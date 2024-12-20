В мультимедийном фреймворке GStreamer выявлено 29 уязвимостей

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|2.7, Аноним (7), 13:06, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ffmpeg нельзя поставлять в сша ибо патенты на мпег (сказочная хрень, но факт). Вот и носятся с ним.
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|3.12, Аноним (12), 13:11, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ffmpeg нельзя поставлять в сша ибо патенты на мпег (сказочная хрень
вас там двое в одной голове ? второй кстати прав
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|3.13, Аноним (3), 13:12, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а че, как с freetype нельзя? в их сша-френдли репах поставлять ffmpeg без поддержки мпега (через какой-нибудь -DENABLE_MPEG=0), но позволять заменять ffmpeg другими билдами, где мпег включен. С freetype-ом так и было: в федоре шел без поддержки subpixel antialias, но в rpmfusion он был включен. Так что вопрос открытый: нахрена gstreamer, когда можно без gstreamer.
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|2.11, Аноним (11), 13:10, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Прежде чем задавать такой вопрос, тебе надо бы понять что такое ffmpeg и что такое gstreamer. Тогда твой вопрос перестанет иметь смысл.
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|1.4, Аноним (4), 12:51, 20/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Совет в конце статьи нерабочий на не древних дистрибутивах, гении из GNOME переименовали tracker miner на TinySPARQL.
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|2.14, Аноним (14), 13:15, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Из eng wiki:
"TinySPARQL is a general-purpose SPARQL-based database;"
В debian testing никакой tinysparql нет.
Есть библиотека базы данных libtracker-sparql для tracker.
Сами сервисы в пакетах tracker, tracker-miner-fs, tracker-extract и маскировать надо их.
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|1.5, НяшМяш (ok), 12:53, 20/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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KDE с выходом 6 плазмы перетащил свой Phonon на libvlc. Интересно было бы там уязвимости глянуть.
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|2.10, Аноним (7), 13:10, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Phonon чисто kde-либа а кедовский плеер сильно проигрывает тому же mpv (имхо самый нормальный плеер для линукса). Так что - эталонное ненужно.
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|3.27, Аноним (-), 15:17, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Интересно было бы там уязвимости глянуть.
> Дык глянь
Зачем? Проще подождать и почитать на опеннете очередную новость "в libvlc нашли уязвимости"
> или моск совсем уже оджавпскриптился
фу как некрасиво, тебе бы поработать над своим воспитанием, раз родители недоработали.
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|1.15, Аноним (16), 13:17, 20/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О нет злоумышленник может уронить плеер с хентаем со сторонней акдиодородкой какой ужыс. Срочно переписать.
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|3.21, Афроним (?), 13:39, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Протон сидит.( Протон одна из наиважнейших апликух в невиндовом мире. )
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|4.23, Аноним (19), 14:09, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да статье же указанно - "в приложениях Nautilus (GNOME Files), GNOME Videos и Rhythmbox, а также в развиваемом проектом GNOME поисковом движке tracker-miners" т.е.он там ~облачно сканируя сеть скачивая затрояненне видоролики сам... - мало что ли?
(т.б.в условии неиспользвоании доп..аккаунта под каждое такое приложение... т.е.типично).
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|2.25, Rev (ok), 14:47, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты можешь скачать аудиокнигу, а она автоматом скачает на сервер злоумышленника все твои файлы с паролями.
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|1.28, Аноним (28), 15:18, 20/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Он же на C, что ещё было ожидать? По этой причине не стали его использовать в своё время. И ещё из-за невменяемой схемы распространения с невменяемым разделением плагинов на good/bad/ugly.
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|1.31, 12yoexpert (ok), 15:37, 20/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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исследование от майкрософт, которые пытаются везде пропихнуть раст, о том, что везде нужно пропихнуть раст
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