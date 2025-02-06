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Выпуск офисного пакета LibreOffice 25.2

06.02.2025 14:46

Организация The Document Foundation опубликовала релиз офисного пакета LibreOffice 25.2. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. В подготовке выпуска приняли участие 176 разработчиков. 47% изменений внесены 50 сотрудниками курирующих проект компаний, таких как Collabora и Allotropia, 31% - семью работниками организации The Document Foundation, а 22% изменений - 119 независимыми энтузиастами.

Выпуск LibreOffice 25.2 снабжён меткой "Community", будет поддерживаться энтузиастами и не нацелен на применение на предприятиях. LibreOffice Community без ограничений доступен бесплатно всем без исключения, в том числе корпоративным пользователям. Для предприятий, нуждающихся в дополнительном сервисе, отдельно развиваются продукты семейства LibreOffice Enterprise, для которых партнёрскими компаниями будет предоставляться полноценная поддержка, возможность получать обновления длительное время (LTS) и дополнительные функции, такие как SLA (Service Level Agreements).

Наиболее заметные изменения:

  • Добавлена поддержка чтения и записи документов в формате OpenDocument 1.4 (ODF), который пока не стандартизирован и находится на стадии тестирования первого чернового варианта спецификации.
  • Предоставлена возможность настройки темы оформления приложения, независимо от темы оформления среды рабочего стола. Для изменения параметров темы оформления добавлена вкладка "Tools ▸ Options ▸ LibreOffice ▸ Appearance", в которой можно на свой вкус поменять цвета, в том числе переопределить цвета, заимствованные из системной темы, а также выбрать цветовой режим (тёмный, светлый или соответствующий режиму системной темы).
  • Добавлена поддержка размещения произвольного изображения в качестве фона окна с документом.
  • Для изменения настроек оформления предложено использовать расширения с темами, которые можно установить, нажав на кнопку "Больше тем" на странице выбора темы.
  • Реализована возможность отображения страниц помощи в тёмном режиме.
  • Предложен новый экспериментальный диалог для управления макросами (Tools ▸ Macros ▸ Macro Manager), в котором объединены пять ранее доступных диалогов, связанных с макросами.
  • Добавлена возможность показа в списке недавно используемых файлов ("File ▸ Recent Documents") только файлов, связанных с текущим модулем (например, только электронных таблиц в Calc). Для включения фильтра предложена опция "[x] Current Module Only" ("[x] Только текущий модуль").
  • В секцию со свойствами в боковой панели добавлены настройки автоматического переноса конца слов на другую строку.
  • Добавлена возможность автоматического подписания документов цифровой подписью, после определения сертификата по умолчанию.
  • Предоставлена возможность назначения клавиатурных комбинаций для активации команд установки цвета текста и фона.
  • Добавлена поддержка вставки из буфера обмена отформатированного текста, в котором для зачёркивания использованы HTML-теги <strike>, <s> или <del>.
  • Добавлена функция для удаления всей персональной информации, связанной с документом, такой как имена авторов, время создания и редактирования, название принтера, настройки, используемый шаблон, имена авторов комментариев и отслеживаемых изменений.
  • Изменения в Writer:
    • Обновлены значки, показываемые перед элементами в неупорядоченных списках.
    • Границы объектов теперь включаются через меню "View ▸ Boundaries" ("Вид ▸ Границы"), независимо от настроек значков форматирования, и настраиваются в секции "Tools ▸ Options ▸ Writer ▸ Formatting Aids" ("Сервис ▸ Параметры ▸ Writer ▸ Знаки форматирования").
    • Добавлена подсказка с числом слов и символов в разделе, показываемая при наведении курсора мыши на заголовок раздела в панели Навигатор.
    • В системе отслеживания изменений улучшено управление большим числом изменений в крупных документах. Обеспечена наглядная подсветка элементов в окне "Manage Changes" ("Управление изменениями") и боковой панели, при щелчках мышью на изменениях в документе. В диалог и боковую панель, связанные с отслеживанием изменений, добавлены настройки сортировки.
    • При импорте документов в формате DOCX улучшен откат на запасные шрифты и налажена корректная отрисовка линий.
    • Для открываемых документов добавлена опция для выставления уровня масштабирования по умолчанию, более приоритетного, чем уровень масштабирования, заданный в самом документе.
    • Добавлена поддержка преобразования ответа на комментарий в корневой комментарий.
    • В мастер нумерации страниц добавлена опция для помещения номера в существующие поля для исключения перенумерации страниц.
    • Добавлена возможность удаления определённого типа содержимого (например, всех изображений) через панель Навигатор (Navigator).
    • Предоставлена возможность настройки цветов непечатных символов и фона комментариев.
    • Добавлена возможность преобразования всех сносок внизу страниц в сноски в конце документа и наоборот.
    • Добавлена поддержка интеграции заголовков непосредственно в основной текст, без выноса в отдельную строку.
  • Изменения в табличном процессоре Calc:
    • В строку состояния добавлен индикатор отключения режима автоматического пересчёта формул при их вводе или изменении (Data ▸ Calculate ▸ AutoCalculate).
    • Добавлен диалог для выделения или удаления дублирующихся записей в выбранных ячейках.
    • Добавлена поддержка импорта и экспорта файла connections.xml (Power Query) для OOXML.
    • Улучшен интерфейс и расширены возможности поиска в диалоге "Мастер функций" (Function Wizard) и вкладки "Функции" (Functions) в боковой панели.
    • Изменено поведение операции "Выделить всё" - при нахождении в ячейке, выполнение данной операции приведёт к выделению всех соседних ячеек с данными при первом вызове, а при следующем вызове - выделению всего листа. Для отключения данного поведения добавлена настройка SelectRangeBeforeAll.
    • Добавлена возможность сохранения моделей решателя (Solver) в файле с электронной таблицей, а также генерации отчётов с анализом чувствительности (анализ степени влияния исходных параметров на результат).
    • Добавлена настройка WrapNextPrevSheetTab для управления поведением при навигации по листам электронной таблицы при помощи клавиатурных комбинаций "Ctrl + PgDn" и "Ctrl + PgUp".
    • В диалог "Промежуточные итоги" (Subtotals) добавлена опция "Итог под данными" (Summary below data) для отображения сводной информации внизу таблицы.
    • Добавлены настройки защиты листов электронной таблицы, связанные со сводными таблицами, сводными диаграммами и автоматическими фильтрами.
  • Изменения в системе создания презентаций Impress:
    • Диалог для выполнения действий при щелчке мышью на слайдах во время презентации, переведён на работу в неблокирующем режиме.
    • Реализована возможность настройки полупрозрачного текста в привязке к отдельным абзацам при экспорте в формате SVG.
    • В оконном режиме добавлена поддержка активации автоматического повтора слайдов.
    • В объектах с текстом, обведённым рамкой, разрешены эффекты сглаживания краёв и свечения.
    • Добавлено множество небольших улучшений в шаблоны. В шаблонах Nature_Illustration, Pencil и Piano изображения заменены на фигуры, которые можно изменять. В шаблонах Blueprint Plans и Metropolis вместо фоновых растровых изображений задействованы векторные изображения в формате SVG. В шаблоне DNA улучшена отрисовка двойной спирали ДНК. В шаблонах "Blueprint Plans" и "Vintage" удалены финальные слайды. В режимах Master Notes и Handout теперь все шаблоны имеют видимые элементы. В диалог "File ▸ Properties" добавлена информация об авторах.
    • В элемент "Align" контекстного меню добавлена опция для центрирования объектов в слайде Impress или на странице Draw.
    • Устранена проблема с обрезкой выступающего текста примечаний при выводе презентации на печать.
  • В Draw реализована поддержка обрезания контуров объектов в импортированных PDF-документах.
  • В Base улучшен интерфейс диалога работы с SQL-запросами. Обеспечено сохранение пользовательского ввода в рамках сеанса и добавлен показ числа результатов. Добавлена поддержка ODBC-вызовов с Unicode.
  • В Math предоставлена возможность сохранения формул в категориях, определённых пользователем.
  • Улучшена совместимость с форматом OOXML, применяемым в MS Office.
  • Улучшена поддержка формата Microsoft Visio 5. Библиотека libvisio обновлена до версии 0.1.8.
  • Для платформы macOS предоставлено дополнение для быстрого предпросмотра документов c использованием механизма Quick Look.
  • На следующий выпуск LibreOffice 25.8 запланировано прекращение поддержки платформ Windows 7 и Windows 8/8.1.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 24.8
  3. OpenNews: Доступен офисный пакет ONLYOFFICE 8.2
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 24.2
  5. OpenNews: Выпуск Apache OpenOffice 4.1.15
  6. OpenNews: Уязвимости в LibreOffice, позволяющие выполнить скрипт или плагин Gstreamer
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62643-libreoffice
Ключевые слова: libreoffice, office
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, test (??), 14:58, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему в браузеры встваляют поддержку так называемых ИИ а в офисный пакет нет?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:02, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В браузеры ничего не вставляют. А если нужен автономный ИИ на компе скачай модельку на 20 Гб и пользуйся, никто не запрещает.
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:03, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Адоб акробат уже давно насквозь пропитан ИИ.
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:17, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И хорошо что нет. Хватит этим бесполезным мусором забивать все подряд. Ресурсы жрет, а польза отрицательна.
     

  • 1.9, Аноним (9), 15:05, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Удалил его недавно. В wayland невозможно пользоваться. Скрол лагает. Во writer в таблице так и не понял как менять колонки местами. Поиск давно бы сделали, как в Word в панели сбоку. Пока пользуюсь wps.
     
     
  • 2.11, Аноним (12), 15:15, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Отличный пример почему вейланд не готов... щаз бы отказатся от офисного пакета потому что он в вяленом не пашет... лол
    Но ты можешь и дальше колотся, попробуй XWayland.

    З.Ы. Ворд, можно юзать через вайн, или через винду на виртуалбоксе.

     
     
  • 3.16, Oleg (??), 15:23, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С остальным мало проблем. Я не отказывался от офисного пакета. Он стоит по умолчанию в дистрибутиве. Мне пришлось раз в 5 лет поработать с документами. И я ужаснулся как все плохо с офисом в линукс (правда я не покупал платные). Но на работе пользуюсь платными аналогами (Р7 Офис), и там тоже не особо хорошо.
     
  • 2.14, th3m3 (ok), 15:21, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >В wayland невозможно пользоваться.

    Может просто wayland не готов? В иксах то всё норм ;)

     

  • 1.10, iPony129412 (?), 15:12, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > На следующий выпуск LibreOffice 25.8 запланировано прекращение поддержки платформ Windows 7 и Windows 8/8.1.

    Тут уже десятку скоро надо будет

     
  • 1.13, Аноним (13), 15:18, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотелось бы видеть плавный скролл в Calc (а не по высоте ячеек) и перенос в ячейке длинных интернет-ссылок.
     
  • 1.15, Аноним (15), 15:22, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена поддержка размещения произвольного изображения в качестве фона окна с документом.

    Лучше бы рендеринг EMF починили.

     
  • 1.17, myster (ok), 15:23, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зря они по-умолчанию не делают интерфейс в виде ленты, как в MS office.
    Он в LibreOffice поддерживается и не хуже выглядит.
    При переустановках системы, постоянно приходится лезть в настройки и вспоминать, как его включать...
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 15:42, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все еще приходит время переустанавливать Шindoшs?
     
  • 2.23, Аноним (12), 16:08, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она нестабильна, увы до сих пор (работает не у всех). Плюс большинство привыкло к панелясм инструментов, они банально удобней (если знать где что) а еще туда можно довить еще панелей со всем что нужно... .
     

  • 1.18, Аноним (18), 15:34, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В Math предоставлена возможность сохранения формул в категориях, определённых пользователем.

    Хорошая новость.
    При переходе в винды и mathtype этой фичи очень не хватало.

     
  • 1.20, Аноним (20), 15:47, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В 6-й версии, как помню, завезли вполне приличный экспорт из нативного odt в docx, аж сохранялась нумерация рисунков и т.п. через поля. Но при этом рушились названия ссылок. Грубо говоря, MSWord не воспринимал в таком docx пронумерованные рисунки как Figures, таблицы как Tables и т.п. В остальном претензий вообще нет.
    Юзаю овер 10 лет, а знаком овер 15 лет. На неделе оформлял отчёт в либре на 70 стр со стилями, если что.
     
  • 1.21, Набросил (?), 15:47, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вкладки документов, как в хроме давно обещали, но так и нету.
     
  • 1.24, Аноним (24), 16:09, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё толще, и толще, и толще...
     

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