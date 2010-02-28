Выпуск Wine 9.6

2.4 , Аноним ( 4 ), 22:45, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Она и в Linux есть если память не изменяет

3.6 , _kp ( ok ), 22:46, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы путаете с VSCode

4.7 , Аноним ( 4 ), 22:51, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А, да, точно

3.9 , Имя1 ( ? ), 23:02, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, в Linux Visual Studio Code на базе Электрона. Полнофункциональный Visual Studio только для винды, ну и отдельная редакция для мак была, но но скоро будет похоронена

