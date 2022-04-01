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Бета-выпуск Ubuntu 22.04

01.04.2022 14:57

Представлен бета-выпуск дистрибутива Ubuntu 22.04 "Jammy Jellyfish", после формирования которого произведена полная заморозка пакетной базы, и разработчики перешли к итоговому тестированию и исправлению ошибок. Релиз, который отнесён к категории выпусков с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которых формируются в течение 5 лет до 2027 года, запланирован на 21 апреля. Готовые тестовые образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu и UbuntuKylin (редакция для Китая).

Основные изменения:

  • Рабочий стол обновлён до выпуска GNOME 42, в котором добавлены общие для всего окружения настройки тёмного стиля оформления интерфейса и проведена оптимизация производительности GNOME Shell. При нажатии кнопки PrintScreen предоставлена возможность создания скринкаста или скриншота выделенной части экрана или отдельного окна. Для сохранения целостного оформления и стабильности работы пользовательского окружения в Ubuntu 22.04 оставлены версии некоторых приложений из ветки GNOME 41 (в основном речь о приложениях, переведённых в GNOME 42 на GTK 4 и libadwaita). Для большинства конфигураций по умолчанию задействован сеанс рабочего стола на базе протокола Wayland, но при входе в систему оставлена возможность отката на использование X-сервера.
  • Предложено 10 вариантов цветового оформления в тёмном и светлом стилях. Пиктограммы на рабочем столе по умолчанию перемещены в правый нижний угол экрана (данное поведение можно изменить в настройках внешнего вида). В теме оформления Yaru для всех элементов кнопок, ползунков, виджетов и переключателей вместо баклажанового цвета задействован оранжевый цвет. Аналогичная замена выполнена в наборе пиктограмм. Цвет кнопки закрытия активного окна изменён с оранжевого на серый, а цвет ручек ползунков с светло-серого на белый.
  • Браузер Firefox теперь поставляется только в формате Snap. Deb-пакеты firefox и firefox-locale замены на заглушки, устанавливающие Snap-пакет с Firefox. Для пользователей deb-пакета предоставлен прозрачный процесс перехода на snap через публикацию обновления, которое установит snap-пакет и перенесёт текущие настройки из домашнего каталога пользователя.
  • С целью повышения безопасности по умолчанию отключена утилита os-prober, находящая загрузочные разделы других ОС и добавляющая их в загрузочное меню. Для загрузки альтернативных ОС рекомендуется использовать загрузчик UEFI. Для возвращения автоматического определения сторонних ОС в /etc/default/grub можно изменить настройку GRUB_DISABLE_OS_PROBER и выполнить команду "sudo update-grub".
  • Отключён доступ к NFS-разделам с использованием протокола UDP (ядро собрано с опцией CONFIG_NFS_DISABLE_UDP_SUPPORT=y).
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 5.15. Обновлены версии пакетов: GCC 11.2, Python 3.10, Ruby 3.0, PHP 8.1, Perl 5.34, LibreOffice 7.3, BlueZ 5.63, CUPS 2.4, NetworkManager 1.36, Mesa 22, Poppler 22.02, PulseAudio 16, xdg-desktop-portal 1.14, PostgreSQL 14. Осуществлён переход на новые ветки OpenLDAP 2.5 и BIND 9.18.
  • По умолчанию задействован пакетный фильтр nftables. Для сохранения обратной совместимости доступен пакет iptables-nft, предоставляющий утилиты с тем же синтаксисом командной строки, как и в iptables, но транслирующий полученные правила в байткод nf_tables.
  • В OpenSSH по умолчанию отключена поддержка цифровых подписей на базе RSA-ключей с хэшем SHA-1 ("ssh-rsa"). В утилиту scp добавлена опция "-s" для работы по протоколу SFTP.
  • В сборках Ubuntu Server для систем IBM POWER (ppc64el) прекращена поддержка процессоров Power8, сборки теперь собираются для CPU Power9 ("--with-cpu=power9").
  • Обеспечено формирование работающих в live-режиме установочных сборок для архитектуры RISC-V.
  • В Kubuntu предложен рабочий стол KDE Plasma 5.24.3 и набор приложений KDE Gear 21.12.
  • В Xubuntu продолжена поставка рабочего стола Xfce 4.16. Набор тем оформления Greybird обновлён до версии 3.23.1 с поддержкой GTK 4 и libhandy, что улучшило унификацию оформления приложений GNOME и GTK4 с общим стилем Xubuntu. Обновлён набор elementary-xfce 0.16, в котором предложено много новых пиктограмм. Задействован текстовый редактор Mousepad 0.5.8 с поддержкой сохранения сеансов и плагинов. В просмотрщике изображений Ristretto 0.12.2 улучшена работа с миниатюрами.
  • В Ubuntu MATE рабочий стол MATE обновлён до корректирующего выпуска 1.26.1. Стилевое оформление переведено на вариант темы Yaru (применяется в Ubuntu Desktop), адаптированный для работы в MATE. В основной состав включены новые приложения GNOME Clocks, Maps и Weather. Обновлён набор индикаторов для панели. За счёт удаления проприетарных драйверов NVIDIA (теперь загружаются отдельно), устранения дубликатов пиктограмм и удаления старых тем оформления размер установочного образа уменьшен до 2.8 ГБ (до чистки был 4.1 ГБ).
  • В Ubuntu Budgie задействован новый выпуск рабочего стола Budgie 10.6. Обновлены апплеты.
  • В Ubuntu Studio обновлены версии Blender 3.0.1, KDEnlive 21.12.3, Krita 5.0.2, Gimp 2.10.24, Ardour 6.9, Scribus 1.5.7, Darktable 3.6.0, Inkscape 1.1.2, Carla 2.4.2, Studio Controls 2.3.0, OBS Studio 27.2.3, MyPaint 2.0.1.
  • В сборках Lubuntu осуществлён переход на графическое окружение LXQt 1.0.
  • Для тестирования доступны бета-выпуски двух неофициальных редакций Ubuntu 22.04 - Ubuntu Cinnamon Remix 22.04 с рабочим столом Cinnamon и Ubuntu Unity 22.04 с рабочим столом Unity7.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Выпуск Ubuntu 20.04.4 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
  3. OpenNews: Тема оформления Ubuntu 22.04 переведена на использование оранжевого цвета
  4. OpenNews: Компания Canonical представила сборки Ubuntu, оптимизированные для процессоров Intel
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 21.10
  6. OpenNews: Компания Canonical представила оболочку Ubuntu Frame
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56952-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
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Обсуждение (50) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:01, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    отличный дистрибутив, мне больше всего нравится. меньше всего проблем, удобные инструменты, снап из коробки, разные окружения
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 15:11, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Оч толсто, бро.
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 16:00, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1 апреля же :)
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:12, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зря Canonical отказалась от Unity, стандартная Ubuntu стала (вновь) после этого просто ещё одним тестовым полигоном GNOME. Раньше у неё было больше харизмы. Да и рабочий стол был реально удобным сам по себе, редакцию с ним пока вот не спешат включать в список официальных.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 15:27, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зря Canonical отказалась от Unity, стандартная Ubuntu стала (вновь) после этого просто
    > ещё одним тестовым полигоном GNOME. Раньше у неё было больше харизмы.
    > Да и рабочий стол был реально удобным сам по себе, редакцию
    > с ним пока вот не спешат включать в список официальных.

    Согласен в том, что Unity лучше, когда Unity только проталкивали это было ужасно и тогда гном 3 выглядел лучше, но позже стали допиливать Unity, а из гнома наоборот всякое выпиливать.
    И если сейчас даже поставить современную убунта на гноме, и рядом Unity Remix, пусть даже это и школоподелие индусского парня, то Remix выглядит и ощущается гораздо здоровее.

    Я не так давно пробовал две эти редакции как раз. Гномом без сторонних отваливающихся при новых релизах дополнений использовать нельзя, хотя его и с дополнениями пользовать очень противно. Unity по крайней мере изкоробочно больше походит на законченную полноценную среду, пусть и тоже довольно хреновую.

    А вообще Ubuntu выиграла бы от того, если бы не убивала нативные пакеты в пользу снапа выкинула на мороз современный гном.

     
     
  • 4.34, Аноним (34), 15:55, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Согласен в том, что Unity лучше,

    юнити лучше, юнити лугче. Есть хоть одно отличие юнити от гноме?

     
     
  • 5.40, Аноним (10), 16:00, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Согласен в том, что Unity лучше,
    > юнити лучше, юнити лугче. Есть хоть одно отличие юнити от гноме?

    Конечно, поставьте в виртуалку и сами проверьте! Оно даже жрёт меньше, зачем спрашивать/переспрашивать, полагаться на мнения в интернетах, когда можно взять две сборки и проверить лоб в лоб?!

     
     
  • 6.49, Аноним (34), 16:27, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я язал убунту на юнити и не могу вспомнить разницу, вот и ты не смог назвать разницы.
     
  • 3.24, iPony129412 (?), 15:48, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зря Canonical отказалась от Unity

    У них не было выбора, а денег нет.

     
     
  • 4.31, Аноним (10), 15:54, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Зря Canonical отказалась от Unity
    > У них не было выбора, а денег нет.

    Ну да, а у индусского школьника, пилящего у себя сборку с Unity и мобильном проекте, который допиливает форк денег гораздо больше, чем у каноникалов, ага.

    Просто Маркуша решил сбросить по-хитрому всё что можно и нельзя на халявные плечи коммунити.
    И так, большую часть убунтупакетов из "официальных" реп MOTU собирают, канониклы собирают только main по сути.

     
     
  • 5.50, iPony129412 (?), 16:42, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А толку? Это всё устаревшие технологии завязанные на иксы.
     

  • 1.4, Аноним (4), 15:13, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может мне кто-то объяснить одну вещь. В современных модных рабочих столах верхняя панель практически пустая. Зачем она нужна? Я сам использую на ноутбуке MATE и панель сверху. При открытии приложений, они все залезают на эту панель. Но здесь такая панель слева. Смотрится убого, она толстая. Перенесли это дело на левую панель, а верхняя осталась пустая, просто сжирая так нужное вертикальное пространство.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:18, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее всего все "современные модные рабочие столы", о которых вы говорите - это форки GNOME, а там эта панель гвоздями прибита (ну то есть расширениями на js не уберешь, а в настоящий код лезть лень)
     
     
  • 3.19, Аноним (4), 15:42, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже здесь на скриншотах MATE в таком-же стиле, да и Budgie. Они точно не гном. Elementary под этот стиль косит.
     
     
  • 4.22, Аноним (34), 15:47, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Budgie 10.6. откровенно косить под macOS, MATE копирует GNOME 40K за км то.
    Хотя я когда ставлю МАТЭ а бывает это не часто, привожу к виду Виндовому, ибо изначально Гном копировал Винду.
     
  • 2.7, Аноним (3), 15:20, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С радостью поясню. Это стандартная панель GNOME. Вот так вот. Всё. Кушайте. Либо тыкайтесь в адонны. Ими же можно разобраться с боковой панелью.

    В Unity, к примеру, незаполненное пространство верхней панели заполняется меню текущего приложения и кнопками управления его окном. Идея здравая, но отдающая яблочным таким духом. Боковую панель можно делать меньше, можно скрывать.

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 15:32, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без аддонов гномом пользоваться - боль
     
     
  • 4.23, Аноним (34), 15:48, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а с аддонами попа-боль
     
     
  • 5.26, Аноним (13), 15:50, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, пришлось повозиться чтобы нужные аддоны завелись на 42 гноме. Да и не отвалятся они пока новый лтс не выйдет
     
     
  • 6.35, Аноним (34), 15:56, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спрашивается зачем все эти страдания.
     
     
  • 7.38, Аноним (13), 15:58, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так я раз настраиваю и оно не ломается до следующего лтс. В этом плане меня гном и убунта устраивает
     
  • 3.41, Аноним (10), 16:04, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С радостью поясню. Это стандартная панель GNOME. Вот так вот. Всё. Кушайте.
    > Либо тыкайтесь в адонны. Ими же можно разобраться с боковой панелью.
    > В Unity, к примеру, незаполненное пространство верхней панели заполняется меню текущего
    > приложения и кнопками управления его окном. Идея здравая, но отдающая яблочным
    > таким духом. Боковую панель можно делать меньше, можно скрывать.

    Если вы про глобаньное меню, то это та ещё фекашка, а вот опциональная возможность прятаться меню в заголовок, в Unity была (до сих пор в ней работает) очень правильной штукой. Там как раз экономили место, а не как с гномом, где толстющие в палец рамки окна вверху, пучок жирнокнопок, а остальном не наполненные ничем, просто тупо сжирают место.

     
  • 2.12, Аноним (10), 15:30, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может мне кто-то объяснить одну вещь. В современных модных рабочих столах верхняя
    > панель практически пустая. Зачем она нужна? Я сам использую на ноутбуке
    > MATE и панель сверху. При открытии приложений, они все залезают на
    > эту панель. Но здесь такая панель слева. Смотрится убого, она толстая.
    > Перенесли это дело на левую панель, а верхняя осталась пустая, просто
    > сжирая так нужное вертикальное пространство.

    Потому что GNOME это просто свехубожеский закос под макось, из всех гномофорков самый вменяемый это корица, хотя и там все проблемы от defective by design.

    Если вам нравится MATE, то почему просто не пользоваться, беда будет, если альтернатив больше не будет, и будут только гномофорки.

     
  • 2.20, Аноним (34), 15:43, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В современных модных рабочих столах верхняя панель практически пустая. Зачем она нужна?

    В macOS  есть верхняя панель
    В Ubuntu есть верхняя панель

    В macOS  есть верхняя панель  
    В Ubuntu есть левая панель, чтобы прям один в один не списывать домашку,

     
     
  • 3.42, Аноним (10), 16:06, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Ubuntu есть левая панель, чтобы прям один в один не списывать домашку,

    Её можно опционально поставить туда же, как и там, откуда списали.
    Но темы и остальной внешний вид настолько убогие, что лучше бы 1 в 1 содрали, было бы менее фигово.

     
  • 2.30, Аноним (30), 15:53, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что это задумывается не как панель, а как статусная строка как в мобилах. У меня в i3 она тоже вся пустая, кроме как если получаю уведомлюху - вот тут-то полезное пространство и пригождается, ибо уведомлюха появляется непосредственно в ней, а не вылазит в традициях вантуза в четверть экрана поверх всех окон ("ВИРУСНАЯ БАЗА УСПЕШНО ОБНОВЛЕНА! СЛЫШИШЬ? ОБНОВЛЕНА! ОТВЛЕКИСЬ, Я ТУТ ВАЖНЫЕ ВЕЩИ ТЕБЕ ПИШУ"). Единственная претензия к статусной строке должна быть в том, что ее суют вверх. А на десктопе ее следует вниз. К примеру, если хром начинается сразу с верхнего края экрана, то по табам больше целиться не надо: они впритык кверху идут. Ну а у тебя в mate это не статусная строка, а панель, т. к. ты как вантузоид навигируешься по окнам клацанием по таскбару. Небось еще и гирлянда в трее.
     
     
  • 3.43, Аноним (10), 16:11, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >[оверквотинг удален]
    > ибо уведомлюха появляется непосредственно в ней, а не вылазит в традициях
    > вантуза в четверть экрана поверх всех окон ("ВИРУСНАЯ БАЗА УСПЕШНО ОБНОВЛЕНА!
    > СЛЫШИШЬ? ОБНОВЛЕНА! ОТВЛЕКИСЬ, Я ТУТ ВАЖНЫЕ ВЕЩИ ТЕБЕ ПИШУ"). Единственная претензия
    > к статусной строке должна быть в том, что ее суют вверх.
    > А на десктопе ее следует вниз. К примеру, если хром начинается
    > сразу с верхнего края экрана, то по табам больше целиться не
    > надо: они впритык кверху идут. Ну а у тебя в mate
    > это не статусная строка, а панель, т. к. ты как вантузоид
    > навигируешься по окнам клацанием по таскбару. Небось еще и гирлянда в
    > трее.

    Какие такие уведомления?

    Если от приложений, типа месенжеров, так в классических DE индикация сообщений может отображаться на значке в трее или на свёрнутом окне, они не занимают место на всю панель, т.к. это проектировали вменяемые люди, которые думают, что пользователь может использовать ОС ещё и для чего-то ещё, кроме как запуска одно единственного их чудесного и уникального приложения.

    А если у вас сама система какие-то сообщения шлёт, то это не ОК. Система не должна спамить всякий шлак, разговаривать с пользователем, системе позволительно вывести уведомление об ошибке, а это нештатная ситуация и её игнорируют только неразумные люди, а для этого лучше бы оно в таких случаях хреначило бы сообщение на весь экран и не закрывалось бы, пока всё не прочитают!

     
  • 3.48, Анонм (?), 16:25, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на десктопе ее следует вниз

    Ты скозал?

    > навигируешься по окнам клацанием по таскбару. Небось еще и гирлянда в трее

    А ты навигационный мент из отдела по борьбе с гирляндами в трее? Штраф выпишешь ему теперь или браузер арестуешь?

    Когда ж уже вахтёры на опеннете закончатся?

     

  • 1.5, Аноним (6), 15:14, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Регулярно плюётся рекламными уведомлениями "купите ubuntu pro", даже винда жаждущая активации не так агрессивна со своими хотелками.
     
     
  • 2.25, Аноним (34), 15:49, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а ты возьми и купи.
     

  • 1.8, Аноним (10), 15:20, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Индикацию переключения раскладки на дефолтной для 22.04 сессии вяленого уже починили, или всё также сыро и убого?
     
     
  • 2.9, Аноним (3), 15:25, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > всё также сыро и убого

    как вы точно весь "прогрессивный" wayland-мир описали

     
  • 2.14, Аноним (10), 15:33, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Индикацию переключения раскладки на дефолтной для 22.04 сессии вяленого уже починили, или
    > всё также сыро и убого?

    Если что, у меня нет предвзятого отношения к вяленому, у меня претензии к тому, что он до сих пор сырой и кривой во все поля, т.е. не готов для массового использования, и претензии к тем дятлам, что считают иначе и суют его в LTS-продукты.

    Пусть сперва допилят до по возможностям и стабильности до состояния иксов, потом и поговорим.
    А то все эти адепты вяленого смузисосы хитрозадые, захотели чтобы им залявно тестировали и жрали кактус.

     
     
  • 3.15, Аноним (10), 15:33, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Индикацию переключения раскладки на дефолтной для 22.04 сессии вяленого уже починили, или
    >> всё также сыро и убого?
    > Если что, у меня нет предвзятого отношения к вяленому, у меня претензии
    > к тому, что он до сих пор сырой и кривой во
    > все поля, т.е. не готов для массового использования, и претензии к
    > тем дятлам, что считают иначе и суют его в LTS-продукты.
    > Пусть сперва допилят до по возможностям и стабильности до состояния иксов, потом
    > и поговорим.
    > А то все эти адепты вяленого смузисосы хитрозадые, захотели чтобы им залявно
    > тестировали и жрали кактус.

    *халявно тестировали

     

  • 1.11, Аноним (13), 15:29, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не ставьте бету, в этот раз крайне глючная
     
     
  • 2.21, Аноним (10), 15:46, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не ставьте бету, в этот раз крайне глючная

    Я не представляю, как они будут её разглючивать, потому что апрель уже наступил, релиз по расписанию уже должен быть в этом месяце, пусть и в последнее число.
    А там из-за вяленого и хреновой работы со снапософтом, с ним в связке, какая-то глюч творится.

    Маркуша перехлебал смузи, решил, что прошлого релиза с вяленым будет достаточно, типа потестили, никто не жаловался. Ну и решил уже вкатить в LTS, умник.
    А разгадка тайны такова, что промежуточными, не LTS-версиями, пользуются гораздо меньше народа, из них также не все используют снапы.

    Ставил на днях билд с 22.04. там индикация раскладки в вяленой сессии глючит, в иксовой сессии всё норм.
    В снапобунте кривой, глюки интерфейса, в нативном пакете, который поставил из Debian Sid всё хорошо работает.

    Но я не репортил ничего,  не репортил намерено, хоть это и заср@нский поступок.
    Но, ящитаю, что убунтуев надо носом в их какашки тыкать, пусть релизнутся и огребают лучей добра от пользователей, может тогда хоть чутка задумаются!

    К бабке не ходи, там наверняка гораздо больше косяков будет, которые у меня не выплыли.
    Пользовался убунтой с 2010, но сейчас проект скатился в СГ, пустьи дальше скатывается, побивая одно дно за другим, и поделом. Ушёл на Debian несколько лет как, смотрю как тонет убунта, машу платочком, ем попкорн, из-за постоянных фейлов канониклы скоро буду толстым от попкорна.

     
     
  • 3.29, Аноним (13), 15:53, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я бету с месяц гоняю, недавно приехало обновление и теперь приходится 2 раза вводить пароль чтобы попасть в гном. Т.е ты авторизовался и гном еще раз просит авторизиваться и пофиг что стоит автовход. И до сих порт не исправили...
     
  • 3.33, Аноним (13), 15:55, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Про бету кубунты я лучше промолчу. Они в какой-то момент вообще в образах сломали установщик. Как они тестируют я хз
     
     
  • 4.45, Аноним (10), 16:17, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Про бету кубунты я лучше промолчу. Они в какой-то момент вообще в
    > образах сломали установщик. Как они тестируют я хз

    Бету видать не тестируют пользователи, а разрабы наверняка ставят как-то иначе, не используя установщик.
    Кстати, в кубунте он сейчас всё ещё убунтовый или что-то другое?

    Сейчас же в убунту завезут новый, старый же почему-то мешал, просто работал, жрать не просил, но когда что-то в убунте просто работает, это же нипарядок, надо "починить"!

     
  • 3.44, Аноним (10), 16:15, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В снапобунте кривой, глюки интерфейса, в нативном пакете, который поставил из Debian
    > Sid всё хорошо работает.

    *В снапобунте firefox кривой, глюки интерфейса, в нативном пакете, который поставил из Debian Sid, всё хорошо работает.


     

  • 1.16, oficsu (ok), 15:38, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Firefox из Snap? Если это не первоапрельская шутка, считаю, что стоит отблагодарить Canonical за предоставление такого замечательного повода попробовать и выбрать другой дистрибутив
     
     
  • 2.17, Аноним (13), 15:40, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там сейчас в менеджере приложений вообще все из снап, говорят баг.
    С терминала хоть ставит и на том спасибо
     
     
  • 3.37, Аноним (10), 15:57, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там сейчас в менеджере приложений вообще все из снап, говорят баг.
    > С терминала хоть ставит и на том спасибо

    Это не баг, это проверочная диверсия

     
  • 2.18, Аноним (13), 15:41, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ФФ из снапа, дебов ФФ больше не будет офиц
     
     
  • 3.27, Аноним (10), 15:50, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но ФФ из снапа, дебов ФФ больше не будет офиц

    Вариантов несколько.
    Пока что для 22.04 работает пакет из sid Дебиана, можно взять архив от мурзилы и так юзать, по крайней мере это не глюкаво, как со снаповой версией.
    Посмотреть что там будут делать в mint, они же вроде как опакечивали хромиум, скорее всего и лису будут, если не плюнут и на флатпаки не перейдут. У минт жёсткая позиция против снапов, хотя флатпаки они допускают, вот такой вот прогиб под федорку.

    Ну и крайне невозможный вариант для убунтуя, это опакечивать самому.
    Хотя, вполне возможно, что со временем кто-то заведёт ppa с лисой или другой сторонний репозиторий с deb-пакетами

     

  • 1.28, ffsdmad (ok), 15:51, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Готовлюсь к переезду серверов на 22.04 и уже месяца переношу проекты на обновление всего стека

    впечатления приятные, буду и дома обновляться

     
     
  • 2.36, Аноним (30), 15:56, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сервер на убунте

    лол

     
     
  • 3.46, Аноним (10), 16:19, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> сервер на убунте
    > лол

    А тут, кстати, ничего сищного, в отличие от отвратительного десктопа, сервера у канониклов очень даже неплохие, по крайней мере, пока что, такой Debian, с чётким графиком релизов и преднастройками для ленивых.

     
  • 3.47, Виталий Андреевич (?), 16:20, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты угораешь от того, что он зарабатывает деньги на знании ubuntu server, в то время как какието лохи админят Archlinux localhost бесплатно?
    реально умора, аххахаха
     

  • 1.32, Аноним (32), 15:54, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На скриншоте при просмотре 1:1 жутко мыльные шрифты (монтор 27' 1920*1080), хотя раньше Ubuntu была знаменита шрифтами. Видимо, теперь High DPI монитор под неё покупать надо. А в моём Calculate Linux шрифты выглядят отлично (Droid).
     
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