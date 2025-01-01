Выпуск ZLUDA 4, универсальной реализации технологии CUDA

|
|1.1, Аноним (-), 12:24, 01/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> Указанные изменения позволили добиться повышения производительности при
> прохождении теста Geekbench примерно на 10%, по сравнению с OpenCL и
> веткой ZLUDA 3.
Жалко на графике нет данных с оригинальной CUDA.
А то сравнение с тормознутым opencl и предыдущей версией это конечно прикольно, но было бы интересно увидеть, насколько оно медленнее чем CUDA.
> Выпуск ZLUDA 4 написан на языке Rust
Это же ZRADA какая-то, а не ZLUDA!
|
|
|
|2.20, НяшМяш (ok), 15:04, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> насколько оно медленнее чем CUDA
А это можно проверить только на видеокартах nVidia, где ты скорее будешь проверять насколько невидии плевать на OpenCL на своих картах.
|
|
|
|3.21, Аноним (-), 15:20, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> где ты скорее будешь проверять насколько невидии плевать на OpenCL на своих картах.
Зачем мне вообще тестить OpenCL на невидии, если меня интересует запуск CUDA?
У нас есть код для куды, который работает на видяхах нвидии.
Мы его хотим выполнять на чем-то другом.
Выбираем что-то сравнимое по производительности или по стоимости у АМД.
Запускаем этот же код.
Смотри насколько производительность меньше, прикидываем сколько нужно еще купить видях, выкидываем амуде и покупаем нвидию. Примерно как-то так.
|
|
|
|4.26, Я (??), 16:20, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
в реальности у тебя есть видеокарты от неневидии и кудакод который ты можешь переписать или пытаться запускать через прослойку тебя в первую очередь интересует стоит ли переписывать код или транслятор даст достаточно производительности. в случае когда у тебя есть вариант купить видеокарты невидии ты покупаешь видеокарты невидии.
|
|
|
|2.4, Rezzet (??), 13:18, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
В играх CUDA как-раз то и не используется, используется по большей части в нейронках и специфичном софте в котором есть супер-параллельные задачи, эффекты в фото и видеоредакторах, физические симуляции. Но в основном нейронки.
|
|
|
|3.9, Аноним (9), 13:55, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Немного используется. Но, как понимаю приемущественно те у кого NVidia way/optimized или как то так - в лого, т.е.по партнёрской программе включая и дискредитацию их конкурентов: чтобы у всех других - (в эмуляции) лагало,
или при её [ручном] выключении из-за того - хуже выглядело.
|
|
|
|4.27, Я (??), 16:23, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
не, там куда почти никогда не используется. по крайней мере напрямую(то что физикс в итоге обсчитывается куда блоками никак не поможет в данном случае потому что там другой апи)
|
|2.8, Аноним (8), 13:52, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
На CUDA можно ускорять буквально всё. Например, mpv умеет через неё декодировать видео. Blender через неё рендерит намного быстрее.
|
|2.16, Аноним (16), 14:27, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кое-какой софт для обработки фотографий умеет GPU использовать, тот же Darktable например. В GIMP тоже добавляли такой функционал, но потом то ли выпилили, то ли не знаю.
|
|1.19, Аноним (19), 14:39, 01/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> "после получения разрешения на публикацию от представителя AMD ... Анджей был вынужден убрать код из открытого доступа после письма от юристов, давших понять, что разрешение в ходе переписки по email не имеет юридической силы"
А кто вообще что-то делает, без документов имеющие юридическую силу?
|
|
|
|2.22, Аноним (-), 15:25, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А кто вообще что-то делает, без документов имеющие юридическую силу?
Да, есть наивные или просто глупы люди, которые думают, что если менеджер/охранник/баба Клава сказали "да без проблем, пиши что хочешь!", то это дает им какие-то реальные права.
А потом удивляются "как же так???"
Но тут больше забавляет реакция местных попенсорсовцев, которые начинаю кидаться в саму компанию, мол "она плахая, опенсорс душит".
|
|2.28, Я (??), 16:27, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ну вообще такое разрешение имело юридическую силу это нормальная практика просто у сообщения от юристов юридическая сила больше.
|
|
|
|3.32, Аноним (-), 17:23, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ну вообще такое разрешение имело юридическую силу это нормальная практика
Это при условии, что у того, с кем вы переписываетесь вообще есть право давать такие разрешения. Иначе это это будет "я вам разрешаю съесть обед другого коллеги".
Вроде как и разрешение вам дали, а вроде вы и нарушили.
|
|1.29, Аноним (-), 17:00, 01/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>В октябре Анджей был вынужден убрать код из открытого доступа после письма от юристов, давших понять, что разрешение в ходе переписки по email не имеет юридической силы.
Удачи проекту.
|
|1.30, Аноним (30), 17:11, 01/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>разрешение в ходе переписки по email не имеет юридической силы.
так может и задачи, которые ему ставились "в ходе переписки по email", тоже "не имеют юридической силы"?
|
|
|
|2.31, Аноним (-), 17:23, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>разрешение в ходе переписки по email не имеет юридической силы.
> так может и задачи, которые ему ставились "в ходе переписки по email", тоже "не имеют юридической силы"?
Естественно! (с)
Он мог бы сказать "не хочу - не буду" и не делать.
А вот что у него в контракте было (он же не бесплатно работал) - это уже интереснее, может там было прописано "задачи ставятся путем переписки и/или тасками в джире".
Но чел контракт (или хотя бы часть) показывать отказался, только говорил, чтобы ему все поверили.
|