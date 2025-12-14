Выпуск uutils 0.5, варианта GNU Coreutils на языке Rust

Опубликован выпуск проекта uutils coreutils 0.5.0 (Rust Coreutils), развивающего аналог пакета GNU Coreutils, написанный на языке Rust. В состав coreutils входит более ста утилит, включая sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln и ls. Целью проекта является создание кроссплатформенной альтернативной реализации Coreutils, среди прочего способной работать на платформах Windows, Redox и Fuchsia. Rust Coreutils задействован по умолчанию в выпуске Ubuntu 25.10 и применяется в дистрибутивах AerynOS (Serpent OS) и Apertis (развивается компанией Collabora). В отличие от GNU Coreutils реализация на Rust распространяется под пермиссивной лицензией MIT, вместо копилефт-лицензии GPL. Дополнительно той же командой разработчиков развиваются написанные на Rust аналоги наборов утилит util-linux, diffutils, findutils и procps, а также программ sed и login. В новой версии Rust Coreutils: Улучшена совместимость с эталонным тестовым набором GNU Coreutils, при прохождении которого успешно выполнено 566 тестов, что на 22 больше, чем в прошлой версии (544). 55 (было 56) тестов завершилось неудачей, а 23 (было 33) теста было пропущено. Заявлен уровень совместимости 87.75% (было 85.80%). Эталонный набор тестов обновлён до выпуска Coreutils 9.9, в котором появилось 11 новых тестов.

В утилите fold реализована возможность переноса строк с учётом наличия комбинированных Unicode-символов (например, базовый символ + диакритический знак).

В утилиту ptx добавлен режим совместимости с GNU, реализующий формат простых терминалов ввода-вывода (dumb).

В различных утилитах улучшена обработка текста.

В утилиту cksum перенесена функциональность утилиты hashsum.

В утилиту install добавлена поддержка разбора режимов, содержащих списки с разделением элементов запятыми. Улучшена обработка umask.

В утилите seq улучшена работа с большими целыми числами.

Внесены оптимизации для сокращения потребления памяти и повышения производительности.

Обеспечено тестирование в системе непрерывной интеграции для платформ OpenBSD и Redox.

Улучшена поддержка платформы Cygwin.

Расширены возможности, устранены проблемы и добавлены недостающие опции для утилит basenc, chmod, chksum, cp, dd, du, env, fold, hashsum, install, ln, ls, mkfifo, nl, nohup, numfmt, od, pr, ptx, readlink, seq, shuf, sort, stdbuf, stty, tail, tee, timeout, uucore, uudoc.



