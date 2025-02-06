Выпуск офисного пакета LibreOffice 25.2

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Организация The Document Foundation опубликовала релиз офисного пакета LibreOffice 25.2. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. В подготовке выпуска приняли участие 176 разработчиков. 47% изменений внесены 50 сотрудниками курирующих проект компаний, таких как Collabora и Allotropia, 31% - семью работниками организации The Document Foundation, а 22% изменений - 119 независимыми энтузиастами.
Выпуск LibreOffice 25.2 снабжён меткой "Community", будет поддерживаться энтузиастами и не нацелен на применение на предприятиях. LibreOffice Community без ограничений доступен бесплатно всем без исключения, в том числе корпоративным пользователям. Для предприятий, нуждающихся в дополнительном сервисе, отдельно развиваются продукты семейства LibreOffice Enterprise, для которых партнёрскими компаниями будет предоставляться полноценная поддержка, возможность получать обновления длительное время (LTS) и дополнительные функции, такие как SLA (Service Level Agreements).
Наиболее заметные изменения:
- Добавлена поддержка чтения и записи документов в формате OpenDocument 1.4 (ODF), который пока не стандартизирован и находится на стадии тестирования первого чернового варианта спецификации.
- Предоставлена возможность настройки темы оформления приложения,
независимо от темы оформления среды рабочего стола. Для изменения параметров темы оформления добавлена вкладка "Tools ▸ Options ▸ LibreOffice ▸ Appearance", в которой можно на свой вкус поменять цвета, в том числе переопределить цвета, заимствованные из системной темы, а также выбрать цветовой режим (тёмный, светлый или соответствующий режиму системной темы).
- Добавлена поддержка размещения произвольного изображения в качестве фона окна с документом.
- Для изменения настроек оформления предложено использовать расширения с темами, которые можно установить, нажав на кнопку "Больше тем" на странице выбора темы.
- Реализована возможность отображения страниц помощи в тёмном режиме.
- Предложен новый экспериментальный диалог для управления макросами (Tools ▸ Macros ▸ Macro Manager), в котором объединены пять ранее доступных диалогов, связанных с макросами.
- Добавлена возможность показа в списке недавно используемых файлов ("File ▸ Recent Documents") только файлов, связанных с текущим модулем (например, только электронных таблиц в Calc). Для включения фильтра предложена опция "[x] Current Module Only" ("[x] Только текущий модуль").
- В секцию со свойствами в боковой панели добавлены настройки автоматического переноса конца слов на другую строку.
- Добавлена возможность автоматического подписания документов цифровой подписью, после определения сертификата по умолчанию.
- Предоставлена возможность назначения клавиатурных комбинаций для активации команд установки цвета текста и фона.
- Добавлена поддержка вставки из буфера обмена отформатированного текста, в котором для зачёркивания использованы HTML-теги <strike>, <s> или <del>.
- Добавлена функция для удаления всей персональной информации, связанной с документом, такой как имена авторов, время создания и редактирования, название принтера, настройки, используемый шаблон, имена авторов комментариев и отслеживаемых изменений.
- Изменения в Writer:
- Обновлены значки, показываемые перед элементами в неупорядоченных списках.
- Границы объектов теперь включаются через меню "View ▸ Boundaries" ("Вид ▸ Границы"), независимо от настроек значков форматирования, и настраиваются в секции "Tools ▸ Options ▸ Writer ▸ Formatting Aids" ("Сервис ▸ Параметры ▸ Writer ▸ Знаки форматирования").
- Добавлена подсказка с числом слов и символов в разделе, показываемая при наведении курсора мыши на заголовок раздела в панели Навигатор.
- В системе отслеживания изменений улучшено управление большим числом изменений в крупных документах. Обеспечена наглядная подсветка элементов в окне "Manage Changes" ("Управление изменениями") и боковой панели, при щелчках мышью на изменениях в документе. В диалог и боковую панель, связанные с отслеживанием изменений, добавлены настройки сортировки.
- При импорте документов в формате DOCX улучшен откат на запасные шрифты и налажена корректная отрисовка линий.
- Для открываемых документов добавлена опция для выставления уровня масштабирования по умолчанию, более приоритетного, чем уровень масштабирования, заданный в самом документе.
- Добавлена поддержка преобразования ответа на комментарий в корневой комментарий.
- В мастер нумерации страниц добавлена опция для помещения номера в существующие поля для исключения перенумерации страниц.
- Добавлена возможность удаления определённого типа содержимого (например, всех изображений) через панель Навигатор (Navigator).
- Предоставлена возможность настройки цветов непечатных символов и фона комментариев.
- Добавлена возможность преобразования всех сносок внизу страниц в сноски в конце документа и наоборот.
- Добавлена поддержка интеграции заголовков непосредственно в основной текст, без выноса в отдельную строку.
- Изменения в табличном процессоре Calc:
- В строку состояния добавлен индикатор отключения режима автоматического пересчёта формул при их вводе или изменении (Data ▸ Calculate ▸ AutoCalculate).
- Добавлен диалог для выделения или удаления дублирующихся записей в выбранных ячейках.
- Добавлена поддержка импорта и экспорта файла connections.xml (Power Query) для OOXML.
- Улучшен интерфейс и расширены возможности поиска в диалоге "Мастер функций" (Function Wizard) и вкладки "Функции" (Functions) в боковой панели.
- Изменено поведение операции "Выделить всё" - при нахождении в ячейке, выполнение данной операции приведёт к выделению всех соседних ячеек с данными при первом вызове, а при следующем вызове - выделению всего листа. Для отключения данного поведения добавлена настройка SelectRangeBeforeAll.
- Добавлена возможность сохранения моделей решателя (Solver) в файле с электронной таблицей, а также генерации отчётов с анализом чувствительности (анализ степени влияния исходных параметров на результат).
- Добавлена настройка WrapNextPrevSheetTab для управления поведением при навигации по листам электронной таблицы при помощи клавиатурных комбинаций "Ctrl + PgDn" и "Ctrl + PgUp".
- В диалог "Промежуточные итоги" (Subtotals) добавлена опция "Итог под данными" (Summary below data) для отображения сводной информации внизу таблицы.
- Добавлены настройки защиты листов электронной таблицы, связанные со сводными таблицами, сводными диаграммами и автоматическими фильтрами.
- Изменения в системе создания презентаций Impress:
- Диалог для выполнения действий при щелчке мышью на слайдах во время презентации, переведён на работу в неблокирующем режиме.
- Реализована возможность настройки полупрозрачного текста в привязке к отдельным абзацам при экспорте в формате SVG.
- В оконном режиме добавлена поддержка активации автоматического повтора слайдов.
- В объектах с текстом, обведённым рамкой, разрешены эффекты сглаживания краёв и свечения.
- Добавлено множество небольших улучшений в шаблоны. В шаблонах Nature_Illustration, Pencil и Piano изображения заменены на фигуры, которые можно изменять. В шаблонах Blueprint Plans и Metropolis вместо фоновых растровых изображений задействованы векторные изображения в формате SVG. В шаблоне DNA улучшена отрисовка двойной спирали ДНК. В шаблонах "Blueprint Plans" и "Vintage" удалены финальные слайды. В режимах Master Notes и Handout теперь все шаблоны имеют видимые элементы. В диалог "File ▸ Properties" добавлена информация об авторах.
- В элемент "Align" контекстного меню добавлена опция для центрирования объектов в слайде Impress или на странице Draw.
- Устранена проблема с обрезкой выступающего текста примечаний при выводе презентации на печать.
- В Draw реализована поддержка обрезания контуров объектов в импортированных PDF-документах.
- В Base улучшен интерфейс диалога работы с SQL-запросами. Обеспечено сохранение пользовательского ввода в рамках сеанса и добавлен показ числа результатов. Добавлена поддержка ODBC-вызовов с Unicode.
- В Math предоставлена возможность сохранения формул в категориях, определённых пользователем.
- Улучшена совместимость с форматом OOXML, применяемым в MS Office.
- Улучшена поддержка формата Microsoft Visio 5. Библиотека libvisio обновлена до версии 0.1.8.
- Для платформы macOS предоставлено дополнение для быстрого предпросмотра документов c использованием механизма Quick Look.
- На следующий выпуск LibreOffice 25.8 запланировано прекращение поддержки платформ Windows 7 и Windows 8/8.1.