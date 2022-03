Браузер Firefox будет поставляться в Ubuntu 22.04 LTS только в формате Snap

2.4 , Аноним ( 4 ), 13:50, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Бубунтоводы уже не могут даже deb собрать... Это тотальная деградация.

3.5 , Аноним ( 5 ), 13:55, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Бубунтоводы уже не могут даже deb собрать... Это тотальная деградация. Можно конечно и собрать, но это довольно тяжёлый пакет. Да и компилить пакет в бинарном дистре... По моему для этого такие дистры и создают, чтобы sudo apt install firefox - и всё установилось.



4.23 , beduin747 ( ok ), 14:23, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А не надо каждый раз в FF перепиливать интерфейс и добавлять сомнительные свистоперделки, может тогда и реже придётся собирать эти самые пакеты.

2.17 , Жироватт ( ok ), 14:16, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это теперь мейнстрим. Юзер должен жрать запеченный image без возможности модификации, иначе он страшный русский хакер и противник демократии. Впрочем, я всегда говорил, что к этому все идет. Следующий шаг для бубунты - выкатить аналог ртутной федоры/хипстникос, атомарно обновляющегося сборника таких изображений. Юзеры не должны много думать. Боже, храни арч и генту.

3.22 , Минона ( ok ), 14:22, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – всё правильно, Fedora Silverblue - будущее линукс десктопов.