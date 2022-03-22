Браузер Firefox будет поставляться в Ubuntu 22.04 LTS только в формате Snap

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|2.4, Аноним (4), 13:50, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Бубунтоводы уже не могут даже deb собрать... Это тотальная деградация.
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|3.5, Аноним (5), 13:55, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Бубунтоводы уже не могут даже deb собрать... Это тотальная деградация.
Можно конечно и собрать, но это довольно тяжёлый пакет. Да и компилить пакет в бинарном дистре... По моему для этого такие дистры и создают, чтобы sudo apt install firefox - и всё установилось.
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|4.23, beduin747 (ok), 14:23, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А не надо каждый раз в FF перепиливать интерфейс и добавлять сомнительные свистоперделки, может тогда и реже придётся собирать эти самые пакеты.
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|2.17, Жироватт (ok), 14:16, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это теперь мейнстрим. Юзер должен жрать запеченный image без возможности модификации, иначе он страшный русский хакер и противник демократии.
Впрочем, я всегда говорил, что к этому все идет. Следующий шаг для бубунты - выкатить аналог ртутной федоры/хипстникос, атомарно обновляющегося сборника таких изображений. Юзеры не должны много думать.
Боже, храни арч и генту.
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|1.2, Аноним (5), 13:47, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С одной стороны пофигу что Снап, ничего такого. Но при мысли, что переводят на Снап именно лису, хочется плюнуть на эту поделку эффективных манагеров. И мысль, что фф продолжает скатываться.
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|1.8, Аноним (8), 14:00, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жаль, snap пакеты много места занимают на маленьком ssd. Других проблем у меня с ним нет
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|4.31, Вася (??), 14:44, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Также для вашей безопасности - обязательно вакцинируйтесь ;)
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|2.15, Аноним (15), 14:11, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это и есть официальные dep-пакеты, которые решили грохнуть в пользу snap.
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|1.14, beduin747 (ok), 14:08, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот же тридварасы!
> В качестве причин продвижения формата snap для браузеров отмечается желание упростить сопровождение и унифицировать разработку для разных версий Ubuntu
Сколько этих версий?
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|1.18, Аноним (19), 14:17, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Недавно надо было поставить безголовый браузер в контейнер взял контейнер с последней бубунтой и штатный хромиум, который только в снапе. Теперь я в цирке не смеюсь.
Для снапа нужен системд. А чтобы в контейнере был системд нужен специальный контейнер и куча прав чтобы это всё могло работать. Ставлю скачал снап, а он мне говорит давай fuse. А чтобы в контейнере был fuse ему надо прав больше чем руту. Короче плюнул поставил простой зондированный Хром deb с официального сайта запустился с полпинка, все работает и кушать не просит.
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|1.21, Аноним (21), 14:18, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В качестве причин продвижения формата snap для браузеров отмечается желание
навязать всем снап и сделать из снапкрафта магазин проприетарного ПО по типу Google Play, где тоже все либы забандлованы в каждый apk. На потребление памяти и диска срать. Коммерческие интересы превыше всего. Все с этим не согласные пусть утираются.
Если решение не отменят, уйду с этого похабного дистрибутива на ванильный дебиан. Может это и говно мамонта, но лучше без свистоперделок сидеть, чем под всяких коммерсов прогибаться, для которых товар - это я.
>Поставка в формате snap позволит ускорить доведение новых версий браузера до пользователей Ubuntu.
Это почти что объявление дефолта: "нам срать на обновления либ, мы давно их обновлять не хотим, а теперь ещё и не будем. За нас Мозилла Firefox соберёт со своими либами, а мы его просто в снап запакуем."
>Из изменений в Ubuntu 22.04 также можно отметить переход на использование сеанса GNOME с Walyand по умолчанию на системах с проприетарными драйверами NVIDIA (если версия драйверов 510.x или более новая). На системах с GPU AMD и Intel переход по умолчанию на Wayland состоялся в выпуске Ubuntu 21.04.
Как всегда, выкатили нерабочее говно, на всех насрав.
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|2.35, Вазир (?), 14:56, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не отменят. Виндорасы продавили, убунту RIP... Они даже обсуждать отключение автоапдейта аля винда не хотят обсуждать. Неотключаемо, но хомаки дебилы, даже тут в треде полно "мне не мешает". Отсутсвие мозга им тоже не мешает, его же нет.
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|1.28, WebBonobo (?), 14:42, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что лучше, snap или flatpack в плане кросс-дистрибутивности и кол-ву софта, и где меньше бубнов?
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|1.29, VZ (??), 14:43, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> либо предлагаемый пакет в формате snap, либо загружать сборки напрямую с сайта Mozilla
Либо в формате flatpak, что более актуальнее, особенно с учётом flathub.org
А так, FF уже мне не нужен, оставлен ungoogled и vivaldi.
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