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Выпуск Wine 9.6

05.04.2024 22:11

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.6. С момента выпуска 9.5 было закрыто 18 отчётов об ошибках и внесены 154 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • В диспетчере системных вызовов (wine_syscall_dispatcher) обеспечено сохранение состояния регистров, используемых в расширении AVX.
  • В API Direct2D улучшена поддержка эффектов.
  • В реализации BCrypt добавлена поддержка использования добавочного заполнения OAEP (Optimal Asymmetric Encryption Padding) вместе с алгоритмом RSA.
  • Налажена работа интерпретатора языка описания интерфейса WIDL (Wine Interface Definition Language).
  • В wined3d включена поддержка расширения EXT_extended_dynamic_state2. Для работы wined3d теперь требуется поддержка GLSL 1.20.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Final Fantasy XI Online, ChessBase 14, Visual Novel Shin Koihime Eiyuutan, Nerf Arena Blast, Iron Harvest, The Hong Kong Massacre.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: SolidWorks 2016, Autocad 2005, Mozart 10/11, TI-83 Plus Flash Debugger, Trackmania Unlimiter 1.3.x, nProtect GameGuard Personal, nProtect Anti-Virus/Spyware 4.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Доступны Wine 9.5, Wine staging 9.5, Proton 9.0beta16 и GE-Proton9-2
  3. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.11 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 9.0
  5. OpenNews: Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 8.0-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60934-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, nc (ok), 22:38, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Visual Studio 2022 (или какая там последняя) в Wine работает?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:45, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она и в Linux есть если память не изменяет
     
     
  • 3.6, _kp (ok), 22:46, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы путаете с VSCode
     
     
  • 4.7, Аноним (4), 22:51, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, да, точно
     
  • 3.9, Имя1 (?), 23:02, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, в Linux Visual Studio Code на базе Электрона. Полнофункциональный Visual Studio только для винды, ну и отдельная редакция для мак была, но но скоро будет похоронена
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:46, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А OpenMPT по прежнему жрeт ядро процессора на 100%?
     
  • 1.8, Zenitur (ok), 22:58, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для работы wined3d теперь требуется поддержка GLSL 1.20

    Э, а как же моя GeForce 4 MX 440? Я теперь не смогу поиграть в Morrowind на Pemtium III?

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:09, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ты не обновляйся. Твой пентиум и твоя игруля уже 20 лет как забили на обновлении ... и ничего... :)
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:22, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Morrowind на MX 440 выглядит убого же.
     

  • 1.12, анонимус (??), 23:27, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Warcraft III reforged так и не робит?
     

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