В Debian 14 намерены прекратить поставку GTK2

15.01.2026 16:20

Команда сопровождающих Debian, отвечающих за пакеты с GNOME, планирует не поставлять инструментарий GTK2 в составе дистрибутива Debian 14, релиз которого ожидается летом 2027 года. Разработчики проекта GTK прекратили сопровождение GTK2 более пяти лет назад и сопровождение заброшенного GTK2 в основном репозитории становится проблематичным. Из дистрибутивов, уже прекративших поставку GTK2, отмечаются Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server 16, openSUSE 16 и Arch Linux. Debian предлагается последовать их примеру.

Из значимых проектов, завязанных на GTK2, до недавних пор оставался GIMP, но начиная с GIMP 3.0 данный графический редактор портирован на GTK3. GTK также используется в популярном звуковом редакторе Ardour, но данный проект не зависит о внешних библиотек и поддерживает собственный форк GTK2 - YTK.

Наиболее серьёзной проблемой, блокирующей удаление GTK2, является то, что GTK2 продолжает использоваться в графическом инсталляторе Debian. В репозитории Debian также остаётся около 150 пакетов, связанных зависимостями с GTK2, и в случае прекращения поставки GTK2 эти пакеты придётся удалить, так как в основной массе они не развиваются и их портирование на GTK3 маловероятно.

У многих из данных пакетов сохраняются активные пользователи, которые не намерены переходить на другие программы. Также нашлись разработчики, выступившие за сохранение поддержки GTK2 в Debian и считающие повод для его удаления надуманным. Например, упоминание, что GTK3 вышел 15 лет назад, не имеет смысла, так как GTK3 не заменяет GTK2, так же как GTK4 не заменяет GTK3.

Под сомнение также ставятся такие доводы, как отсутствие поддержки HiDPI и Wayland в GTK2, так как она в нём и не нужна и пользователей всё устраивает. Неуместным называется сравнение с Arch Linux, в котором GTK2 исключён из основного репозитория, но доступен в неофициальных. При обсуждении также задан вопрос, чем GTK2 хуже GCC 3.3, который давно устарел, но поставляется в дистрибутиве более 20 лет.

Сторонники удаления GTK2 одной из причин называют невозможность обеспечения безопасности пакета, а противники парируют тем, что до сих пор безопасность GTK2 в Debian мало кого беспокоила, и последняя ошибка, помеченная как уязвимость, датирована 2015 годом.

В настоящее время ведётся обсуждение способов оставления возможности поддержки в дистрибутиве приложений, завязанных на GTK2. В качестве одного из вариантов предлагается вынести GTK2 и завязанные на него приложения в отдельный неофициальный репозиторий. Из идей также упоминается создание обвязки, транслирующей API GTK2 в GTK3, и переход к поставке форка GTK2 от проекта Ardour.

Среди популярных пакетов, завязанных на GTK2:

  • afterstep
  • amsynth
  • doublecmd (Double Commander)
  • fpc
  • geg
  • gkrellm
  • gmpc
  • gnome-paint
  • grpn
  • hexchat
  • ibus
  • lazarus
  • mplayer
  • navit
  • openjdk-8
  • pidgin
  • rlvm
  • sane-frontends
  • sawfish
  • scim
  • seqtools
  • soundmodem
  • sylpheed
  • tenace
  • tickr
  • tilem
  • uim
  • usermode
  • xlog
  • xournal
  • xsane
  • xzgv
  • z88


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64618-gtk
Ключевые слова: gtk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:43, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вовремя перешел на LFS от полоумных мейнтейнеров.
     
     
  • 2.3, 12yoexpert (ok), 16:46, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и как оно?
     
     
  • 3.22, Аноним (1), 17:07, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Норм уже почти 2ой год. Собирал не спеша в виртуалке около месяца, зато есть всё что надо и мултилиб. Сам решаю что обновить (ядро, вайн, фф) и что оставить как есть (gimp2, avidemux).
     
  • 2.5, Аноним (5), 16:51, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же мейнтейнеры ядра?
     
  • 2.18, Аноним (18), 17:04, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и молодец, если есть время.
     
  • 2.35, andreyche (?), 17:17, 15/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Jeck (?), 16:45, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    «Популярных» пакетов )
     
     
  • 2.37, Аноним (1), 17:19, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > One blocker towards finishing this transition is that the graphical

    Debian Installer still uses gtk2.

    Одним словом - лицемеры.

     

  • 1.4, Аноним (4), 16:51, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >В Debian 14 намерены прекратить поставку GTK2

    Шёл 2026 год.

     
     
  • 2.12, Аноним (-), 16:55, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так это же дебиан)
    Это нормально.

    Они как-то 2.5 года тащили протухщий и по-плесневевший сквид, который даже удостоился отдельной новости:
    "В прокси-сервере Squid выявлено 55 уязвимостей, 35 из которых пока не исправлены "
    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59915

    и даже не предупредали пользоватлей.

     

  • 1.6, Аноним (6), 16:52, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чем заменить pinentry-gtk2? ИМХО, самая удобная опция.
     
     
  • 2.39, morphe (?), 17:19, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    pinentry-qt
     

  • 1.7, Аноним на удаленке (?), 16:52, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Любопытно... . Не нравится gtk soft вообще. Люблю qt soft. Из gtk люблю только xfce4 оно реально хорошо быстро стабильно удобно и функционально. Гном прогами вынужден пользоваться иногда. Например Geany ну это лучше чем VSCode.
     
  • 1.8, Аноним (-), 16:52, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ого ничоси!
    В болоте окаменелых копролитов решили что-то удалить?!

    Сейчас прибегут любители некрокода и начнут кричать про social contract.
    И то что им все должны.
    Предложить себя на роль мейнтейнера они предсказуемо не захотят.

     
     
  • 2.20, freehck (ok), 17:06, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Ого ничоси!
    > В болоте окаменелых копролитов решили что-то удалить?!

    Ого ничоси!
    Из болота жидких роллингов раздалось радостное квакание?!

     

  • 1.9, Аноним (9), 16:52, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В качестве одного из вариантов предлагается вынести GTK2 и завязанные на него приложения в отдельный неофициальный репозиторий.

    Нормальное решение, кому интересно пусть и поддерживают этот репозиторий.
    Подавляющему большинству людей оно не нужно.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 16:56, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так они удалять собрались, а не искать мэйнтейнеров. Впрочем, ничего нового.
     

  • 1.10, Ананоним (?), 16:52, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    У когото засвербело удалить, вот и вся причина.
     
  • 1.11, Аноним (11), 16:54, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    doublecmd - gtk2 / qt6

    mplayer - послед релиз - 2022-02-27, Sunday :: MPlayer 1.5 released

    lazarus - gtk2 / qt5

     
  • 1.14, Kusb (?), 16:56, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хочу lfs с gtk2
     
  • 1.15, Аноним (15), 16:57, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > GTK3 не заменяет GTK2, так же как GTK4 не заменяет GTK3

    Заменяет. Вопросы?

    > отсутствие поддержки HiDPI и Wayland в GTK2, так как она в нём и не нужна

    Если вы не использовали фичу X в GTK2, то ее можно прекрасно продолжать НЕ использовать в GTK3.

    > также задан вопрос, чем GTK2 хуже GCC 3.3, который давно устарел, но поставляется в дистрибутиве более 20 лет

    Вопрос правильный. GCC 3.3 тоже нужно удалить, если его наличие аргументируется "логикой" вида "а вот в GCC 3.3 я НЕ использую HiDPI/Wayland". Бред? Бред. Но именно так аргументируют GTK2.

    В общем, иксовики беснуются по полной программе. "Удалять ${packageName} нельзя, потому что я в нем НЕ использую ${featureName}." Пхаха!

     
     
  • 2.19, Аноним (13), 17:04, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Заменяет.

    Там половину виджетов выкинули и на libadwaita загнали. Иди в другом месте набрасывай.

     
     
  • 3.23, Аноним (15), 17:07, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каких виджетов тебе не хватает?
    libadwaita -- это необязательный пакет, всего-навсего recommendation, best practice. Иди в другом месте набрасывай.
     
     
  • 4.45, Аноним (13), 17:26, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >libadwaita -- это необязательный пакет

    Пиши ещё.

     
  • 2.26, Аноним (26), 17:12, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не заменяет. API разный, из-за чего нужно либо патчить под gtk по-новее, либо компилировать с тем, что работает, то есть gtk2.
    Остальное - передёргивание фактов.
     
     
  • 3.40, Аноним (15), 17:20, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не заменяет. API разный.

    Это не взаимоисключающие вещи. То, заменяет новая мажорная версия или не заменяет, решается разрабом. Разраб решил, что заменяет, точка.

     

  • 1.16, Tty4 (?), 16:58, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Только на вопрос "зачем" никто не отвечает.
    Зачем прекращать поддержку того, что завершило свое развитие?
    Вроде как альтернативы имеют множество проблем, которые в gtk2 не появляются.

    Какие-то проблемы со сборкой?
    Вроде, собирается даже на калькуляторе

    Исходники недостаточно изменяться каждые пол года и скучно из собирать в пакеты?
    Ну да скучно, когда все работает как задумано, нужно что-то сломать

     
     
  • 2.21, Аноним (15), 17:06, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только на вопрос "зачем" никто не отвечает.

    В софтостроении (да и вообще в любой предметной области) ничего не делается бесплатно. Поэтому это ты должен ответить, *зачем* мейнтейнеры должны совершать телодвижения по сопровождению.

    Запомни: по умолчанию НИ ОДИН пакет не нужен. Как только его нужность убедительно доказана, его опакечивают. Как только кто-то замечает, что это доказательство утратило силу, его разопакечивают обратно и выбрасывают. Это -- экономика здорового человека, когда ресурсы впустую не тратятся.

    И нет, опакечивание -- это не одноразовая работа. Это +N часов работы каждый год: мейнтейнерам и тестировщикам.

     
     
  • 3.25, Ананоним (?), 17:09, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экономика здорового человека, это когда однажды сделано, и работает 100 лет.
     
     
  • 4.34, Аноним (15), 17:16, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не обновляй дистр 100 лет. Не обновляй железо 100 лет.
    "Однажды сделано" -- это abandonware.
     
  • 4.42, Аноним (-), 17:22, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так не обновляйся!
    Сиди на Debian Wheezy на божественном ядре 2.6.

    Но нет! Ты хочешь чтобы ты обновился до 13, 14, и так далее, версии.
    И чтобы твой древних хлам работал.

    ps я человек хороший, поэтому не буду желать, чтобы тебя лечили, учили и сделали условия труда по стандартам 100 летней давности
    потому что вот такой я добрый)

     
  • 2.24, Ананоним (?), 17:08, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что им нужна гонка за горизонтом. Финальный продукт неинтересен.
     
  • 2.36, Аноним (-), 17:19, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем прекращать поддержку того, что завершило свое развитие?

    Потому что на это тратятся усилия мейнтенеров.
    Каждая версия должна быть собрана и протестирована.

    Пусть те кому это надо записываются и начинают поддерживать.

     

  • 1.17, Kusb (?), 16:58, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Debian захвачен рептилоидами, но способ справиться с рептилоидами есть - это ненависть, аморальность, цинизм и философия Ницше.
     
     
  • 2.29, mos87 (ok), 17:13, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    или просто норм дистр, который стремится ДАВАТЬ ПОЛЕЗНОЕ, а не ЗАБИРАТЬ ГЛАВНОЕ (возможность запускать софт).

    но его ещё поискать

     

  • 1.27, mos87 (ok), 17:12, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обожаю лишение пользователя возможности делать что-либо во ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

    Д.б.

     
     
  • 2.44, Аноним (-), 17:24, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А справедливо, что обнаглевшие потребялди ТРЕБУЮТ чтобы им что-то делали, при этом сами даже пальцем о палец не ударят?
    Типа "вы для меня работайте, а я буду только ныть в комментариях"
    Типичная готтентотская мораль.
    Аж противно смотреть.
     

  • 1.28, freehck (ok), 17:13, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если сопровождение занимает много сил у текущей команды, то нужно либо усиливать команду, либо дропать поддержку. Текущая команда высказалась за то, чтобы дропнуть. Если найдётся DD, готовый взяться за поддержку GTK2, то почему бы и не оставить.
     
     
  • 2.31, mos87 (ok), 17:14, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если придумать себе неподъёмные условия для "поддержки" то можно дропать всё что угодно!
     
     
  • 3.33, freehck (ok), 17:16, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А если придумать себе неподъёмные условия для "поддержки" то можно дропать всё что угодно!

    Это да.

    Тут несколько напрягает, что исходный пост в рассылке почему-то апеллирует к тому, что так уже поступили в других дистрибутивах. Странный посыл. Вроде бы другие дистрибутивы не имеют отношения к Debian. Ну или во всяком случае — не должны бы.

     
     
  • 4.38, mos87 (ok), 17:19, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поэтому и не готов

    потому что все д.б.

    вместо того чтобы делать минимум того что нужно, делать на что ещё хватает сил, и не делать то, что вредно.

    у них похоже сдвиг по фазе. в основном по всяким идеолого-политическим, выдуманным "заветам".

     

  • 1.30, Аноним (30), 17:14, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > GCC 3.3, который давно устарел, но поставляется в дистрибутиве более 20 лет

    Где? Как пакет называется?

     
     
  • 2.41, freehck (ok), 17:21, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> GCC 3.3, который давно устарел, но поставляется в дистрибутиве более 20 лет
    > Где? Как пакет называется?

    тут ошибка в новости, там человек на самом деле писал следующее:

    > src:gcc-3.3 was in Debian for 2 decades. The last 16 years it was there just to provide libstdc++5 for legacy binaries, years after upstream moved on to newer version.

     

  • 1.32, pashev.ru (?), 17:15, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    xournal - полезная вещь.
     
     
  • 2.43, morphe (?), 17:22, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно заброшен в пользу xournalpp
     

