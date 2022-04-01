Бета-выпуск Ubuntu 22.04

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|1.1, Аноним (1), 15:01, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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отличный дистрибутив, мне больше всего нравится. меньше всего проблем, удобные инструменты, снап из коробки, разные окружения
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|2.3, Аноним (3), 15:12, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зря Canonical отказалась от Unity, стандартная Ubuntu стала (вновь) после этого просто ещё одним тестовым полигоном GNOME. Раньше у неё было больше харизмы. Да и рабочий стол был реально удобным сам по себе, редакцию с ним пока вот не спешат включать в список официальных.
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|3.10, Аноним (10), 15:27, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зря Canonical отказалась от Unity, стандартная Ubuntu стала (вновь) после этого просто
> ещё одним тестовым полигоном GNOME. Раньше у неё было больше харизмы.
> Да и рабочий стол был реально удобным сам по себе, редакцию
> с ним пока вот не спешат включать в список официальных.
Согласен в том, что Unity лучше, когда Unity только проталкивали это было ужасно и тогда гном 3 выглядел лучше, но позже стали допиливать Unity, а из гнома наоборот всякое выпиливать.
И если сейчас даже поставить современную убунта на гноме, и рядом Unity Remix, пусть даже это и школоподелие индусского парня, то Remix выглядит и ощущается гораздо здоровее.
Я не так давно пробовал две эти редакции как раз. Гномом без сторонних отваливающихся при новых релизах дополнений использовать нельзя, хотя его и с дополнениями пользовать очень противно. Unity по крайней мере изкоробочно больше походит на законченную полноценную среду, пусть и тоже довольно хреновую.
А вообще Ubuntu выиграла бы от того, если бы не убивала нативные пакеты в пользу снапа выкинула на мороз современный гном.
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|4.34, Аноним (34), 15:55, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Согласен в том, что Unity лучше,
юнити лучше, юнити лугче. Есть хоть одно отличие юнити от гноме?
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|5.40, Аноним (10), 16:00, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Согласен в том, что Unity лучше,
> юнити лучше, юнити лугче. Есть хоть одно отличие юнити от гноме?
Конечно, поставьте в виртуалку и сами проверьте! Оно даже жрёт меньше, зачем спрашивать/переспрашивать, полагаться на мнения в интернетах, когда можно взять две сборки и проверить лоб в лоб?!
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|6.49, Аноним (34), 16:27, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я язал убунту на юнити и не могу вспомнить разницу, вот и ты не смог назвать разницы.
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|4.31, Аноним (10), 15:54, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Зря Canonical отказалась от Unity
> У них не было выбора, а денег нет.
Ну да, а у индусского школьника, пилящего у себя сборку с Unity и мобильном проекте, который допиливает форк денег гораздо больше, чем у каноникалов, ага.
Просто Маркуша решил сбросить по-хитрому всё что можно и нельзя на халявные плечи коммунити.
И так, большую часть убунтупакетов из "официальных" реп MOTU собирают, канониклы собирают только main по сути.
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|1.4, Аноним (4), 15:13, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Может мне кто-то объяснить одну вещь. В современных модных рабочих столах верхняя панель практически пустая. Зачем она нужна? Я сам использую на ноутбуке MATE и панель сверху. При открытии приложений, они все залезают на эту панель. Но здесь такая панель слева. Смотрится убого, она толстая. Перенесли это дело на левую панель, а верхняя осталась пустая, просто сжирая так нужное вертикальное пространство.
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|2.6, Аноним (6), 15:18, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скорее всего все "современные модные рабочие столы", о которых вы говорите - это форки GNOME, а там эта панель гвоздями прибита (ну то есть расширениями на js не уберешь, а в настоящий код лезть лень)
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|3.19, Аноним (4), 15:42, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже здесь на скриншотах MATE в таком-же стиле, да и Budgie. Они точно не гном. Elementary под этот стиль косит.
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|4.22, Аноним (34), 15:47, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Budgie 10.6. откровенно косить под macOS, MATE копирует GNOME 40K за км то.
Хотя я когда ставлю МАТЭ а бывает это не часто, привожу к виду Виндовому, ибо изначально Гном копировал Винду.
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|2.7, Аноним (3), 15:20, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С радостью поясню. Это стандартная панель GNOME. Вот так вот. Всё. Кушайте. Либо тыкайтесь в адонны. Ими же можно разобраться с боковой панелью.
В Unity, к примеру, незаполненное пространство верхней панели заполняется меню текущего приложения и кнопками управления его окном. Идея здравая, но отдающая яблочным таким духом. Боковую панель можно делать меньше, можно скрывать.
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|5.26, Аноним (13), 15:50, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, пришлось повозиться чтобы нужные аддоны завелись на 42 гноме. Да и не отвалятся они пока новый лтс не выйдет
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|7.38, Аноним (13), 15:58, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так я раз настраиваю и оно не ломается до следующего лтс. В этом плане меня гном и убунта устраивает
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|3.41, Аноним (10), 16:04, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С радостью поясню. Это стандартная панель GNOME. Вот так вот. Всё. Кушайте.
> Либо тыкайтесь в адонны. Ими же можно разобраться с боковой панелью.
> В Unity, к примеру, незаполненное пространство верхней панели заполняется меню текущего
> приложения и кнопками управления его окном. Идея здравая, но отдающая яблочным
> таким духом. Боковую панель можно делать меньше, можно скрывать.
Если вы про глобаньное меню, то это та ещё фекашка, а вот опциональная возможность прятаться меню в заголовок, в Unity была (до сих пор в ней работает) очень правильной штукой. Там как раз экономили место, а не как с гномом, где толстющие в палец рамки окна вверху, пучок жирнокнопок, а остальном не наполненные ничем, просто тупо сжирают место.
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|2.12, Аноним (10), 15:30, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Может мне кто-то объяснить одну вещь. В современных модных рабочих столах верхняя
> панель практически пустая. Зачем она нужна? Я сам использую на ноутбуке
> MATE и панель сверху. При открытии приложений, они все залезают на
> эту панель. Но здесь такая панель слева. Смотрится убого, она толстая.
> Перенесли это дело на левую панель, а верхняя осталась пустая, просто
> сжирая так нужное вертикальное пространство.
Потому что GNOME это просто свехубожеский закос под макось, из всех гномофорков самый вменяемый это корица, хотя и там все проблемы от defective by design.
Если вам нравится MATE, то почему просто не пользоваться, беда будет, если альтернатив больше не будет, и будут только гномофорки.
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|2.20, Аноним (34), 15:43, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В современных модных рабочих столах верхняя панель практически пустая. Зачем она нужна?
В macOS есть верхняя панель
В Ubuntu есть верхняя панель
В macOS есть верхняя панель
В Ubuntu есть левая панель, чтобы прям один в один не списывать домашку,
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|3.42, Аноним (10), 16:06, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В Ubuntu есть левая панель, чтобы прям один в один не списывать домашку,
Её можно опционально поставить туда же, как и там, откуда списали.
Но темы и остальной внешний вид настолько убогие, что лучше бы 1 в 1 содрали, было бы менее фигово.
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|2.30, Аноним (30), 15:53, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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потому что это задумывается не как панель, а как статусная строка как в мобилах. У меня в i3 она тоже вся пустая, кроме как если получаю уведомлюху - вот тут-то полезное пространство и пригождается, ибо уведомлюха появляется непосредственно в ней, а не вылазит в традициях вантуза в четверть экрана поверх всех окон ("ВИРУСНАЯ БАЗА УСПЕШНО ОБНОВЛЕНА! СЛЫШИШЬ? ОБНОВЛЕНА! ОТВЛЕКИСЬ, Я ТУТ ВАЖНЫЕ ВЕЩИ ТЕБЕ ПИШУ"). Единственная претензия к статусной строке должна быть в том, что ее суют вверх. А на десктопе ее следует вниз. К примеру, если хром начинается сразу с верхнего края экрана, то по табам больше целиться не надо: они впритык кверху идут. Ну а у тебя в mate это не статусная строка, а панель, т. к. ты как вантузоид навигируешься по окнам клацанием по таскбару. Небось еще и гирлянда в трее.
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|3.43, Аноним (10), 16:11, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>[оверквотинг удален]
> ибо уведомлюха появляется непосредственно в ней, а не вылазит в традициях
> вантуза в четверть экрана поверх всех окон ("ВИРУСНАЯ БАЗА УСПЕШНО ОБНОВЛЕНА!
> СЛЫШИШЬ? ОБНОВЛЕНА! ОТВЛЕКИСЬ, Я ТУТ ВАЖНЫЕ ВЕЩИ ТЕБЕ ПИШУ"). Единственная претензия
> к статусной строке должна быть в том, что ее суют вверх.
> А на десктопе ее следует вниз. К примеру, если хром начинается
> сразу с верхнего края экрана, то по табам больше целиться не
> надо: они впритык кверху идут. Ну а у тебя в mate
> это не статусная строка, а панель, т. к. ты как вантузоид
> навигируешься по окнам клацанием по таскбару. Небось еще и гирлянда в
> трее.
Какие такие уведомления?
Если от приложений, типа месенжеров, так в классических DE индикация сообщений может отображаться на значке в трее или на свёрнутом окне, они не занимают место на всю панель, т.к. это проектировали вменяемые люди, которые думают, что пользователь может использовать ОС ещё и для чего-то ещё, кроме как запуска одно единственного их чудесного и уникального приложения.
А если у вас сама система какие-то сообщения шлёт, то это не ОК. Система не должна спамить всякий шлак, разговаривать с пользователем, системе позволительно вывести уведомление об ошибке, а это нештатная ситуация и её игнорируют только неразумные люди, а для этого лучше бы оно в таких случаях хреначило бы сообщение на весь экран и не закрывалось бы, пока всё не прочитают!
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|3.48, Анонм (?), 16:25, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> на десктопе ее следует вниз
Ты скозал?
> навигируешься по окнам клацанием по таскбару. Небось еще и гирлянда в трее
А ты навигационный мент из отдела по борьбе с гирляндами в трее? Штраф выпишешь ему теперь или браузер арестуешь?
Когда ж уже вахтёры на опеннете закончатся?
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|1.5, Аноним (6), 15:14, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Регулярно плюётся рекламными уведомлениями "купите ubuntu pro", даже винда жаждущая активации не так агрессивна со своими хотелками.
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|1.8, Аноним (10), 15:20, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Индикацию переключения раскладки на дефолтной для 22.04 сессии вяленого уже починили, или всё также сыро и убого?
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|2.9, Аноним (3), 15:25, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> всё также сыро и убого
как вы точно весь "прогрессивный" wayland-мир описали
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|2.14, Аноним (10), 15:33, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Индикацию переключения раскладки на дефолтной для 22.04 сессии вяленого уже починили, или
> всё также сыро и убого?
Если что, у меня нет предвзятого отношения к вяленому, у меня претензии к тому, что он до сих пор сырой и кривой во все поля, т.е. не готов для массового использования, и претензии к тем дятлам, что считают иначе и суют его в LTS-продукты.
Пусть сперва допилят до по возможностям и стабильности до состояния иксов, потом и поговорим.
А то все эти адепты вяленого смузисосы хитрозадые, захотели чтобы им залявно тестировали и жрали кактус.
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|3.15, Аноним (10), 15:33, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Индикацию переключения раскладки на дефолтной для 22.04 сессии вяленого уже починили, или
>> всё также сыро и убого?
> Если что, у меня нет предвзятого отношения к вяленому, у меня претензии
> к тому, что он до сих пор сырой и кривой во
> все поля, т.е. не готов для массового использования, и претензии к
> тем дятлам, что считают иначе и суют его в LTS-продукты.
> Пусть сперва допилят до по возможностям и стабильности до состояния иксов, потом
> и поговорим.
> А то все эти адепты вяленого смузисосы хитрозадые, захотели чтобы им залявно
> тестировали и жрали кактус.
*халявно тестировали
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|2.21, Аноним (10), 15:46, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не ставьте бету, в этот раз крайне глючная
Я не представляю, как они будут её разглючивать, потому что апрель уже наступил, релиз по расписанию уже должен быть в этом месяце, пусть и в последнее число.
А там из-за вяленого и хреновой работы со снапософтом, с ним в связке, какая-то глюч творится.
Маркуша перехлебал смузи, решил, что прошлого релиза с вяленым будет достаточно, типа потестили, никто не жаловался. Ну и решил уже вкатить в LTS, умник.
А разгадка тайны такова, что промежуточными, не LTS-версиями, пользуются гораздо меньше народа, из них также не все используют снапы.
Ставил на днях билд с 22.04. там индикация раскладки в вяленой сессии глючит, в иксовой сессии всё норм.
В снапобунте кривой, глюки интерфейса, в нативном пакете, который поставил из Debian Sid всё хорошо работает.
Но я не репортил ничего, не репортил намерено, хоть это и заср@нский поступок.
Но, ящитаю, что убунтуев надо носом в их какашки тыкать, пусть релизнутся и огребают лучей добра от пользователей, может тогда хоть чутка задумаются!
К бабке не ходи, там наверняка гораздо больше косяков будет, которые у меня не выплыли.
Пользовался убунтой с 2010, но сейчас проект скатился в СГ, пустьи дальше скатывается, побивая одно дно за другим, и поделом. Ушёл на Debian несколько лет как, смотрю как тонет убунта, машу платочком, ем попкорн, из-за постоянных фейлов канониклы скоро буду толстым от попкорна.
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|3.29, Аноним (13), 15:53, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я бету с месяц гоняю, недавно приехало обновление и теперь приходится 2 раза вводить пароль чтобы попасть в гном. Т.е ты авторизовался и гном еще раз просит авторизиваться и пофиг что стоит автовход. И до сих порт не исправили...
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|3.33, Аноним (13), 15:55, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Про бету кубунты я лучше промолчу. Они в какой-то момент вообще в образах сломали установщик. Как они тестируют я хз
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|4.45, Аноним (10), 16:17, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Про бету кубунты я лучше промолчу. Они в какой-то момент вообще в
> образах сломали установщик. Как они тестируют я хз
Бету видать не тестируют пользователи, а разрабы наверняка ставят как-то иначе, не используя установщик.
Кстати, в кубунте он сейчас всё ещё убунтовый или что-то другое?
Сейчас же в убунту завезут новый, старый же почему-то мешал, просто работал, жрать не просил, но когда что-то в убунте просто работает, это же нипарядок, надо "починить"!
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|3.44, Аноним (10), 16:15, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В снапобунте кривой, глюки интерфейса, в нативном пакете, который поставил из Debian
> Sid всё хорошо работает.
*В снапобунте firefox кривой, глюки интерфейса, в нативном пакете, который поставил из Debian Sid, всё хорошо работает.
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|1.16, oficsu (ok), 15:38, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Firefox из Snap? Если это не первоапрельская шутка, считаю, что стоит отблагодарить Canonical за предоставление такого замечательного повода попробовать и выбрать другой дистрибутив
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|2.17, Аноним (13), 15:40, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там сейчас в менеджере приложений вообще все из снап, говорят баг.
С терминала хоть ставит и на том спасибо
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|3.37, Аноним (10), 15:57, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Там сейчас в менеджере приложений вообще все из снап, говорят баг.
> С терминала хоть ставит и на том спасибо
Это не баг, это проверочная диверсия
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|3.27, Аноним (10), 15:50, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но ФФ из снапа, дебов ФФ больше не будет офиц
Вариантов несколько.
Пока что для 22.04 работает пакет из sid Дебиана, можно взять архив от мурзилы и так юзать, по крайней мере это не глюкаво, как со снаповой версией.
Посмотреть что там будут делать в mint, они же вроде как опакечивали хромиум, скорее всего и лису будут, если не плюнут и на флатпаки не перейдут. У минт жёсткая позиция против снапов, хотя флатпаки они допускают, вот такой вот прогиб под федорку.
Ну и крайне невозможный вариант для убунтуя, это опакечивать самому.
Хотя, вполне возможно, что со временем кто-то заведёт ppa с лисой или другой сторонний репозиторий с deb-пакетами
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|1.28, ffsdmad (ok), 15:51, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Готовлюсь к переезду серверов на 22.04 и уже месяца переношу проекты на обновление всего стека
впечатления приятные, буду и дома обновляться
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|3.46, Аноним (10), 16:19, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> сервер на убунте
> лол
А тут, кстати, ничего сищного, в отличие от отвратительного десктопа, сервера у канониклов очень даже неплохие, по крайней мере, пока что, такой Debian, с чётким графиком релизов и преднастройками для ленивых.
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|3.47, Виталий Андреевич (?), 16:20, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты угораешь от того, что он зарабатывает деньги на знании ubuntu server, в то время как какието лохи админят Archlinux localhost бесплатно?
реально умора, аххахаха
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|1.32, Аноним (32), 15:54, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На скриншоте при просмотре 1:1 жутко мыльные шрифты (монтор 27' 1920*1080), хотя раньше Ubuntu была знаменита шрифтами. Видимо, теперь High DPI монитор под неё покупать надо. А в моём Calculate Linux шрифты выглядят отлично (Droid).
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