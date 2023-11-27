Уязвимости в Perl, ownCloud, GStreamer и Zephyr RTOS

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|1.1, Tron is Whistling (?), 14:29, 27/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> переменных окружения, которые могут содержать пароль администратора, лицензионный ключ и учётные данные для подключения к почтовому серверу
И так тихонько докеры обошли в изложении...
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|2.4, Аноним (4), 14:38, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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90% современных погромистов это смузихлебы. Либо живи с этим, либо меняй род деятельности.
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|3.5, Tron is Whistling (?), 14:42, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну, меня всегда забавляют вот эти вот новости, что у них там что-то поломалось из-за того, что они котлету прямо тараканам в мусорницу положили.
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|3.6, Tron is Whistling (?), 14:42, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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(честно говоря этому "CVE" стоило бы поставить WONTFIX, потому что нет там уязвимости, разве что в идиотских сетапах)
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|4.107, нах. (?), 18:04, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> разве что в идиотских сетапах
т.е. всех более-менее реальных применениях.
ну ок.
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|4.116, твой анестезиолог (?), 18:58, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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пациент, надеюсь вы понимаете что вы при таком раскладе - так и так труп? Напишете завещание в мою пользу? Хирург не зарежет - так я не разбужу. А патанатом делает у нас свою работу хорошо, потому что искренне ее любит.
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|2.12, Рычаг (?), 15:10, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну а по фактам-то есть что сказать? Или только как дедушка выругаться «пук-среньк, смузихлёбы»?
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|4.14, Рычаг (?), 15:19, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если лежат, то да, а если только передавать, то просто ещё один способ передать значение извне в программу. Прочитал, сделал unsetenv и ходи довольный.
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|5.16, Рычаг (?), 15:27, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хм, наверно, если даже и лежат, то тоже ничего страшного. Вот раскрывать переменные окружения куда-то налево это косяк. Всё равно что файл с секретами катнуть в ответ на какой-нибудь запрос.
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|5.27, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 16:41, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну да ... если бутерброд упал на пол и его успели поднять менее, чем за 5 сек, то считается чистым и можно жрать. Сделать unsetenv примерно как надеть на голову пакет и считать что ты спрятался от окружающих. ENV много где прикапывается, а unsetenv логическая операция, она не удаляет данные из памяти и другие копии ENV-ов. В общем случае корректно передавать секреты через пайпы, а не вот так.
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|6.38, Рычаг (?), 17:15, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>она не удаляет данные из памяти
А что имеется в виду? Что управление памятью слишком сложно, чтобы считать, что после unsetenv всё пропало? Если на таком уровне рассматривать, то полностью безопасных способов передать секрет не окажется — секрет же всё равно в памяти оказывается, как ни крути.
>не удаляет другие копии ENV-ов
Тут спорить не с чем, разве что вот так возразить: это является проблемой не всегда. Если не отпочковывать новые процессы до setenv, то и не утечёт в другие env-ы.
>передавать секреты через пайпы
Так-то да, но ведь и передающему их нужно взять откуда-то…
Вообще, влезая в разговор про env, я скорее имел в виду, что передавать через окружение не страшнее, чем читать из файла. Да, менее удобно; да, какая-нибудь библиотека может в лог всё окружение «задебажить», но в общем, можно сказать, это такой специфический файл с адресацией.
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|7.42, Рычаг (?), 17:18, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Если не отпочковывать новые процессы до setenv
до UNsetenv, UNsetenv.
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|6.110, Рычаг (?), 18:08, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только обязательно рядом комментарий оставить, что ты понимаешь, что так делать нельзя и вообще дико извиняешься, хех.
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|6.120, Аноним (72), 19:51, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ох уж эти «ветераны» «системного» «администрирования». А в etcd ты как попадёшь? На доверии, с нужного айпишника, надеюсь? Или у тебя там один самоподписанный сертификат на все контейнеры со временем жизни в 10 лет? Ясно-понятно.
> Биндмаунты
КЛБ!
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|2.22, Liin (ok), 15:57, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да вобщем ничего страшного в использовании паролей в env нет, только если эту инфу не раскрывают наружу всем, кому ни попадя, как ребята с GetPhpInfo.php, который явно для дебага использовался и по какой-то причине был включен в прод. Хотя, конечно, лишнего в env тоже быть не должно. И если от пароля mysql там толку снаружи не будет, то от пароля админа - может пострадать админка. Разумно надо к этому подходить, взвешивать риски.
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|3.114, Аноним (113), 18:28, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если у злоумышленника есть доступ в env то где бы ты не хранил ключи у него по любому уже есть доступ.
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|1.7, Tron is Whistling (?), 14:44, 27/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лал, оказывается это мелкософт снова обломал все барбершопы.
vendor/microsoft/microsoft-graph/tests/GetPhpInfo.php
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|1.9, Анонин (?), 14:53, 27/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> запись за пределы выделенного буфера
> Use-After-Free + переполнение буфера
> и еще почти 25 переполнений буфера с RCE
"C. C newer changes"
Такое ощущение, что на Zephyr просто натравили какой-то анализатор и сразу попер высококачественный код лучших в мире погромистов.
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|2.11, Anonist (?), 15:10, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ChatGPT любой код превратит в божественный если правильно уметь задавать промпты.
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|1.10, Аноним (10), 14:57, 27/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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На сайте зефирки
"A proven RTOS ecosystem, by developers, for developers" (про юзеров они ничего не говорят) )
"strives to deliver the best-in-class RTOS"
а на деле фиксы вида
if (params->ssid_length > WIFI_SSID_MAX_LEN) {
или ошибки Signed to unsigned conversion errors and buffer overflow
но если одного буфера мало, можно переполнить два Two buffer overflow vulnerabilities in Zephyr USB code
Итак дырявые WiFi стек, стек Bluetooth, USB-стек, файловой системе, очередной вайфай eS-WiFi и шина CANbus.
Такое впечатление, что у них нет ни одной подсистемы без дыреней /_о
В общем типи-кал С от лучших погромиздов под эгидой TheLinuxFoundationProjects
Неудивительно, что наверное самая распространенная это ThreadsX из соседней темы, несмотря даже на проприетарную лицензию.
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|2.111, 32 (?), 18:20, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В общем типи-кал С
Да когда вы уже создадите свой проц который будет питон чистый исполнять или яву, и свалите с этой планеты в свою нарнию
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|3.115, Аноньимъ (ok), 18:50, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Явовскип так-то были.
В си процы вообще довольно отвратительная штука. Они числа дробят быстро да. А код общего назначения у них черещ костыли работает.
Интел конечно сильно старался десятки лет...
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|3.118, Аноним (10), 19:22, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А не слишком это сложное решение, вместо того чтобы ПРОСТО проверять входные данные?
Или вы считаете что дыряшечники настолько безнадежны, что проще свой проц запилить, чем этих необучаемых заставить?
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|3.129, хамоним (?), 20:50, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно из-за Си шников которые любили использовать каки типа
(*(struct foo *)NULL) = x
ARM для Cortex-M прямо в железо вхардкодила поведение, что на это говоно кидается безусловный и немедленный HardFault
Вот как приходится бороться с криворукостью убогих!
Возможно еще через 5 лет придется добавлять обязательную неотключаемую проверку границ массива, прям в процессор.
Ибо языку почти полтос, ядру больше 30ки, а уязвимости вида "шел сишник по массиву, взял и сделал out-of-bounds" живут и процветают до сих пор.
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|1.15, Аноним (15), 15:22, 27/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Открывает сайтик Zephyr:
> Build secure [..] devices with Zephyr®
> Developed with security in mind.
> Employs an in-depth security development lifecycle
А в реальности:
> 25 уязвимостей, большинство из которых потенциально могут привести к выполнению кода атакующего
Понты дороже денег. Знаменитая сишечная секьюрность.
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|2.20, Денис Попов (?), 15:34, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Понты дороже денег. Знаменитая сишечная секьюрность.
Не бойся, остальные языки безопасные. А упоминание Perl в первом абзаце тебе примерещилось.
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|3.21, Аноним (10), 15:46, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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"Уязвимость перла" почему-то находится в файле regcomp.c
Запутались с индексах, с кем бывает.
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|4.25, Денис Попов (?), 16:15, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так почему разрабы Perl'a пилят свой язык, но продолжают кодить на "понтах"?
Свое дерьмо не пахнет?
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|1.112, ИмяХ (ok), 18:25, 27/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Делать программы защищённые от злоумышленников нет смысла, ведь компьютеры - это техника будущего, а в будущем все люди будут жить в мире и согласии, где не будет никаких злоумышленников.
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|2.117, пох. (?), 18:59, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не все! Нам фюрер сказал что только МЫ попадем в рай (где и будем жить... далее по тексту). Они - просто сдохнут.
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