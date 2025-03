Доступен мультимедийный фреймворк GStreamer 1.26.0

После года разработки представлен релиз GStreamer 1.26, кроссплатформенного набора компонентов для создания широкого спектра мультимедиа приложений, от медиаплееров и конвертеров аудио/видео файлов, до VoIP-приложений и систем потокового вещания. Код GStreamer распространяется под лицензией LGPLv2.1. Отдельно развиваются обновления плагинов gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, а также обвязка gst-libav и сервер потокового вещания gst-rtsp-server. На уровне API и ABI новый выпуск обратно совместим с веткой 1.0. Бинарные сборки в скором времени будут подготовлены для Android, iOS, macOS и Windows (в Linux рекомендуется использовать пакеты из дистрибутива). Ключевые улучшения GStreamer 1.26: Добавлены кодировщик и декодировщик формата видео VVC (Versatile Video Coding), известного также как стандарт сжатия видео H.266, разработанный совместно рабочими группами MPEG (ISO/IEC JTC 1) и VCEG (ITU-T), при участии таких компаний, как Apple, Ericsson, Intel, Huawei, Microsoft, Qualcomm и Sony. H.266 идёт на смену H.265 (HEVC) и обеспечивает высокую эффективность передачи и хранения всех экранных разрешений (от SD и HD до 4K и 8K), поддерживает видео с расширенным динамическим диапазоном (HDR, High Dynamic Range) и панорамное видео в режиме 360 градусов.

Добавлены кодировщик и декодировщик стандарта кодирования видео LCEVC (Low Complexity Enhancement Video Coding), реализующий дополнительный слой с метаданными для улучшения качества уже существующих кодеков H.26x и MP4/ISOBMFF.

Добавлены кодировщик и декодировщик для формата изображений JPEG XS, который позиционируется как легковесная система кодирования изображений, обеспечивающая минимальные задержки при кодировании и декодировании, и ориентированная на оптимизацию передачи последовательностей изображений очень высокого качества (до 8K). JPEG XS позволяет существенно снизить необходимую пропускную способность канала связи без заметных для человеческого глаза потерь качества.

Добавлена возможность подстановки и извлечения скрытых субтитров для форматов H.264 и H.265.

Улучшена поддержка адаптивного потокового вещания на базе протоколов HLS (HTTP Live Streaming) и DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP). Добавлены новые приёмники мультимедийных данных (sink) hlscmafsink и hlssink3 для вывода фрагментов CMAF (fMP4) и MPEG-TS, а также hlsmultivariantsink для вариативного вывода.

В упаковщик и распаковщик мультимедийных контейнеров MPEG-TS добавлена поддержка кодеков H.266, JPEG XS, AV1 и VP9, а также метаданных SMPTE ST-2038 и ID3.

В форматы Matroska и ISO MP4 добавлены упаковщики и распаковщики для кодека H.266/VVC. В MP4 добавлены распаковщики для видео в форматах Hap и Lagarith.

Добавлена поддержка SMPTE 2038, системы для прикрепления дополнительных данных и метаданных к мультимедийным контейнерам.

Улучшена интеграция с графическим API Vulkan. Расширены возможности для управления памятью, выбора цветового пространства, управления устройствами и работы в полноэкранном режиме. Добавлена поддержка Vulkan-расширений для ускорения декодирования видео H264 и H265. Повышена производительность кодировщика, использующего Vulkan.

Улучшена интеграция с OpenGL. Добавлена поддержка дополнительных форматов преобразования цветов и пиксельных форматов. Добавлена поддержка импорта потоков с использованием DMABufs.

Улучшена интеграция с библиотекой Qt6 и QML.

Расширены компоненты для интеграции с CUDA и NVIDIA Video Codec SDK. Добавлен кодировщик формата AV1 на базе API NVCODEC.

Реализована библиотека gst-d3d12 с кодировщиками и декодировщиками на базе API Direct3D 12.

В стек RTSP добавлена поддержка управления ключами MIKEY на стороне клиента.

В audioconvert добавлена поддержка перегруппировки звуковых каналов.

В плагин на базе библиотеки GTK3 добавлена поддержка OpenGL/WGL на платформе Windows.

В элемент imagefreeze добавлена поддержка форматов JPEG и PNG.

В элементе pitch реализована возможность воспроизведения в обратном направлении.

В элементе rtmp2 улучшены механизмы аутентификации на RTP-серверах. Добавлена поддержка аутентификации в CDN Limelight.

В плагин для интеграции с VA-API добавлены элементы для ускорения декодирования H.266 (VVC), а также кодирования VP8 и JPEG.

Добавлены элементы для работы с потоками на базе протокола QUIC (raw QUIC, RTP-over-QUIC и WebTransport).

В набор gst-plugins-rs добавлено 23 новых элемента или плагина, написанных на языке Rust. Плагины, написанные на языке Rust, могут использоваться в программах на любых языках и работа с ними аналогична использованию плагинов на C и C++.