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В Fedora 38 намечено формирование официальных сборок с рабочим столом Budgie

12.12.2022 12:57

Джошуа Стробл (Joshua Strobl), ключевой разработчик проекта Budgie, опубликовал предложение о начале формирования официальных Spin-сборок Fedora Linux с пользовательским окружением Budgie. Для сопровождения пакетов с Budgie и формирования новой сборки основана группа Budgie SIG. Spin-редакцию Fedora с Budgie планируют поставлять начиная с выпуска Fedora Linux 38. Предложение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora.

Изначально окружение Budgie было сосредоточено на использовании в дистрибутиве Solus, но затем трансформировалось в независимый от дистрибутивов проект, который дополнительно начал распространение пакетов для Arch Linux и Ubuntu. Редакция Ubuntu Budgie получила статус официальной в 2016 году, но использованию Budgie в Fedora не уделялось должного внимания и официальные пакеты для Fedora начали поставляться только начиная с выпуска Fedora 37. Budgie базируется на технологиях GNOME и собственной реализации оболочки GNOME Shell (в следующей ветке Budgie 11 планируют отделить функциональность рабочего стола от слоя, обеспечивающего визуализацию и вывод информации, что позволит абстрагироваться от конкретных графических тулкитов и библиотек, и реализовать полноценную поддержку протокола Wayland).

Для управления окнами в Budgie задействован оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы.



  1. Главная ссылка к новости (https://fedoraproject.org/wiki...)
  2. OpenNews: В Fedora Linux 38 начнут формироваться сборки на базе пользовательской оболочки Phosh
  3. OpenNews: Началось тестирование сборок Fedora с инсталлятором на основе web-интерфейса
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 37
  5. OpenNews: План развития пользовательского окружения Budgie после превращения в независимый проект
  6. OpenNews: Выпуск рабочего стола Budgie 10.6.3
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58309-fedora
Ключевые слова: fedora, budgie
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:10, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Но зачем? В дистрибутиве Fedora, спонсируемом корпорацией Red Hat, есть прекрасная СРС GNOME, разрабатываемая сотрудниками корпорации Red Hat.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:18, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное затем же, для чего и делаются остальные спины Федоры
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:48, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я и говорю, спины надо запретить. Red Hat рулит.
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:39, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > СРС

    У нормальных людей это зовется DE. Либо кириллизируй все подряд:

    "Но зачем? В распределении Мягкая фетровая шляпа, покровительствуемой конторой Красная шляпа, есть прекрасная СРС ГССОМ, разрабатываемая сотрудниками конторы Красная шляпа."

     
     
  • 3.7, Аноним (8), 13:47, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дай определение этих твоих "нормальных людей".
     
     
  • 4.10, Аноним (3), 14:03, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в данном контексте - это те, кто пользуется общеупотребительными конструкциями, а не конструкциями собственного изобретения. К счастью, это единственный персонаж, который вместо DE говорит "СРС".
     
     
  • 5.13, Аноним (8), 14:19, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Опеннетный эксперт, где ты увидел конструкцию собственного изобретения?

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5

     
     
  • 6.21, Аноним (3), 15:19, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правка добавлена год назад, очевидно этим же самым персонажем. Эту правку легко и откатить, чем я в ближайшее время и займусь. А ты пока готовь ссылочки на то, что "данная аббревиатура распространена!!1111 не удоляй!11111". Встретимся в обсуждении этой страницы.

    https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80�

     
     
  • 7.22, Аноним (22), 15:24, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скрины еще зачем-то снес, клоунада
     
  • 7.24, Аноним (24), 15:49, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, я не вносил никаких правок и и в одну статью в Википедии. Я изначально увидел эту аббревиатуру в этой статье, после чего и вам писал употреблять её. Но позже аббревиатуру в скобках пропала из статьи, после того как я начал употреблять её здесь, видимо ты её и снес, позже она вернулась обратно.
     
     
  • 8.25, Аноним (3), 15:58, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аноним 1 , перелогинься Ошибки википедии частенько попадают в СМИ, откуда они п... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.33, Аноним (33), 19:04, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь это не так Помиио меня, того кто первым начал употреблять данную аббрев... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.39, Аноним (39), 19:27, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ошибочка PC переведен как ЭВМ Чуешь запах советской школьной столовки Нормаль... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.41, Аноним (33), 19:40, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ошибочка у тебя с самого начала Personal Computer PC это М 1117 крокомпью 7... текст свёрнут, показать
     
  • 11.42, Аноним (33), 19:41, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты забыл ещё про НЖМД... текст свёрнут, показать
     
  • 11.46, Аноним (24), 20:06, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если ты зайдешь в бухгалтерию то узнаешь что процессор это коробка которая сто... текст свёрнут, показать
     
  • 9.34, Аноним (34), 19:06, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ёще красные кнопки мнением не делились ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.49, Timoteo Cirkla (ok), 21:14, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сверху статьи надпись:
    > Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 13 августа 2021 года; проверки требуют 8 правок.
     
     
  • 7.51, Аноним (33), 21:44, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что это значит? Да ровным счетом ниего. В статью стоит внести ещёправок, т.к. за время правок вышло несклоко новых СРС.
     
  • 5.15, Аноним (24), 14:30, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет я это не он, это другой.
     
  • 5.32, Аноним (34), 19:03, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато все эти персонажи общеупотребления легко употребляют ПэСэЖэ, хотя буквы Сэ нет нигде. И почему-то пишут Е вместо Ё, хотя это разные буквы. )
     
  • 4.40, псевдонимус (?), 19:38, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да пи.. Оr ы они все! ©
     
  • 3.9, Аноним (24), 13:53, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >У нормальных людей это зовется DE

    Кто определяет норму, ты? Норма меня меняется. Нормально это переводить иностранные термины. Также нормально это использовать аббревиатуры.

     
  • 3.12, Admino (ok), 14:15, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кириллизируй все подряд:

    Имена собственные не переводятся:

    "Но зачем? В дистрибутиве Федора, спонсируемом корпорацией Ред Хат, есть прекрасная СРС ГНОМ, разрабатываемая сотрудниками корпорации Ред Хат.

     
  • 3.31, Аноним (34), 18:59, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У нормальных людей

    Французы тоже победители? А танзанийцы или пингвины?🙂

     
  • 3.35, Аноним (33), 19:09, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажи это китайцам Всё переводится, при желании и при отсутствии колониально... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.36, Аноним (33), 19:11, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Либо кириллизируй все подряд:

    Ты так говоришь, как будто это что-то плохое. К этому надо стремиться!

     

  • 1.4, Аноним (4), 13:42, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гигантизм HIG не побороли, тогда зачем оно надо?
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:46, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший такой интерфейс, для планшетов и мониторов с тач.скрином.
     
  • 1.6, pashev.ru (?), 13:47, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему столько возни с запускалкой терминала, браузера, текстового редактора и игр? Уже openbox был достаточен.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 18:03, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только для тех кто хочет всю жизнь провести конфигурируя свое окружение.
     
  • 2.43, псевдонимус (?), 19:42, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не всем достаточно.
    Вод айсвм действительно достаточно всем. Кроме маколожцев. :-)
     

  • 1.11, Аноним (11), 14:14, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там Fedora для Raspberry Pi? ;)
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 16:15, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://arm.fedoraproject.org/
     

  • 1.16, Аноним (24), 14:34, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >предложение о начале формирования официальных Spin-сборок Fedora Linux с пользовательским окружением Budgie.
    >Предложение пока не рассмотрено комитетом FESCo

    Умейте читать новости. Не надо выдавать желаемое за действительное.

     
  • 1.17, Аноним (8), 14:36, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Половина здешних обезьян даже не застала войны 2 vs 3

    А в чем заключалась война? В визгах на форумах? Я тоже не помню. Циннамон, МАТЭ, поделка из ОП без базы ГНОМЕ не жильцы.

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:50, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот мне тоже интересно. До си пор использую только gtk2, всё норм, никаких претензий по жору или функциональности, даже файловые диалоги вполне приличные.
     
     
  • 3.20, Аноним (8), 15:05, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какой-то некродистрибутив GNU/Linux? Я не рофлю, если что. Правда интересно.
     
     
  • 4.26, Аноним (18), 16:12, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Gentoo testing, как нравится так и собираешь софт. Сначала мне казалось возни будет больше, но из проблем было только то, что firefox на gtk2 очень долго открывал прошлую сессию. Самый незатратный дистрибутив, рекомендую.
     
  • 3.23, user90 (?), 15:29, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Все используют) Я настолько давно, что и вспомнить не могу, с каких. Хотя поначалу игрался и с 3им, но от него чем-то завоняло после первых релизов..
     
  • 2.44, псевдонимус (?), 19:46, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот поэтому о гомноме и говорят в уничижительно-ласкательном тоне. Самая ущербная графическая оболочка подебила на устаревшие ведре.
     

  • 1.29, Аноним (29), 18:28, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фош, будгии...

    Чем-бы дитя не тешилось, лишь бы гномом не пользовалось.

    Дошло, наконец, что вышло нечто монструозное и безумно неповоротливое? Да неуж-то. Быть такого не может!

     
     
  • 2.45, псевдонимус (?), 19:47, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верно,  не может.  Потому и не произошло.
     

  • 1.30, птица (?), 18:32, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посоны, я сделаль, го комментить.

    https://itvision.altervista.org/linux-desktop-environments-system-usage.html

    /b

     
  • 1.47, Kirikekeks (ok), 20:16, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если бы не russianfedora.faq я был бы как все. А с ним я самый умный. Кто знает и готов посплетничать о судбе команды russian fedora? В постскиптуме, или эпитафии было написано, что команда достигла своих целей и ветка закрыта. Ребятам спасибо за мануал, низкий поклон.
     
     
  • 2.50, ЗеКоманда (?), 21:26, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А была команда? Это же болгенос имени Пети Леменкова. Помню его нездоровую "любовь" к Каноникал. И помню девочку у него на подтанцовках, позже уехала в Германию, стала модератором на ЛОРе и запретила регистрантам поздравлять друг друга с 9 мая. Собственно, тем и запомнилась.
     

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