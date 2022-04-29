Выпуск операционной системы Redox OS 0.7, написанной на языке Rust

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|2.7, Аноним (7), 11:37, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ассемблерный код переписан для улучшения совместимости с будущими выпусками компилятора.
Это как?! За 16 лет до сих пор плавает синтаксис?
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|2.13, Аноним (7), 11:47, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В качестве web-браузера применяется Netsurf
Идём по ссылке, а там: "Код браузера написан на языке Си".
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|1.5, Аноним (5), 11:34, 29/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сразу задаюсь вопросом -- ок, это, конечно, классно, но зачем? Учебная/демонстрационная цель?
Вопрос поддержки оборудования и прочего, я так понимаю, почти не поднимается?
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|2.9, Аноним (7), 11:38, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вопрос поддержки оборудования
Растаманам некогда, они дрова под линукс строчат.
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|1.6, n00by (ok), 11:35, 29/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Обеспечено совместное использование кода ФС в системе и загрузчике.
Кто в курсе, в Венде это уже обеспечили?
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|1.8, Аноним (8), 11:37, 29/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А она тоже постоянно сегфолтится непонятно от чего, как остальные программы на расте? Ну, там, строку неправильную грепнешь, и тебе в ответ трейсов на 100 страниц. Или просто во время исполнения внезапно трейсов насыпет ни с того ни с сего. Есть ещё такая тема с программами на расте, что они зависают во время исполнения (я пытался прогонять под различными трейсерами и утилитами valgrind и зависают действительно ни от чего, видимо, это по причине многопоточности). Память утекает куда-то непонятно опять же. С сишечкой это как-то понятно сразу что утекает и из-за чего, можно посмотреть куда, а вот тут не ясно. С зависаниями я так понял это распространённая претензия, никто не может решить эту проблему. Какие у вас свежие новости, того, что я ещё не видел от раста?
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|3.22, Аноним (8), 11:59, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С си всегда всё достаточно просто и очевидно, в основном. Баги и утечки в плюсах непросто вылавливать, согласен. Но и там хотя бы видно куда ресурсы уходят, а часто и где.
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|1.10, Аноним (7), 11:44, 29/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> принцип "все есть URL"
Из доса слямзили? Там тоже "урлы" были: "C:\", "CON:"...
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|2.25, a_kusb (ok), 12:07, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ls /bin/unrar:/home/me/download/yay.rar
1.mp3 2.mp3 3.mp3 Readme.txt Donate.txt
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|1.19, Аноним (19), 11:55, 29/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Местный аноним год уж как в любой теме о Rust приводит Redox как мёртвый проект. Врёт получается?
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|1.26, anonymous (??), 12:08, 29/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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почему opennet не работает с украинских ip?
может смоит убрать приставку 'open' и заменить на что-то подходящее актуальному состоянию вещей?
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|2.28, Аноним (28), 12:09, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а почему яндекс и одноклассники с украинских ip не работают уже несколько лет?
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