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В мультимедийном фреймворке GStreamer выявлено 29 уязвимостей

20.12.2024 12:23

В мультимедийном фреймворке GStreamer, используемом в GNOME, выявлено 29 уязвимостей. Восемь уязвимостей приводят к записи данных за пределы буфера, а одна (CVE-2024-47540) к перезаписи указателя на функцию. Указанные уязвимости могут потенциально использоваться злоумышленниками для организации выполнения кода при обработке некорректно оформленных мультимедийных данных в форматах MKV, MP4, Ogg, Vorbis и Opus, а также субтитров в формате SSA. Остальные уязвимости приводят к разыменованию нулевого указателя или чтению из области памяти за границей буфера, т.е. могут использоваться для инициирования аварийного завершения.

Библиотека GStreamer применяется для разбора мультимедийных файлов в приложениях Nautilus (GNOME Files), GNOME Videos и Rhythmbox, а также в развиваемом проектом GNOME поисковом движке tracker-miners. Данный движок устанавливается во многих дистрибутивах в качестве зависимости к пакету tracker-extract, применяемому в GNOME для автоматического разбора метаданных в новых файлах. Среди прочего, указанный сервис индексирует все файлы в домашнем каталоге без каких-либо действий со стороны пользователя. Таким образом, для атаки достаточно добиться появления в каталоге пользователя специально созданного мультимедийного файла и уязвимость будет эксплуатирована во время его автоматической индексации.

Уязвимости устранены в обновлении GStreamer 1.24.10 (пакеты gst-plugins-good, gst-plugins-base, gstreamer-plugins-ogg, gstreamer-plugins-opus, gstreamer-plugins-vorbis). Помимо 29 уязвимостей, выявленных исследователями из GitHub Security Lab, в версии 1.24.10 заявлено об исправлении ещё 11 уязвимостей. Проследить за появлением обновлений в дистрибутивах можно на следующих страницах: Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE/openSUSE, Fedora, Arch, FreeBSD. В большинстве дистрибутивов с GNOME компонент tracker-miners активируется по умолчанию и загружается как жёсткая зависимость к файловому менеджеру Nautilus (GNOME Files). Для отключения tracker-miners можно использовать команды: 


   systemctl --user mask tracker-store.service tracker-miner-fs.service tracker-miner-rss.service tracker-extract.service tracker-miner-apps.service tracker-writeback.service
   tracker reset --hard


  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/security/v...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Perl, ownCloud, GStreamer и Zephyr RTOS
  3. OpenNews: Уязвимости в ядре Linux, Glibc, GStreamer, Ghostscript, BIND и CUPS
  4. OpenNews: Уязвимости в VLC и GStreamer, способные привести к выполнению кода при обработке контента
  5. OpenNews: Доступен мультимедийный фреймворк GStreamer 1.22.0
  6. OpenNews: Уязвимости в GStreamer, приводящие к выполнению кода при обработке файлов SRT и PGS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62441-gstreamer
Ключевые слова: gstreamer
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Афроним (?), 12:44, 20/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Зато легче для кодера чем ффмпег.
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:50, 20/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сишные указатели)
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:19, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебе что взломали через них?
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:28, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, всё прочее - не указатели, учим матчатсть...
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:50, 20/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    нахрен gstreamer кстати? есть же ffmpeg.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:06, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ffmpeg нельзя поставлять в сша ибо патенты на мпег (сказочная хрень, но факт). Вот и носятся с ним.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:11, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ffmpeg нельзя поставлять в сша ибо патенты на мпег (сказочная хрень

    вас там двое в одной голове ? второй кстати прав

     
     
  • 4.29, Аноним (12), 15:25, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > второй кстати прав

    а это для первого

    https://theirstack.com/en/technology/ffmpeg/us

     
  • 3.13, Аноним (3), 13:12, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а че, как с freetype нельзя? в их сша-френдли репах поставлять ffmpeg без поддержки мпега (через какой-нибудь -DENABLE_MPEG=0), но позволять заменять ffmpeg другими билдами, где мпег включен. С freetype-ом так и было: в федоре шел без поддержки subpixel antialias, но в rpmfusion он был включен. Так что вопрос открытый: нахрена gstreamer, когда можно без gstreamer.
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:10, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Прежде чем задавать такой вопрос, тебе надо бы понять что такое ffmpeg и что такое gstreamer. Тогда твой вопрос перестанет иметь смысл.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:51, 20/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Совет в конце статьи нерабочий на не древних дистрибутивах, гении из GNOME переименовали tracker miner на TinySPARQL.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:15, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Из eng wiki:
    "TinySPARQL is a general-purpose SPARQL-based database;"
    В debian testing никакой tinysparql нет.
    Есть библиотека базы данных libtracker-sparql для tracker.
    Сами сервисы в пакетах tracker, tracker-miner-fs, tracker-extract и маскировать надо их.
     

  • 1.5, НяшМяш (ok), 12:53, 20/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    KDE с выходом 6 плазмы перетащил свой Phonon на libvlc. Интересно было бы там уязвимости глянуть.
     
     
  • 2.10, Аноним (7), 13:10, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Phonon чисто kde-либа а кедовский плеер сильно проигрывает тому же mpv (имхо самый нормальный плеер для линукса). Так что - эталонное ненужно.
     
  • 2.26, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:02, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно было бы там уязвимости глянуть.

    Дык глянь или моск совсем уже оджавпскриптился

     
     
  • 3.27, Аноним (-), 15:17, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Интересно было бы там уязвимости глянуть.
    > Дык глянь

    Зачем? Проще подождать и почитать на опеннете очередную новость "в libvlc нашли уязвимости"

    > или моск совсем уже оджавпскриптился

    фу как некрасиво, тебе бы поработать над своим воспитанием, раз родители недоработали.

     

  • 1.15, Аноним (16), 13:17, 20/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О нет злоумышленник может уронить плеер с хентаем со сторонней акдиодородкой какой ужыс. Срочно переписать.
     
     
  • 2.18, Аноним (19), 13:26, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это библиотеку куда только не пихают...
     
     
  • 3.21, Афроним (?), 13:39, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В Протон сидит.( Протон одна из наиважнейших апликух в невиндовом мире. )
     
     
  • 4.23, Аноним (19), 14:09, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да статье же указанно - "в приложениях Nautilus (GNOME Files), GNOME Videos и Rhythmbox, а также в развиваемом проектом GNOME поисковом движке tracker-miners" т.е.он там ~облачно сканируя сеть скачивая затрояненне видоролики сам... - мало что ли?
    (т.б.в условии неиспользвоании доп..аккаунта под каждое такое приложение... т.е.типично).
     
  • 2.25, Rev (ok), 14:47, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты можешь скачать аудиокнигу, а она автоматом скачает на сервер злоумышленника все твои файлы с паролями.
     

  • 1.22, Аноним (-), 14:03, 20/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 1.28, Аноним (28), 15:18, 20/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он же на C, что ещё было ожидать? По этой причине не стали его использовать в своё время. И ещё из-за невменяемой схемы распространения с невменяемым разделением плагинов на good/bad/ugly.
     
  • 1.31, 12yoexpert (ok), 15:37, 20/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    исследование от майкрософт, которые пытаются везде пропихнуть раст, о том, что везде нужно пропихнуть раст
     

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