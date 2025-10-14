The OpenNET Project / Index page

Выпуск дистрибутива Tails 7.1

14.10.2025 13:43

Представлен релиз специализированного дистрибутива Tails 7.1 (The Amnesic Incognito Live System), развиваемого в составе проекта Tor. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian 13, поставляется с рабочим столом GNOME 48 и предназначен для анонимного выхода в сеть при помощи инструментария Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. При сохранении пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 2 ГБ.

В новой версии:

  • В качестве домашней страницы в браузере Tor Browser вместо внешней страницы, загружаемой с сайта Tails, задействована локальная страница, напоминающая штатную домашнюю страницу Tor Browser.
  • Диалог ввода пароля перед запуском приложений, требующих прав администратора, теперь отдельно информирует пользователя о том, что пароль администратора не был выставлен на странице входа в систему (Welcome Screen).
  • Обновлены версии Tor Browser 14.5.8, Thunderbird 140.3.0 и инструментария Tor 0.4.8.19.
  • Удалён пакет ifupdown.


Обсуждение (5) RSS
 
  • 2.3, Аноним (3), 15:14, 14/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.4, Аноним (4), 15:20, 14/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    >  Удалён пакет ifupdown.

    в чем смысл?

     
  • 1.5, Минона (ok), 15:32, 14/10/2025 [ответить]  
    		• +2 +/
    > Дистрибутив основан на пакетной базе Debian 13, поставляется с рабочим столом GNOME 48 и предназначен для анонимного выхода в сеть при помощи инструментария Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром.

    А нафига для "анонимного выхода в сеть при помощи инструментария Tor" целый GNOME?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 16:11, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы ты запускал его на современном железе с Intel ME или AMD PSP.
     

  • 1.6, Аноним (-), 16:01, 14/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

