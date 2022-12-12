В Fedora 38 намечено формирование официальных сборок с рабочим столом Budgie

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|1.1, Аноним (1), 13:10, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Но зачем? В дистрибутиве Fedora, спонсируемом корпорацией Red Hat, есть прекрасная СРС GNOME, разрабатываемая сотрудниками корпорации Red Hat.
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|2.2, Аноним (2), 13:18, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверное затем же, для чего и делаются остальные спины Федоры
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|2.3, Аноним (3), 13:39, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> СРС
У нормальных людей это зовется DE. Либо кириллизируй все подряд:
"Но зачем? В распределении Мягкая фетровая шляпа, покровительствуемой конторой Красная шляпа, есть прекрасная СРС ГССОМ, разрабатываемая сотрудниками конторы Красная шляпа."
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|4.10, Аноним (3), 14:03, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в данном контексте - это те, кто пользуется общеупотребительными конструкциями, а не конструкциями собственного изобретения. К счастью, это единственный персонаж, который вместо DE говорит "СРС".
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|7.24, Аноним (24), 15:49, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, я не вносил никаких правок и и в одну статью в Википедии. Я изначально увидел эту аббревиатуру в этой статье, после чего и вам писал употреблять её. Но позже аббревиатуру в скобках пропала из статьи, после того как я начал употреблять её здесь, видимо ты её и снес, позже она вернулась обратно.
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|8.25, Аноним (3), 15:58, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аноним 1 , перелогинься Ошибки википедии частенько попадают в СМИ, откуда они п... текст свёрнут, показать
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|9.33, Аноним (33), 19:04, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но ведь это не так Помиио меня, того кто первым начал употреблять данную аббрев... текст свёрнут, показать
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|6.49, Timoteo Cirkla (ok), 21:14, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сверху статьи надпись:
> Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 13 августа 2021 года; проверки требуют 8 правок.
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|7.51, Аноним (33), 21:44, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что это значит? Да ровным счетом ниего. В статью стоит внести ещёправок, т.к. за время правок вышло несклоко новых СРС.
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|5.32, Аноним (34), 19:03, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зато все эти персонажи общеупотребления легко употребляют ПэСэЖэ, хотя буквы Сэ нет нигде. И почему-то пишут Е вместо Ё, хотя это разные буквы. )
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|3.9, Аноним (24), 13:53, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>У нормальных людей это зовется DE
Кто определяет норму, ты? Норма меня меняется. Нормально это переводить иностранные термины. Также нормально это использовать аббревиатуры.
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|3.12, Admino (ok), 14:15, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> кириллизируй все подряд:
Имена собственные не переводятся:
"Но зачем? В дистрибутиве Федора, спонсируемом корпорацией Ред Хат, есть прекрасная СРС ГНОМ, разрабатываемая сотрудниками корпорации Ред Хат.
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|3.31, Аноним (34), 18:59, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У нормальных людей
Французы тоже победители? А танзанийцы или пингвины?🙂
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|3.35, Аноним (33), 19:09, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Расскажи это китайцам Всё переводится, при желании и при отсутствии колониально... большой текст свёрнут, показать
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|3.36, Аноним (33), 19:11, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Либо кириллизируй все подряд:
Ты так говоришь, как будто это что-то плохое. К этому надо стремиться!
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|1.6, pashev.ru (?), 13:47, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему столько возни с запускалкой терминала, браузера, текстового редактора и игр? Уже openbox был достаточен.
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|2.28, Аноним (28), 18:03, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только для тех кто хочет всю жизнь провести конфигурируя свое окружение.
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|1.16, Аноним (24), 14:34, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>предложение о начале формирования официальных Spin-сборок Fedora Linux с пользовательским окружением Budgie.
>Предложение пока не рассмотрено комитетом FESCo
Умейте читать новости. Не надо выдавать желаемое за действительное.
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|1.17, Аноним (8), 14:36, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Половина здешних обезьян даже не застала войны 2 vs 3
А в чем заключалась война? В визгах на форумах? Я тоже не помню. Циннамон, МАТЭ, поделка из ОП без базы ГНОМЕ не жильцы.
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|2.18, Аноним (18), 14:50, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот мне тоже интересно. До си пор использую только gtk2, всё норм, никаких претензий по жору или функциональности, даже файловые диалоги вполне приличные.
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|3.20, Аноним (8), 15:05, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой-то некродистрибутив GNU/Linux? Я не рофлю, если что. Правда интересно.
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|4.26, Аноним (18), 16:12, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Gentoo testing, как нравится так и собираешь софт. Сначала мне казалось возни будет больше, но из проблем было только то, что firefox на gtk2 очень долго открывал прошлую сессию. Самый незатратный дистрибутив, рекомендую.
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|3.23, user90 (?), 15:29, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все используют) Я настолько давно, что и вспомнить не могу, с каких. Хотя поначалу игрался и с 3им, но от него чем-то завоняло после первых релизов..
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|2.44, псевдонимус (?), 19:46, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот поэтому о гомноме и говорят в уничижительно-ласкательном тоне. Самая ущербная графическая оболочка подебила на устаревшие ведре.
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|1.29, Аноним (29), 18:28, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Фош, будгии...
Чем-бы дитя не тешилось, лишь бы гномом не пользовалось.
Дошло, наконец, что вышло нечто монструозное и безумно неповоротливое? Да неуж-то. Быть такого не может!
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|1.47, Kirikekeks (ok), 20:16, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если бы не russianfedora.faq я был бы как все. А с ним я самый умный. Кто знает и готов посплетничать о судбе команды russian fedora? В постскиптуме, или эпитафии было написано, что команда достигла своих целей и ветка закрыта. Ребятам спасибо за мануал, низкий поклон.
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|2.50, ЗеКоманда (?), 21:26, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А была команда? Это же болгенос имени Пети Леменкова. Помню его нездоровую "любовь" к Каноникал. И помню девочку у него на подтанцовках, позже уехала в Германию, стала модератором на ЛОРе и запретила регистрантам поздравлять друг друга с 9 мая. Собственно, тем и запомнилась.
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