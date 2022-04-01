Бета-выпуск Ubuntu 22.04

2.6 , Аноним ( 6 ), 15:18, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Скорее всего все "современные модные рабочие столы", о которых вы говорите - это форки GNOME, а там эта панель гвоздями прибита (ну то есть расширениями на js не уберешь, а в настоящий код лезть лень)

3.19 , Аноним ( 4 ), 15:42, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Даже здесь на скриншотах MATE в таком-же стиле, да и Budgie. Они точно не гном. Elementary под этот стиль косит.

4.22 , Аноним ( 34 ), 15:47, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Budgie 10.6. откровенно косить под macOS, MATE копирует GNOME 40K за км то.

Хотя я когда ставлю МАТЭ а бывает это не часто, привожу к виду Виндовому, ибо изначально Гном копировал Винду.

2.7 , Аноним ( 3 ), 15:20, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С радостью поясню. Это стандартная панель GNOME. Вот так вот. Всё. Кушайте. Либо тыкайтесь в адонны. Ими же можно разобраться с боковой панелью. В Unity, к примеру, незаполненное пространство верхней панели заполняется меню текущего приложения и кнопками управления его окном. Идея здравая, но отдающая яблочным таким духом. Боковую панель можно делать меньше, можно скрывать.

3.13 , Аноним ( 13 ), 15:32, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Без аддонов гномом пользоваться - боль

4.23 , Аноним ( 34 ), 15:48, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а с аддонами попа-боль

5.26 , Аноним ( 13 ), 15:50, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну да, пришлось повозиться чтобы нужные аддоны завелись на 42 гноме. Да и не отвалятся они пока новый лтс не выйдет

6.35 , Аноним ( 34 ), 15:56, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Спрашивается зачем все эти страдания.

7.38 , Аноним ( 13 ), 15:58, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так я раз настраиваю и оно не ломается до следующего лтс. В этом плане меня гном и убунта устраивает

3.41 , Аноним ( 10 ), 16:04, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > С радостью поясню. Это стандартная панель GNOME. Вот так вот. Всё. Кушайте.

> Либо тыкайтесь в адонны. Ими же можно разобраться с боковой панелью.

> В Unity, к примеру, незаполненное пространство верхней панели заполняется меню текущего

> приложения и кнопками управления его окном. Идея здравая, но отдающая яблочным

> таким духом. Боковую панель можно делать меньше, можно скрывать. Если вы про глобаньное меню, то это та ещё фекашка, а вот опциональная возможность прятаться меню в заголовок, в Unity была (до сих пор в ней работает) очень правильной штукой. Там как раз экономили место, а не как с гномом, где толстющие в палец рамки окна вверху, пучок жирнокнопок, а остальном не наполненные ничем, просто тупо сжирают место.

2.12 , Аноним ( 10 ), 15:30, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Может мне кто-то объяснить одну вещь. В современных модных рабочих столах верхняя

> панель практически пустая. Зачем она нужна? Я сам использую на ноутбуке

> MATE и панель сверху. При открытии приложений, они все залезают на

> эту панель. Но здесь такая панель слева. Смотрится убого, она толстая.

> Перенесли это дело на левую панель, а верхняя осталась пустая, просто

> сжирая так нужное вертикальное пространство. Потому что GNOME это просто свехубожеский закос под макось, из всех гномофорков самый вменяемый это корица, хотя и там все проблемы от defective by design. Если вам нравится MATE, то почему просто не пользоваться, беда будет, если альтернатив больше не будет, и будут только гномофорки.

2.20 , Аноним ( 34 ), 15:43, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >В современных модных рабочих столах верхняя панель практически пустая. Зачем она нужна? В macOS есть верхняя панель

В Ubuntu есть верхняя панель В macOS есть верхняя панель

В Ubuntu есть левая панель, чтобы прям один в один не списывать домашку,

3.42 , Аноним ( 10 ), 16:06, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В Ubuntu есть левая панель, чтобы прям один в один не списывать домашку, Её можно опционально поставить туда же, как и там, откуда списали.

Но темы и остальной внешний вид настолько убогие, что лучше бы 1 в 1 содрали, было бы менее фигово.

2.30 , Аноним ( 30 ), 15:53, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – потому что это задумывается не как панель, а как статусная строка как в мобилах. У меня в i3 она тоже вся пустая, кроме как если получаю уведомлюху - вот тут-то полезное пространство и пригождается, ибо уведомлюха появляется непосредственно в ней, а не вылазит в традициях вантуза в четверть экрана поверх всех окон ("ВИРУСНАЯ БАЗА УСПЕШНО ОБНОВЛЕНА! СЛЫШИШЬ? ОБНОВЛЕНА! ОТВЛЕКИСЬ, Я ТУТ ВАЖНЫЕ ВЕЩИ ТЕБЕ ПИШУ"). Единственная претензия к статусной строке должна быть в том, что ее суют вверх. А на десктопе ее следует вниз. К примеру, если хром начинается сразу с верхнего края экрана, то по табам больше целиться не надо: они впритык кверху идут. Ну а у тебя в mate это не статусная строка, а панель, т. к. ты как вантузоид навигируешься по окнам клацанием по таскбару. Небось еще и гирлянда в трее.

3.43 , Аноним ( 10 ), 16:11, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >[оверквотинг удален]

> ибо уведомлюха появляется непосредственно в ней, а не вылазит в традициях

> вантуза в четверть экрана поверх всех окон ("ВИРУСНАЯ БАЗА УСПЕШНО ОБНОВЛЕНА!

> СЛЫШИШЬ? ОБНОВЛЕНА! ОТВЛЕКИСЬ, Я ТУТ ВАЖНЫЕ ВЕЩИ ТЕБЕ ПИШУ"). Единственная претензия

> к статусной строке должна быть в том, что ее суют вверх.

> А на десктопе ее следует вниз. К примеру, если хром начинается

> сразу с верхнего края экрана, то по табам больше целиться не

> надо: они впритык кверху идут. Ну а у тебя в mate

> это не статусная строка, а панель, т. к. ты как вантузоид

> навигируешься по окнам клацанием по таскбару. Небось еще и гирлянда в

> трее. Какие такие уведомления? Если от приложений, типа месенжеров, так в классических DE индикация сообщений может отображаться на значке в трее или на свёрнутом окне, они не занимают место на всю панель, т.к. это проектировали вменяемые люди, которые думают, что пользователь может использовать ОС ещё и для чего-то ещё, кроме как запуска одно единственного их чудесного и уникального приложения. А если у вас сама система какие-то сообщения шлёт, то это не ОК. Система не должна спамить всякий шлак, разговаривать с пользователем, системе позволительно вывести уведомление об ошибке, а это нештатная ситуация и её игнорируют только неразумные люди, а для этого лучше бы оно в таких случаях хреначило бы сообщение на весь экран и не закрывалось бы, пока всё не прочитают!

3.48 , Анонм ( ? ), 16:25, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > на десктопе ее следует вниз Ты скозал? > навигируешься по окнам клацанием по таскбару. Небось еще и гирлянда в трее А ты навигационный мент из отдела по борьбе с гирляндами в трее? Штраф выпишешь ему теперь или браузер арестуешь? Когда ж уже вахтёры на опеннете закончатся?

