2 decades. The last 16 years it was there just to provide libstdc++5 for legacy binaries, years after upstream moved on to newer version.
|