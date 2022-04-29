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Выпуск операционной системы Redox OS 0.7, написанной на языке Rust

29.04.2022 11:27

После полутора лет разработки опубликован выпуск операционной системы Redox 0.7, разработанной с использованием языка Rust и концепции микроядра. Наработки проекта распространяются под свободной лицензией MIT. Для тестирования Redox OS предложены установочные и Live-образы, размером 75 МБ. Сборки сформированы для архитектуры x86_64 и доступны для систем с UEFI и BIOS.

При подготовке нового выпуска основное внимание было уделено обеспечению работы на реальном оборудовании. Основные новшества:

  • Полностью переписан загрузчик, в котором унифицирован и преимущественно написан на Rust код для загрузки на системах с BIOS и UEFI. Изменение загрузчика позволило существенно расширить спектр поддерживаемого оборудования.
  • В ядре помимо исправления ошибок проведена работа по повышению производительности и расширению поддержки оборудования. Специфичные для CPU переменные переведены на использование регистра GS. Обеспечено отражение (мапинг) всей физической памяти, прекращено использование рекурсивных страниц памяти. Ассемблерный код в inline-вставках переписан для улучшения совместимости с будущими выпусками компилятора.
  • Добавлена начальная поддержка архитектуры AArch64.
  • Осуществлён переход на обработку всех файловых путей в кодировке UTF-8.
  • Код для работы с ACPI AML (ACPI Machine Language) Specification - uefi.org перенесён из ядра в фоновый процесс acpid, выполняемый в пользовательском пространстве.
  • Содержимое Initfs перенесено в новый файл, что упростило формирование пакетов.
  • Файловая система RedoxFS переписана и переведена на использование механизма CoW (Copy-on-Write), при котором изменения не перезаписывают информацию, а сохраняются в новое место, что позволило добиться существенного повышения надёжности. Из новых возможностей RedoxFS отмечается поддержка транзакционных обновлений, шифрования данных с использованием алгоритма AES, а также заверения данных и метаданных цифровыми подписями. Обеспечено совместное использование кода ФС в системе и загрузчике.
  • Продолжено усовершенствование развиваемой проектом стандартной Си-библиотеки Relibc, способной работать не только в Redox, но и в дистрибутивах на базе ядра Linux. Внесённые изменения упростили перенос различных программ в Redox и решили проблемы со многими программами и библиотеками, написанными на языке Си.
  • Подготовлена версия компилятора rustc, способная запускаться в Redox. Из остающихся задач отмечается оптимизация производительности и адаптация пакетного менеджера cargo для работы в окружении Redox.

Операционная система развивается в соответствии с философией Unix и заимствует некоторые идеи из SeL4, Minix и Plan 9. Redox использует концепцию микроядра, при котором на уровне ядра обеспечивается только взаимодействие между процессами и управление ресурсами, а вся остальная функциональность вынесена в библиотеки, которые могут использоваться как ядром, так и пользовательскими приложениями. Все драйверы выполняются в пространстве пользователя в изолированных sandbox-окружениях. Для совместимости с существующими приложениями предоставляется специальная POSIX-прослойка, позволяющая запускать многие программы без портирования.

В системе применяется принцип "все есть URL". Например, для записи в лог может использоваться URL "log://", для взаимодействия между процессами "bus://", для сетевого взаимодействия "tcp://" и т.п. Модули, которые могут быть реализованы в форме драйверов, расширений ядра и пользовательских приложений, могут регистрировать свои обработчики URL, например, можно написать модуль обращения к портам ввода/вывода и привязать его к URL "port_io://", после чего можно использовать его для доступа к 60 порту через открытие URL "port_io://60".

Пользовательское окружение в Redox построено на базе собственной графической оболочки Orbital (не путать с другой оболочкой Orbital, использующей Qt и Wayland) и тулкита OrbTk, предоставляющего API, похожий на Flutter, React и Redux. В качестве web-браузера применяется Netsurf. Проектом также развивается собственный пакетный менеджер, набор стандартных утилит (binutils, coreutils, netutils, extrautils), командная оболочка ion, стандартная Си-библиотека relibc, vim-подобный текстовый редактор sodium, сетевой стек и файловая система. Конфигурация задаётся на языке Toml.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.redox-os.org/news/...)
  2. OpenNews: Обновление варианта GNU Coreutils, переписанного на языке Rust
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.60
  4. OpenNews: Уязвимость в стандартной библиотеке языка Rust
  5. OpenNews: Выпуск операционной системы Redox OS 0.6, написанной на языке Rust
  6. OpenNews: Прогресс в использовании ОС Redox на реальном оборудовании
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57107-redox
Ключевые слова: redox, rust
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:31, 29/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ух ты надоже переписали на Rust
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:37, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ассемблерный код переписан для улучшения совместимости с будущими выпусками компилятора.

    Это как?! За 16 лет до сих пор плавает синтаксис?

     
  • 2.11, А где же каменты (?), 11:47, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Растёт, который смог.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:33, 29/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Почему не на Hare?
     
     
  • 2.13, Аноним (7), 11:47, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В качестве web-браузера применяется Netsurf

    Идём по ссылке, а там: "Код браузера написан на языке Си".

     

  • 1.4, Аноним (7), 11:33, 29/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Сборки сформированы для архитектуры x86_64

    И всё?!

     
  • 1.5, Аноним (5), 11:34, 29/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сразу задаюсь вопросом -- ок, это, конечно, классно, но зачем? Учебная/демонстрационная цель?

    Вопрос поддержки оборудования и прочего, я так понимаю, почти не поднимается?

     
     
  • 2.9, Аноним (7), 11:38, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вопрос поддержки оборудования

    Растаманам некогда, они дрова под линукс строчат.

     

  • 1.6, n00by (ok), 11:35, 29/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Обеспечено совместное использование кода ФС в системе и загрузчике.

    Кто в курсе, в Венде это уже обеспечили?

     
  • 1.8, Аноним (8), 11:37, 29/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А она тоже постоянно сегфолтится непонятно от чего, как остальные программы на расте? Ну, там, строку неправильную грепнешь, и тебе в ответ трейсов на 100 страниц. Или просто во время исполнения внезапно трейсов насыпет ни с того ни с сего. Есть ещё такая тема с программами на расте, что они зависают во время исполнения (я пытался прогонять под различными трейсерами и утилитами valgrind и зависают действительно ни от чего, видимо, это по причине многопоточности). Память утекает куда-то непонятно опять же. С сишечкой это как-то понятно сразу что утекает и из-за чего, можно посмотреть куда, а вот тут не ясно. С зависаниями я так понял это распространённая претензия, никто не может решить эту проблему. Какие у вас свежие новости, того, что я ещё не видел от раста?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:52, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >С сишечкой это как-то понятно

    ну-ну.

     
     
  • 3.22, Аноним (8), 11:59, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С си всегда всё достаточно просто и очевидно, в основном. Баги и утечки в плюсах непросто вылавливать, согласен. Но и там хотя бы видно куда ресурсы уходят, а часто и где.
     
  • 3.23, qqqqqq (?), 11:59, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А для тех, кому непонятно, если отладчики на любой вкус и цвет.
     

  • 1.10, Аноним (7), 11:44, 29/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > принцип "все есть URL"

    Из доса слямзили? Там тоже "урлы" были: "C:\", "CON:"...

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:55, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    потихоньку догоняют DOS, молодцы 👍
     
     
  • 3.29, васёк (?), 12:10, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тролльнул, молодец,
    смешно
     
  • 2.25, a_kusb (ok), 12:07, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ls /bin/unrar:/home/me/download/yay.rar
    1.mp3 2.mp3 3.mp3 Readme.txt Donate.txt
     

  • 1.19, Аноним (19), 11:55, 29/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Местный аноним год уж как в любой теме о Rust приводит Redox как мёртвый проект. Врёт получается?
     
     
  • 2.24, Аноним (20), 12:00, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну ты сам глянь: проект изредка пилится в свободное время ровно одним чувачком. Проект скорее мертв, чем жив. Будущего нет.

    https://gitlab.redox-os.org/redox-os/redox/-/commits/master

     

  • 1.21, Аноним (21), 11:55, 29/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда там уже godox и haredox выйдут?
     
  • 1.26, anonymous (??), 12:08, 29/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    почему opennet не работает с украинских ip?
    может смоит убрать приставку 'open' и заменить на что-то подходящее актуальному состоянию вещей?
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 12:09, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а почему яндекс и одноклассники с украинских ip не работают уже несколько лет?
     

  • 1.27, Аноним (28), 12:08, 29/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Аналогичный вопрос - веснот работает?
     

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