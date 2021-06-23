Консорциум OASIS утвердил OpenDocument 1.3 в качестве стандарта

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Международный консорциум OASIS, занимающийся разработкой и продвижением открытых стандартов, утвердил финальный вариант спецификации OpenDocument 1.3 (ODF) в качестве стандарта OASIS. Следующим этапом станет продвижение OpenDocument 1.3 в роли международного стандарта ISO/IEC.
ODF представляет собой основанный на XML, независимый от приложений и платформ файловый формат для хранения документов, содержащих текст, электронные таблицы, диаграммы и графические элементы. Спецификации также включают требования к организации чтения, записи и обработки подобных документов в приложениях. Стандарт ODF применим для создания, редактирования, просмотра, обмена и архивирования документов, которые могут представлять собой текстовые документы, презентации, электронные таблицы, растровые графические материалы, векторные рисунки, схемы и другие типы контента.
Наиболее заметные новшества OpenDocument 1.3:
- Реализованы средства для обеспечения защиты документов, такие как заверение документа цифровой подписью и шифрование содержимого c использованием ключей OpenPGP;
- Добавлена поддержка типов полиномиальной и скользящей средней регрессии для графиков;
- Реализованы дополнительные методы форматирования цифр в числах;
- Добавлен отдельный тип верхних и нижних колонтитулов для заглавной страницы;
- Определены средства расстановки отступов параграфов в зависимости от контекста;
- Предложены дополнительные аргументы для функции WEEKDAY;
- Расширены возможности для отслеживания изменений в документах;
- Добавлен новый тип шаблона для основного текста в документах.
Спецификация состоит из четырёх частей:
- Часть 1, введение;
- Часть 2, описывает модель упаковки данных в ODF-контейнер;
- Часть 3, описывает общую схему ODF.
- Часть 4, определяет формат описания формул OpenFormula