В Debian 14 намерены прекратить поставку GTK2

Команда сопровождающих Debian, отвечающих за пакеты с GNOME, планирует не поставлять инструментарий GTK2 в составе дистрибутива Debian 14, релиз которого ожидается летом 2027 года. Разработчики проекта GTK прекратили сопровождение GTK2 более пяти лет назад и сопровождение заброшенного GTK2 в основном репозитории становится проблематичным. Из дистрибутивов, уже прекративших поставку GTK2, отмечаются Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server 16, openSUSE 16 и Arch Linux. Debian предлагается последовать их примеру. Из значимых проектов, завязанных на GTK2, до недавних пор оставался GIMP, но начиная с GIMP 3.0 данный графический редактор портирован на GTK3. GTK также используется в популярном звуковом редакторе Ardour, но данный проект не зависит о внешних библиотек и поддерживает собственный форк GTK2 - YTK. Наиболее серьёзной проблемой, блокирующей удаление GTK2, является то, что GTK2 продолжает использоваться в графическом инсталляторе Debian. В репозитории Debian также остаётся около 150 пакетов, связанных зависимостями с GTK2, и в случае прекращения поставки GTK2 эти пакеты придётся удалить, так как в основной массе они не развиваются и их портирование на GTK3 маловероятно. У многих из данных пакетов сохраняются активные пользователи, которые не намерены переходить на другие программы. Также нашлись разработчики, выступившие за сохранение поддержки GTK2 в Debian и считающие повод для его удаления надуманным. Например, упоминание, что GTK3 вышел 15 лет назад, не имеет смысла, так как GTK3 не заменяет GTK2, так же как GTK4 не заменяет GTK3. Под сомнение также ставятся такие доводы, как отсутствие поддержки HiDPI и Wayland в GTK2, так как она в нём и не нужна и пользователей всё устраивает. Неуместным называется сравнение с Arch Linux, в котором GTK2 исключён из основного репозитория, но доступен в неофициальных. При обсуждении также задан вопрос, чем GTK2 хуже GCC 3.3, который давно устарел, но поставляется в дистрибутиве более 20 лет. Сторонники удаления GTK2 одной из причин называют невозможность обеспечения безопасности пакета, а противники парируют тем, что до сих пор безопасность GTK2 в Debian мало кого беспокоила, и последняя ошибка, помеченная как уязвимость, датирована 2015 годом. В настоящее время ведётся обсуждение способов оставления возможности поддержки в дистрибутиве приложений, завязанных на GTK2. В качестве одного из вариантов предлагается вынести GTK2 и завязанные на него приложения в отдельный неофициальный репозиторий. Из идей также упоминается создание обвязки, транслирующей API GTK2 в GTK3, и переход к поставке форка GTK2 от проекта Ardour. Среди популярных пакетов, завязанных на GTK2: afterstep

amsynth

doublecmd (Double Commander)

fpc

geg

gkrellm

gmpc

gnome-paint

grpn

hexchat

ibus

lazarus

mplayer

navit

openjdk-8

pidgin

rlvm

sane-frontends

sawfish

scim

seqtools

soundmodem

sylpheed

tenace

tickr

tilem

uim

usermode

xlog

xournal

xsane

xzgv

z88



