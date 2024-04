Выпуск Wine 9.6

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.6. С момента выпуска 9.5 было закрыто 18 отчётов об ошибках и внесены 154 изменения. Наиболее важные изменения: В диспетчере системных вызовов (wine_syscall_dispatcher) обеспечено сохранение состояния регистров, используемых в расширении AVX.

В API Direct2D улучшена поддержка эффектов.

В реализации BCrypt добавлена поддержка использования добавочного заполнения OAEP (Optimal Asymmetric Encryption Padding) вместе с алгоритмом RSA.

Налажена работа интерпретатора языка описания интерфейса WIDL (Wine Interface Definition Language).

В wined3d включена поддержка расширения EXT_extended_dynamic_state2. Для работы wined3d теперь требуется поддержка GLSL 1.20.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Final Fantasy XI Online, ChessBase 14, Visual Novel Shin Koihime Eiyuutan, Nerf Arena Blast, Iron Harvest, The Hong Kong Massacre.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: SolidWorks 2016, Autocad 2005, Mozart 10/11, TI-83 Plus Flash Debugger, Trackmania Unlimiter 1.3.x, nProtect GameGuard Personal, nProtect Anti-Virus/Spyware 4.0.