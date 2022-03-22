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Браузер Firefox будет поставляться в Ubuntu 22.04 LTS только в формате Snap

22.03.2022 11:26

Начиная с релиза Ubuntu 22.04 LTS, deb-пакеты firefox и firefox-locale будут замены на заглушки, устанавливающие Snap-пакет с Firefox. Возможность установки классического пакета в формате deb будет прекращена и пользователи будут вынуждены использовать либо предлагаемый пакет в формате snap, либо загружать сборки напрямую с сайта Mozilla. Для пользователей deb-пакета предоставлен прозрачный процесс перехода на snap через публикацию обновления, которое установит snap-пакет и перенесёт текущие настройки из домашнего каталога пользователя.

Напомним, что в осеннем выпуске Ubuntu 21.10 браузер Firefox был переведён по умолчанию на поставку в виде snap-пакета, но возможность установки deb-пакета была сохранена и оставалась доступной в форме опции. С 2019 года только в формате snap также поставляется браузер Chromium. В сопровождении snap-пакета с Firefox принимают участие сотрудники Mozilla.

В качестве причин продвижения формата snap для браузеров отмечается желание упростить сопровождение и унифицировать разработку для разных версий Ubuntu - пакет deb требует отдельного сопровождения для всех поддерживаемых веток Ubuntu и, соответственно, сборки и тестирования с учётом разных версий системных компонентов, а пакет snap может формироваться сразу для всех веток Ubuntu. Одним из важных требований к поставке браузеров в дистрибутивах является необходимость оперативной доставки обновлений для своевременного блокирования уязвимостей. Поставка в формате snap позволит ускорить доведение новых версий браузера до пользователей Ubuntu. Кроме того, поставка браузера в формате snap даёт возможность запускать Firefox в дополнительно изолированном окружении, созданном при помощи механизма AppArmor, что позволит усилить защиту остальной системы от эксплуатации уязвимостей в браузере.

Минусами применения snap является затруднение контроля сообщества над разработкой пакетов и привязка к дополнительному инструментарию и сторонней инфраструктуре. Процесс snapd выполняется в системе с правами root, что создаёт дополнительные угрозы в случае компрометации инфраструктуры или выявления уязвимостей. Недостатком также является необходимость решения проблем, специфичных для поставки в формате snap (не работают некоторые обновления, всплывают недоработки при использовании Wayland, возникают проблемы с гостевым сеансом, имеются трудности с запуском внешних обработчиков).

Из изменений в Ubuntu 22.04 также можно отметить переход на использование сеанса GNOME с Walyand по умолчанию на системах с проприетарными драйверами NVIDIA (если версия драйверов 510.x или более новая). На системах с GPU AMD и Intel переход по умолчанию на Wayland состоялся в выпуске Ubuntu 21.04.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/Ubunt...)
  2. OpenNews: Компания Canonical анонсировала переработку инструментария Snapcraft
  3. OpenNews: Linux Mint будет блокировать скрытую от пользователя установку snapd
  4. OpenNews: Ubuntu будет поставлять Chromium только в виде snap-пакета
  5. OpenNews: Компания Canonical опубликовала заявление, связанное с вредоносным ПО в Snap Store
  6. OpenNews: Linux Mint начал формирование классического пакета с Chromium
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Аноним
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56892-firefox
Ключевые слова: firefox, snap
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Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Попандопала (?), 13:46, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Столько неудобств ради мнимой безопасности,ужос наx!
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:50, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Бубунтоводы уже не могут даже deb собрать... Это тотальная деградация.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 13:55, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Бубунтоводы уже не могут даже deb собрать... Это тотальная деградация.

    Можно конечно и собрать, но это довольно тяжёлый пакет. Да и компилить пакет в бинарном дистре... По моему для этого такие дистры и создают, чтобы sudo apt install firefox - и всё установилось.

     
     
  • 4.23, beduin747 (ok), 14:23, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не надо каждый раз в FF перепиливать интерфейс и добавлять сомнительные свистоперделки, может тогда и реже придётся собирать эти самые пакеты.
     
  • 2.17, Жироватт (ok), 14:16, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это теперь мейнстрим. Юзер должен жрать запеченный image без возможности модификации, иначе он страшный русский хакер и противник демократии.

    Впрочем, я всегда говорил, что к этому все идет. Следующий шаг для бубунты - выкатить аналог ртутной федоры/хипстникос, атомарно обновляющегося сборника таких изображений. Юзеры не должны много думать.

    Боже, храни арч и генту.

     
     
  • 3.22, Минона (ok), 14:22, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всё правильно, Fedora Silverblue - будущее линукс десктопов.
     

  • 1.2, Аноним (5), 13:47, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С одной стороны пофигу что Снап, ничего такого. Но при мысли, что переводят на Снап именно лису, хочется плюнуть на эту поделку эффективных манагеров. И мысль, что фф продолжает скатываться.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:03, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хромиум уже давно перевели
     

  • 1.6, iPony129412 (?), 13:57, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот это инновации 👍
     
  • 1.7, Аноним (7), 13:59, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Даже не знаю, кого первого закапывать из этих двоих.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:01, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обоих в одном гробу
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:00, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль, snap пакеты много места занимают на маленьком ssd. Других проблем у меня с ним нет
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:17, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Принудительное обновление снапов вот что бесит.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 14:25, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все для вашей безопасности
     
     
  • 4.31, Вася (??), 14:44, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Также для вашей безопасности - обязательно вакцинируйтесь ;)
     

  • 1.11, Аноним (11), 14:04, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больше вендор-лока африканскому богу жадности.
     
  • 1.12, Аноним (12), 14:05, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    sudo add-apt-repository ppa:mozillateam/ppa
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:11, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это и есть официальные dep-пакеты, которые решили грохнуть в пользу snap.
     

  • 1.13, th3m3 (ok), 14:07, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    PPA тоже грохнут?
     
     
  • 2.33, VZ (??), 14:47, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень ожидаемо.
     

  • 1.14, beduin747 (ok), 14:08, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот же тридварасы!  

    > В качестве причин продвижения формата snap для браузеров отмечается желание упростить сопровождение и унифицировать разработку для разных версий Ubuntu

    Сколько этих версий?

     
     
  • 2.16, iPony129412 (?), 14:12, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где-то 12
     

  • 1.18, Аноним (19), 14:17, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Недавно надо было поставить безголовый браузер в контейнер взял контейнер с последней бубунтой и штатный хромиум, который только в снапе. Теперь я в цирке не смеюсь.  

    Для снапа нужен системд. А чтобы в контейнере был системд нужен специальный контейнер и куча прав чтобы это всё могло работать. Ставлю скачал снап, а он мне говорит давай fuse. А чтобы в контейнере был fuse ему надо прав больше чем руту. Короче плюнул поставил простой зондированный Хром deb с официального сайта запустился с полпинка, все работает и кушать не просит.  

     
  • 1.21, Аноним (21), 14:18, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В качестве причин продвижения формата snap для браузеров отмечается желание

    навязать всем снап и сделать из снапкрафта магазин проприетарного ПО по типу Google Play, где тоже все либы забандлованы в каждый apk. На потребление памяти и диска срать. Коммерческие интересы превыше всего. Все с этим не согласные пусть утираются.

    Если решение не отменят, уйду с этого похабного дистрибутива на ванильный дебиан. Может это и говно мамонта, но лучше без свистоперделок сидеть, чем под всяких коммерсов прогибаться, для которых товар - это я.

    >Поставка в формате snap позволит ускорить доведение новых версий браузера до пользователей Ubuntu.

    Это почти что объявление дефолта: "нам срать на обновления либ, мы давно их обновлять не хотим, а теперь ещё и не будем. За нас Мозилла Firefox соберёт со своими либами, а мы его просто в снап запакуем."

    >Из изменений в Ubuntu 22.04 также можно отметить переход на использование сеанса GNOME с Walyand по умолчанию на системах с проприетарными драйверами NVIDIA (если версия драйверов 510.x или более новая). На системах с GPU AMD и Intel переход по умолчанию на Wayland состоялся в выпуске Ubuntu 21.04.

    Как всегда, выкатили нерабочее говно, на всех насрав.

     
     
  • 2.24, Минона (ok), 14:25, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для отрицателей прогресса сделали LinuxMint.
    Пользуйся.
     
  • 2.35, Вазир (?), 14:56, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не отменят. Виндорасы продавили, убунту RIP... Они даже обсуждать отключение автоапдейта аля винда не хотят обсуждать. Неотключаемо, но хомаки дебилы, даже тут в треде полно "мне не мешает". Отсутсвие мозга им тоже не мешает, его же нет.
     

  • 1.27, Аноним (27), 14:40, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это вы еще новый логотип от Ubuntu не видели
     
  • 1.28, WebBonobo (?), 14:42, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что лучше, snap или flatpack в плане кросс-дистрибутивности и кол-ву софта, и где меньше бубнов?
     
     
  • 2.30, VZ (??), 14:43, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    flatpak
     
     
  • 3.32, Аноним (27), 14:47, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть еще appimage
     
     
  • 4.34, VZ (??), 14:50, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, и в нём лучше всего работает rpcs3.
     

  • 1.29, VZ (??), 14:43, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > либо предлагаемый пакет в формате snap, либо загружать сборки напрямую с сайта Mozilla

    Либо в формате flatpak, что более актуальнее, особенно с учётом flathub.org

    А так, FF уже мне не нужен, оставлен ungoogled и vivaldi.

     

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