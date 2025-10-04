The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск ZLUDA 5, универсальной открытой реализации технологии CUDA

04.10.2025 10:11

Анджей Яник (Andrzej Janik) представил выпуск ZLUDA 5, открытой реализации технологии CUDA. Целью проекта является предоставление возможности запуска немодифицированных приложений CUDA на системах с GPU, отличными от GPU NVIDIA, с производительностью, близкой к производительности приложений, выполняемых без прослоек. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензиями MIT и Apache 2.0.

ZLUDA 5 стал вторым значительным выпуском проекта, сформированным после чистки кодовой базы от кода, разработанного во время работы Анджея в компании AMD. С 2022 года Анджей работал в AMD над созданием слоя для совместимости GPU AMD с CUDA, но в 2024 году проект был свернут. В соответствии с условиями контракта и после получения разрешения на публикацию от представителя AMD, Анджей открыл код наработок, созданных во время работы в AMD и позволяющих выполнять CUDA-приложения поверх стека ROCm и runtime HIP (Heterogeneous-computing Interface for Portability).

В прошлом году Анджей был вынужден убрать код из открытого доступа после письма от юристов, давших понять, что разрешение, данное в ходе переписки по email, не имеет юридической силы. После этого Анджей начал работу над новой редакцией ZLUDA, сформированной на основе кодовой базы, существовавшей до начала работы Анджея в AMD. В текущем виде разработка сосредоточена на выполнении приложений, использующих CUDA для ускорения задач, связанных с машинным обучением. Проект пока ограничивается работой на GPU AMD, но в дальнейшем будет адаптирован для GPU Intel.

Ключевые улучшения в новом выпуске:

  • Добавлена начальная поддержка запуска поверх ZLUDA фреймворков llm.c, Llama.cpp и PyTorch для выполнения больших языковых моделей с задействованием CUDA-оптимизаций, применяемых для GPU NVIDIA.
  • Реализована начальная поддержка запуска приложений, использующих для повышения производительности библиотеки cuBLAS, cuBLASLt и nvml.
  • Добавлена прослойка zluda_trace для трассировки приложений, использующих CUDA. При помощи zluda_trace можно диагностировать проблемы и выявлять недоработки в ZLUDA, мешающие нормальному выполнению приложения.
  • Представлена утилита командной строки zoc (ZLUDA offline compiler), позволяющая компилировать файлы с инструкциями NVIDIA PTX в промежуточное представление AMD RDNA (ранее данная функциональность была доступна в форме библиотечных функций).
  • В загрузчике модулей PTX реализован механизм кэширования выполняемых на GPU ядер. Кэширование позволяет избежать повторного выполнения ресурсоёмких операций компиляции инструкций PTX (Parallel Thread Execution) в машинный код для заданного GPU.

  1. Главная ссылка к новости (https://vosen.github.io/ZLUDA/...)
  2. OpenNews: Выпуск ZLUDA 4, универсальной реализации технологии CUDA
  3. OpenNews: Проект ZLUDA продолжит развитие в форме универсальной реализации CUDA
  4. OpenNews: Требования юристов AMD привели к удалению части кода ZLUDA, открытой реализации CUDA
  5. OpenNews: NVIDIA препятствует разработке транслирующих прослоек для запуска CUDA на других платформах
  6. OpenNews: Опубликован инструментарий ZLUDA, позволяющий запускать CUDA-приложения на GPU AMD
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63997-zluda
Ключевые слова: zluda, amd, gpu, cuda
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1, Смузихлеб забывший пароль (?), 10:24, 04/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    > после письма от юристов, давших понять, что разрешение,
    > данное в ходе переписки по email, не имеет юридической силы

    Серьёзно ? Тип столько лет где только ни работал и не в курсе о подобном
    Удивительно, что он не сослался на устное разрешение в частном разговоре, данное ему в отсутствии каких-либо свидетелей этого

     
     
  • 3, Аноним (3), 10:27, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так в отличии от устного разговора email - это что то "вещественное"
     
     
  • 5, Аноним (-), 10:38, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ну так в отличии от устного разговора email - это что то "вещественное"

    Нюанс в том, что он нигде не предоставил никакие доказательство.
    Более того, он даже не сказал кто именно дал ему на это разрешение.
    А это мог быть его коллега или уборщица))

     
  • 4, Аноним (4), 10:29, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тип столько лет где только ни работал Смузихлеб забывший пароль и не в курсе о простой электронной подписи?
     

  • 2, Аноним (2), 10:25, 04/10/2025 [ответить]  
    		• +2 +/
    Лучей добра ему. Давно пора эту монополию сломать.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру