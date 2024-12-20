В мультимедийном фреймворке GStreamer выявлено 29 уязвимостей

В мультимедийном фреймворке GStreamer, используемом в GNOME, выявлено 29 уязвимостей. Восемь уязвимостей приводят к записи данных за пределы буфера, а одна (CVE-2024-47540) к перезаписи указателя на функцию. Указанные уязвимости могут потенциально использоваться злоумышленниками для организации выполнения кода при обработке некорректно оформленных мультимедийных данных в форматах MKV, MP4, Ogg, Vorbis и Opus, а также субтитров в формате SSA. Остальные уязвимости приводят к разыменованию нулевого указателя или чтению из области памяти за границей буфера, т.е. могут использоваться для инициирования аварийного завершения.

Библиотека GStreamer применяется для разбора мультимедийных файлов в приложениях Nautilus (GNOME Files), GNOME Videos и Rhythmbox, а также в развиваемом проектом GNOME поисковом движке tracker-miners. Данный движок устанавливается во многих дистрибутивах в качестве зависимости к пакету tracker-extract, применяемому в GNOME для автоматического разбора метаданных в новых файлах. Среди прочего, указанный сервис индексирует все файлы в домашнем каталоге без каких-либо действий со стороны пользователя. Таким образом, для атаки достаточно добиться появления в каталоге пользователя специально созданного мультимедийного файла и уязвимость будет эксплуатирована во время его автоматической индексации.

Уязвимости устранены в обновлении GStreamer 1.24.10 (пакеты gst-plugins-good, gst-plugins-base, gstreamer-plugins-ogg, gstreamer-plugins-opus, gstreamer-plugins-vorbis). Помимо 29 уязвимостей, выявленных исследователями из GitHub Security Lab, в версии 1.24.10 заявлено об исправлении ещё 11 уязвимостей. Проследить за появлением обновлений в дистрибутивах можно на следующих страницах: Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE/openSUSE, Fedora, Arch, FreeBSD. В большинстве дистрибутивов с GNOME компонент tracker-miners активируется по умолчанию и загружается как жёсткая зависимость к файловому менеджеру Nautilus (GNOME Files). Для отключения tracker-miners можно использовать команды: