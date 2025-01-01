The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск ZLUDA 4, универсальной реализации технологии CUDA

01.01.2025 11:38

Анджей Яник (Andrzej Janik) представил обновление проекта ZLUDA, развивающего открытую реализацию технологии CUDA. Целью проекта является предоставление возможности запуска немодифицированных приложений CUDA на системах с GPU, отличных от GPU NVIDIA, с производительностью, близкой к производительности приложений, выполняемых без прослоек. Код проекта распространяется под лицензиями MIT и Apache 2.0.

ZLUDA 4 преподносится как первый выпуск, сформированный после чистки кодовой базы от кода, разработанного во время работы Анджея в компании AMD. С 2022 года Анджей работал в AMD над созданием слоя для совместимости GPU AMD с CUDA, но в 2024 году проект был свернут. В соответствии с условиями контракта и после получения разрешения на публикацию от представителя AMD, Анджей открыл код наработок, созданных во время работы в AMD и позволяющих выполнять CUDA-приложения поверх стека ROCm и runtime HIP (Heterogeneous-computing Interface for Portability). В октябре Анджей был вынужден убрать код из открытого доступа после письма от юристов, давших понять, что разрешение в ходе переписки по email не имеет юридической силы.

Новая редакция ZLUDA сформирована на основе кодовой базы, существовавшей до начала работы Анджея в AMD, не привязана к конкретным GPU и сосредоточена на выполнении приложений, использующих CUDA для ускорения задач, связанных с машинным обучением и искусственным интеллектом. Проект пока ограничивается работой на GPU AMD, но в дальнейшем будет адаптирован для GPU Intel. Выпуск ZLUDA 4 написан на языке Rust и ориентирован на выполнение тестового набора Geekbench 5.

Новая версия включает новый парсер для PTX, промежуточного языка, используемого в GPU NVIDIA. Выпуск также примечателен уходом от эмуляции специфичных для GPU NVIDIA инструкций инкремента и декремента по модулю, вместо которых теперь вызываются аналогичные инструкции GPU AMD. Указанные изменения позволили добиться повышения производительности при прохождении теста Geekbench примерно на 10%, по сравнению с OpenCL и веткой ZLUDA 3.



  1. Главная ссылка к новости (https://vosen.github.io/ZLUDA/...)
  2. OpenNews: Проект ZLUDA продолжит развитие в форме универсальной реализации CUDA
  3. OpenNews: Требования юристов AMD привели к удалению части кода ZLUDA, открытой реализации CUDA
  4. OpenNews: NVIDIA препятствует разработке транслирующих прослоек для запуска CUDA на других платформах
  5. OpenNews: Опубликован инструментарий ZLUDA, позволяющий запускать CUDA-приложения на GPU AMD
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62499-zluda
Ключевые слова: zluda, cuda, nvidia
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 12:24, 01/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Указанные изменения позволили добиться повышения производительности при
    > прохождении теста Geekbench примерно на 10%, по сравнению с OpenCL и
    > веткой ZLUDA 3.

    Жалко на графике нет данных с оригинальной CUDA.
    А то сравнение с тормознутым opencl и предыдущей версией это конечно прикольно, но было бы интересно увидеть, насколько оно медленнее чем CUDA.

    > Выпуск ZLUDA 4 написан на языке Rust

    Это же ZRADA какая-то, а не ZLUDA!

     
     
  • 2.20, НяшМяш (ok), 15:04, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > насколько оно медленнее чем CUDA

    А это можно проверить только на видеокартах nVidia, где ты скорее будешь проверять насколько невидии плевать на OpenCL на своих картах.

     
     
  • 3.21, Аноним (-), 15:20, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > где ты скорее будешь проверять насколько невидии плевать на OpenCL на своих картах.

    Зачем мне вообще тестить OpenCL на невидии, если меня интересует запуск CUDA?

    У нас есть код для куды, который работает на видяхах нвидии.
    Мы его хотим выполнять на чем-то другом.

    Выбираем что-то сравнимое по производительности или по стоимости у АМД.
    Запускаем этот же код.
    Смотри насколько производительность меньше, прикидываем сколько нужно еще купить видях, выкидываем амуде и покупаем нвидию. Примерно как-то так.

     
     
  • 4.26, Я (??), 16:20, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в реальности у тебя есть видеокарты от неневидии и кудакод который ты можешь переписать или пытаться запускать через прослойку тебя в первую очередь интересует стоит ли переписывать код или транслятор даст достаточно производительности. в случае когда у тебя есть вариант купить видеокарты невидии ты покупаешь видеокарты невидии.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:40, 01/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А как это используется, кроме игр? В Нейронках запущенных на GPU?
     
     
  • 2.4, Rezzet (??), 13:18, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В играх CUDA как-раз то и не используется, используется по большей части в нейронках и специфичном софте в котором есть супер-параллельные задачи, эффекты в фото и видеоредакторах, физические симуляции. Но в основном нейронки.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 13:55, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Немного используется. Но, как понимаю приемущественно те у кого NVidia way/optimized или как то так - в лого, т.е.по партнёрской программе включая и дискредитацию их конкурентов: чтобы у всех других - (в эмуляции) лагало,
    или при её [ручном] выключении из-за того - хуже выглядело.
     
     
  • 4.27, Я (??), 16:23, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не, там куда почти никогда не используется. по крайней мере напрямую(то что физикс в итоге обсчитывается куда блоками никак не поможет в данном случае потому что там  другой апи)
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:52, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На CUDA можно ускорять буквально всё. Например, mpv умеет через неё декодировать видео. Blender через неё рендерит намного быстрее.
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:27, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кое-какой софт для обработки фотографий умеет GPU использовать, тот же Darktable например. В GIMP тоже добавляли такой функционал, но потом то ли выпилили, то ли не знаю.
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:45, 01/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >в дальнейшем будет адаптирован для GPU Intel

    Это интересно.
    p.s.:
    Купил на старте Arc A380, полностью доволен. Как появится B580 в продаже сразу обновлюсь:
    https://3dnews.ru/1115353/

     

  • 1.19, Аноним (19), 14:39, 01/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > "после получения разрешения на публикацию от представителя AMD ... Анджей был вынужден убрать код из открытого доступа после письма от юристов, давших понять, что разрешение в ходе переписки по email не имеет юридической силы"

    А кто вообще что-то делает, без документов имеющие юридическую силу?

     
     
  • 2.22, Аноним (-), 15:25, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А кто вообще что-то делает, без документов имеющие юридическую силу?

    Да, есть наивные или просто глупы люди, которые думают, что если менеджер/охранник/баба Клава сказали "да без проблем, пиши что хочешь!", то это дает им какие-то реальные права.
    А потом удивляются "как же так???"

    Но тут больше забавляет реакция местных попенсорсовцев, которые начинаю кидаться в саму компанию, мол "она плахая, опенсорс душит".

     
  • 2.28, Я (??), 16:27, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну вообще такое разрешение имело юридическую силу это нормальная практика просто у сообщения от юристов юридическая сила больше.
     
     
  • 3.32, Аноним (-), 17:23, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ну вообще такое разрешение имело юридическую силу это нормальная практика

    Это при условии, что у того, с кем вы переписываетесь вообще есть право давать такие разрешения. Иначе это это будет "я вам разрешаю съесть обед другого коллеги".
    Вроде как и разрешение вам дали, а вроде вы и нарушили.

     

  • 1.29, Аноним (-), 17:00, 01/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В октябре Анджей был вынужден убрать код из открытого доступа после письма от юристов, давших понять, что разрешение в ходе переписки по email не имеет юридической силы.

    Удачи проекту.

     
  • 1.30, Аноним (30), 17:11, 01/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >разрешение в ходе переписки по email не имеет юридической силы.

    так может и задачи, которые ему ставились "в ходе переписки по email", тоже "не имеют юридической силы"?

     
     
  • 2.31, Аноним (-), 17:23, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>разрешение в ходе переписки по email не имеет юридической силы.
    > так может и задачи, которые ему ставились "в ходе переписки по email", тоже "не имеют юридической силы"?

    Естественно! (с)
    Он мог бы сказать "не хочу - не буду" и не делать.
    А вот что у него в контракте было (он же не бесплатно работал) - это уже интереснее, может там было прописано "задачи ставятся путем переписки и/или тасками в джире".
    Но чел контракт (или хотя бы часть) показывать отказался, только говорил, чтобы ему все поверили.


     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру