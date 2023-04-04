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В Fedora рассматривают возможность применения шифрования ФС по умолчанию

04.04.2023 13:55

Оуэн Тейлор (Owen Taylor), создатель GNOME Shell и библиотеки Pango, входящий в рабочую группу по развитию Fedora для рабочих станций, выставил на обсуждение план шифрования по умолчанию системных разделов и домашних каталогов пользователей в Fedora Workstation. Из плюсов перехода к шифрованию по умолчанию называется защита данных в случае кражи ноутбука, защита от атак на оставленные без присмотра устройства, поддержание конфиденциальности и целостности из коробки без необходимости совершения лишних манипуляций.

В соответствии с подготовленным черновым планом для шифрования планируют использовать Btrfs fscrypt. Для системных разделов ключи шифрования планируют хранить в TPM-модуле и использовать в привязке к цифровым подписям, применяемым для проверки целостности загрузчика, ядра и initrd (т.е. на этапе загрузки системы пользователю не нужно будет вводить пароль для расшифровки системных разделов). При шифровании домашних каталогов ключи планируют генерировать на основе логина и пароля пользователя (подключение зашифрованного домашнего каталога будет производиться во время входа пользователя в систему).

Сроки реализации инициативы зависят от перехода дистрибутива на унифицированный образ ядра UKI (Unified Kernel Image), объединяющий в одном файле обработчик для загрузки ядра из UEFI (UEFI boot stub), образ ядра Linux и загружаемое в память системное окружение initrd. Без поддержки UKI невозможно гарантировать неизменность содержимого окружения initrd, в котором осуществляется определение ключей для расшифровки ФС (например, атакующий может подменить initrd и симулировать запрос пароля, чтобы этого избежать требуется верифицированная загрузка всей цепочки до монтирования ФС).

В текущем виде в инсталляторе Fedora имеется опция для шифрования разделов на блочном уровне при помощи dm-crypt, используя отдельную парольную фразу, не привязанную к учётной записи пользователя. В данном решении отмечаются такие проблемы, как непригодность для раздельного шифрования в многопользовательских системах, отсутствие поддержки интернационализации и средств для людей с ограниченными возможностями, возможность совершения атак через подмену загрузчика (установленный атакующим загрузчик может притвориться оригинальным загрузчиком и запросить пароль расшифровки), необходимость поддержки framebuffer в initrd для вывода запроса пароля.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Утверждён переход Fedora Desktop на Btrfs и замена редактора vi на nano
  3. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 252 с поддержкой UKI (Unified Kernel Image)
  4. OpenNews: Леннарт Поттеринг предложил новую архитектуру верифицированной загрузки Linux
  5. OpenNews: В Fedora 38 планируют реализовать поддержку универсальных образов ядра
  6. OpenNews: Дистрибутив Fedora Linux 38 перешёл на стадию бета-тестирования
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58916-fedora
Ключевые слова: fedora, btrfs, crypt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (115) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, alexandr_0503 (ok), 14:08, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Весьма полезно
     
     
  • 2.103, Аноним (103), 18:08, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Весьма полезно

    Для товмайора, чтоб не парится с расшифровкой.

    > Без поддержки UKI невозможно гарантировать неизменность содержимого окружения initrd, в котором осуществляется определение ключей для расшифровки ФС

    БРЕХНЯ И ЛОЖЬ!

    Жучки хотят похерить загрузчик.

    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/128844.html#276


    Почему не используют классический вариант верификации: https://www.gnu.org/software/grub/manual/grub/grub.html#Using-digital-signatur

     

  • 1.2, Аноним (2), 14:10, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    >ключи шифрования планируют хранить в TPM-модуле

    EEE

     
     
  • 2.33, Аноним (33), 14:53, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тезис вечной иглы для примаса вновь станет актуальным.
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:12, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    >Btrfs fscrypt

    Кек, теперь твои данные не сможет прочитать не только злоумышленник, но и ты сам. 100% защита!

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:22, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    использую btrfs + luks несколько лет, полет нормальный. Баги btrfs наблюдаю только в интернетах, особенно в разделе "Комментарии". У себя багов btrfs не видал, но надеюсь наконец увидеть. Притронуться к этому единорогу, так сказать.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 14:44, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос не относится к теме поста, но все же задам его.
    Как ситуация с btrfs на hdd обстоит? Сильно тормозит?
     
     
  • 4.37, Аноним (10), 15:04, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Помимо ssd, на btrfs + luks держу жесткий диск для кинца (не спрашивайте, зачем мне понадобилось шифровать кинцо). 2160p смотрится комфортно. Не, если начать прыгать по фильму туда-сюда, то конечно да, не сразу считывает нужные моменты. Но без нешифрованного btrfs/ext4 на том же девайсе трудно сказать, что именно тормозит -- традиционно неторопливый класс железа HDD или все-таки файлуха.
     
  • 4.91, Аноним (91), 17:16, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BTRFS для HDD - это чистой воды извращение. Лучше ZFS, а на худой конец EXT4 & XFS.
     
  • 3.38, Вася (??), 15:05, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у меня сдохла разок. Причем именно в тот, когда я упарывался по некоторым полезным скриптцам.
    Итоги: btrfs пошла в лес, бекаплюсь почаще.
    Остальные FS годами в порядке
     
     
  • 4.48, DEF (?), 15:26, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тухлодырое железо смени на нормальное, у которого нормально работает Flush.
     
     
  • 5.52, Вася (??), 15:40, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жалкое блочное устройство не достойно носить эту совершенную файловую систему? сделай-ка ты сам flush с такими выводами
     
     
  • 6.56, DEF (?), 15:47, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    If you use unreliable hardware and don’t know about that, don’t blame the filesystem when it tells you. Понял, Уася?
     
     
  • 7.75, Вася (??), 16:26, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > If you use unreliable hardware and don’t know about that, don’t blame
    > the filesystem when it tells you. Понял, Уася?

    все что я понял, это что на ext4 все норм, а на btrfs нет.
    Ты тоже поймешь, когда начнешь работать за деньги, а не ртом.

     
     
  • 8.79, Аноним (79), 16:34, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ext4 - top, forever ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.97, DEF (?), 17:37, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ext4 втихую могут биться файлы и ты об этом никогда можешь не узнать потому ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.100, Вася (??), 17:55, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    то ли дело btrfs и то, как она бьется, о чем узнаешь сразу же ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.101, Аноним (101), 17:59, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Физическая сохранность данных не проблема файловой систему За это отвечает конт... текст свёрнут, показать
     
  • 4.51, DEF (?), 15:32, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Остальные FS годами в порядке

    FS "в порядке" - а данные битые. У ext4, xfs нету чексум на данные.

     
     
  • 5.54, Вася (??), 15:42, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и тем не менее чексуммы были, а данных не было
     
     
  • 6.57, DEF (?), 15:48, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее у тебя серого вещества небыло. Я юзаю Btrfs более 7 лет и не потерял ни одного бита. Свои кривые рученки выпрями и следуй мануалам.
     
     
  • 7.67, Онан сын Иуды (?), 16:11, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня была btrfs на корне для убунты на ссд. Вообще там стоял бесперебойник, но так вышло, что в тот момент его там не оказалось. Свет моргнул - и всё, давай до свиданья. Что-то меньше года продержалось.

    На другом компе (с опенсусе) без ничего годами тоже была btrfs для корня (жёсткий диск) и xfs на хомяке, свет моргал, вылетала вилка из розетки и вообще трэш творился, и ничего. Потом правда сам ооочень старый комп сдох и чинить оказалось бессмысленно.

    А что за мануал, дядь, просвети? Наверное секретный хипсторско-смузявый?

     
     
  • 8.98, DEF (?), 17:38, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты не знаешь о мануле Btrfs, то каким образом ты ее использовал вообще Ты ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.74, Вася (??), 16:24, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скорее у тебя серого вещества небыло. Я юзаю Btrfs более 7 лет
    > и не потерял ни одного бита. Свои кривые рученки выпрями и
    > следуй мануалам.

    зачем, если можно взять нормальную фс?

     
  • 5.102, Аноним (101), 18:04, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что именно битое? Говорите точнее.
     
  • 3.59, Аноним (26), 15:49, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Баги btrfs наблюдаю только в интернетах

    Где-то читал, что у btrfs есть проблема с множеством файлов малого размера, когда метаданные весят больше самих данных и происходит заполнение хранилища "несуществующими" данными. Но опять же, все на уровне слухов и статей в интернете.

     
     
  • 4.65, Самый умный из вас (?), 16:07, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шишкины сказки
     
  • 2.23, Аноним (23), 14:42, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никому доверять нельзя, даже себе!
     
     
  • 3.31, Аноним (33), 14:51, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... в наш век соблазнов и трансформаций )
     

  • 1.4, Анонимусс (?), 14:14, 04/04/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.5, uchiya (ok), 14:15, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    " Из плюсов перехода к шифрованию по умолчанию называется защита данных в случае кражи ноутбука, защита от атак на оставленные без присмотра устройства, поддержание конфиденциальности и целостности из коробки без необходимости совершения лишних манипуляций."

    И

    "(т.е. на этапе загрузки системы пользователю не нужно будет вводить пароль для расшифровки системных разделов)"

    =

    "Нашёл" ноутбук, загрузился до tty(данные уже расшифрованы). Передал перед этим загрузчику (аля systemd-boot) загрузку в аварийном режиме, подмонтировал диск, скопировал данные.

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:28, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как это даст расшифровать зашифрованный домашний каталог?
     
  • 2.19, FixingGunsInAir (ok), 14:36, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про домашний каталог уже написали, но я добавлю.

    Чтобы войти в консоль в аварийном режиме, нужен пароль root. И пустой пароль там не допускается.

     
     
  • 3.58, Аноним (33), 15:49, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Открывается корпус вешается клипса на тпм и считывается ключ
     
     
  • 4.117, Аноним (117), 19:07, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открывается корпус - TPM сбрасывается к заводским настройкам.
     
     
  • 5.119, Аноним (101), 19:21, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То есть ноут не ремонтнопригодный?
     
  • 5.124, Аноним (124), 19:47, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, так никто не делает, конечно. Да и открытие корпуса в measurements, вроде, обычно не попадает. Но открытый корпус атакам на тпм не очень помогает.
     
  • 4.122, Аноним (124), 19:45, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ключи никогда не покидают TPM в открытом виде, потому клипса не поможет.
    Корневой ключ, в принципе, ни в каком виде не извлекается, пользовательские ключи выгружается и загружаются для совершения криптографических операций на самом tpm только в зашифрованном корневым ключем виде.

    Это несколько упрощенное описание модели безопасности tpm, если что, но, думаю, общую идею ты понял.

     
  • 2.63, Аноним (63), 15:55, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты так и не понял как это работает. Посмотри внимательно и тогда поймешь что да как.

    Заранее скажу, что твой вариант не пройдет)

     

  • 1.6, Аноним (33), 14:17, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо насильно продвигать процессоры с крипто. Новая clib не тянет?
     
  • 1.7, Аноним (26), 14:20, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    По началу идея казалось здравой, пока что не дошел до этого момента

    >Сроки реализации инициативы зависят от перехода дистрибутива на унифицированный образ ядра UKI (Unified Kernel Image), объединяющий в одном файле обработчик для загрузки ядра из UEFI (UEFI boot stub), образ ядра Linux и загружаемое в память системное окружение initrd.

    Учитывая корпоративное начало Fedora(детища RedHat(IBM)) ничего хорошего от этих решений я не жду. Как всегда по методичке начинается невинно: "для вашей же безопасности", "другие варианты невозможны" и т.д. и т.п, а заканчивается анальными зондами, вендорлоком, подменой понятий и смещением фокуса в мире открытого ПО. Переворот в FSF, размывание границ между копилефтными и копирайтными лицензиями - это все одного поля ягоды. Другое дело, что весь большой опенсорс - это продукт корпораций и их рабов на зарплате, а не магическое сообщество программистов, и решает здесь все та же грязная зеленая бумажка.

     
     
  • 2.35, Canchezzz (?), 15:02, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Фантазии ребёнка младше 25 лет.
     
     
  • 3.46, Аноним (26), 15:19, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аргументы? С чем именно вы не согласны?
     
     
  • 4.73, Онан сын Иуды (?), 16:18, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У него стадия "отрицание", какие могут быть аргументы.
     

  • 1.9, Аноним (9), 14:22, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ага, потом мамкин шифратор-ололош будет ломиться в техподдержку с забытым паролем, продолбанными ключами и плакаться помочь ему с системой. И справедливо будет послан лесом, отличное решение - поддерживаю!

    Надеюсь эти петросяны не протолкнут подобное в серверные варианты, а то подобные же ололоши-одмины однажды установившие систему сруливая на другое место работы могут подкинуть сюрприз-сюрприз, что выколупывать данные нужно будет не с помощью простого подмонтрования, а с помощью поисковой-терморектально-аналитической бригады.

     
     
  • 2.13, Аноним (33), 14:26, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо стимулировать сбыт новых ноутов. На что только не пойдут ради сотрудников,забыващих ноут в метро.
     
  • 2.14, Жироватт (ok), 14:26, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такое можно организовать и безо всяких uki...
    Так что, диффиктивный манагер, ты это, свою гордость засунь в задницу - перед офисной мышкой будешь трясти мудями - а не то и терморекталка не поможет... И это не говоря о случаях, когда у бывшего есть своя серьёзная крыша.
     
     
  • 3.22, Аноним (33), 14:39, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хороший наезд. Видна старая контора - смесь хамства, рейдерства и наиспуг.
     
  • 2.21, InuYasha (??), 14:37, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У тебя в быдлофоне ФС скорее всего УЖЕ зашифрована, лосяш. И ты, наверное, об этом даже не знаешь.
     
     
  • 3.24, Аноним (33), 14:43, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно скорее всего. Делать выводы на предположении старая традиция.
     
  • 3.106, Аноним (9), 18:25, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > У тебя в быдлофоне ФС скорее всего УЖЕ зашифрована, лосяш. И ты,
    > наверное, об этом даже не знаешь.

    Ололош, нет быдлофона - нет проблем.
    Да, так можно было.

     
  • 2.29, Аноним (26), 14:46, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >потом мамкин шифратор-ололош будет ломиться в техподдержку с забытым паролем, продолбанными ключами и плакаться помочь ему с системой

    Однако, если ты занимаешься продажей поддержки, то это даже выгодно.

     
  • 2.108, Аноним (108), 18:27, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сруливая на другое место работы могут подкинуть сюрприз-сюрприз

    И очень быстро поедут топтать зону. У нас такой один был обиженный, гордо уволился по собственному и навернул прод. Предложили по-хорошему всё починить обратно, но парниша решил идти до конца. На суде плакал, но так как размер ущерба исчислялся в сотнях тысяч долларов, условным отделаться не удалось. А компания уже через неделю работала как будто ничего и не случилось, потому что за бэкапы отвечали совершенно иные люди. Даже год без убытков закрыли. Такая вот грустная история со счастливым концом.

     

  • 1.11, Аноним (33), 14:23, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что галки в инсталяторе недостаточно?
     
  • 1.12, Жироватт (ok), 14:23, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хе. Как скоро выйдет платная Fedora Cloud - АКЦИЯ*! ВСЕГО** ЗА*** 99.99$****/месяц*****! - ведь безопаснее всего, когда код крутится на "доверенном" (копроративном) сервере, а юзер иметт лишь vnc-подобный доступ.
     
     
  • 2.16, anonymous (??), 14:28, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дак вроде хромбуки были как раз про такое
     
     
  • 3.68, пох. (?), 16:11, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ни разу, гугель не такой. Кот (гуглевый) крутится на недобуке за твои денежки и твое электричество.
    А вот данные твои - те да, надежно (с гарантией никакихгарантий и сервис предоставляется пока нам нравится) хранятся у него.

     

  • 1.18, Аноним (33), 14:33, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучше бы инициатор довел до ума гном.
     
  • 1.20, InuYasha (??), 14:36, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > требуется верифицированная загрузка всей цепочки до монтирования ФС

    Спасибо, посмеялся. Интел - проприетарное г, ТПМ - проприетарное г, УЕФИ - проприетарное г, все прошивки - проприетарное г. Но нам нужно доверенное, да.

     
     
  • 2.27, жявамэн (ok), 14:44, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    кроме шуток
    назови мне хоть 1 ноутбук, на котором можно пользоваться ПОЛНОСТЬЮ открытым софтом.
    чтоб и загрузчик и фирмваря вся была попенсорс?
    и чтобы это не был некрошлак на коре2дуо
    хотя бы на 9-11 интоле 2-3 амудэ
     
     
  • 3.32, anonymous (??), 14:53, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не? https://system76.com/laptops/galago
     
     
  • 4.34, жявамэн (ok), 14:57, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    панголин я бы купил.
    но как его купить из РФ да еще и с русской клавой?
     
     
  • 5.45, Минона (ok), 15:19, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >BIOS
    >Winbond W25R256JW flash chip
    >WSON-8 form factor
    >Programmed with System76 firmware (non-open)
    >EC
    >ITE IT5571
    >Programmed with non-open EC firmware

    Там фирмварь закрытая.

     
  • 5.55, anonymous (??), 15:43, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но как его купить из РФ да еще и с русской клавой?

    может еще купить за тебя? А то смотрю тебе слишком сложно

     
  • 5.61, Аноним (33), 15:52, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через клуб.
     
  • 4.42, Минона (ok), 15:10, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не, там вайфай проприетарный 😏
     
  • 3.111, Качну спермой кавайгёрл (?), 18:48, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и чтобы это не был некрошлак на коре2дуо

    Слышим что-то вроде линукс на десктопе, подразумеваем протухшее железо 10-20 летней давности. Это аксиома. А засилье луддистов на опеннет лишнее тому подтверждение.

     
  • 3.113, Качну спермой кавайгёрл (?), 18:53, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > фирмваря вся была попенсорс

    Ты не забывай, что в любом ноуте с десяток микросхем со встроенной фирмварей, которая представляет собой полноценную операционку с файловой системой. Такими микросхемами могут быть как контроллеры на матрице, так и всевозможные датчики и прочие вспомогательные устройства.

     
  • 3.115, Качну спермой кавайгёрл (?), 18:56, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по количеству минусов, у пенсионеров на коре2дуо знатно подгорело 🤣
     
     
  • 4.120, Аноним (101), 19:29, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас дота проиграна, а вы тут фигней занимаетесь. Марш в Тим.
     
  • 2.44, Минона (ok), 15:14, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто у нас занимается производством OpenHardware?
     
  • 2.114, Kuromi (ok), 18:55, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под "доверенным" тут подразумевается что недоверенным\сомнительным объектом по умолчанию является пользователь, который должен всячески доказать что он это он и компуктер его. А вот изготовителю положено доверять автоматически.
     

  • 1.25, Аноним (25), 14:43, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    шифрация это хлорошо  : не только чтобы не прочитать чужое  , столько чтобы добрые люди не подкинули какую нибудь  хрень  - потом  доказывай что не твоё
     
     
  • 2.39, Вася (??), 15:07, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    те добрые люди, что могут подкинуть, они тебе так и так подкинут, не переживай, их совершенно не будут такие мелочи беспокоить.
     
     
  • 3.89, Аноним (89), 17:08, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    именно. Этим "добрым людям" необязательно файлы на комп подкитывать. Можно в карман что-то осязаемое подложить. А потом журналистам говорить, что "взяли с поличным".
     
     
  • 4.128, пох. (?), 20:11, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас за осязаемое срок дают меньше, да еще и возможность стать героем.

    А за то что тебе подкинут неосязаемо - пятнашечка без шансов на досрочное.

     
  • 2.40, Аноним (40), 15:09, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а как ты докажешь, что не твое, если они просто поставят туда винду и подкинут все, что нужно?
     

  • 1.28, xsignal (ok), 14:44, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем по умолчанию-то? Кому надо - тот включит, но в большинстве случаев шифрование диска ни к чему.
     
     
  • 2.71, пох. (?), 16:14, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И, что не так? Кавонада и включил. Просто это не тебе надо и не ты включил - вот и бесишься.

    А не будешь шифровать - отключим газ!

     

  • 1.30, Аноним (30), 14:47, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    То есть пароль шифрования мне знать не дадут, зато его смогут узнать хакеры, которые взломают TPM? А можно мне пожалуйста оставить пароль?
     
     
  • 2.69, Самый умный из вас (?), 16:12, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перечитай новость ещё раз, с акцентом на системный и домашний разделы
     

  • 1.41, аНОНИМ (?), 15:10, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посмотрим-посмотрим, как они таки наконец запилят файловое шифрование в бтрфс. А то в OpenZFS оно уже давным давно есть.
     
  • 1.43, Вася (??), 15:11, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а что с производительностью? Сейчас шифрование даже с AES-NI это все равно компромисс, целиком шифровать носитель имеет практический смысл разве что на HDD, т.к. скорости будут сносные. С NVME это примерно как отказаться от всех плюшек его покупки. Про TGC Opal в курсе, но минусов полно.
     
     
  • 2.72, аНОНИМ (?), 16:17, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С учётом того, что бтрфс сама по себе медленная, может оказаться незаметно. Ну и всё же шифрование на уровни ФС -- это не то же самое, что шифрование на уровне блочного устройства.
     
  • 2.93, Аноним (91), 17:33, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы прикалываетесь? На моем допотопном железе 2696v3:
       Algorithm         Key        Encryption        Decryption
       aes-xts           256b       2364.6 MiB/s      2384.3 MiB/s
       aes-xts           512b       1898.2 MiB/s      1900.1 MiB/s

    P.S. Используется только одно ядро.

     
     
  • 3.99, Вася (??), 17:41, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >[оверквотинг удален]
    >    Algorithm        
    > Key        Encryption  
    >      Decryption
    >    aes-xts        
    >   256b       2364.6 MiB/s
    >      2384.3 MiB/s
    >    aes-xts        
    >   512b       1898.2 MiB/s
    >      1900.1 MiB/s
    > P.S. Используется только одно ядро.

    современный 12700kf
            aes-xts        256b      5777,6 MiB/s      5788,3 MiB/s
            aes-xts        512b      5327,0 MiB/s      5285,7 MiB/s

    А теперь глянь обзоры на современные nvme ssd где на чтение только 7000 тыщ, не говоря уже об установке в raid0 двух подобных накопителей.

     
     
  • 4.104, Аноним (91), 18:08, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы правда считаете, что все время будете "долбиться" в этот потолок? Допустим что так, отдатите три ядра на шифрование - в чем проблема? Вы не в себе...
     
  • 3.105, Аноним (101), 18:11, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты оперативку шифруешь. Процессор в это время просто отдыхает?
     

  • 1.60, Аноним (60), 15:50, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    У вас экран входа не масштабируется на hidpi мониторах и дробного масштабирования нет в интерфейсе до сих пор, а они херней занимаются.
     
     
  • 2.109, Аноним (108), 18:30, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда на сервере hidpi монитор и зачем там масштабировать интерфейс?!
     
  • 2.110, Качну спермой кавайгёрл (?), 18:32, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > У вас экран входа не масштабируется на hidpi

    Они десятилетиями не могут осилить настройку скорости скроллинга и разные обоины на разные мониторы. Опенсорс это не про комфорт и удобство, опенсорс это вечная пред-пред-альфа с UI\UX в самом низу списка приоритетов. Хочешь комфорта и красивостей, покупай макбук в кредит.

     
  • 2.116, Kuromi (ok), 19:00, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это потому что hidpi это простым юзверам надо, а внедреж TPM - это кого надо пожелания.
     

  • 1.62, Аноним (62), 15:54, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >ключи шифрования планируют хранить в TPM-модуле

    Все логично. Ну не будет-же массовый юзер использовать LUKS, когда система и home уже зашифрованы. Ни кто даже не задумается, что NSA и FBI умеют доставть ключи из TPM.
    По мне - это заказуха.

     
  • 1.64, Аноним (25), 15:56, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    если все  набежали и фу-фу , никому не нужно.. и тд...  ...  значит  правильно   - надо так делать  : так держать  Fedora !
     
     
  • 2.66, Аноним (26), 16:08, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень хорошая логика, которая позволяет оправдать вообще все. Ведь, если так подумать, то и воровство не так уж и плохо...
     
     
  • 3.70, Аноним (25), 16:13, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не передёргивай(те)  , тут обсуждают  полезность шифрации данных  простых  юзверей
     
     
  • 4.82, Аноним (26), 16:40, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тут обсуждают  полезность шифрации данных  простых  юзверей

    Это вы не передергивайте. Аргументы в духе "X - хорошо, потому что от нее у многих бомбит" я вижу почти под каждым постом и если заменить слово "шифрование"(которого в оригинальном посте даже не было, лол) на другое слово, то смысл высказывания не изменится. Да и в своем посте я поставил под сомнение валидность такой аргументации, а не полезность шифрации для юзверей.

     
  • 3.81, Аноним (79), 16:37, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так всё воруют, а я чо?
     
  • 2.121, Аноним (101), 19:36, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кака это бяка, но вам можно.
     

  • 1.76, Аноним (76), 16:27, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Продолжение идеи UKI. Сначала слепят initrd.img и vmlinuz в один файл и будут грузить через efistub (ответную часть UEFI в ядре Linux).

    Btrfs удивил, это же alpha 0.0.0.0.1 experimental с кучей багов.

     
  • 1.80, Аноним (79), 16:37, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Думают как сделать компы ещё медленнее.
     
  • 1.86, pashev.ru (?), 16:59, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > установленный атакующим загрузчик может притвориться оригинальным загрузчиком и запросить пароль расшифровки

    Просто пусть напишут его на Wayland )

     
     
  • 2.87, Аноним (87), 16:59, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вяленого перепишут на Раст
     
     
  • 3.90, Аноним (26), 17:14, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А раст на самый безопасный язык в мире - Паскаль.
     
     
  • 4.95, Аноним (95), 17:35, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А Паскаль перепишут на ChatGPT.
     
     
  • 5.125, Аноним (101), 19:49, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А chatgpt оставить общаться с местной публикой на недельку.
     

  • 1.88, Аноним (88), 17:02, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >шифрования по умолчанию системных разделов

    Бесполезно - там ничего секретного нет, только из пакетов содержимое + конфиги. Шифрование рабочих каталогов полезно при потере ноута.

    >защита от атак на оставленные без присмотра устройства

    невозможно.

     
     
  • 2.127, пох. (?), 20:08, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Бесполезно - там ничего секретного нет, только из пакетов содержимое + конфиги.

    и если я тебе поставлю свой пакет (или просто поменяю конфиг) - ты ничего даже и не заметишь, как хорошо.

    > Шифрование рабочих каталогов полезно при потере ноута.

    а ноут твой тебе потом конечно вернут даже отказавшись от вознаграждения. Только вот рабочие каталоги у тебя теперь уплыли налево.

    Теперь начинает доходить для чего помимо шифрования используют еще и дополнительный слой не позволяющий подкинуть нечто что правильно расшифруется но не с тем содержимым что ты имел в виду, и для чего надо шифровать все, начиная прямо от процесса запуска ноута?

    Другое дело что так как это делают белки-истерички под мудрым руководством полных идиотов из rhbm, лучше бы они вообще не делали.

     

  • 1.94, FixingGunsInAir (ok), 17:34, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    К этой схеме у меня есть серьёзная предъява... Почему нельзя задать свой пароль для шифрования системы? На случай пипца. Примерно тем же образом, как в LUKS можно задать несколько паролей.

    А вдруг что случится? Как мне вытаскивать данные с раздела из LiveCD?

     
     
  • 2.96, Аноним (95), 17:37, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обращаешься в специальную организацию, у которых есть правильный лицензионный образ, говоришь им пароль, всё они все восстановят. Данные они конечно же заберут себе.
     
  • 2.118, FixingGunsInAir (ok), 19:12, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вообще, я лично бросил быть шифропанком. Толку от этого ноль на домашнем компе. Всё что надо зашифровать, шифруется отдельно, пароли в KeePassXC, ключи на смарт-картах.

    Например, удалённо комп не перезагрузить и не включить, если что, застрянет на пароле (PiKVM ставить чтоль? Роскошь.).

    Носимые/портативные есть резон, особенно мобилу. А домашний ББ - нет.

     
  • 2.123, Аноним (101), 19:46, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зеркалить на не зашифрованный носитель)
     
  • 2.126, Аноним (124), 19:56, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там, скорее всего, помимо слота с tpm будет второй слот с длинным сгенерированным pin-ом. Ну и задать свой пароль в fscrypt тебе никто не мешает.
     

  • 1.107, Качну спермой кавайгёрл (?), 18:25, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пора переходить на OpenBSD. Вчера накатил на 3 пень, работает не хуже современного ноута на i7, удивлён отзывчивостью интерфейса, всё просто летает (cwm). С настройкой и решением проблем помог chat gpt :)
     
  • 1.112, Kuromi (ok), 18:52, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "Для системных разделов ключи шифрования планируют хранить в TPM-модуле и использовать в привязке к цифровым подписям, применяемым для проверки целостности загрузчика, ядра и initrd (т.е. на этапе загрузки системы пользователю не нужно будет вводить пароль для расшифровки системных разделов)."

    Ага, вот так благими намеренеями подьезжают требования к наличию TPM модуля и прочие приколы , а потом внезапно оказывается что у вас DRM изо всех щелей лезет, что ядро вы теперь только официальное ставить можете, что все и вся должно быть подписано.

     

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