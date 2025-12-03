Консорциум OASIS утвердил OpenDocument (ODF) 1.4 в качестве стандарта

Международный консорциум OASIS, занимающийся разработкой и продвижением открытых стандартов, утвердил финальный вариант спецификации OpenDocument 1.4 (ODF) в качестве стандарта OASIS. Следующим этапом станет продвижение OpenDocument 1.4 в роли международного стандарта ISO/IEC. Формат OpenDocument 1.4 поддерживается в LibreOffice начиная с выпуска LibreOffice 25.2. ODF представляет собой основанный на XML, независимый от приложений и платформ файловый формат для хранения документов, содержащих текст, электронные таблицы, диаграммы и графические элементы. Спецификации также включают требования к организации чтения, записи и обработки подобных документов в приложениях. Стандарт ODF применим для создания, редактирования, просмотра, обмена и архивирования документов, которые могут представлять собой текстовые документы, презентации, электронные таблицы, растровые графические материалы, векторные рисунки, схемы и другие типы контента. Наиболее заметные изменения в OpenDocument 1.4: Расширен спектр объектов, для которых возможно использование сложного фона, такого как цветовые градиенты и штриховка.

В фигуры, такие как прямоугольники и блок-схемы, помимо голого текста и списков, разрешено встраивать таблицы.

Добавлена возможность пометки декоративных объектов для их игнорирования в инструментах для людей с ограниченными возможностями, таких как экранные ридеры.

Расширены и уточнены возможности для работы с текстом на языках с разными направлениями письма (слева направо, справа налево, сверху вниз).

Улучшен метод задания маркеров (handles), определяющих каркас сложных фигур.

Предложен более гибкий метод определения формата нумерованных меток в многоуровневых списках.

В текстовых документах: Разрешено позиционировать объекты относительно полей страницы. Добавлена возможность указания межколоночного интервала (гаттера) в формате страницы. Добавлены дополнительные свойства для более гибкого управления наложением объектов.

В электронных таблицах: Разрешено использование цвета текста и цвета фона ячейки в качестве критериев в фильтрах. Добавлена функция EASTERSUNDAY для вычисления даты Пасхи и связанных с ней церковных праздников.

В диаграммах повышена гибкость расстановки меток осей и разрешено указание основания логарифмической шкалы.

При встраивании формул разрешено использовать все версии языка формул MathML. Спецификация состоит из четырёх частей: Часть 1, введение;

Часть 2, описывает модель упаковки данных в ODF-контейнер;

Часть 3, описывает общую схему ODF.

Часть 4, определяет формат описания формул OpenFormula Дополнительно можно отметить начало альфа-тестирования офисного пакета LibreOffice 26.2, релиз которого запланирован на февраль 2026 года. Из наиболее заметных новшеств: поддержка импорта и экспорта в формате Markdown, возможность использования горизонтальных вкладок в интерфейсе, расширение возможностей отслеживания изменений в документах, поддержка формата Biff12 для переноса данных через буфер обмена из Excel, расширение диалога сортировки в Calc, поддержка маппинга документов XML и JSON с таблицами в Calc, ускорение отрисовки фигур.



