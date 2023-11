Уязвимости в Perl, ownCloud, GStreamer и Zephyr RTOS

На сайте зефирки

"A proven RTOS ecosystem, by developers, for developers" (про юзеров они ничего не говорят) )

"strives to deliver the best-in-class RTOS" а на деле фиксы вида

if (params->ssid_length > WIFI_SSID_MAX_LEN) {

или ошибки Signed to unsigned conversion errors and buffer overflow

но если одного буфера мало, можно переполнить два Two buffer overflow vulnerabilities in Zephyr USB code Итак дырявые WiFi стек, стек Bluetooth, USB-стек, файловой системе, очередной вайфай eS-WiFi и шина CANbus.

Такое впечатление, что у них нет ни одной подсистемы без дыреней /_о В общем типи-кал С от лучших погромиздов под эгидой TheLinuxFoundationProjects

Неудивительно, что наверное самая распространенная это ThreadsX из соседней темы, несмотря даже на проприетарную лицензию.