Выпуск дистрибутива Tails 7.1

Представлен релиз специализированного дистрибутива Tails 7.1 (The Amnesic Incognito Live System), развиваемого в составе проекта Tor. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian 13, поставляется с рабочим столом GNOME 48 и предназначен для анонимного выхода в сеть при помощи инструментария Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. При сохранении пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 2 ГБ. В новой версии: В качестве домашней страницы в браузере Tor Browser вместо внешней страницы, загружаемой с сайта Tails, задействована локальная страница, напоминающая штатную домашнюю страницу Tor Browser.

Диалог ввода пароля перед запуском приложений, требующих прав администратора, теперь отдельно информирует пользователя о том, что пароль администратора не был выставлен на странице входа в систему (Welcome Screen).

Обновлены версии Tor Browser 14.5.8, Thunderbird 140.3.0 и инструментария Tor 0.4.8.19.

Удалён пакет ifupdown.



