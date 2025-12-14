The OpenNET Project / Index page

Выпуск uutils 0.5, варианта GNU Coreutils на языке Rust

14.12.2025 14:37

Опубликован выпуск проекта uutils coreutils 0.5.0 (Rust Coreutils), развивающего аналог пакета GNU Coreutils, написанный на языке Rust. В состав coreutils входит более ста утилит, включая sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln и ls. Целью проекта является создание кроссплатформенной альтернативной реализации Coreutils, среди прочего способной работать на платформах Windows, Redox и Fuchsia.

Rust Coreutils задействован по умолчанию в выпуске Ubuntu 25.10 и применяется в дистрибутивах AerynOS (Serpent OS) и Apertis (развивается компанией Collabora). В отличие от GNU Coreutils реализация на Rust распространяется под пермиссивной лицензией MIT, вместо копилефт-лицензии GPL. Дополнительно той же командой разработчиков развиваются написанные на Rust аналоги наборов утилит util-linux, diffutils, findutils и procps, а также программ sed и login.

В новой версии Rust Coreutils:

  • Улучшена совместимость с эталонным тестовым набором GNU Coreutils, при прохождении которого успешно выполнено 566 тестов, что на 22 больше, чем в прошлой версии (544). 55 (было 56) тестов завершилось неудачей, а 23 (было 33) теста было пропущено. Заявлен уровень совместимости 87.75% (было 85.80%). Эталонный набор тестов обновлён до выпуска Coreutils 9.9, в котором появилось 11 новых тестов.
  • В утилите fold реализована возможность переноса строк с учётом наличия комбинированных Unicode-символов (например, базовый символ + диакритический знак).
  • В утилиту ptx добавлен режим совместимости с GNU, реализующий формат простых терминалов ввода-вывода (dumb).
  • В различных утилитах улучшена обработка текста.
  • В утилиту cksum перенесена функциональность утилиты hashsum.
  • В утилиту install добавлена поддержка разбора режимов, содержащих списки с разделением элементов запятыми. Улучшена обработка umask.
  • В утилите seq улучшена работа с большими целыми числами.
  • Внесены оптимизации для сокращения потребления памяти и повышения производительности.
  • Обеспечено тестирование в системе непрерывной интеграции для платформ OpenBSD и Redox.
  • Улучшена поддержка платформы Cygwin.
  • Расширены возможности, устранены проблемы и добавлены недостающие опции для утилит basenc, chmod, chksum, cp, dd, du, env, fold, hashsum, install, ln, ls, mkfifo, nl, nohup, numfmt, od, pr, ptx, readlink, seq, shuf, sort, stdbuf, stty, tail, tee, timeout, uucore, uudoc.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64423-uutils
Ключевые слова: uutils, coreutils
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ilnarildarovuch (?), 14:59, 14/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Нинадя, пожалуйста
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 16:36, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Вы будите дальше  читать заголовки новостей в формате: "Новость + на языке Rust"
     
     
  • 3.22, Ilnarildarovuch (?), 16:46, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этим я уже сыт по горло
     
  • 3.23, ProfessorNavigator (ok), 16:47, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет. Вы будите дальше  читать заголовки новостей в формате: "Новость + на языке Rust"

    Нисколько не сомневаемся)) Новости будут в формате "Ошибки в ... написанном на Rust", "После выхода нового поколения процессоров в проекте ... решено убрать весь код на Rust". "Спустя ... лет разработки Coreutils на Rust так и не смогли пройти все тесты из стандартного набора".

     
     
  • 4.26, Аноним (26), 16:52, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст это неудачный эксперимент-шутка, который зашёл слишком далеко.
     
  • 4.27, нах. (?), 16:59, 14/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:05, 14/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сколько RVE добавил ИИ на этот раз?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:07, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько CVE добавили кожаные мешки за прошедшую наносекунду?
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:08, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ШУЕ.
     
  • 2.9, Аноним (-), 15:31, 14/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.6, Анонимище (?), 15:09, 14/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Зато теперь скоро сможем выкинуть на мороз GNU Coreutils и перестать говорить GNU/Linux
     
     
  • 2.8, ананас (?), 15:21, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну да можно будет называть Rust/Linux
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 15:50, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ох скорее бы
     
  • 2.13, Аноним (13), 15:57, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На мороз выкинут пользователей когда корпы решат что выгоднее будет купить разрабов и закрыть сурсы в духе BSD лицензии.
     
     
  • 3.24, Ilnarildarovuch (?), 16:47, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BSD посвободнее будет
     
  • 2.20, ProfessorNavigator (ok), 16:24, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зато теперь скоро сможем выкинуть на мороз GNU Coreutils

    Выкидывалка не выросла ;)

     
     
  • 3.28, нах. (?), 17:00, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не вижу проблем! Ну зачем им coreutlils - в wsl?
    Всегда ж можно рядом открыть окошко павершела (в его native среде а не куцый линукс-клон) и там все нормально сделать.

     

  • 1.7, zionist (ok), 15:13, 14/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хорошая конкуренция.
     
  • 1.10, Аноним (10), 15:49, 14/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > 55 тестов завершилось неудачей, а 23 теста было пропущено.

    Что говорит о высочайшей квалификации растсеров. Язык разрабатывается уже 20 лет (с 2006-го), а даже кореутилзов написать не могут.

     
     
  • 2.12, krakotay (?), 15:54, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    большинство "неудач" это немного другое расположение/порядок вывода информациии - что не сказывается на пользовательском опыте
     
     
  • 3.17, Аноним (26), 16:11, 14/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 3.19, Аноним (2), 16:16, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему до сих пор не пофиксили вывод? Напомню, цель проекта полностью соответствовать поведению coreutils.
     
  • 2.15, name (??), 16:02, 14/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.16, Аноним (16), 16:03, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Посмотри, сколько раз вышли за границу буфера или использовали после освобождения в соседних новостях, и это на языке, которому идёт шестой десяток (или седьмой уже?). Вот что отлично показывает квалификацию...
     
     
  • 3.18, Аноним (26), 16:13, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это какой то выдуманный конкурс по выходу за границу буфера? Или фетиш или ОКР? Может ты хотя бы один реальный случай проблем из-за выхода за границы буфера расскажешь?
     

  • 1.14, Аноним (14), 15:59, 14/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.25, Аноним (26), 16:50, 14/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё древние мудрецы предсказывали ненужность раста.
     

