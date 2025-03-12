Доступен мультимедийный фреймворк GStreamer 1.26.0

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|1.1, Big Robert TheTables (?), 14:15, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неплохо в релиз набрали фич. Немного забавляет то, что ни одна из них не реализована при помощи упомянутых в последнем предложении "23 новых элемента или плагина". Нечему удивлятся, но все-таки забавно.
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|2.2, Аноним (-), 14:21, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Неплохо в релиз набрали фич. Немного забавляет то, что ни одна из них не реализована
> при помощи упомянутых в последнем предложении "23 новых элемента или плагина".
А как фичи вообще могли его использовать, если он есть только в плагинах, а не в основной кодовой базе? Ну хотя на минуту задумывайтесь перед тем как комменты строчить.
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|3.5, Big Robert TheTables (?), 14:33, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Неплохо в релиз набрали фич. Немного забавляет то, что ни одна из них не реализована
>> при помощи упомянутых в последнем предложении "23 новых элемента или плагина".
> А как фичи вообще могли его использовать, если он есть только в
> плагинах, а не в основной кодовой базе? Ну хотя на минуту
> задумывайтесь перед тем как комменты строчить.
вы когда с "А" начинаете вопрос, то остановитель на ту же самую минутку, подумайте над вариантами ответа - скорее всего, вопрос задавать будет не нужно.
Отвечаю - запрсто. "Реализована фича такая-то, быстрое индексирование по хлс-плейлисту с хранением хлс-чанков большими блобами для экономии айнодов фс, фича доступна только при использовании такого-то пререквизита". и далее ерничать над "дидами-экспердами опенета, которые супротив прагреса". Чем не фича?
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|4.9, Аноним (-), 14:42, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Напр. так "New spotifylyricssrc element for grabbing lyrics from Spotify."
И единственная претензия, что автор новости не скопипастил список из этих 23 пунктов в саму новость.
Ты просто очень хочешь набросить, но получается крайне уныло((
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|2.12, Аноним (12), 14:46, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно. Ты бы хоть на сайт к ним сходила. GNU == Google's New UNIX
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|2.8, Аноним (7), 14:41, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Специально для тебя же написали: добавлено 23 новых элемента или плагина, написанных на языке Rust.
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