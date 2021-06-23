The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Консорциум OASIS утвердил OpenDocument 1.3 в качестве стандарта

23.06.2021 15:15

Международный консорциум OASIS, занимающийся разработкой и продвижением открытых стандартов, утвердил финальный вариант спецификации OpenDocument 1.3 (ODF) в качестве стандарта OASIS. Следующим этапом станет продвижение OpenDocument 1.3 в роли международного стандарта ISO/IEC.

ODF представляет собой основанный на XML, независимый от приложений и платформ файловый формат для хранения документов, содержащих текст, электронные таблицы, диаграммы и графические элементы. Спецификации также включают требования к организации чтения, записи и обработки подобных документов в приложениях. Стандарт ODF применим для создания, редактирования, просмотра, обмена и архивирования документов, которые могут представлять собой текстовые документы, презентации, электронные таблицы, растровые графические материалы, векторные рисунки, схемы и другие типы контента.

Наиболее заметные новшества OpenDocument 1.3:

  • Реализованы средства для обеспечения защиты документов, такие как заверение документа цифровой подписью и шифрование содержимого c использованием ключей OpenPGP;
  • Добавлена поддержка типов полиномиальной и скользящей средней регрессии для графиков;
  • Реализованы дополнительные методы форматирования цифр в числах;
  • Добавлен отдельный тип верхних и нижних колонтитулов для заглавной страницы;
  • Определены средства расстановки отступов параграфов в зависимости от контекста;
  • Предложены дополнительные аргументы для функции WEEKDAY;
  • Расширены возможности для отслеживания изменений в документах;
  • Добавлен новый тип шаблона для основного текста в документах.

Спецификация состоит из четырёх частей:

  • Часть 1, введение;
  • Часть 2, описывает модель упаковки данных в ODF-контейнер;
  • Часть 3, описывает общую схему ODF.
  • Часть 4, определяет формат описания формул OpenFormula


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Формат Open Document 1.2 признан международным стандартом
  3. OpenNews: Развивающий OpenDocument консорциум OASIS получил аккредитацию для быстрого продвижения стандартов
  4. OpenNews: Разработчики LibreOffice присоединились к консорциуму OASIS, развивающему формат ODF
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55377-odf
Ключевые слова: odf, opendocument
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (2) RSS
  • 1, OnTheEdge (ok), 15:20, 23/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    ждём ебилдов LO
     
     
  • 2, Аноним (2), 15:26, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    судя по новостям 7,0 уже
    https://www.neowin.net/news/libreoffice-70-launched-with-opendocument-format-1
     

  • 3, Аноним (2), 15:28, 23/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    пересматривать будут ?

    ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010
    ФОРМАТ OPEN DOCUMENT ДЛЯ ОФИСНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ (OpenDocument) v1.0
    https://docs.cntd.ru/document/1200083207

    уж не спрашиваю про внедрять

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру