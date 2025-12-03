The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Консорциум OASIS утвердил OpenDocument (ODF) 1.4 в качестве стандарта

03.12.2025 21:49

Международный консорциум OASIS, занимающийся разработкой и продвижением открытых стандартов, утвердил финальный вариант спецификации OpenDocument 1.4 (ODF) в качестве стандарта OASIS. Следующим этапом станет продвижение OpenDocument 1.4 в роли международного стандарта ISO/IEC. Формат OpenDocument 1.4 поддерживается в LibreOffice начиная с выпуска LibreOffice 25.2.

ODF представляет собой основанный на XML, независимый от приложений и платформ файловый формат для хранения документов, содержащих текст, электронные таблицы, диаграммы и графические элементы. Спецификации также включают требования к организации чтения, записи и обработки подобных документов в приложениях. Стандарт ODF применим для создания, редактирования, просмотра, обмена и архивирования документов, которые могут представлять собой текстовые документы, презентации, электронные таблицы, растровые графические материалы, векторные рисунки, схемы и другие типы контента.

Наиболее заметные изменения в OpenDocument 1.4:

  • Расширен спектр объектов, для которых возможно использование сложного фона, такого как цветовые градиенты и штриховка.
  • В фигуры, такие как прямоугольники и блок-схемы, помимо голого текста и списков, разрешено встраивать таблицы.
  • Добавлена возможность пометки декоративных объектов для их игнорирования в инструментах для людей с ограниченными возможностями, таких как экранные ридеры.
  • Расширены и уточнены возможности для работы с текстом на языках с разными направлениями письма (слева направо, справа налево, сверху вниз).
  • Улучшен метод задания маркеров (handles), определяющих каркас сложных фигур.
  • Предложен более гибкий метод определения формата нумерованных меток в многоуровневых списках.
  • В текстовых документах: Разрешено позиционировать объекты относительно полей страницы. Добавлена возможность указания межколоночного интервала (гаттера) в формате страницы. Добавлены дополнительные свойства для более гибкого управления наложением объектов.
  • В электронных таблицах: Разрешено использование цвета текста и цвета фона ячейки в качестве критериев в фильтрах. Добавлена функция EASTERSUNDAY для вычисления даты Пасхи и связанных с ней церковных праздников.
  • В диаграммах повышена гибкость расстановки меток осей и разрешено указание основания логарифмической шкалы.
  • При встраивании формул разрешено использовать все версии языка формул MathML.

Спецификация состоит из четырёх частей:

  • Часть 1, введение;
  • Часть 2, описывает модель упаковки данных в ODF-контейнер;
  • Часть 3, описывает общую схему ODF.
  • Часть 4, определяет формат описания формул OpenFormula

Дополнительно можно отметить начало альфа-тестирования офисного пакета LibreOffice 26.2, релиз которого запланирован на февраль 2026 года. Из наиболее заметных новшеств: поддержка импорта и экспорта в формате Markdown, возможность использования горизонтальных вкладок в интерфейсе, расширение возможностей отслеживания изменений в документах, поддержка формата Biff12 для переноса данных через буфер обмена из Excel, расширение диалога сортировки в Calc, поддержка маппинга документов XML и JSON с таблицами в Calc, ускорение отрисовки фигур.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Microsoft обеспечил поддержку открытого формата ODF 1.3 в MS Office 2021
  3. OpenNews: Формат ODF утверждён в качестве национального стандарта России
  4. OpenNews: Развивающий OpenDocument консорциум OASIS получил аккредитацию для быстрого продвижения стандартов
  5. OpenNews: Формат Open Document 1.2 признан международным стандартом
  6. OpenNews: Консорциум OASIS утвердил OpenDocument 1.3 в качестве стандарта
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64370-opendocument
Ключевые слова: opendocument, odf
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Frestein (ok), 23:25, 03/12/2025 [ответить]  
    		• +/
    DOCX капец?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:37, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > DOCX капец?

    Скорее капец тем кто его использует не с продуктами Майков.

     

  • 1.5, Аноним (6), 23:36, 03/12/2025 [ответить]  
    		• +/
    У нас в РФ odf 1.0 так и есть официальный стандарт с 2011 года. И надо юзать какой то древний опенофис чтобы его поддерживало только.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:43, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если есть какие-то трудности, пишите:
    https://forumooo.ru
     
     
  • 3.8, Аноним (6), 23:51, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Форум... Это что-то из времён магнитной пленки и компьютеров размером со шкаф.
     
  • 3.9, Аноним (6), 23:54, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильный сайт таки http://myooo.ru/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру