Выпуск офисного пакета LibreOffice 25.2

Организация The Document Foundation опубликовала релиз офисного пакета LibreOffice 25.2. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. В подготовке выпуска приняли участие 176 разработчиков. 47% изменений внесены 50 сотрудниками курирующих проект компаний, таких как Collabora и Allotropia, 31% - семью работниками организации The Document Foundation, а 22% изменений - 119 независимыми энтузиастами. Выпуск LibreOffice 25.2 снабжён меткой "Community", будет поддерживаться энтузиастами и не нацелен на применение на предприятиях. LibreOffice Community без ограничений доступен бесплатно всем без исключения, в том числе корпоративным пользователям. Для предприятий, нуждающихся в дополнительном сервисе, отдельно развиваются продукты семейства LibreOffice Enterprise, для которых партнёрскими компаниями будет предоставляться полноценная поддержка, возможность получать обновления длительное время (LTS) и дополнительные функции, такие как SLA (Service Level Agreements). Наиболее заметные изменения: Добавлена поддержка чтения и записи документов в формате OpenDocument 1.4 (ODF), который пока не стандартизирован и находится на стадии тестирования первого чернового варианта спецификации.

Предоставлена возможность настройки темы оформления приложения, независимо от темы оформления среды рабочего стола. Для изменения параметров темы оформления добавлена вкладка "Tools ▸ Options ▸ LibreOffice ▸ Appearance", в которой можно на свой вкус поменять цвета, в том числе переопределить цвета, заимствованные из системной темы, а также выбрать цветовой режим (тёмный, светлый или соответствующий режиму системной темы).

Добавлена поддержка размещения произвольного изображения в качестве фона окна с документом.

Для изменения настроек оформления предложено использовать расширения с темами, которые можно установить, нажав на кнопку "Больше тем" на странице выбора темы.

Реализована возможность отображения страниц помощи в тёмном режиме.

Предложен новый экспериментальный диалог для управления макросами (Tools ▸ Macros ▸ Macro Manager), в котором объединены пять ранее доступных диалогов, связанных с макросами.

Добавлена возможность показа в списке недавно используемых файлов ("File ▸ Recent Documents") только файлов, связанных с текущим модулем (например, только электронных таблиц в Calc). Для включения фильтра предложена опция "[x] Current Module Only" ("[x] Только текущий модуль").

В секцию со свойствами в боковой панели добавлены настройки автоматического переноса конца слов на другую строку.

Добавлена возможность автоматического подписания документов цифровой подписью, после определения сертификата по умолчанию.

Предоставлена возможность назначения клавиатурных комбинаций для активации команд установки цвета текста и фона.

Добавлена поддержка вставки из буфера обмена отформатированного текста, в котором для зачёркивания использованы HTML-теги <strike>, <s> или <del>.

Добавлена функция для удаления всей персональной информации, связанной с документом, такой как имена авторов, время создания и редактирования, название принтера, настройки, используемый шаблон, имена авторов комментариев и отслеживаемых изменений.

Изменения в Writer: Обновлены значки, показываемые перед элементами в неупорядоченных списках. Границы объектов теперь включаются через меню "View ▸ Boundaries" ("Вид ▸ Границы"), независимо от настроек значков форматирования, и настраиваются в секции "Tools ▸ Options ▸ Writer ▸ Formatting Aids" ("Сервис ▸ Параметры ▸ Writer ▸ Знаки форматирования"). Добавлена подсказка с числом слов и символов в разделе, показываемая при наведении курсора мыши на заголовок раздела в панели Навигатор. В системе отслеживания изменений улучшено управление большим числом изменений в крупных документах. Обеспечена наглядная подсветка элементов в окне "Manage Changes" ("Управление изменениями") и боковой панели, при щелчках мышью на изменениях в документе. В диалог и боковую панель, связанные с отслеживанием изменений, добавлены настройки сортировки. При импорте документов в формате DOCX улучшен откат на запасные шрифты и налажена корректная отрисовка линий. Для открываемых документов добавлена опция для выставления уровня масштабирования по умолчанию, более приоритетного, чем уровень масштабирования, заданный в самом документе. Добавлена поддержка преобразования ответа на комментарий в корневой комментарий. В мастер нумерации страниц добавлена опция для помещения номера в существующие поля для исключения перенумерации страниц. Добавлена возможность удаления определённого типа содержимого (например, всех изображений) через панель Навигатор (Navigator). Предоставлена возможность настройки цветов непечатных символов и фона комментариев. Добавлена возможность преобразования всех сносок внизу страниц в сноски в конце документа и наоборот. Добавлена поддержка интеграции заголовков непосредственно в основной текст, без выноса в отдельную строку.

Изменения в табличном процессоре Calc: В строку состояния добавлен индикатор отключения режима автоматического пересчёта формул при их вводе или изменении (Data ▸ Calculate ▸ AutoCalculate). Добавлен диалог для выделения или удаления дублирующихся записей в выбранных ячейках. Добавлена поддержка импорта и экспорта файла connections.xml (Power Query) для OOXML. Улучшен интерфейс и расширены возможности поиска в диалоге "Мастер функций" (Function Wizard) и вкладки "Функции" (Functions) в боковой панели. Изменено поведение операции "Выделить всё" - при нахождении в ячейке, выполнение данной операции приведёт к выделению всех соседних ячеек с данными при первом вызове, а при следующем вызове - выделению всего листа. Для отключения данного поведения добавлена настройка SelectRangeBeforeAll. Добавлена возможность сохранения моделей решателя (Solver) в файле с электронной таблицей, а также генерации отчётов с анализом чувствительности (анализ степени влияния исходных параметров на результат). Добавлена настройка WrapNextPrevSheetTab для управления поведением при навигации по листам электронной таблицы при помощи клавиатурных комбинаций "Ctrl + PgDn" и "Ctrl + PgUp". В диалог "Промежуточные итоги" (Subtotals) добавлена опция "Итог под данными" (Summary below data) для отображения сводной информации внизу таблицы. Добавлены настройки защиты листов электронной таблицы, связанные со сводными таблицами, сводными диаграммами и автоматическими фильтрами.

Изменения в системе создания презентаций Impress: Диалог для выполнения действий при щелчке мышью на слайдах во время презентации, переведён на работу в неблокирующем режиме. Реализована возможность настройки полупрозрачного текста в привязке к отдельным абзацам при экспорте в формате SVG. В оконном режиме добавлена поддержка активации автоматического повтора слайдов. В объектах с текстом, обведённым рамкой, разрешены эффекты сглаживания краёв и свечения. Добавлено множество небольших улучшений в шаблоны. В шаблонах Nature_Illustration, Pencil и Piano изображения заменены на фигуры, которые можно изменять. В шаблонах Blueprint Plans и Metropolis вместо фоновых растровых изображений задействованы векторные изображения в формате SVG. В шаблоне DNA улучшена отрисовка двойной спирали ДНК. В шаблонах "Blueprint Plans" и "Vintage" удалены финальные слайды. В режимах Master Notes и Handout теперь все шаблоны имеют видимые элементы. В диалог "File ▸ Properties" добавлена информация об авторах. В элемент "Align" контекстного меню добавлена опция для центрирования объектов в слайде Impress или на странице Draw. Устранена проблема с обрезкой выступающего текста примечаний при выводе презентации на печать.

В Draw реализована поддержка обрезания контуров объектов в импортированных PDF-документах.

В Base улучшен интерфейс диалога работы с SQL-запросами. Обеспечено сохранение пользовательского ввода в рамках сеанса и добавлен показ числа результатов. Добавлена поддержка ODBC-вызовов с Unicode.

В Math предоставлена возможность сохранения формул в категориях, определённых пользователем.

Улучшена совместимость с форматом OOXML, применяемым в MS Office.

Улучшена поддержка формата Microsoft Visio 5. Библиотека libvisio обновлена до версии 0.1.8.

Для платформы macOS предоставлено дополнение для быстрого предпросмотра документов c использованием механизма Quick Look.

На следующий выпуск LibreOffice 25.8 запланировано прекращение поддержки платформ Windows 7 и Windows 8/8.1.