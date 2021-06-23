Консорциум OASIS утвердил OpenDocument 1.3 в качестве стандарта

Международный консорциум OASIS, занимающийся разработкой и продвижением открытых стандартов, утвердил финальный вариант спецификации OpenDocument 1.3 (ODF) в качестве стандарта OASIS. Следующим этапом станет продвижение OpenDocument 1.3 в роли международного стандарта ISO/IEC. ODF представляет собой основанный на XML, независимый от приложений и платформ файловый формат для хранения документов, содержащих текст, электронные таблицы, диаграммы и графические элементы. Спецификации также включают требования к организации чтения, записи и обработки подобных документов в приложениях. Стандарт ODF применим для создания, редактирования, просмотра, обмена и архивирования документов, которые могут представлять собой текстовые документы, презентации, электронные таблицы, растровые графические материалы, векторные рисунки, схемы и другие типы контента. Наиболее заметные новшества OpenDocument 1.3: Реализованы средства для обеспечения защиты документов, такие как заверение документа цифровой подписью и шифрование содержимого c использованием ключей OpenPGP;

Добавлена поддержка типов полиномиальной и скользящей средней регрессии для графиков;

Реализованы дополнительные методы форматирования цифр в числах;

Добавлен отдельный тип верхних и нижних колонтитулов для заглавной страницы;

Определены средства расстановки отступов параграфов в зависимости от контекста;

Предложены дополнительные аргументы для функции WEEKDAY;

Расширены возможности для отслеживания изменений в документах;

Добавлен новый тип шаблона для основного текста в документах. Спецификация состоит из четырёх частей: Часть 1, введение;

Часть 2, описывает модель упаковки данных в ODF-контейнер;

Часть 3, описывает общую схему ODF.

Часть 4, определяет формат описания формул OpenFormula



