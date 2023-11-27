Уязвимости в Perl, ownCloud, GStreamer и Zephyr RTOS

>она не удаляет данные из памяти

А что имеется в виду? Что управление памятью слишком сложно, чтобы считать, что после unsetenv всё пропало? Если на таком уровне рассматривать, то полностью безопасных способов передать секрет не окажется — секрет же всё равно в памяти оказывается, как ни крути.

>не удаляет другие копии ENV-ов

Тут спорить не с чем, разве что вот так возразить: это является проблемой не всегда. Если не отпочковывать новые процессы до setenv, то и не утечёт в другие env-ы.

>передавать секреты через пайпы

Так-то да, но ведь и передающему их нужно взять откуда-то…

Вообще, влезая в разговор про env, я скорее имел в виду, что передавать через окружение не страшнее, чем читать из файла. Да, менее удобно; да, какая-нибудь библиотека может в лог всё окружение «задебажить», но в общем, можно сказать, это такой специфический файл с адресацией.

