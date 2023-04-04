В Fedora рассматривают возможность применения шифрования ФС по умолчанию

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|1.3, Аноним (3), 14:12, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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>Btrfs fscrypt
Кек, теперь твои данные не сможет прочитать не только злоумышленник, но и ты сам. 100% защита!
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|2.10, Аноним (10), 14:22, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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использую btrfs + luks несколько лет, полет нормальный. Баги btrfs наблюдаю только в интернетах, особенно в разделе "Комментарии". У себя багов btrfs не видал, но надеюсь наконец увидеть. Притронуться к этому единорогу, так сказать.
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|3.26, Аноним (26), 14:44, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вопрос не относится к теме поста, но все же задам его.
Как ситуация с btrfs на hdd обстоит? Сильно тормозит?
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|4.37, Аноним (10), 15:04, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Помимо ssd, на btrfs + luks держу жесткий диск для кинца (не спрашивайте, зачем мне понадобилось шифровать кинцо). 2160p смотрится комфортно. Не, если начать прыгать по фильму туда-сюда, то конечно да, не сразу считывает нужные моменты. Но без нешифрованного btrfs/ext4 на том же девайсе трудно сказать, что именно тормозит -- традиционно неторопливый класс железа HDD или все-таки файлуха.
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|4.91, Аноним (91), 17:16, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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BTRFS для HDD - это чистой воды извращение. Лучше ZFS, а на худой конец EXT4 & XFS.
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|3.38, Вася (??), 15:05, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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у меня сдохла разок. Причем именно в тот, когда я упарывался по некоторым полезным скриптцам.
Итоги: btrfs пошла в лес, бекаплюсь почаще.
Остальные FS годами в порядке
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|4.48, DEF (?), 15:26, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тухлодырое железо смени на нормальное, у которого нормально работает Flush.
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|5.52, Вася (??), 15:40, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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жалкое блочное устройство не достойно носить эту совершенную файловую систему? сделай-ка ты сам flush с такими выводами
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|6.56, DEF (?), 15:47, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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If you use unreliable hardware and don’t know about that, don’t blame the filesystem when it tells you. Понял, Уася?
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|7.75, Вася (??), 16:26, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> If you use unreliable hardware and don’t know about that, don’t blame
> the filesystem when it tells you. Понял, Уася?
все что я понял, это что на ext4 все норм, а на btrfs нет.
Ты тоже поймешь, когда начнешь работать за деньги, а не ртом.
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|8.97, DEF (?), 17:37, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
На ext4 втихую могут биться файлы и ты об этом никогда можешь не узнать потому ... текст свёрнут, показать
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|4.51, DEF (?), 15:32, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Остальные FS годами в порядке
FS "в порядке" - а данные битые. У ext4, xfs нету чексум на данные.
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|6.57, DEF (?), 15:48, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скорее у тебя серого вещества небыло. Я юзаю Btrfs более 7 лет и не потерял ни одного бита. Свои кривые рученки выпрями и следуй мануалам.
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|7.67, Онан сын Иуды (?), 16:11, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня была btrfs на корне для убунты на ссд. Вообще там стоял бесперебойник, но так вышло, что в тот момент его там не оказалось. Свет моргнул - и всё, давай до свиданья. Что-то меньше года продержалось.
На другом компе (с опенсусе) без ничего годами тоже была btrfs для корня (жёсткий диск) и xfs на хомяке, свет моргал, вылетала вилка из розетки и вообще трэш творился, и ничего. Потом правда сам ооочень старый комп сдох и чинить оказалось бессмысленно.
А что за мануал, дядь, просвети? Наверное секретный хипсторско-смузявый?
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|8.98, DEF (?), 17:38, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Если ты не знаешь о мануле Btrfs, то каким образом ты ее использовал вообще Ты ... текст свёрнут, показать
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|7.74, Вася (??), 16:24, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Скорее у тебя серого вещества небыло. Я юзаю Btrfs более 7 лет
> и не потерял ни одного бита. Свои кривые рученки выпрями и
> следуй мануалам.
зачем, если можно взять нормальную фс?
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|3.59, Аноним (26), 15:49, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Баги btrfs наблюдаю только в интернетах
Где-то читал, что у btrfs есть проблема с множеством файлов малого размера, когда метаданные весят больше самих данных и происходит заполнение хранилища "несуществующими" данными. Но опять же, все на уровне слухов и статей в интернете.
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|1.5, uchiya (ok), 14:15, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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" Из плюсов перехода к шифрованию по умолчанию называется защита данных в случае кражи ноутбука, защита от атак на оставленные без присмотра устройства, поддержание конфиденциальности и целостности из коробки без необходимости совершения лишних манипуляций."
И
"(т.е. на этапе загрузки системы пользователю не нужно будет вводить пароль для расшифровки системных разделов)"
=
"Нашёл" ноутбук, загрузился до tty(данные уже расшифрованы). Передал перед этим загрузчику (аля systemd-boot) загрузку в аварийном режиме, подмонтировал диск, скопировал данные.
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|2.19, FixingGunsInAir (ok), 14:36, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про домашний каталог уже написали, но я добавлю.
Чтобы войти в консоль в аварийном режиме, нужен пароль root. И пустой пароль там не допускается.
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|3.58, Аноним (33), 15:49, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Открывается корпус вешается клипса на тпм и считывается ключ
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|5.124, Аноним (124), 19:47, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, так никто не делает, конечно. Да и открытие корпуса в measurements, вроде, обычно не попадает. Но открытый корпус атакам на тпм не очень помогает.
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|4.122, Аноним (124), 19:45, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ключи никогда не покидают TPM в открытом виде, потому клипса не поможет.
Корневой ключ, в принципе, ни в каком виде не извлекается, пользовательские ключи выгружается и загружаются для совершения криптографических операций на самом tpm только в зашифрованном корневым ключем виде.
Это несколько упрощенное описание модели безопасности tpm, если что, но, думаю, общую идею ты понял.
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|2.63, Аноним (63), 15:55, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты так и не понял как это работает. Посмотри внимательно и тогда поймешь что да как.
Заранее скажу, что твой вариант не пройдет)
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|1.7, Аноним (26), 14:20, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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По началу идея казалось здравой, пока что не дошел до этого момента
>Сроки реализации инициативы зависят от перехода дистрибутива на унифицированный образ ядра UKI (Unified Kernel Image), объединяющий в одном файле обработчик для загрузки ядра из UEFI (UEFI boot stub), образ ядра Linux и загружаемое в память системное окружение initrd.
Учитывая корпоративное начало Fedora(детища RedHat(IBM)) ничего хорошего от этих решений я не жду. Как всегда по методичке начинается невинно: "для вашей же безопасности", "другие варианты невозможны" и т.д. и т.п, а заканчивается анальными зондами, вендорлоком, подменой понятий и смещением фокуса в мире открытого ПО. Переворот в FSF, размывание границ между копилефтными и копирайтными лицензиями - это все одного поля ягоды. Другое дело, что весь большой опенсорс - это продукт корпораций и их рабов на зарплате, а не магическое сообщество программистов, и решает здесь все та же грязная зеленая бумажка.
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|1.9, Аноним (9), 14:22, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ага, потом мамкин шифратор-ололош будет ломиться в техподдержку с забытым паролем, продолбанными ключами и плакаться помочь ему с системой. И справедливо будет послан лесом, отличное решение - поддерживаю!
Надеюсь эти петросяны не протолкнут подобное в серверные варианты, а то подобные же ололоши-одмины однажды установившие систему сруливая на другое место работы могут подкинуть сюрприз-сюрприз, что выколупывать данные нужно будет не с помощью простого подмонтрования, а с помощью поисковой-терморектально-аналитической бригады.
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|2.13, Аноним (33), 14:26, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надо стимулировать сбыт новых ноутов. На что только не пойдут ради сотрудников,забыващих ноут в метро.
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|2.14, Жироватт (ok), 14:26, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Такое можно организовать и безо всяких uki...
Так что, диффиктивный манагер, ты это, свою гордость засунь в задницу - перед офисной мышкой будешь трясти мудями - а не то и терморекталка не поможет... И это не говоря о случаях, когда у бывшего есть своя серьёзная крыша.
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|3.22, Аноним (33), 14:39, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Хороший наезд. Видна старая контора - смесь хамства, рейдерства и наиспуг.
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|2.21, InuYasha (??), 14:37, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У тебя в быдлофоне ФС скорее всего УЖЕ зашифрована, лосяш. И ты, наверное, об этом даже не знаешь.
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|3.24, Аноним (33), 14:43, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот именно скорее всего. Делать выводы на предположении старая традиция.
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|3.106, Аноним (9), 18:25, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> У тебя в быдлофоне ФС скорее всего УЖЕ зашифрована, лосяш. И ты,
> наверное, об этом даже не знаешь.
Ололош, нет быдлофона - нет проблем.
Да, так можно было.
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|2.29, Аноним (26), 14:46, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>потом мамкин шифратор-ололош будет ломиться в техподдержку с забытым паролем, продолбанными ключами и плакаться помочь ему с системой
Однако, если ты занимаешься продажей поддержки, то это даже выгодно.
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|2.108, Аноним (108), 18:27, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> сруливая на другое место работы могут подкинуть сюрприз-сюрприз
И очень быстро поедут топтать зону. У нас такой один был обиженный, гордо уволился по собственному и навернул прод. Предложили по-хорошему всё починить обратно, но парниша решил идти до конца. На суде плакал, но так как размер ущерба исчислялся в сотнях тысяч долларов, условным отделаться не удалось. А компания уже через неделю работала как будто ничего и не случилось, потому что за бэкапы отвечали совершенно иные люди. Даже год без убытков закрыли. Такая вот грустная история со счастливым концом.
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|1.12, Жироватт (ok), 14:23, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хе. Как скоро выйдет платная Fedora Cloud - АКЦИЯ*! ВСЕГО** ЗА*** 99.99$****/месяц*****! - ведь безопаснее всего, когда код крутится на "доверенном" (копроративном) сервере, а юзер иметт лишь vnc-подобный доступ.
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|3.68, пох. (?), 16:11, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ни разу, гугель не такой. Кот (гуглевый) крутится на недобуке за твои денежки и твое электричество.
А вот данные твои - те да, надежно (с гарантией никакихгарантий и сервис предоставляется пока нам нравится) хранятся у него.
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|1.20, InuYasha (??), 14:36, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> требуется верифицированная загрузка всей цепочки до монтирования ФС
Спасибо, посмеялся. Интел - проприетарное г, ТПМ - проприетарное г, УЕФИ - проприетарное г, все прошивки - проприетарное г. Но нам нужно доверенное, да.
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|2.27, жявамэн (ok), 14:44, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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кроме шуток
назови мне хоть 1 ноутбук, на котором можно пользоваться ПОЛНОСТЬЮ открытым софтом.
чтоб и загрузчик и фирмваря вся была попенсорс?
и чтобы это не был некрошлак на коре2дуо
хотя бы на 9-11 интоле 2-3 амудэ
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|4.34, жявамэн (ok), 14:57, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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панголин я бы купил.
но как его купить из РФ да еще и с русской клавой?
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|5.45, Минона (ok), 15:19, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>BIOS
>Winbond W25R256JW flash chip
>WSON-8 form factor
>Programmed with System76 firmware (non-open)
>EC
>ITE IT5571
>Programmed with non-open EC firmware
Там фирмварь закрытая.
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|5.55, anonymous (??), 15:43, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> но как его купить из РФ да еще и с русской клавой?
может еще купить за тебя? А то смотрю тебе слишком сложно
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|3.111, Качну спермой кавайгёрл (?), 18:48, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и чтобы это не был некрошлак на коре2дуо
Слышим что-то вроде линукс на десктопе, подразумеваем протухшее железо 10-20 летней давности. Это аксиома. А засилье луддистов на опеннет лишнее тому подтверждение.
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|3.113, Качну спермой кавайгёрл (?), 18:53, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> фирмваря вся была попенсорс
Ты не забывай, что в любом ноуте с десяток микросхем со встроенной фирмварей, которая представляет собой полноценную операционку с файловой системой. Такими микросхемами могут быть как контроллеры на матрице, так и всевозможные датчики и прочие вспомогательные устройства.
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|2.114, Kuromi (ok), 18:55, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Под "доверенным" тут подразумевается что недоверенным\сомнительным объектом по умолчанию является пользователь, который должен всячески доказать что он это он и компуктер его. А вот изготовителю положено доверять автоматически.
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|1.25, Аноним (25), 14:43, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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шифрация это хлорошо : не только чтобы не прочитать чужое , столько чтобы добрые люди не подкинули какую нибудь хрень - потом доказывай что не твоё
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|2.39, Вася (??), 15:07, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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те добрые люди, что могут подкинуть, они тебе так и так подкинут, не переживай, их совершенно не будут такие мелочи беспокоить.
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|3.89, Аноним (89), 17:08, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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именно. Этим "добрым людям" необязательно файлы на комп подкитывать. Можно в карман что-то осязаемое подложить. А потом журналистам говорить, что "взяли с поличным".
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|4.128, пох. (?), 20:11, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас за осязаемое срок дают меньше, да еще и возможность стать героем.
А за то что тебе подкинут неосязаемо - пятнашечка без шансов на досрочное.
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|2.40, Аноним (40), 15:09, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а как ты докажешь, что не твое, если они просто поставят туда винду и подкинут все, что нужно?
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|1.28, xsignal (ok), 14:44, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А зачем по умолчанию-то? Кому надо - тот включит, но в большинстве случаев шифрование диска ни к чему.
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|2.71, пох. (?), 16:14, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И, что не так? Кавонада и включил. Просто это не тебе надо и не ты включил - вот и бесишься.
А не будешь шифровать - отключим газ!
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|1.30, Аноним (30), 14:47, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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То есть пароль шифрования мне знать не дадут, зато его смогут узнать хакеры, которые взломают TPM? А можно мне пожалуйста оставить пароль?
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|1.41, аНОНИМ (?), 15:10, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Посмотрим-посмотрим, как они таки наконец запилят файловое шифрование в бтрфс. А то в OpenZFS оно уже давным давно есть.
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|1.43, Вася (??), 15:11, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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а что с производительностью? Сейчас шифрование даже с AES-NI это все равно компромисс, целиком шифровать носитель имеет практический смысл разве что на HDD, т.к. скорости будут сносные. С NVME это примерно как отказаться от всех плюшек его покупки. Про TGC Opal в курсе, но минусов полно.
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|2.72, аНОНИМ (?), 16:17, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С учётом того, что бтрфс сама по себе медленная, может оказаться незаметно. Ну и всё же шифрование на уровни ФС -- это не то же самое, что шифрование на уровне блочного устройства.
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|2.93, Аноним (91), 17:33, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы прикалываетесь? На моем допотопном железе 2696v3:
Algorithm Key Encryption Decryption
aes-xts 256b 2364.6 MiB/s 2384.3 MiB/s
aes-xts 512b 1898.2 MiB/s 1900.1 MiB/s
P.S. Используется только одно ядро.
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|3.99, Вася (??), 17:41, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>[оверквотинг удален]
> Algorithm
> Key Encryption
> Decryption
> aes-xts
> 256b 2364.6 MiB/s
> 2384.3 MiB/s
> aes-xts
> 512b 1898.2 MiB/s
> 1900.1 MiB/s
> P.S. Используется только одно ядро.
современный 12700kf
aes-xts 256b 5777,6 MiB/s 5788,3 MiB/s
aes-xts 512b 5327,0 MiB/s 5285,7 MiB/s
А теперь глянь обзоры на современные nvme ssd где на чтение только 7000 тыщ, не говоря уже об установке в raid0 двух подобных накопителей.
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|4.104, Аноним (91), 18:08, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы правда считаете, что все время будете "долбиться" в этот потолок? Допустим что так, отдатите три ядра на шифрование - в чем проблема? Вы не в себе...
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|3.105, Аноним (101), 18:11, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это ты оперативку шифруешь. Процессор в это время просто отдыхает?
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|1.60, Аноним (60), 15:50, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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У вас экран входа не масштабируется на hidpi мониторах и дробного масштабирования нет в интерфейсе до сих пор, а они херней занимаются.
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|2.109, Аноним (108), 18:30, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Откуда на сервере hidpi монитор и зачем там масштабировать интерфейс?!
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|2.110, Качну спермой кавайгёрл (?), 18:32, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> У вас экран входа не масштабируется на hidpi
Они десятилетиями не могут осилить настройку скорости скроллинга и разные обоины на разные мониторы. Опенсорс это не про комфорт и удобство, опенсорс это вечная пред-пред-альфа с UI\UX в самом низу списка приоритетов. Хочешь комфорта и красивостей, покупай макбук в кредит.
|
|2.116, Kuromi (ok), 19:00, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это потому что hidpi это простым юзверам надо, а внедреж TPM - это кого надо пожелания.
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|1.62, Аноним (62), 15:54, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>ключи шифрования планируют хранить в TPM-модуле
Все логично. Ну не будет-же массовый юзер использовать LUKS, когда система и home уже зашифрованы. Ни кто даже не задумается, что NSA и FBI умеют доставть ключи из TPM.
По мне - это заказуха.
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|1.64, Аноним (25), 15:56, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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если все набежали и фу-фу , никому не нужно.. и тд... ... значит правильно - надо так делать : так держать Fedora !
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|2.66, Аноним (26), 16:08, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очень хорошая логика, которая позволяет оправдать вообще все. Ведь, если так подумать, то и воровство не так уж и плохо...
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|3.70, Аноним (25), 16:13, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не передёргивай(те) , тут обсуждают полезность шифрации данных простых юзверей
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|4.82, Аноним (26), 16:40, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> тут обсуждают полезность шифрации данных простых юзверей
Это вы не передергивайте. Аргументы в духе "X - хорошо, потому что от нее у многих бомбит" я вижу почти под каждым постом и если заменить слово "шифрование"(которого в оригинальном посте даже не было, лол) на другое слово, то смысл высказывания не изменится. Да и в своем посте я поставил под сомнение валидность такой аргументации, а не полезность шифрации для юзверей.
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|1.76, Аноним (76), 16:27, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Продолжение идеи UKI. Сначала слепят initrd.img и vmlinuz в один файл и будут грузить через efistub (ответную часть UEFI в ядре Linux).
Btrfs удивил, это же alpha 0.0.0.0.1 experimental с кучей багов.
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|1.86, pashev.ru (?), 16:59, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> установленный атакующим загрузчик может притвориться оригинальным загрузчиком и запросить пароль расшифровки
Просто пусть напишут его на Wayland )
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|1.88, Аноним (88), 17:02, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>шифрования по умолчанию системных разделов
Бесполезно - там ничего секретного нет, только из пакетов содержимое + конфиги. Шифрование рабочих каталогов полезно при потере ноута.
>защита от атак на оставленные без присмотра устройства
невозможно.
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|2.127, пох. (?), 20:08, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Бесполезно - там ничего секретного нет, только из пакетов содержимое + конфиги.
и если я тебе поставлю свой пакет (или просто поменяю конфиг) - ты ничего даже и не заметишь, как хорошо.
> Шифрование рабочих каталогов полезно при потере ноута.
а ноут твой тебе потом конечно вернут даже отказавшись от вознаграждения. Только вот рабочие каталоги у тебя теперь уплыли налево.
Теперь начинает доходить для чего помимо шифрования используют еще и дополнительный слой не позволяющий подкинуть нечто что правильно расшифруется но не с тем содержимым что ты имел в виду, и для чего надо шифровать все, начиная прямо от процесса запуска ноута?
Другое дело что так как это делают белки-истерички под мудрым руководством полных идиотов из rhbm, лучше бы они вообще не делали.
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|1.94, FixingGunsInAir (ok), 17:34, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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К этой схеме у меня есть серьёзная предъява... Почему нельзя задать свой пароль для шифрования системы? На случай пипца. Примерно тем же образом, как в LUKS можно задать несколько паролей.
А вдруг что случится? Как мне вытаскивать данные с раздела из LiveCD?
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|2.96, Аноним (95), 17:37, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Обращаешься в специальную организацию, у которых есть правильный лицензионный образ, говоришь им пароль, всё они все восстановят. Данные они конечно же заберут себе.
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|2.118, FixingGunsInAir (ok), 19:12, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И вообще, я лично бросил быть шифропанком. Толку от этого ноль на домашнем компе. Всё что надо зашифровать, шифруется отдельно, пароли в KeePassXC, ключи на смарт-картах.
Например, удалённо комп не перезагрузить и не включить, если что, застрянет на пароле (PiKVM ставить чтоль? Роскошь.).
Носимые/портативные есть резон, особенно мобилу. А домашний ББ - нет.
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|2.126, Аноним (124), 19:56, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там, скорее всего, помимо слота с tpm будет второй слот с длинным сгенерированным pin-ом. Ну и задать свой пароль в fscrypt тебе никто не мешает.
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|1.107, Качну спермой кавайгёрл (?), 18:25, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Пора переходить на OpenBSD. Вчера накатил на 3 пень, работает не хуже современного ноута на i7, удивлён отзывчивостью интерфейса, всё просто летает (cwm). С настройкой и решением проблем помог chat gpt :)
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|1.112, Kuromi (ok), 18:52, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"Для системных разделов ключи шифрования планируют хранить в TPM-модуле и использовать в привязке к цифровым подписям, применяемым для проверки целостности загрузчика, ядра и initrd (т.е. на этапе загрузки системы пользователю не нужно будет вводить пароль для расшифровки системных разделов)."
Ага, вот так благими намеренеями подьезжают требования к наличию TPM модуля и прочие приколы , а потом внезапно оказывается что у вас DRM изо всех щелей лезет, что ядро вы теперь только официальное ставить можете, что все и вся должно быть подписано.
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